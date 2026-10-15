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Brandi Chastain Legacy 1:1Getty/GOAL

Héritage : Brandi Chastain et la célébration lors de la Coupe du monde féminine qui a changé à jamais le football aux États-Unis et dans le monde entier

Le triomphe de l’équipe nationale féminine des États-Unis lors du tournoi de 1999 a marqué le début de sa domination sur ce sport.

Ameé Ruszkai
Traduit par

  • Il est difficile de mesurer à quel point la Coupe du monde féminine de 1999 a été importante et, par son héritage et la façon dont elle a contribué au développement du football, l’est encore aujourd’hui. Elle a marqué un tournant historique, en particulier pour l’équipe nationale féminine des États-Unis. Organisée aux États-Unis, elle a attiré 90 185 spectateurs au Rose Bowl pour la finale. La conclusion du match a donné lieu au premier moment véritablement emblématique de l’histoire du football féminin, lorsque Brandi Chastain a retiré son maillot pour célébrer son penalty décisif.

    Les choses auraient pourtant pu être très différentes. Lorsque le comité d’organisation du pays hôte a commencé à discuter des stades avec la FIFA, il est apparu clairement que leurs visions divergeaient. « La FIFA insistait pour que nous utilisions des stades plus petits, tous situés dans le nord-est, afin de réduire les frais de déplacement », a déclaré Alan Rothenberg, ancien dirigeant de U.S. Soccer qui supervisait le comité, dans un entretien pour le livre de Caitlin Murray, The National Team. « Nous soutenions que le moment était venu et que l’intérêt aux États-Unis était suffisamment fort pour que nous puissions voir plus grand. Ils ont simplement dit non. »

    Puis sont arrivés les Jeux olympiques de 1996, organisés à Atlanta. Les supporters sont venus en nombre voir l’équipe nationale féminine des États-Unis remporter la première médaille d’or olympique de l’histoire du football féminin, ce qui a amené la FIFA à changer d’avis. La suite a été la Coupe du monde féminine la plus emblématique de l’histoire, remportée par les États-Unis de la manière la plus spectaculaire qui soit.

  • La dynamique prend de l’ampleur

    Shannon MacMillan Mia Hamm Michelle Akers USWNT 1996
    Getty Images

    Le parcours de l’équipe féminine des États-Unis jusqu’à la médaille d’or olympique en 1996 a donné à la FIFA une idée du succès que pourrait connaître une Coupe du monde féminine aux États-Unis.

    Les Jeux olympiques de 1996 ont donné un aperçu de ce que pourrait être la Coupe du monde féminine de 1999. Alors que l’USWNT se dirigeait vers la victoire, des milliers de personnes sont venues la soutenir : 76 489 spectateurs ont assisté à la finale pour la médaille d’or, non retransmise à la télévision, remportée 2-1 face à la Chine.

    À ce stade, le football féminin commençait à gagner en popularité aux États-Unis. Michelle Akers était devenue la première femme à signer un contrat de sponsoring dans le football, avec Umbro, tandis que Mia Hamm devenait l’une des stars les plus prisées des annonceurs dans l’histoire de l’équipe, apparaissant dans des publicités avec Michael Jordan.

    Mais les événements de 1999 allaient faire franchir un nouveau cap au football féminin. Avec le soutien du comité d’organisation pour attirer suffisamment de spectateurs et justifier l’utilisation d’immenses stades, tout était en place pour que l’USWNT change le football à jamais. Et elle n’allait pas décevoir.

  • Un départ en fanfare

    USWNT Denmark 1999 Women's World Cup
    Getty Images

    Les États-Unis ont entamé le tournoi de 1999 en fanfare, sur le terrain comme en dehors.

    Cela ne veut pas dire qu’il n’y avait aucun doute. Malgré son opposition aux projets initiaux de la FIFA, qui prévoyaient des stades plus petits, le comité d’organisation devait préparer des solutions de repli au cas où les billets ne se vendraient pas bien. Des concerts et des décorations élaborées avaient ainsi été envisagés. Il y avait aussi de quoi s’inquiéter : les deux matches amicaux disputés par l’USWNT avant le tournoi n’avaient attiré que 6 767 et 10 452 spectateurs.

    Mais malgré l’absence de soutien de la FIFA pour la promotion de l’événement et un budget très limité, le plan B n’a pas été nécessaire. Grâce notamment aux joueuses elles-mêmes, qui ont parfois presque fait du porte-à-porte pour vendre des billets, les ventes ont atteint un niveau tel que certains ont cru que les chiffres étaient faux. Jusqu’au coup d’envoi du tournoi.

    Lorsque l’USWNT a disputé son premier match de la Coupe du monde féminine 1999 au Giants Stadium, 78 972 spectateurs étaient présents. Après avoir vu l’équipe hôte écraser le Danemark 3-0 grâce à des buts de Hamm, Julie Foudy et Kristine Lilly, ces spectateurs sont revenus en voir davantage.

  • Les yeux rivés sur l’objectif

    Carla Overbeck Kristine Lilly USWNT 1999
    Getty Images

    La sélection féminine des États-Unis a inscrit 18 buts et n’en a encaissé que trois en cinq matches pour se qualifier pour la finale.

    L’USWNT a survolé la phase de groupes, battant le Nigeria 7-1 et la Corée du Nord 3-0 avant de retrouver l’Allemagne, championne d’Europe, pour un quart de finale très attendu. Le match a tenu ses promesses : menées à deux reprises, les Américaines se sont imposées 3-2. L’intensité était telle que les caméras de télévision ont même surpris Bill Clinton, alors président, en train de célébrer le but victorieux de Joy Fawcett à la 66e minute.

    Après cette frayeur, la victoire 2-0 contre le Brésil en demi-finale a été relativement confortable, même si la gardienne Brianna Scurry a dû réaliser une grande performance pour faire échec à un adversaire qui n’a jamais renoncé. Ce succès, obtenu le 4 juillet, a envoyé les Américaines en finale.

    Elles y ont retrouvé la Chine, qui avait écrasé la Norvège, tenante du titre, sur le score remarquable de 5-0 dans l’autre demi-finale. Jusque-là, les Norvégiennes avaient été les principales rivales de l’USWNT, mais la Chine s’affirmait comme une adversaire majeure. La finale de la Coupe du monde féminine 1999 a marqué le sommet de leurs confrontations.

  • Sur le fil du rasoir

    USWNT China 1999 Women's World Cup final
    Getty Images

    La finale a été très disputée et il a finalement fallu recourir aux tirs au but pour désigner les champions du monde.

    La finale a laissé de nombreux souvenirs, mais pas tous pour les bonnes raisons. Les joueuses ont ainsi dû s’échauffer à l’intérieur du stade pendant que le match pour la troisième place, entre le Brésil et la Norvège, se disputait dans la même enceinte. En raison d’un programme télévisé serré, cette rencontre s’est achevée sur un score nul et vierge après 90 minutes et est passée directement aux tirs au but, sans prolongation. Le Brésil l’a emporté 5-4 lors de la séance.

    La finale elle-même a été fermée. Aucune des deux équipes ne voulait commettre d’erreur et chacune a concédé peu d’occasions. Puis le match a semblé pouvoir basculer en faveur de la Chine, au grand dam probable de la plupart des spectateurs présents. Ils étaient plus de 90 000, établissant un record mondial d’affluence pour un match officiel de football féminin qui a tenu pendant 23 ans.

    Akers a dû quitter le terrain sur une civière au début de la prolongation, victime d’une commotion cérébrale. Peu après, seule une intervention instinctive de Lilly sur la ligne a empêché la Chine d’inscrire un but en or qui lui aurait offert le titre. L’héritage de ce tournoi serait peut-être différent si la sélection féminine des États-Unis ne l’avait pas remporté.

    Est ensuite venue la séance de tirs au but, avec son incroyable suspense. Pendant un temps, personne n’a flanché : les quatre premiers tirs ont tous été réussis. Scurry a alors réalisé l’arrêt décisif face à Liu Ying. Tant que les Américaines ne manquaient aucun tir, la Coupe du monde était à elles. Lilly a marqué, Hamm aussi, mais Zhang Ouying et Sun Wen ont également trouvé le chemin des filets. Chastain s’est alors présentée face au but, sachant qu’en marquant, elle et ses coéquipières seraient championnes du monde.

  • Emblématique

    Brandi Chastain USWNT 1999
    Getty Images

    La célébration de Chastain après son penalty décisif en finale de la Coupe du monde reste l’un des moments les plus marquants de l’histoire du sport.

    Naturellement droitière, mais excellente des deux pieds, Chastain tirait mieux ses penalties du gauche selon le sélectionneur de l’équipe féminine des États-Unis, Tony DiCicco. Il les jugeait plus précis et plus difficiles à anticiper, tandis que ses tirs du droit, pied avec lequel elle avait frappé tous ses penalties jusque-là, étaient plus prévisibles. Il lui a donc demandé de tirer du gauche le penalty le plus lourd de pression de sa vie.

    Sans trembler, Chastain a raconté au Guardian : « Je n’y ai pas accordé d’importance sur le moment. » Sa confiance était justifiée. Son tir, parfaitement placé, a trompé Gao Hong, qui était pourtant partie du bon côté. L’équipe des États-Unis était de nouveau championne du monde.

    Est alors née la photographie emblématique de Chastain, en brassière de sport, tombant à genoux, ivre de joie, tandis que ses coéquipières accouraient depuis la ligne médiane pour célébrer avec elle. Ce cliché reste aujourd’hui l’image la plus emblématique de l’histoire du football féminin. Il a fait la une de journaux et de magazines, dont Sports Illustrated, alors que le triomphe de la sélection féminine des États-Unis était célébré.

  • Un héritage durable

    USWNT Women's World Cup trophy 1999
    Getty Images

    Le sacre de la sélection féminine des États-Unis en 1999 a laissé un héritage exceptionnel, qui a influencé les championnes du monde ayant suivi.

    Il a fallu 16 ans à l’USWNT pour remporter à nouveau la Coupe du monde. Lorsqu’elle y est parvenue, en battant le Japon 5-2 en finale en 2015, presque toutes les joueuses de l’effectif avaient été inspirées par la génération 1999.

    Le pic d’audience de la finale de 1999 à la télévision américaine a atteint 40 millions de téléspectateurs. Ce chiffre sans précédent n’a été dépassé pour un match de football qu’à l’occasion de la Coupe du monde masculine, quelque 15 ans plus tard. Sans surprise, ce moment a profondément inspiré nombre de celles qui ont suivi les traces de cette génération. Selon la National Federation of State High School Associations, le nombre de filles jouant au football dans les lycées américains a augmenté de 45 % après 1999.

    « La Coupe du monde féminine de 1999 a changé ma vie », a déclaré Carli Lloyd dans un entretien accordé à Boardroom. « Elle m’a donné confiance, m’a permis de voir grand et m’a donné la motivation de me dire que c’était possible. Les femmes qui ont joué ont donc eu une telle influence sur moi et sur tant d’autres personnes. »

    Lorsque Lloyd a inscrit son incroyable triplé en finale de la Coupe du monde 2015, avec notamment un but marqué depuis la ligne médiane, pour permettre à l’USWNT de redevenir championne du monde, le lien avec le Rose Bowl, la célébration de Chastain et l’inoubliable génération 1999 était évident. Sans tout cela, l’USWNT ne serait pas la puissance qu’elle est depuis si longtemps.