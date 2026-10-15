Héritage : Brandi Chastain et la célébration lors de la Coupe du monde féminine qui a changé à jamais le football aux États-Unis et dans le monde entier

Il est difficile de mesurer à quel point la Coupe du monde féminine de 1999 a été importante et, par son héritage et la façon dont elle a contribué au développement du football, l’est encore aujourd’hui. Elle a marqué un tournant historique, en particulier pour l’équipe nationale féminine des États-Unis. Organisée aux États-Unis, elle a attiré 90 185 spectateurs au Rose Bowl pour la finale. La conclusion du match a donné lieu au premier moment véritablement emblématique de l’histoire du football féminin, lorsque Brandi Chastain a retiré son maillot pour célébrer son penalty décisif.

Les choses auraient pourtant pu être très différentes. Lorsque le comité d’organisation du pays hôte a commencé à discuter des stades avec la FIFA, il est apparu clairement que leurs visions divergeaient. « La FIFA insistait pour que nous utilisions des stades plus petits, tous situés dans le nord-est, afin de réduire les frais de déplacement », a déclaré Alan Rothenberg, ancien dirigeant de U.S. Soccer qui supervisait le comité, dans un entretien pour le livre de Caitlin Murray, The National Team. « Nous soutenions que le moment était venu et que l’intérêt aux États-Unis était suffisamment fort pour que nous puissions voir plus grand. Ils ont simplement dit non. »

Puis sont arrivés les Jeux olympiques de 1996, organisés à Atlanta. Les supporters sont venus en nombre voir l’équipe nationale féminine des États-Unis remporter la première médaille d’or olympique de l’histoire du football féminin, ce qui a amené la FIFA à changer d’avis. La suite a été la Coupe du monde féminine la plus emblématique de l’histoire, remportée par les États-Unis de la manière la plus spectaculaire qui soit.