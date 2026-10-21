Harry Kane n’est pas le meilleur footballeur du monde, mais la star du Bayern Munich et de l’Angleterre mérite plus que quiconque le Ballon d’Or en 2026

Lundi, Londres accueillera pour la première fois la cérémonie du Ballon d’or. Les grandes figures du football mondial convergeront vers la capitale anglaise pour célébrer les 12 derniers mois du football.

Malgré le nombre toujours croissant de prix que remettront les présentateurs Thierry Henry et Kate Scott, l’identité du lauréat du Ballon d’or masculin reste le principal sujet de débat, même lorsque seuls deux ou trois candidats peuvent légitimement y prétendre. En 2026, toutefois, les discussions autour du Ballon d’or ont atteint leur paroxysme tant les prétendants sont nombreux.

On pourrait avancer des arguments convaincants en faveur de cinq à dix des 30 joueurs présélectionnés pour décrocher la récompense individuelle la plus prestigieuse du football mondial, tant ils sont nombreux à avoir fait valoir leur candidature au cours de la saison 2025-2026, puis de la Coupe du monde qui a suivi.

Pourtant, les candidatures de chacun des favoris avant la cérémonie présentent aussi des failles loin d’être négligeables, ce qui rend cette course au Ballon d’or plus ouverte et plus disputée qu’elle ne l’a été depuis des décennies. L’époque du duopole Lionel Messi-Cristiano Ronaldo est révolue ; désormais, chaque saison commence avec de nombreux joueurs convaincus de pouvoir être sacrés meilleurs joueurs de la planète.

Et pourtant, cette façon de décrire le futur lauréat brouille peut-être les pistes lorsqu’il s’agit de désigner le joueur qui mérite manifestement le plus le Ballon d’or 2026 : Harry Kane.