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Harry Kane Ballon d'Or 1:1Getty/GOAL

Harry Kane n’est pas le meilleur footballeur du monde, mais la star du Bayern Munich et de l’Angleterre mérite plus que quiconque le Ballon d’Or en 2026

Malgré plus de 70 buts inscrits lors de la saison 2025-2026, la candidature de l’ancien attaquant de Tottenham au Ballon d’Or n’a pas convaincu tout le monde.

Tom Maston
Traduit par

  • Lundi, Londres accueillera pour la première fois la cérémonie du Ballon d’or. Les grandes figures du football mondial convergeront vers la capitale anglaise pour célébrer les 12 derniers mois du football.

    Malgré le nombre toujours croissant de prix que remettront les présentateurs Thierry Henry et Kate Scott, l’identité du lauréat du Ballon d’or masculin reste le principal sujet de débat, même lorsque seuls deux ou trois candidats peuvent légitimement y prétendre. En 2026, toutefois, les discussions autour du Ballon d’or ont atteint leur paroxysme tant les prétendants sont nombreux.

    On pourrait avancer des arguments convaincants en faveur de cinq à dix des 30 joueurs présélectionnés pour décrocher la récompense individuelle la plus prestigieuse du football mondial, tant ils sont nombreux à avoir fait valoir leur candidature au cours de la saison 2025-2026, puis de la Coupe du monde qui a suivi.

    Pourtant, les candidatures de chacun des favoris avant la cérémonie présentent aussi des failles loin d’être négligeables, ce qui rend cette course au Ballon d’or plus ouverte et plus disputée qu’elle ne l’a été depuis des décennies. L’époque du duopole Lionel Messi-Cristiano Ronaldo est révolue ; désormais, chaque saison commence avec de nombreux joueurs convaincus de pouvoir être sacrés meilleurs joueurs de la planète.

    Et pourtant, cette façon de décrire le futur lauréat brouille peut-être les pistes lorsqu’il s’agit de désigner le joueur qui mérite manifestement le plus le Ballon d’or 2026 : Harry Kane.

  • Nouveau récit

    TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024
    AFP

    La question de savoir si le Ballon d’Or récompense vraiment le meilleur joueur du monde ou simplement celui qui a réalisé la meilleure saison fait désormais débat.

    En 2019, invité par GIVEMESPORT à donner son avis sur le Ballon d’Or, l’ancien attaquant de l’Angleterre Gary Lineker avait relativisé l’importance de cette récompense, reprenant l’argument souvent avancé selon lequel les distinctions individuelles n’ont, en fin de compte, aucune valeur dans un sport collectif.

    Dans sa réponse, Lineker avait toutefois souligné la différence essentielle entre ce que beaucoup pensent que le Ballon d’Or récompense et ce qu’il récompense réellement désormais, en examinant si Messi méritait le prix cette année-là.

    « Le fait d’être élu meilleur joueur de l’année a pris une importance démesurée. C’est devenu ridicule, a déclaré Lineker. Parce qu’en vérité, s’il s’agissait de désigner le meilleur joueur de chaque année, il [Messi] gagnerait tous les ans… Les performances de Messi la saison dernière, jusqu’à la toute fin, où j’ai trouvé que Barcelone commençait à paraître un peu fatigué et vieillissant, étaient incroyables. Ses statistiques étaient impressionnantes. »

    C’est là toute la question de ce qu’est devenu le Ballon d’Or. Plutôt que de désigner chaque année le meilleur footballeur du monde, indépendamment de ses résultats ou des trophées remportés, il tend désormais à récompenser le joueur d’élite qui a réalisé la meilleure saison individuelle, idéalement en aidant son équipe à gagner des titres.

    France Football, qui organise la cérémonie, s’efforce depuis quelque temps de rappeler que ses jurés, attirés par les trophées comme des pies par ce qui brille, ne doivent pas fonder leurs votes uniquement sur le nombre de titres remportés par un joueur au cours d’une saison. Cette habitude avait fini par conduire Jorginho sur le podium en 2021, après qu’il avait joué un rôle important, sans pour autant être exceptionnel, dans les victoires de Chelsea en Ligue des champions et de l’Italie au Championnat d’Europe. Il existe toutefois, sans aucun doute, toujours un biais en faveur des joueurs qui brillent dans les plus grands matches et accomplissent, sur les plus grandes scènes, des actions décisives pour remporter des trophées. Cela pourrait conduire un autre joueur que Kane à l’emporter la semaine prochaine.

    Il ne fait cependant aucun doute que la saison de l’attaquant du Bayern Munich s’est distinguée de toutes les autres par ce qu’il a été capable de produire individuellement.

  • Des statistiques impressionnantes

    FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026
    Getty Images Sport

    Les buts de Kane ont permis au Bayern de remporter le doublé national en Allemagne

    Fermez les yeux et imaginez un joueur qui, au cours d’une saison, a inscrit 73 buts en seulement 65 apparitions en club et en sélection. Trente-six de ces buts, marqués au rythme d’un toutes les 66 minutes passées sur le terrain, ont mené son club au titre de champion. Il a également marqué à chaque tour de la coupe nationale, avec 10 buts en six matches, dont un triplé décisif en finale.

    En Ligue des champions, ce joueur a inscrit 14 buts en 13 matches, marquant notamment lors des cinq rencontres à élimination directe qu’il a disputées, tandis que son équipe atteignait les demi-finales. À la Coupe du monde, il a été le capitaine de sa sélection, qu’il a menée à la troisième place, son meilleur résultat jamais obtenu à l’étranger. Il a marqué six buts, un total dépassé par seulement quatre autres joueurs, dont des buts décisifs lors de deux tours à élimination directe.

    Ces statistiques, qui sont bien sûr celles de la saison 2025-26 de Kane, devraient à elles seules suffire à clore tout débat autour du Ballon d’Or. Au XXIe siècle, un seul joueur a marqué davantage de buts en une saison que Kane lors de la dernière : Messi, en 2011-12.

    Son efficacité dans la surface de réparation et à ses abords est actuellement sans égale. Si les buts de Kane n’ont pas permis de remporter les deux trophées les plus prestigieux, ils ont tout de même apporté des titres au Bayern et permis au Bayern Munich et à l’Angleterre de rester en lice jusqu’à un stade avancé des compétitions continentales et mondiales, respectivement.

  • Un atout polyvalent

    Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    La volonté de Kane de décrocher a permis à ses coéquipiers en club comme en sélection de donner le meilleur d’eux-mêmes.

    Cela ne veut pas dire pour autant que Kane soit un simple buteur qui attend dans la surface que ses coéquipiers lui offrent des occasions faciles. Kane est un finisseur d’élite, capable d’inscrire des buts spectaculaires, mais même cette description ne rend pas justice au footballeur qu’il est.

    C’est son jeu complet qui fait de lui le numéro 9 le plus remarquable de sa génération. Sa volonté de décrocher pour contribuer aux attaques par ses passes et ses déplacements est presque sans équivalent parmi les joueurs de son niveau.

    Ses huit passes décisives la saison dernière ne reflètent pas l’influence créative qu’a acquise Kane depuis qu’il a passé la trentaine. Pour le seul Bayern, il a créé 26 « grosses occasions » toutes compétitions confondues. Si ses coéquipiers avaient été aussi efficaces devant le but que le capitaine de l’Angleterre, il aurait peut-être aussi figuré parmi les meilleurs passeurs d’Europe.

    Quoi qu’il en soit, la capacité de Kane à libérer des espaces pour les autres est essentielle au jeu que cherchent à mettre en place Vincent Kompany et Thomas Tuchel. Il n’est donc pas surprenant que les joueurs de couloir et les milieux qui se projettent dans la surface, au Bayern comme en équipe d’Angleterre, se soient épanouis aux côtés de l’ancien joueur de Tottenham, âgé de 33 ans et très apprécié du club.

  • Une course très ouverte

    England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Les exploits de Messi à la Coupe du monde l’ont replacé dans la course au Ballon d’Or

    Mais malgré tout cela, le sentiment grandit que Kane ne remportera pas le Ballon d’Or que ses performances tout au long de la saison méritaient. Cela tient en partie au fait que la course est si ouverte que les voix risquent de se répartir d’une manière rarement vue ces dernières années.

    Les jurés qui estiment toujours que le Ballon d’Or doit récompenser le « meilleur footballeur du monde » pourraient bien choisir Lamine Yamal, même s’il n’a pas répondu aux attentes sur le plan individuel lors de la Coupe du monde remportée par l’Espagne, ou Kylian Mbappe, qui a inscrit près de 60 buts avec le Real Madrid et la France, décrochant au passage le Soulier d’or de la Coupe du monde, mais qui a aussi assumé une bonne part de la responsabilité dans l’absence de trophée de ses équipes.

    Les exploits de Messi cet été en Amérique du Nord ont, quant à eux, même conduit certains à suggérer qu’il reste le meilleur joueur de la planète, même si la valeur à accorder à ses performances en MLS continue de faire débat compte tenu du niveau de la compétition.

    D’autres jurés privilégieront les performances en Ligue des champions et pourraient donc choisir Khvicha Kvaratskhelia pour ses brillantes prestations lors de la phase à élimination directe avec le Paris Saint-Germain, même si ses performances en Ligue 1 ont rarement atteint le même niveau. Certains accorderont aussi la priorité absolue à la Coupe du monde, ce qui place Rodri, élu meilleur joueur du tournoi, parmi les prétendants malgré une saison moyenne à Manchester City.

    Ajoutons à cela que certains pourraient juger l’accession de Michael Olise au rang des attaquants les plus complets de l’élite mondiale plus digne de leur vote que la saison de Kane. Ceux qui souhaitent voir un membre du trio offensif du Bayern Munich l’emporter risquent alors de disperser leurs voix et de laisser la voie libre à l’un des joueurs précités pour décrocher le Ballon d’Or.

  • Campagne discrète

    FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESP
    AFP

    Kane n’a pas bénéficié du même soutien public de la part du Bayern que Yamal et Mbappé de la part de leurs clubs.

    La candidature de Kane n’a pas été aidée par la bataille de communication particulièrement bruyante qui a entouré le processus de vote. Le FC Barcelone et le Real Madrid, en particulier, ont fait campagne pour Yamal et Mbappe respectivement, tandis que les deux joueurs ont tenu à défendre leur propre candidature chaque fois qu’ils en ont eu l’occasion.

    Ajoutons à cela le soutien des coéquipiers argentins de Messi, qui souhaitent le voir remporter un neuvième Ballon d’Or, ainsi que les quelques appels lancés dans l’entourage du PSG en faveur de Kvaratskhelia ou de l’un de ses autres vainqueurs de la Ligue des champions : la candidature de Kane n’a pas bénéficié d’un soutien public comparable.

    « Je ne pense pas à ce Ballon d’Or tous les jours », a déclaré l’entraîneur du Bayern, Kompany, lorsqu’on lui a demandé la semaine dernière si Kane ou Olise devait le remporter, illustrant parfaitement la situation. « J’espère qu’un joueur du Bayern gagnera, mais bien sûr, il est plus important pour moi que nous remportions des titres avec le Bayern. »

    En dehors du terrain, Kane lui-même n’a pas fait grand-chose pour défendre sa candidature, contrairement à certains de ses rivaux. Ses déclarations les plus remarquées sur le sujet, si on peut les qualifier ainsi, sont intervenues lors d’un entretien accordé en septembre à Marca : « Je n’ai jamais aimé trop parler de moi. La seule chose que je dirais, c’est que la saison dernière a été incroyable, sur le plan personnel comme sur le plan collectif. C’était, de loin, la meilleure saison de ma vie. »

    « C’est vrai que terminer avec 73 buts, le deuxième meilleur total de l’histoire, parle de lui-même, a-t-il ajouté. J’en suis extrêmement fier. Je ne peux que remercier mes coéquipiers et tous ceux qui m’ont aidé à rendre cela possible. »

  • Une icône sous-estimée

    FBL-GER-SUPERCUP-DORTMUND-BAYERN MUNICH
    AFP

    Certains détracteurs de Kane ne reconnaîtront jamais qu’il compte parmi les plus grandes stars du football mondial

    L’humilité de Kane est peut-être l’une des raisons pour lesquelles il n’est pas devenu un poids lourd commercial du même calibre que certains de ses rivaux pour ce prix. En matière de contrats publicitaires et d’image de marque, il est difficile pour quiconque de rivaliser avec Mbappé, Messi, Erling Haaland ou, plus récemment, Yamal. Mais du point de vue anglais, Kane est déjà devancé par Jude Bellingham et, au Bayern, il se retrouve de plus en plus dans le sillage d’Olise sur le plan commercial.

    Il sera aussi pénalisé par ceux qui estiment que marquer en Bundesliga n’a pas la même valeur que briller en Premier League ou en Liga, ainsi que par ceux qui soulignent que 19 de ses buts ont été inscrits sur penalty. Il existe également, dans le monde du football, un parti pris défavorable à l’Angleterre, probablement justifié. Malgré tout ce qu’il a accompli sur le terrain au cours des 12 derniers mois environ, certains n’apprécieront donc jamais Kane à sa juste valeur.

    Pour convaincre ses détracteurs du contraire, Kane ne peut que marquer des buts, et il l’a fait à foison la saison passée. De nombreux footballeurs ont le talent nécessaire pour mériter le Ballon d’Or, et Kane a prouvé qu’il faisait bel et bien partie de ce groupe.

    Nous saurons lundi si suffisamment de votants pour ce prix partagent cet avis. Si Kane ne repart pas avec le trophée qu’il mérite amplement dans sa ville natale, il faudra se demander ce qu’il aurait pu faire de plus.