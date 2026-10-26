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Harry Kane Ballon d'Or 1:1Getty/GOAL

Harry Kane n'est pas le meilleur footballeur du monde, mais la star du Bayern Munich et de l'Angleterre méritait le Ballon d'Or 2026 pour sa saison exceptionnelle

Après avoir inscrit plus de 70 buts en club et en sélection lors de la saison 2025-2026, l’ancien attaquant de Tottenham a reçu le Ballon d’or lundi à Londres.

Tom Maston
Traduit par

  • Lundi, Londres a accueilli la cérémonie du Ballon d’Or pour la première fois, réunissant dans la capitale anglaise les grandes figures du football venues célébrer les 12 derniers mois de ce sport.

    Malgré le nombre toujours croissant de prix remis par Thierry Henry et Kate Scott, l’identité du lauréat du Ballon d’Or masculin est restée le principal sujet de débat, tant les prétendants sérieux étaient nombreux.

    Entre cinq et dix des joueurs figurant sur la liste de 30 noms pouvaient présenter de solides arguments pour décrocher la distinction individuelle la plus prestigieuse du football mondial. Cependant, la candidature de chacun des favoris avant la cérémonie comportait aussi des failles non négligeables, ce qui a fait de la course au Ballon d’Or 2026 la plus ouverte et la plus controversée depuis des décennies.

    L’époque du duopole Lionel Messi-Cristiano Ronaldo est révolue : chaque saison débute désormais avec de nombreux joueurs qui se croient capables d’être sacrés meilleur joueur de la planète. Pourtant, cette façon de désigner le vainqueur a peut-être brouillé les pistes concernant celui qui, depuis le début, méritait manifestement le plus de remporter le Ballon d’Or 2026 : Harry Kane.

  • Nouveau récit

    TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024
    AFP

    La question de savoir si le Ballon d’Or récompense vraiment le meilleur joueur du monde, ou simplement celui qui a réalisé la meilleure saison, fait désormais débat.

    En 2019, interrogé par GIVEMESPORT sur le Ballon d’or, l’ancien attaquant de l’équipe d’Angleterre Gary Lineker avait relativisé l’importance de cette récompense, invoquant l’argument souvent répété selon lequel les prix individuels n’ont, en fin de compte, aucune valeur dans un sport collectif.

    Dans sa réponse, Lineker avait toutefois aussi souligné, en examinant les chances de Messi de remporter le prix cette année-là, la différence fondamentale entre ce que beaucoup pensent que le Ballon d’or récompense et ce qu’il vise désormais réellement à récompenser.

    « Être élu meilleur joueur de l’année a pris une importance démesurée. C’est devenu ridicule, a déclaré Lineker. Parce qu’en vérité, s’il s’agit de désigner le meilleur joueur de chaque année, il (Messi) le remporterait tous les ans… Les performances de Messi la saison dernière, avant la toute fin de saison, quand j’ai trouvé que Barcelone commençait à paraître un peu fatigué et un peu vieillissant, étaient incroyables. Ses statistiques étaient incroyables. »

    C’est là que réside l’essentiel de ce qu’est devenu le Ballon d’or. Plutôt que de désigner simplement le meilleur footballeur du monde chaque année, indépendamment de ses performances ou des trophées remportés, il tend désormais à récompenser le joueur d’élite qui a réalisé la meilleure saison sur le plan individuel et dont les performances ont, idéalement, aidé son équipe à remporter des titres.

    France Football, qui organise la cérémonie, s’est efforcé plus récemment d’insister sur le fait que ses jurés, attirés par les trophées comme des pies par ce qui brille, ne fondent pas leurs votes uniquement sur le nombre de titres remportés par un joueur au cours d’une saison. Cette habitude avait fini par permettre à Jorginho de monter sur le podium en 2021, après qu’il eut joué un rôle important, mais loin d’être exceptionnel, dans la victoire de Chelsea en Ligue des champions et celle de l’Italie au Championnat d’Europe. Il existe toutefois indéniablement un penchant pour les joueurs qui brillent lors des plus grands matches et réalisent, sur les plus grandes scènes, des actions décisives dans la conquête de trophées, ce qui aurait pu conduire un autre joueur que Kane à l’emporter lundi.

    Il ne fait néanmoins aucun doute que la saison de l’attaquant du Bayern Munich a surpassé toutes les autres au regard de ce qu’il a été capable de produire individuellement.

  • Des statistiques impressionnantes

    FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026
    Getty Images Sport

    Les buts de Kane ont permis au Bayern de réaliser le doublé national en Allemagne

    Fermez les yeux et imaginez un joueur qui, au cours d’une saison, a inscrit 73 buts en seulement 65 matches, en club et en sélection. Trente-six de ces buts, marqués au rythme d’un toutes les 66 minutes passées sur le terrain, ont conduit son club au titre de champion. Il a également marqué à chaque tour de la coupe nationale, avec 10 buts en six matches, dont un triplé décisif en finale.

    En Ligue des champions, ce joueur a inscrit 14 buts en 13 matches, trouvant notamment le chemin des filets lors des cinq rencontres à élimination directe auxquelles il a participé, alors que son équipe atteignait les demi-finales. Quant à la Coupe du monde, il a mené sa sélection, dont il était le capitaine, à la troisième place, son meilleur résultat jamais obtenu à l’étranger, tout en inscrivant six buts (un total dépassé par seulement quatre autres joueurs), dont des buts décisifs lors de deux tours à élimination directe.

    Impressionnant, non ? Ces statistiques, qui sont bien sûr celles de la saison 2025-26 de Kane, auraient dû suffire à clore tout débat sur le Ballon d’Or. Au XXIe siècle, un seul homme, Messi en 2011-12, a marqué davantage de buts en une saison que Kane lors de la dernière.

    Son efficacité dans la surface de réparation et à ses abords est actuellement sans égale. Si les buts de Kane n’ont pas permis de remporter les deux plus grands trophées, ils ont tout de même offert un titre au Bayern et permis au club bavarois comme à l’Angleterre de rester en lice jusqu’à un stade avancé des compétitions continentales et mondiales, respectivement.

  • Un atout polyvalent

    Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    La volonté de Kane de décrocher a permis à ses coéquipiers en club comme en sélection de donner le meilleur d’eux-mêmes

    Cela ne signifie toutefois pas que Kane se contente d’attendre dans la surface que ses coéquipiers lui offrent des occasions faciles. Kane est un finisseur d’élite, capable de marquer des buts spectaculaires, mais même cette description est réductrice pour décrire le footballeur qu’il est.

    C’est la richesse de son jeu qui fait de lui le numéro 9 le plus remarquable de sa génération. Sa volonté de décrocher pour participer aux attaques par ses passes et ses déplacements est presque unique parmi les joueurs de son calibre.

    Ses huit passes décisives seulement la saison dernière ne rendent pas justice à la force créative qu’est devenu Kane depuis qu’il a passé la trentaine. Avec le Bayern à lui seul, il a créé 26 « grosses occasions » toutes compétitions confondues. Si ses coéquipiers avaient été aussi efficaces devant le but que le capitaine de l’Angleterre, il aurait peut-être également figuré parmi les meilleurs passeurs d’Europe.

    Quoi qu’il en soit, la capacité de Kane à créer des espaces pour les autres est essentielle au jeu que cherchent à mettre en place Vincent Kompany et Thomas Tuchel. Il n’est donc pas surprenant que les joueurs de couloir et les milieux qui se projettent dans la surface, au Bayern comme en équipe d’Angleterre, s’épanouissent aux côtés de l’ancien chouchou de Tottenham, âgé de 33 ans.

  • Une course très ouverte

    England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Les exploits de Messi à la Coupe du monde l’ont relancé dans la course au Ballon d’Or

    Mais malgré tout cela, le sentiment grandissait que Kane ne décrocherait pas le Ballon d’Or que ses performances tout au long de la saison méritaient. Cela tenait en partie au fait que la course était si ouverte et que les voix risquaient de se disperser d’une manière rarement vue les années précédentes.

    Les jurés qui estiment toujours que le Ballon d’Or doit récompenser le « meilleur footballeur du monde » auraient pu, à juste titre, choisir Lamine Yamal, même s’il n’a pas été à la hauteur sur le plan individuel lors de la Coupe du monde remportée par l’Espagne. Ils auraient aussi pu opter pour Kylian Mbappe, auteur de près de 60 buts avec le Real Madrid et la France et vainqueur du Soulier d’or de la Coupe du monde, même s’il portait lui aussi une large part de responsabilité dans l’absence de trophée de ses équipes.

    Les exploits de Messi cet été en Amérique du Nord ont même conduit certains à suggérer qu’il reste le meilleur joueur de la planète. Des interrogations subsistent toutefois sur la valeur à accorder à ses performances en MLS, compte tenu du niveau de la compétition.

    D’autres jurés auront privilégié les performances en Ligue des champions et voté pour Khvicha Kvaratskhelia après ses brillantes prestations lors de la phase à élimination directe avec le Paris Saint-Germain, même si ses performances en Ligue 1 ont rarement atteint le même niveau. Certains auront aussi placé la Coupe du monde au-dessus de tout, ce qui aura permis à Rodri, élu meilleur joueur du tournoi, de figurer parmi les candidats malgré une saison moyenne à Manchester City.

  • Campagne discrète

    FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESP
    AFP

    Kane n’a pas bénéficié du même soutien public de la part du Bayern que Yamal et Mbappé de la part de leurs clubs.

    La candidature de Kane n’a pas été aidée par la campagne de communication particulièrement tapageuse qui a entouré le vote. Barcelone et le Real Madrid, en particulier, se sont employés à défendre respectivement les candidatures de Yamal et de Mbappé, tandis que les deux joueurs n’ont pas manqué de plaider leur propre cause chaque fois qu’ils en ont eu l’occasion.

    À cela se sont ajoutés les efforts des coéquipiers de Messi en sélection argentine pour qu’il décroche un neuvième Ballon d’or, ainsi que les rares appels, dans l’entourage du PSG, à récompenser Kvaratskhelia ou l’un des autres vainqueurs de la Ligue des champions du club. La candidature de Kane n’a pas bénéficié d’un soutien public comparable.

    « Je ne pense pas à ce Ballon d’or tous les jours », a déclaré Kompany, l’entraîneur du Bayern, lorsqu’on lui a demandé, un peu plus d’une semaine avant la cérémonie, si Kane ou Olise devait l’emporter. Une réponse qui illustre parfaitement la situation. « J’espère qu’un joueur du Bayern gagnera, mais bien sûr, il est plus important pour moi que nous remportions des titres avec le Bayern. »

    Kane lui-même n’a pas beaucoup défendu sa candidature en dehors du terrain, contrairement à certains de ses rivaux. Ses propos les plus marquants sur le sujet, si l’on peut dire, ont été tenus lors d’un entretien accordé en septembre à Marca : « Je n’ai jamais beaucoup aimé parler de moi. La seule chose que je dirais, c’est que la saison dernière a été incroyable, sur le plan personnel comme collectif. C’était, de loin, la meilleure saison de ma vie. »

    « Il est vrai que terminer avec 73 buts, le deuxième meilleur total de l’histoire, parle de lui-même, a-t-il ajouté. J’en suis extrêmement fier. Je ne peux que remercier mes coéquipiers et tous ceux qui m’ont aidé à rendre cela possible. »

  • Icône sous-estimée

    TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026
    AFP

    Les détracteurs de Kane pourraient enfin admettre qu’il fait partie des plus grandes stars mondiales

    Certains ne reconnaîtront jamais Kane à sa juste valeur, et tout ce qu’il peut faire pour convaincre ses détracteurs de changer d’avis, c’est marquer des buts. La saison dernière, il en a inscrit à la pelle.

    L’heure de Yamal et de Mbappe viendra sûrement. Mais en 2026, ils doivent s’incliner devant Harry Kane, lauréat du Ballon d’Or.