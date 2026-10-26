Lundi, Londres a accueilli la cérémonie du Ballon d’Or pour la première fois, réunissant dans la capitale anglaise les grandes figures du football venues célébrer les 12 derniers mois de ce sport.
Malgré le nombre toujours croissant de prix remis par Thierry Henry et Kate Scott, l’identité du lauréat du Ballon d’Or masculin est restée le principal sujet de débat, tant les prétendants sérieux étaient nombreux.
Entre cinq et dix des joueurs figurant sur la liste de 30 noms pouvaient présenter de solides arguments pour décrocher la distinction individuelle la plus prestigieuse du football mondial. Cependant, la candidature de chacun des favoris avant la cérémonie comportait aussi des failles non négligeables, ce qui a fait de la course au Ballon d’Or 2026 la plus ouverte et la plus controversée depuis des décennies.
L’époque du duopole Lionel Messi-Cristiano Ronaldo est révolue : chaque saison débute désormais avec de nombreux joueurs qui se croient capables d’être sacrés meilleur joueur de la planète. Pourtant, cette façon de désigner le vainqueur a peut-être brouillé les pistes concernant celui qui, depuis le début, méritait manifestement le plus de remporter le Ballon d’Or 2026 : Harry Kane.