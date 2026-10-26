En 2019, interrogé par GIVEMESPORT sur le Ballon d’or, l’ancien attaquant de l’équipe d’Angleterre Gary Lineker avait relativisé l’importance de cette récompense, invoquant l’argument souvent répété selon lequel les prix individuels n’ont, en fin de compte, aucune valeur dans un sport collectif.

Dans sa réponse, Lineker avait toutefois aussi souligné, en examinant les chances de Messi de remporter le prix cette année-là, la différence fondamentale entre ce que beaucoup pensent que le Ballon d’or récompense et ce qu’il vise désormais réellement à récompenser.

« Être élu meilleur joueur de l’année a pris une importance démesurée. C’est devenu ridicule, a déclaré Lineker. Parce qu’en vérité, s’il s’agit de désigner le meilleur joueur de chaque année, il (Messi) le remporterait tous les ans… Les performances de Messi la saison dernière, avant la toute fin de saison, quand j’ai trouvé que Barcelone commençait à paraître un peu fatigué et un peu vieillissant, étaient incroyables. Ses statistiques étaient incroyables. »

C’est là que réside l’essentiel de ce qu’est devenu le Ballon d’or. Plutôt que de désigner simplement le meilleur footballeur du monde chaque année, indépendamment de ses performances ou des trophées remportés, il tend désormais à récompenser le joueur d’élite qui a réalisé la meilleure saison sur le plan individuel et dont les performances ont, idéalement, aidé son équipe à remporter des titres.

France Football, qui organise la cérémonie, s’est efforcé plus récemment d’insister sur le fait que ses jurés, attirés par les trophées comme des pies par ce qui brille, ne fondent pas leurs votes uniquement sur le nombre de titres remportés par un joueur au cours d’une saison. Cette habitude avait fini par permettre à Jorginho de monter sur le podium en 2021, après qu’il eut joué un rôle important, mais loin d’être exceptionnel, dans la victoire de Chelsea en Ligue des champions et celle de l’Italie au Championnat d’Europe. Il existe toutefois indéniablement un penchant pour les joueurs qui brillent lors des plus grands matches et réalisent, sur les plus grandes scènes, des actions décisives dans la conquête de trophées, ce qui aurait pu conduire un autre joueur que Kane à l’emporter lundi.

Il ne fait néanmoins aucun doute que la saison de l’attaquant du Bayern Munich a surpassé toutes les autres au regard de ce qu’il a été capable de produire individuellement.