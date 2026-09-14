Guardiola est parti, mais Manchester reste bleu : la joie du derby de City montre que l’écart avec Manchester United reste abyssal

Manchester City a pris une douce revanche sur son voisin à Old Trafford dimanche, en s’imposant 1-0 au terme d’un match disputé, un résultat qui le propulse à la deuxième place du classement derrière le champion Arsenal à la différence de buts, tout en préservant son début de saison parfait. Sous les ordres de son nouvel entraîneur, Enzo Maresca, l’équipe a réussi cela malgré 67 minutes disputées à seulement 10.

Phil Foden a été expulsé au milieu de la première période pour un coup de pied sur Bruno Fernandes dans un stupide geste d’humeur. Il y a eu très peu de contact, et Fernandes méritait lui aussi une sanction pour sa réaction ridiculement théâtrale. Mais Foden ne pouvait s’en prendre qu’à lui-même, et il a laissé City face à une montagne à gravir.

Remarquablement, toutefois, la détermination collective des visiteurs n’a fait que grandir à partir de là. Maresca a intelligemment ajusté l’organisation de City en un 4-4-1 resserré qui a fermé les espaces dans l’axe, forçant United à passer par les côtés pour trouver les latéraux Patrick Dorgu et Diogo Dalot. Les locaux ont eu la majorité de la possession, mais ils sont devenus trop prévisibles, et City a facilement pu gérer les centres qui arrivaient après avoir sacrifié les ailes pour densifier sa surface.

Maresca a aussi fait entrer Iliman Ndiaye à la place de Rayan Cherki à la pause, et l’ancien joueur d’Everton a encore solidifié la défense de City grâce à son activité incessante, tout en offrant aussi une solution offensive explosive aux côtés d’Erling Haaland. City s’est montré le plus dangereux et a fini par débloquer la situation à l’heure de jeu, Haaland reprenant au second poteau un centre de Josko Gvardiol.