Guardiola est parti, mais Manchester reste bleu : la joie du derby de City montre que l’écart avec Manchester United reste abyssal
Les supporters de Manchester United auraient pu être pardonnés d’avoir pensé que le vent tournait enfin de nouveau en leur faveur dans la ville. Après la nomination de Michael Carrick comme entraîneur intérimaire à la mi-janvier, ils ont pris plus de points que n’importe quelle autre équipe de Premier League jusqu’à la fin de la saison, les trois premiers ayant été récoltés lors d’un succès 2-0 pleinement mérité dans le derby contre Manchester City à Old Trafford.
L’équipe de Carrick a finalement terminé à seulement sept points de City, deuxième du classement, et a observé avec un enthousiasme plein d’espoir Pep Guardiola confirmer la fin de son règne de 10 ans garni de trophées à l’Etihad Stadium. United n’a jamais terminé devant son voisin depuis l’ère post-Sir Alex Ferguson, mais il y avait des raisons d’être confiant quant à un changement en 2026-2027, surtout après un été qui a aussi vu City dire au revoir à une foule de joueurs adorés, dont Rodri, Bernardo Silva et John Stones.
Maintenant, toutefois, après seulement quatre matches dans la nouvelle saison, un sentiment familier est de retour à Manchester. La ville est toujours incontestablement bleue.
Douce revanche
Manchester City a pris une douce revanche sur son voisin à Old Trafford dimanche, en s’imposant 1-0 au terme d’un match disputé, un résultat qui le propulse à la deuxième place du classement derrière le champion Arsenal à la différence de buts, tout en préservant son début de saison parfait. Sous les ordres de son nouvel entraîneur, Enzo Maresca, l’équipe a réussi cela malgré 67 minutes disputées à seulement 10.
Phil Foden a été expulsé au milieu de la première période pour un coup de pied sur Bruno Fernandes dans un stupide geste d’humeur. Il y a eu très peu de contact, et Fernandes méritait lui aussi une sanction pour sa réaction ridiculement théâtrale. Mais Foden ne pouvait s’en prendre qu’à lui-même, et il a laissé City face à une montagne à gravir.
Remarquablement, toutefois, la détermination collective des visiteurs n’a fait que grandir à partir de là. Maresca a intelligemment ajusté l’organisation de City en un 4-4-1 resserré qui a fermé les espaces dans l’axe, forçant United à passer par les côtés pour trouver les latéraux Patrick Dorgu et Diogo Dalot. Les locaux ont eu la majorité de la possession, mais ils sont devenus trop prévisibles, et City a facilement pu gérer les centres qui arrivaient après avoir sacrifié les ailes pour densifier sa surface.
Maresca a aussi fait entrer Iliman Ndiaye à la place de Rayan Cherki à la pause, et l’ancien joueur d’Everton a encore solidifié la défense de City grâce à son activité incessante, tout en offrant aussi une solution offensive explosive aux côtés d’Erling Haaland. City s’est montré le plus dangereux et a fini par débloquer la situation à l’heure de jeu, Haaland reprenant au second poteau un centre de Josko Gvardiol.
La distraction de la VAR
City a ensuite tenu son avantage pour s’imposer avec un confort remarquable, mais United a de bonnes raisons d’être extrêmement remonté au sujet du but crucial de Haaland. Il avait d’abord été refusé, le Norvégien semblant hors jeu au moment où Gvardiol a joué le ballon, avant que la VAR n’intervienne et ne recommande à l’arbitre principal Michael Oliver d’accorder le but.
Haaland a été montré en position licite, mais Enzo Fernandez était bien devant le dernier défenseur lorsqu’il a tenté de jouer le ballon avant qu’il n’arrive à son coéquipier norvégien. La VAR n’a pas considéré que cela justifiait d’annuler le but parce que Fernandez ne l’a pas touché, mais il bloquait clairement la ligne de vision de Lisandro Martinez et semblait avoir affecté sa capacité à écarter le danger.
Même si l’on accepte à contrecœur que le pied de Dorgu, qui a tenté d’intercepter le centre de Gvardiol à l’autre bout du terrain, devançait celui de Haaland de littéralement quelques millimètres, il est presque impossible de soutenir que Fernandez n’interférait pas avec le jeu. Carrick a qualifié la décision de « sidérante », tandis que Martinez a parlé d’une « injustice », et même l’ancien défenseur de City Micah Richards a admis que les officiels s’étaient trompés dans le studio de Sky Sports.
Quelques heures seulement après le coup de sifflet final, l’instance arbitrale de la Premier League, Pro Ref, a reconnu une « erreur de jugement » sur ce but, qui n’a finalement fait qu’ajouter à la misère de United, puisqu’il ne change pas le résultat final. Mais City a mérité sa réussite, et l’équipe tiède et sans imagination de Carrick ne peut pas se cacher derrière la VAR.
Pas d’esprit combatif
Les 23 premières minutes du match ont été fermées, mais l'attitude irréfléchie de Foden aurait dû donner un nouvel élan à Manchester United. Au lieu de cela, l'équipe a constamment fait tourner le ballon sur les côtés ou vers l'arrière, a balancé à l'aveugle dans la surface et a tenté des frappes lointaines hasardeuses.
Kobbie Mainoo a trouvé le poteau sur la meilleure d'entre elles, et Marcus Rashford a lui aussi touché les montants sur coup franc, mais United n'a cadré que deux tirs en supériorité numérique. Le second est intervenu dans le temps additionnel et a de loin constitué sa meilleure occasion du match : Fernandes a enfin trouvé une passe verticale précise pour lancer Bryan Mbeumo face au but, mais la tentative du Camerounais était à la hauteur idéale pour que le gardien de City, Gianluigi Donnarumma, la détourne en corner.
United a semblé rigide et totalement dépourvu d'identité. Combien de fois des mots de cet ordre ont-ils été prononcés au cours des 13 dernières années ? En contraste saisissant, City, sans exception, s'est dépensé sans compter et a fait preuve d'un grand courage à chaque récupération du ballon.
« Nous avons dû changer le plan, mais Enzo (Maresca) nous a donné un plan pour exploiter nos différentes forces », a déclaré Haaland lorsqu'il a été interrogé sur l'esprit d'équipe. « Personnellement, je dois être là pour attendre une occasion et je dois être prêt à la concrétiser. Nous avons aussi besoin de combattants dans l'équipe, et nous en avons beaucoup. Regardez notre milieu de terrain, ils aiment se battre !
« Je suis extrêmement heureux de chacun d'entre nous et je suis tellement, tellement fier de tout le monde. Garder le ballon ici, à Old Trafford, à 10, c'est de la personnalité. »
Malheureusement pour eux, United n'a pas suffisamment de personnalité ni de combativité, et c'est pourquoi l'écart entre les deux clubs reste abyssal.
Planification supérieure
Maresca a du pain sur la planche pour ne serait-ce qu’approcher l’héritage de Guardiola à City, mais il n’aurait guère pu faire meilleure première impression. City a enchaîné cinq victoires en cinq matches toutes compétitions confondues, et possède clairement toujours la force de caractère collective nécessaire pour lutter pour les plus grands trophées.
Le technicien italien profite aussi d’un excellent mercato qui a vu City débourser un montant record de 456 millions de livres sterling (617 M$) pour recruter de nouveaux joueurs, avec Fernandez, Ndiaye, Elliot Anderson et Ayyoub Bouaddi comme quatuor phare. Le club a agi de manière proactive pour renforcer l’effectif et offrir à Maresca les meilleures chances possibles de réussir.
United compte déjà huit points de retard sur City parce que Sir Jim Ratcliffe et INEOS ont négligé d’en faire autant. Youri Tielemans, Carlos Baleba et Andrey Santos sont arrivés pour rafraîchir le milieu de terrain, mais Carrick avait aussi désespérément besoin d’au moins deux défenseurs supplémentaires, ainsi que d’un attaquant pour concurrencer Benjamin Sesko.
Carrick paie le prix de l’approche incompréhensiblement conservatrice d’INEOS, et il sera inévitablement bientôt sans poste. United est tout autant un chaos en coulisses sous le régime mené par Ratcliffe qu’à l’époque où la famille Glazer contrôlait pleinement les opérations football. Le club est piégé dans un cycle d’échecs qui se poursuivra pendant au moins un an encore.
Il n’y aura pas de nouvelle bataille pour la suprématie à Manchester : City reste de loin le patron.