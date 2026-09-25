Gilberto Mora hérite du n°10, Chucky Lozano a une nouvelle chance : cinq enjeux alors que Rafael Marquez lance la route du Mexique vers 2030
Rafael Marquez entame son mandat à Baltimore, mais sa véritable destination est 2030.
Le Mexique a terminé neuvième de sa Coupe du monde à domicile, a remporté un match à élimination directe pour la première fois depuis 40 ans et a renoué avec ses supporters. Vient maintenant la question la plus difficile : jusqu’où le Mexique peut-il prolonger ces progrès au-delà du tournoi qui l’a rassemblé ?
Marquez connaît l’équipe pour avoir été l’adjoint de Javier Aguirre. Son premier rassemblement lui offre quatre matches pour commencer à mettre ses propres idées en pratique, à commencer par la Colombie le 26 septembre au M&T Bank Stadium de Baltimore. Le Mexique affrontera ensuite le Pérou le 29 septembre au Sports Illustrated Stadium de Harrison, dans le New Jersey, les États-Unis le 3 octobre à Glendale, en Arizona, puis le Chili le 6 octobre à Los Angeles.
Juanma Lillo et Andres Guardado le rejoignent comme adjoints aux côtés de Vidal Paloma, tandis que Xabier Mancisidor entraînera les gardiens.
Marquez a cité la victoire 2-0 contre l’Équateur en Coupe du monde comme un exemple de ce que le Mexique peut produire. Gilberto Mora n’a pas marqué ce jour-là, mais son influence avec le ballon a aidé le Mexique à maîtriser le match. La question qui traverse ce premier rassemblement est de savoir si le Mexique peut jouer avec cette assurance de manière plus constante.
Marquez va-t-il passer à une défense à trois ?
La Colombie offre un premier examen impitoyable. La dernière confrontation s’est soldée par une défaite 4-0 du Mexique à Arlington, au Texas, en octobre 2025. Nestor Lorenzo a convoqué un autre groupe solide, avec notamment l’attaquant de l’Athletico Paranaense Kevin Viveros. Marquez doit décider comment le Mexique peut se protéger face aux mouvements de la Colombie sans sacrifier sa capacité à construire ses attaques.
Il a déjà connu cet équilibre. Sous Ricardo La Volpe, Marquez est devenu l’organisateur d’une équipe du Mexique flexible qui utilisait souvent trois défenseurs. Lors de la Coupe des confédérations 2005, l’équipe de La Volpe a battu le Brésil et atteint les demi-finales. L’année suivante, Marquez a porté le brassard du Tri à la Coupe du monde et a inscrit l’ouverture du score contre l’Argentine avant que le Mexique ne s’incline après prolongation. Ces équipes savaient repartir de derrière et changer de système selon les exigences du match.
Une défense à trois permettrait à Marquez de revenir à cette approche, même si cela reste une possibilité plutôt qu’un plan annoncé. Johan Vazquez, Luis Romo, Cesar Montes et Israel Reyes offrent une base expérimentée, tandis que Victor Guzman et Everardo Lopez apportent d’autres options. Diego Campillo rejoindra le groupe après le prochain match de championnat de Chivas.
Le match contre la Colombie offrira les premiers indices sur la manière dont Marquez veut voir ses défenseurs se positionner et, tout aussi crucial, sur ce qu’il attend d’eux avec le ballon.
Gilberto Mora hérite du n°10 du Mexique
Mora a 17 ans et s’est vu confier le numéro 10 du Mexique. Son poids est évident, même pour un joueur qui a semblé à l’aise pendant la Coupe du monde. La question est moins de savoir s’il peut assumer une nouvelle couche d’attentes que de savoir si Marquez peut le placer dans les bonnes zones pour faire la différence.
Lillo pourrait jouer un rôle important dans ce développement. Il a salué la compréhension du jeu d’Andres Iniesta et expliqué sa conviction qu’un bon football offensif commence par la manière dont une équipe ressort le ballon depuis l’arrière. Pour Mora, la leçon utile est de savoir lire le jeu un coup à l’avance, plutôt que d’imiter Iniesta.
Roberto « Piojo » Alvarado, un autre joueur capable de relier le milieu à l’attaque, est disponible pendant tout le stage. Les impliquer tous les deux offrirait au Mexique davantage de solutions pour créer, sans demander à Mora de porter seul cette responsabilité.
Chucky Lozano a une nouvelle chance
Raul Jimenez et Julian Quiñones sont absents en raison d’une blessure. Leur puissance offensive manquante crée des opportunités, mais le retour de Hirving « Chucky » Lozano est plus qu’une réponse à deux places vacantes dans la liste. C’est le premier pari notable de Marquez sur un joueur dont le statut avec El Tri a changé.
Le but victorieux de Lozano contre l’Allemagne en 2018 reste l’un des moments marquants du Mexique en Coupe du monde au cours de la dernière décennie. Il a également participé au tournoi de 2022, mais a manqué la Coupe du monde 2026 après un manque de temps de jeu en club. Désormais âgé de 31 ans et à LA Galaxy, il a l’occasion de montrer à Marquez et à son ancien coéquipier Guardado ce qu’il peut encore apporter.
Sa vitesse et son côté direct pourraient changer le cours d’un match en sortie de banc. Lozano, toutefois, pourrait voir dans ce rassemblement une occasion de regagner une place de titulaire. La manière dont il répondra au rôle que Marquez lui confiera pourrait compter autant que son apport offensif, alors que les matches de Ligue des nations approchent en novembre et que la Gold Cup est prévue pour l’été prochain.
Camberos et Sandoval apportent le renouveau de la jeunesse de Chivas à El Tri
Six joueurs de Chivas figurent dans la liste de Marquez : Raul Rangel, Alvarado, Romo, Campillo, Hugo Camberos et Santiago Sandoval. Rangel et Alvarado sont disponibles pendant tout le stage. Les quatre autres rejoindront le groupe après le match de Liga MX de Guadalajara le 26 septembre, ce qui signifie que Camberos et Sandoval devront attendre le match contre le Pérou pour espérer jouer.
Les deux jeunes attaquants arrivent avec des bilans récents différents. Sandoval, 19 ans, compte trois buts dans l’Apertura 2026, dont deux contre Pumas plus tôt ce mois-ci. Camberos, également âgé de 19 ans, a délivré une passe décisive et cherche encore son premier but en championnat cette saison, mais il a été l’un des joueurs les plus en vue lors du parcours victorieux du Mexique au Championnat Concacaf U20. Leur convocation récompense autant leur potentiel que leur rendement actuel.
Marquez a expliqué vouloir préparer les jeunes joueurs à rejoindre l’équipe première avec de meilleurs outils. Ce stage lui donne l’occasion de voir à quelle vitesse Sandoval et Camberos peuvent s’adapter à ses exigences. Avec les absences de Jimenez et Quiñones, il y a aussi un besoin immédiat de trouver davantage de solutions pour créer et concrétiser des occasions.
À quelle vitesse Juanma Lillo peut-il imposer sa patte ?
La nomination de Lillo suscite l’attente d’un Mexique plus proactif, mais son influence devra être jugée sur ce que l’équipe montrera sur le terrain. Sa réputation de mentor de Pep Guardiola apporte un éclairage supplémentaire : il a entraîné Guardiola à Dorados de Sinaloa avant de faire ensuite partie de son staff à Manchester City. Il apporte aussi une expérience internationale, après avoir travaillé aux côtés de Jorge Sampaoli avec le Chili.
Sa vision du football mexicain offre un indice plus clair sur ce qu’il pourrait apporter. Lillo a salué les équipes de Liga MX pour leur volonté de faire progresser le ballon depuis l’arrière et a soutenu qu’une relance organisée aide aussi une équipe à défendre. Marquez l’a fait revenir au Mexique pour aider à mettre ces idées en pratique avec la sélection nationale.
Baltimore ne montrera qu’un début. Sur quatre matches, l’indicateur le plus révélateur sera de voir si le Mexique commence à développer une manière reconnaissable de contrôler les matches et de se créer des occasions.
Marquez hérite d’une équipe en pleine dynamique. Sa première mission est de lui donner une méthode qui dure.