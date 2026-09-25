Rafael Marquez entame son mandat à Baltimore, mais sa véritable destination est 2030.

Le Mexique a terminé neuvième de sa Coupe du monde à domicile, a remporté un match à élimination directe pour la première fois depuis 40 ans et a renoué avec ses supporters. Vient maintenant la question la plus difficile : jusqu’où le Mexique peut-il prolonger ces progrès au-delà du tournoi qui l’a rassemblé ?

Marquez connaît l’équipe pour avoir été l’adjoint de Javier Aguirre. Son premier rassemblement lui offre quatre matches pour commencer à mettre ses propres idées en pratique, à commencer par la Colombie le 26 septembre au M&T Bank Stadium de Baltimore. Le Mexique affrontera ensuite le Pérou le 29 septembre au Sports Illustrated Stadium de Harrison, dans le New Jersey, les États-Unis le 3 octobre à Glendale, en Arizona, puis le Chili le 6 octobre à Los Angeles.

Juanma Lillo et Andres Guardado le rejoignent comme adjoints aux côtés de Vidal Paloma, tandis que Xabier Mancisidor entraînera les gardiens.

Marquez a cité la victoire 2-0 contre l’Équateur en Coupe du monde comme un exemple de ce que le Mexique peut produire. Gilberto Mora n’a pas marqué ce jour-là, mais son influence avec le ballon a aidé le Mexique à maîtriser le match. La question qui traverse ce premier rassemblement est de savoir si le Mexique peut jouer avec cette assurance de manière plus constante.