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Sergio Roberto GFX 1-1GOAL

« Gagner le plus possible » : Sergi Roberto est profondément attaché au FC Barcelone, mais le choc du LA Galaxy face au LAFC passe avant tout

Le milieu de terrain restera toujours associé à son immense réussite avec le club de sa ville natale, mais son départ pour Los Angeles n’a rien entamé de sa fougue.

Thomas Hindle
Traduit par

  • On interroge encore sans cesse Sergi Roberto sur ce but. C’est peut-être le plus beau jour de l’histoire récente du FC Barcelone. Neymar a centré, Roberto a tenté sa chance, tandis que tous les défenseurs du PSG sont restés immobiles. La finition était parfaite.

    La remontada, ce renversement d’une situation compromise après un 4-0 en Ligue des champions, était accomplie.

    Roberto vit désormais à Los Angeles et joue pour le LA Galaxy. Ce moment remonte à dix ans. Mais chaque jour, lorsqu’il se promène avec sa femme et ses enfants dans un endroit où il a le sentiment de bénéficier d’un anonymat relatif par rapport à l’effervescence de Barcelone, on l’arrête pour prendre des selfies et lui parler de ce but.

    « C’est le but le plus fou que j’aie jamais marqué, c’est certain. C’est celui dont tout le monde se souvient. Le temps passera et tout le monde se souviendra encore de ce match », a-t-il confié à GOAL.

    Pourtant, c’était une autre époque pour le même joueur. À l’époque, Roberto était un jeune de La Masia qui obtenait ses premières chances dans le club de sa ville natale, dont il regarde toujours les matches chaque semaine. Aujourd’hui, il a une femme, des enfants et une maison en Amérique. Le temps passe, les carrières évoluent. Roberto assure néanmoins qu’il est là où il doit être.

    « Même quand je jouais à Barcelone, j’ai toujours dit que j’aimerais jouer en MLS, a déclaré Roberto. Je ne savais simplement pas quand cela arriverait. »

  • Sergi Roberto 2:1
    Getty Images

    Roberto a porté le brassard de capitaine du FC Barcelone et disputé près de 400 matches avec le célèbre club espagnol.

    Et ce parcours a sa logique. Après tout, Los Angeles n’est pas une destination difficile à vendre. Roberto a toujours su qu’il voulait un jour jouer pour un club de Major League Soccer, et cette option semble lui convenir.

    Le moment est aussi bien choisi. À son arrivée à Barcelone, l’entraîneur allemand Hansi Flick a fait le ménage. En 2024, il a déclaré que Roberto n’était « pas un joueur du Barça », une affirmation controversée puisque Roberto avait disputé près de 400 matches avec le FC Barcelone, en avait été le capitaine la saison précédente et y avait remporté 25 trophées majeurs.

    Ses propos témoignaient néanmoins d’un changement. Roberto a rejoint Côme, où il a retrouvé comme entraîneur Cesc Fabregas, un ancien coéquipier au Barça. Il a joué un rôle important dans l’ascension fulgurante du club et a largement contribué à sa qualification pour la Ligue des champions, obtenue grâce à une quatrième place.

    Cette aventure a pris fin elle aussi. Son contrat est arrivé à échéance en juin, et d’autres perspectives s’ouvraient à lui.

    « J’ai passé deux années formidables [à Côme]. Mais à la fin de mon contrat, mon objectif était de rejoindre la MLS », a-t-il expliqué.

    Roberto avait 34 ans, et la MLS l’attendait. Il restait quelques discussions à mener. Mais le lien catalan avec Riqui Puig, joueur du Galaxy et ancien coéquipier de Roberto pendant de longues années au Barça, a permis de concrétiser le transfert.

    « [Puig] ne m’a dit que du bien du club, du championnat et de la ville. Il m’a dit que je serais très heureux ici », a raconté Roberto. « Mon adaptation ici a été très facile. »

    Puig a aidé Roberto à prendre ses marques. Ils ont vécu ensemble le temps que Roberto règle la question de son logement. Roberto n’a pas grandi ici. Mais l’exemple de Puig, dont l’adaptation sans accroc à ce championnat a été couronnée par une victoire en MLS Cup en 2024, montre que les Catalans peuvent s’épanouir non seulement dans le sud de la Californie, mais aussi en MLS.

    Plus simplement, le Galaxy est un groupe de gars bien, selon Roberto.

    « Les joueurs de l’équipe sont vraiment très sympas, et l’entraîneur aussi », a-t-il ajouté.

  • « C’est une situation différente »

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    Ball Raw Images

    Roberto a joué un rôle crucial dans le redressement du Galaxy en fin de saison.

    Pour les joueurs européens, les sports américains sont souvent entourés de nombreux mythes.

    La culture sportive est différente ici. Il y a plusieurs grandes ligues aux États-Unis, alors qu’en Europe, il n’y en a pour ainsi dire qu’une. Antoine Griezmann, un autre ancien coéquipier de Roberto qui joue désormais à Orlando City, est depuis longtemps fasciné par le basket. Harry Kane, considéré comme le favori pour le Ballon d’Or, a même déclaré qu’il ne serait pas contre l’idée de s’essayer à la NFL.

    Sur ce plan culturel, Roberto était un peu moins affirmatif. Comme beaucoup dans le monde du football, il connaissait déjà un peu le basket.

    Mais assister à un match des Los Angeles Rams avec Puig lui a ouvert les yeux.

    « En Europe, la NFL n’est pas un sport très populaire. Je pense que presque personne ne suit ce championnat. Mais depuis mon arrivée ici, je suis allé voir un match des Rams et ça m’a plu », a-t-il déclaré. Roberto pourrait bien être devenu amateur de NFL. « J’essaie de suivre le championnat à la télévision. C’est un sport très tactique, et ça me plaît », a-t-il ajouté.

    Il existe quelques parallèles entre la lecture du jeu de Roberto et celle d’un quarterback de NFL. Il ne distribue pas les passes ni ne dirige une attaque. Mais Roberto couvre sa zone avec maîtrise. Au Galaxy, il a trouvé sa place au milieu défensif, derrière l’imprévisible Marco Reus, qui a soudain beaucoup moins de responsabilités défensives à assumer.

    Il a aussi été immédiatement confronté à l’intensité du championnat. Roberto a disputé son premier match de MLS le 29 août.

    Il a rejoint un club en pleine lutte pour les playoffs. Puig a subi au début de la saison une deuxième opération du ligament croisé antérieur en autant d’années et n’a pas joué cette année. Il est très incertain qu’il puisse un jour retrouver les terrains. Mais le Galaxy a tenu bon sans lui. Reus a inscrit des buts et délivré des passes décisives. L’attaquant Joao Klauss, recruté en janvier en provenance de St. Louis, a retrouvé la forme et ses moyens physiques, et inscrit neuf buts en dix titularisations. Grâce à une bonne série, avec une seule défaite lors de ses six derniers matchs pendant que tous ses concurrents perdaient des points, le Galaxy est en position de permettre à Roberto de disputer les playoffs dès sa première saison dans le championnat.

    « C’est une situation différente. Quand on vient d’Europe, on arrive à la fin de la saison, puis on a une pause l’été, et on s’imagine ensuite repartir de zéro en championnat. Arriver ici en cours de saison, en pleine lutte pour les playoffs… chaque match a été comme une finale pour nous afin de nous qualifier », a-t-il déclaré.

  • « Je serai concentré sur El Trafico »

    LA Galaxy v Seattle Sounders FC
    Getty Images Sport

    Le LA Galaxy de Roberto affronte le LAFC quatre heures seulement après le match entre le FC Barcelone et le Real Madrid en Liga

    Le programme de ce week-end ne manque pas d’ironie. À 16 h, heure de l’Est, Barcelone et le Real Madrid s’affronteront lors du premier Clasico de l’année. Cinq heures plus tard débutera El Trafico, la rivalité féroce entre le LA Galaxy et le LAFC, nouveau venu ambitieux de la même ville. Mais Roberto mesurait-il l’importance de ce dernier rendez-vous ?

    « Je connaissais ce match, tout simplement parce que je suis la MLS depuis de nombreuses années », a déclaré Roberto.

    Ce curieux calendrier a ses avantages et ses inconvénients. L’avantage, c’est que Roberto possède l’expérience des grands matches pour gérer ce type de rendez-vous. Un Clasico vous prépare à presque tout.

    « Nous, les joueurs qui venons d’Europe, aimons disputer ce genre de match. J’ai eu la chance de jouer El Clásico de très nombreuses fois. C’est le match que tous les joueurs attendent de disputer », a déclaré Roberto.

    L’inconvénient ? Il ne pourra pas regarder son cher Barcelone disputer son plus grand match de l’année, du moins pas en direct. Mais après son propre match, quel qu’en soit le résultat, il prendra le temps de le regarder.

    « Je serai concentré sur El Trafico », a promis Roberto. « Mais après notre victoire, je pourrai regarder El Clasico. »

    Le calendrier tombe peut-être à point nommé. Barcelone passera toujours avant tout pour Roberto. Il trouve encore le temps de regarder chacun de ses matches, en direct ou en différé, même lorsqu’il connaît le score. C’est dans son ADN. Mais son départ en MLS n’est ni une solution de facilité ni une retraite. Il doit désormais se concentrer sur le LA Galaxy. Et il en a aussi profondément envie. Roberto est là pour gagner.

    « Les gens pensent que les joueurs vont en MLS, aux États-Unis, pour prendre leur retraite. Ce n’est pas le cas. Je pense que nous venons tous ici pour gagner. Le championnat devient de plus en plus compétitif, avec l’arrivée de joueurs de plus grand calibre, et je veux gagner », a-t-il ajouté.

    Et après 25 trophées, 400 matches disputés et ce but, difficile de contester la confiance de Roberto en ses capacités.

    « Je ne sais pas combien d’années je jouerai ici, mais j’espère que nous pourrons gagner le plus longtemps possible », a-t-il déclaré.