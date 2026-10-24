On interroge encore sans cesse Sergi Roberto sur ce but. C’est peut-être le plus beau jour de l’histoire récente du FC Barcelone. Neymar a centré, Roberto a tenté sa chance, tandis que tous les défenseurs du PSG sont restés immobiles. La finition était parfaite.

La remontada, ce renversement d’une situation compromise après un 4-0 en Ligue des champions, était accomplie.

Roberto vit désormais à Los Angeles et joue pour le LA Galaxy. Ce moment remonte à dix ans. Mais chaque jour, lorsqu’il se promène avec sa femme et ses enfants dans un endroit où il a le sentiment de bénéficier d’un anonymat relatif par rapport à l’effervescence de Barcelone, on l’arrête pour prendre des selfies et lui parler de ce but.

« C’est le but le plus fou que j’aie jamais marqué, c’est certain. C’est celui dont tout le monde se souvient. Le temps passera et tout le monde se souviendra encore de ce match », a-t-il confié à GOAL.

Pourtant, c’était une autre époque pour le même joueur. À l’époque, Roberto était un jeune de La Masia qui obtenait ses premières chances dans le club de sa ville natale, dont il regarde toujours les matches chaque semaine. Aujourd’hui, il a une femme, des enfants et une maison en Amérique. Le temps passe, les carrières évoluent. Roberto assure néanmoins qu’il est là où il doit être.

« Même quand je jouais à Barcelone, j’ai toujours dit que j’aimerais jouer en MLS, a déclaré Roberto. Je ne savais simplement pas quand cela arriverait. »