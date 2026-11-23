Vous vouliez de l’incertitude ? Et si c’était un peu trop ?

Voilà ce que la MLS vante sans cesse à propos de son championnat : il est si captivant parce que n’importe quelle équipe peut battre n’importe quelle autre, à tout moment. C’est vrai à 90 % environ. Et c’est une bonne chose.

Mais après un week-end comme celui-ci, il devient difficile d’accorder beaucoup de valeur à la saison régulière. Il suffit de se qualifier pour les playoffs, et les meilleures équipes finiront par s’imposer. Non ? Peut-être. Sauf que Nashville, tête de série numéro 1 à l’Est, a perdu. Miami, tête de série numéro 2, a été balayé. New England, numéro 3, a fait le travail, mais peu de gens en faisaient un favori incontestable face à l’Union de Philadelphie, en pleine ascension.

À l’Ouest, c’était l’inverse. Vancouver a gagné facilement. Dallas a écarté Portland. Bref, les résultats ont été contrastés.

Est-ce une bonne chose ? Ce n’est pas une excellente publicité pour la saison régulière. En revanche, c’est une assez bonne preuve que ce championnat est plaisant à suivre. C’est peut-être suffisant. GOAL passe en revue les gagnants et les perdants d’un étrange premier week-end de playoffs en MLS…