Comme toujours, le mercato estival s’est joué jusqu’au bout avec un suspense incroyable. Cette fois, toutefois, une star de l’équipe nationale masculine des États-Unis s’est retrouvée au centre de ce feuilleton d’une manière inédite pour un Américain.

Folarin Balogun a fini par être le grand protagoniste du Deadline Day, puisque son transfert envisagé à Everton a capoté à la toute dernière seconde. L’effondrement de l’opération a prolongé un été complètement fou pour Balogun, qui est devenu un nom bien connu pour plus d’une raison.

Cela dit, même s’il n’a pas obtenu son transfert, plusieurs autres y sont parvenus. Entre les jeunes stars qui ont franchi un cap et les visages familiers qui ont obtenu une dernière chance au plus haut niveau, l’activité a été intense jusqu’aux derniers instants.

Dans cette optique, GOAL passe en revue les gagnants et les perdants du mercato côté USMNT...