Gagnants et perdants du mercato pour l’USMNT : la folle journée de clôture de Folarin Balogun fait les gros titres tandis que Middlesbrough se transforme en club de l’Amérique
Comme toujours, le mercato estival s’est joué jusqu’au bout avec un suspense incroyable. Cette fois, toutefois, une star de l’équipe nationale masculine des États-Unis s’est retrouvée au centre de ce feuilleton d’une manière inédite pour un Américain.
Folarin Balogun a fini par être le grand protagoniste du Deadline Day, puisque son transfert envisagé à Everton a capoté à la toute dernière seconde. L’effondrement de l’opération a prolongé un été complètement fou pour Balogun, qui est devenu un nom bien connu pour plus d’une raison.
Cela dit, même s’il n’a pas obtenu son transfert, plusieurs autres y sont parvenus. Entre les jeunes stars qui ont franchi un cap et les visages familiers qui ont obtenu une dernière chance au plus haut niveau, l’activité a été intense jusqu’aux derniers instants.
Dans cette optique, GOAL passe en revue les gagnants et les perdants du mercato côté USMNT...
FLOP : Folarin Balogun
Quel été, hein ? Si vous pensiez que la controverse autour du carton rouge à la Coupe du monde marquait la fin du chaotique 2026 de Balogun, vous étiez très loin du compte.
Dans ce feuilleton à rebondissements de ce mercato, Balogun semblait destiné à Everton. Puis une visite médicale ratée a fait capoter l’opération. Ensuite, un accord renégocié a relancé l’idée de son arrivée. Finalement, au bout du compte, l’attaquant aurait lui-même mis fin aux discussions, retournant à Monaco sans ce gros transfert qui paraissait pourtant si évident après sa Coupe du monde de la révélation.
Alors, qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu’il reste dans un club qui était plutôt disposé à le vendre et à encaisser les fonds qui allaient avec. Cela signifie aussi qu’il a manqué l’occasion de grimper dans la hiérarchie en rejoignant un Everton qui aurait eu bien besoin de lui. Everton se retrouve désormais sans attaquant, Monaco sans une belle somme d’argent, et Balogun revient à son point de départ, ce qui est, pour le moins, stupéfiant.
Nous verrons quelle sera la suite pour Balogun, Everton et Monaco. Peut-être que cela se fera en janvier. Peut-être que cela permettra à Balogun de décrocher plus tard un transfert encore plus important et plus intéressant. Mais pour l’instant, c’est le grand feuilleton de ce mercato estival, un dossier qui prendra sa place parmi les plus chaotiques de l’histoire de ce sport.
VAINQUEUR : Middlesbrough
Si vous êtes un supporter américain à la recherche d’une équipe à suivre en Europe, Middlesbrough a fait bien plus qu’assez pour plaider sa cause.
Le club comptait déjà Aidan Morris dans son effectif, l’un des joueurs les plus essentiels de l’équipe, et, dans la foulée, Boro est allé signer trois autres Américains cet été. Sebastian Berhalter a déjà pris un départ de rêve au milieu de terrain, et il a noué une vraie complicité avec Morris grâce à leurs racines communes à Columbus Crew. Max Arfsten a lui aussi des racines à Columbus Crew, et il a été la deuxième grosse recrue américaine de Boro lors de ce mercato. Puis, pour couronner le tout, le club est également allé chercher l’espoir de l’USMNT Rokas Pukstas en provenance d’Hajduk Split.
Pour les supporters américains, chaque match de Boro est incontournable, mais il ne s’agit pas d’un coup marketing. Chacun des Américains de l’équipe a le potentiel pour jouer un rôle important cette saison alors que Boro vise la Premier League. Il y a peu de choses plus excitantes dans le football qu’une course à la montée et, si cela se produit cette saison, Boro deviendra le club de l’Amérique à un moment où plus d’Américains que jamais se branchent pour suivre ce sport.
PERDANT : MLS
La ligue a indiqué qu’elle allait « prendre le relais ». Il semble que cela puisse prendre un certain temps.
En ce qui concerne les joueurs qui étaient réellement sur le terrain, il y a eu peu de grosses recrues post-Coupe du monde en MLS. Dans le même temps, la ligue a perdu plusieurs grands jeunes talents, dont plusieurs joueurs ayant représenté l’USMNT cet été. Sebastian Berhalter et Max Arfsten sont tous deux partis, tandis que les étoiles montantes Zavier Gozo et Luca Bombino ont elles aussi pris la direction de l’Europe. Mark McKenzie est en route pour revenir, même s’il ne rejoindra le club qu’en janvier, tandis que l’arrivée en prêt de Damion Downs est intéressante. Malgré cela, il y a moins de visages familiers de l’USMNT en MLS qu’il n’y en avait il y a seulement quelques semaines.
Malgré l’arrivée de quelques grands noms dans les dernières phases de leur carrière, comme Robert Lewandowski et Antoine Griezmann, on a le sentiment que la MLS a perdu autant de talent cet été qu’elle en a gagné. Peut-être que le changement de calendrier et d’éventuelles modifications d’effectif entraîneront davantage de grosses signatures, y compris des stars de l’USMNT, mais on en a été loin cet été.
GAGNANT : Jeunes stars
Il est naturel de voir des participants à la Coupe du monde changer d’air, et il y a eu beaucoup de mouvement du côté de l’USMNT. Mais, en plus de cela, plusieurs étoiles montantes qui n’étaient pas tout à fait prêtes pour la Coupe du monde ont été concernées par leurs propres gros transferts, ce qui est à la fois un signe de progrès et une indication du talent de certains de ces joueurs.
Zavier Gozo est le principal d’entre eux, puisque l’ancienne star du Real Salt Lake a été recrutée par Crystal Palace pour un montant d’environ 15 millions de dollars. Gozo avait déjà fait ses preuves en tant que All-Star de la MLS et il semble pouvoir être une pièce maîtresse de l’USMNT sur ce cycle, un cycle qui a commencé avec ses débuts en Premier League.
Il n’était toutefois pas le seul. Pukstas a franchi le pas de la Croatie vers le Championship, rejoignant un championnat plus exposé médiatiquement et aussi d’un niveau bien supérieur. Lucas Bombino a troqué San Diego pour Stoke City, alors qu’un autre grand espoir très coté de la MLS a décroché un gros transfert. On peut même citer Benji Flowers, binationale mexico-américain de 15 ans, qui a signé un contrat avec le FC Dallas comprenant une clause l’envoyant à Chelsea à ses 18 ans.
La relève semble bien se porter, et elle est aussi prête à relever de nouveaux défis pour lancer ce cycle 2030.
Flop : Joe Scally et Tanner Tessmann
À différents moments de l’été, des informations ont émergé concernant l’avenir de Joe Scally et de Tanner Tessmann dans leurs clubs respectifs. Le Borussia Monchengladbach était prêt à se séparer de Scally. Même chose pour Tessmann à Lyon. Aucun des deux n’a finalement quitté son club.
Cela pourrait au final s’avérer être une bénédiction déguisée. Tessmann, en particulier, s’est déjà montré utile à Lyon puisqu’il a été titularisé lors des tours préliminaires de la Ligue des champions du club. Lyon n’a toutefois pas survécu à ces qualifications, ce qui signifie que le club jouera en Ligue Europa cette saison. Peut-être que la Ligue Europa offrira à Tessmann la plateforme dont il a besoin.
Scally, de son côté, n’a pas débuté lors du match d’ouverture de la saison de Gladbach, entrant en jeu pour 14 minutes lors d’une défaite 3-0 contre le RB Leipzig. La direction du club a indiqué qu’il ne faisait pas partie des plans cette saison, et il entre dans la dernière année de son contrat. Des informations en provenance d’Allemagne indiquent que, compte tenu des circonstances, Scally servira en grande partie de doublure jusqu’en janvier.
Encore une fois, tous deux ont la qualité et le vécu avec leurs clubs actuels pour se frayer un chemin de retour dans les plans. Cependant, il n’est jamais particulièrement agréable d’être dans un club qui ne croit pas en vous.
VAINQUEUR : Gio Reyna
On n’a jamais la garantie d’avoir une deuxième chance, ni une troisième, ni une quatrième. C’est pourtant là où en est Reyna, et cette occasion offre déjà de vrais motifs d’espoir qu’elle puisse déboucher sur quelque chose de différent.
Après n’avoir pas réussi à s’imposer au Borussia Mönchengladbach, Reyna a atterri en Ligue 1, à Strasbourg. C’est un changement de championnat et sans doute une légère baisse de niveau, mais, tout bien considéré, c’est un point de chute plutôt intéressant pour un joueur qui suscite encore autant d’interrogations que Reyna. Malgré toutes ses qualités, la meilleure d’entre elles reste la disponibilité, et le joueur de 23 ans doit montrer qu’il peut rester apte.
Les premiers signes sont encourageants, puisque Reyna a retrouvé des allures du grand espoir dans lequel beaucoup voyaient énormément de potentiel il y a quelques années. Strasbourg peut-il enfin espérer concrétiser ce potentiel ? Tout le football américain l’espère, car sinon, qui sait si quelqu’un d’autre en sera capable.