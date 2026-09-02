Il est apparu cruellement évident aux acheteurs cet été qu’il s’agit désormais d’un marché de vendeurs. Il y a une telle pénurie de talents vraiment de classe mondiale au plus haut niveau que même des adolescents relativement peu confirmés comme Diomande et Ayyoub Bouaddi atteignent des prix délirants. Il n’est donc pas étonnant que les clubs riches enclins à empiler les joueurs soient ceux qui profitent le plus d’un marché des transferts rendu dément par le désespoir.

Le PSG, par exemple, a dépensé plus de 150 M€ pour de nouveaux joueurs, mais a récupéré près du double de cette somme (280 M€) en vendant quatre attaquants jugés excédentaires : Barcola, Ramos, Randal Kolo Muani et Lee Kang-in.

Les propriétaires de Chelsea, Clearlake, ont évidemment payé le prix d’un investissement presque exclusivement axé sur les jeunes jusqu’à cet été, avec un groupe inexpérimenté qui n’est pas parvenu à se qualifier pour l’Europe la saison dernière, et ils ont chaque année des difficultés à se débarrasser de leur « bomb squad ». Cependant, le club de l’ouest londonien a gagné encore plus d’argent sur les départs de joueurs que le PSG, offrant de nouvelles démonstrations de sa remarquable capacité à convaincre d’autres équipes de Premier League de payer au prix fort ses indésirables.

Aston Villa, à lui seul, leur a repris Nicolas Jackson et Alejandro Garnacho pour un montant potentiel de 100 M£, tandis que Manchester United s’est, pour une raison quelconque, senti obligé de débourser 48 M£ pour Santos. Le meilleur coup de Chelsea, toutefois, a été le départ de Liam Delap à Nottingham Forest pour un montant à peine croyable de 45 M£, seulement un an et un but en championnat après son arrivée d’Ipswich pour 30 M£.

Cependant, quand il s’est agi de vendre des joueurs à des montants gonflés, Manchester City a été le vendeur le plus malin de l’été. Perdre Rodri au profit de Barcelone a peut-être été un gros coup dur sur le plan sportif, mais 65 M£ représentaient tout de même un très bon montant pour un joueur de 30 ans revenant tout juste d’une blessure au ligament croisé antérieur. Bien sûr, ce n’était rien comparé aux 52 M£ reçus d’Al-Qadsiah pour l’échec du milieu de terrain Tijjani Reijnders, ou au bénéfice de 18 M£ réalisé sur James Trafford, qui n’a disputé que quatre matches de Premier League la saison dernière.

C’est toutefois une double opération avec Tottenham qui a vraiment coupé le souffle. En plus d’avoir convenu avec les Spurs d’un prêt initial pour Omar Marmoush avec obligation d’achat, ce qui devrait permettre à City de récupérer les quelque 60 M£ versés à l’Eintracht Francfort pour l’Égyptien, City est parvenu d’une manière ou d’une autre à pousser son rival de Premier League à s’aligner sur son estimation stupéfiante de 85 M£ pour Savio, un prix tellement ridicule qu’il a laissé beaucoup de monde se demander s’il s’agissait d’un autre Brésilien que celui appelé Savinho qui avait tant peiné à l’Etihad.

Savio/Savinho pourrait bien sûr encore se révéler une bonne recrue pour Tottenham, mais cela ne change rien au fait, et c’est un fait même si la valeur d’un joueur est subjective, qu’il n’y avait aucune explication logique au fait que le prix de l’ailier ait presque triplé après deux buts en deux saisons de Premier League. En ce sens, on a vraiment eu l’impression qu’il s’agissait du mercato où le marché est devenu complètement fou.