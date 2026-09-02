Gagnants et perdants du mercato estival 2026 : Arsenal et Barcelone renforcent leurs milieux de terrain déjà majestueux, mais Liverpool semble toujours trop juste tandis que Julian Alvarez ne parvient pas à quitter l’Atletico Madrid
Le mercato estival a claqué sa porte après un peu moins de trois mois de folie. Bien sûr, on dit toujours ça dans la foulée du deadline day. On dit toujours que le marché est hors de contrôle, qu’il a complètement perdu la tête, mais cela a vraiment semblé être le cas cet été, du moins en Angleterre, où se concluent désormais presque tous les plus gros transferts.
En effet, neuf des 10 recrues les plus chères ont toutes été signées par des clubs de Premier League, qui ont battu leur record collectif de dépenses pour le deuxième été consécutif, la seule exception étant le transfert de Yan Diomande de RB Leipzig au Real Madrid pour 125 millions d’euros.
Ce qui a vraiment retenu l’attention cette année, en revanche, c’est que tant d’évaluations avaient si peu de sens, avec des joueurs comme Morgan Rogers et Elliot Anderson partis pour des indemnités à neuf chiffres, alors qu’ils n’étaient même pas les joueurs les plus surpayés.
Alors, qui ont été les grands gagnants et les grands perdants du mercato estival 2026 ? Qui a obtenu exactement ce qu’il voulait ? Et qui est resté sur sa faim ?
VAINQUEUR : la Saudi Pro League
La Saudi Pro League a « changé le marché des transferts », comme l’avait dit Pep Guardiola dès l’été 2023. « Il y a seulement quelques mois, quand Cristiano Ronaldo était le seul à y aller, personne n’aurait pu imaginer le nombre de très, très grands joueurs qui iraient là-bas », avait déclaré l’entraîneur de Manchester City à l’époque. « Mais je pense que dans un avenir proche, cela va se produire de plus en plus. »
Cependant, lorsque Mohamed Salah a décliné un transfert vers l’Arabie saoudite au profit d’un départ en Turquie cet été, le soupçon est apparu que “l’effet Ronaldo” s’essoufflait, d’autant plus que le Royaume avait visiblement réduit ses investissements dans plusieurs sports au cours des 18 derniers mois.
Ces dernières semaines, toutefois, ont sérieusement remis en cause cette perception, avec les arrivées de Francisco Trincao, Tijjani Reijnders, Crysencio Summerville, Ollie Watkins et Gabriel Martinelli dans des clubs saoudiens contre des indemnités conséquentes. Évidemment, aucun de ces joueurs n’a un pouvoir d’attraction comparable à celui de Ronaldo ou de Salah en termes d’investisseurs potentiels ou d’audiences, mais, contrairement à ces deux stars sur le déclin, les nouveaux venus sont tous soit encore dans leurs meilleures années, soit en train de s’en approcher.
Ainsi, même si l’affirmation de Ronaldo selon laquelle la Pro League peut devenir l’un des cinq meilleurs championnats du monde semble encore très lointaine, il y a clairement encore plus qu’assez d’argent sur la table pour convaincre des joueurs de Premier League au milieu de la vingtaine de rejoindre le Moyen-Orient plutôt que l’Europe continentale, ce qui donne sans doute raison à Pep.
PERDANT : Mohamed Salah
Salah s’est empressé de réaffirmer son engagement envers Trabzonspor après l’élimination embarrassante de sa nouvelle équipe en Ligue Europa face à Ferencvaros. « Je fais partie de ce projet corps et âme, et la soirée d’hier n’y changera rien », a déclaré l’Égyptien au milieu des retombées amères d’une défaite absolument atroce 4-0 au match retour, en Hongrie, qui a poussé Fatih Tekke à offrir sa démission, initialement rejetée par le conseil d’administration.
Cependant, le simple fait que Salah ait ressenti le besoin de balayer les spéculations selon lesquelles il regrettait déjà son surprenant transfert à Trabzonspor en disait long. L’ailier a peut-être été bouleversé par l’accueil reçu après avoir rejoint le club turc libre de tout contrat, mais, quoi qu’il fasse pour le présenter autrement, le Papara Park n’est tout simplement pas l’endroit où il s’attendait à se trouver après avoir quitté Liverpool à la fin de la saison dernière. Un transfert en Süper Lig n’aurait jamais été envisagé quand il a signé un nouveau contrat à Anfield, tout en inspirant Liverpool vers un 20e titre de champion d’Angleterre, record égalé, avec l’une des plus grandes saisons individuelles de l’histoire de la Premier League.
On ne peut alors s’empêcher de se demander si Salah regrette certaines des décisions qu’il a prises au cours des 12 derniers mois. Il peut très bien avoir le sentiment d’avoir été poussé vers la sortie à Liverpool par Arne Slot et d’autres, mais personne ne l’a forcé à se mettre, de fait, hors de portée d’un transfert vers un grand club européen avec ses exigences salariales gargantuesques.
Ainsi, si l’engagement intact de Salah envers la cause est admirable (« La phrase “je suis venu ici pour gagner” n’est pas qu’un slogan pour moi ») et s’il mérite du crédit pour avoir refusé encore plus de millions afin de partir au Moyen-Orient, il ne peut tout simplement pas être heureux de disputer la Ligue Conférence cette saison, ni du fait qu’il n’a en réalité que lui-même à blâmer pour cette triste réalité.
VAINQUEUR : Arsenal
L’été n’a pas été exempt de déceptions du point de vue d’Arsenal : les Gunners ont tenté sans succès de recruter Vinicius Junior, Morgan Rogers et Julian Alvarez, ce qui signifie que Mikel Arteta manque encore d’un peu d’éclat en attaque. Cependant, l’Espagnol ne peut pas vraiment se plaindre du travail accompli par Andrea Berta au cours des derniers mois.
L’arrivée d’Ezri Konsa en provenance d’Aston Villa signifie que l’entraîneur dispose désormais d’un remplaçant de tout premier plan pour William Saliba, blessé, l’ancien capitaine de Newcastle Bruno Guimaraes s’est sans surprise rapidement adapté à son nouvel environnement à l’Emirates, tandis que Christos Tzolis ressemble déjà à un candidat au titre de recrue de la saison.
Quand on considère qu’Arsenal a également encaissé une indemnité record dans l’histoire du club de 56 millions de livres sterling pour Martinelli, désespérément irrégulier, on ne peut voir cela que comme un mercato extrêmement réussi pour le champion en titre de Premier League. L’effectif le plus fort d’Angleterre la saison dernière vient de se renforcer encore, ce qui fait d’un deuxième titre consécutif une quasi-formalité.
Le perdant : la défense de Manchester United
Dimanche, Michael Carrick s’est déclaré de façon assez surprenante « satisfait » du mercato estival de Manchester United. Certes, Manchester United a atteint son objectif principal en renforçant ses options au milieu de terrain avec les arrivées de Youri Tielemans, Andrey Santos et, peut-être plus important encore, Carlos Baleba, mais le club n’a absolument rien fait pour corriger ses lacunes flagrantes en défense.
Une équipe qui aspire au titre ne peut tout simplement pas aligner Luke Shaw au poste d’arrière gauche et, comme Gary Neville l’a dit sur Sky Sports, « United a quelques défenseurs individuellement corrects, mais il n’y a pas de vraie ligne de quatre derrière, et quand elle commence à être mise sous pression et à subir quelques blessures au cours de la saison, elle vous laissera tomber. »
C’est d’ailleurs déjà le cas, puisque Manchester United a déjà encaissé quatre buts lors de ses deux premiers matches de Premier League, face à des adversaires promus. Dès lors, on a l’impression que Carrick se voile la face lorsqu’il affirme que United a « potentiellement une meilleure équipe » que la saison dernière, étant donné qu’il doit composer avec la même arrière-garde friable, qui a été trompée à 54 reprises sur l’ensemble de l’exercice 2025-2026.
VAINQUEUR : Jose Mourinho
Soyons aussi brutalement honnêtes que José Mourinho l’est souvent : l’entraîneur portugais vit sur ses gloires passées depuis déjà longtemps. Il n’a plus remporté de titre de champion depuis son deuxième passage à Chelsea et la manière dont il est passé de Tottenham à la Roma, puis à Fenerbahçe et à Benfica a parfaitement illustré sa régression en tant qu’entraîneur.
Cependant, ce rendement décroissant n’a pas empêché Mourinho de décrocher à nouveau l’un des plus grands postes du football. Florentino Pérez a un faible pour le « Special One » depuis son premier passage sur le banc du Real Madrid entre 2010 et 2013 et, après avoir flirté à plusieurs reprises avec l’idée de faire revenir Mourinho à Bernabéu, le président madrilène a fini par le faire cet été.
Mieux encore pour Mourinho, Pérez l’a soutenu sans réserve sur le marché des transferts en faisant venir des joueurs comme Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Ibrahima Konate et, plus important que tout, le très convoité Yan Diomande.
Bien sûr, si l’histoire nous a appris une chose, c’est que Mourinho trouvera toujours quelqu’un d’autre à blâmer si les choses tournent mal, mais compte tenu de la qualité de l’effectif dont il dispose désormais, il ne peut vraiment y avoir aucune excuse s’il ne parvient pas à remporter au moins un titre majeur cette saison.
FLOP : Richard Hughes
Richard Hughes est responsable des quatre recrues les plus chères de l’histoire de Liverpool, et pourtant les supporters ont le sentiment d’avoir été floués par un directeur sportif désormais sur le point d’occuper un nouveau rôle en Arabie saoudite.
Liverpool a remporté le championnat lors de la première saison de Hughes après son arrivée en provenance de Bournemouth, mais avec une seule recrue (Federico Chiesa), qui n’a quasiment rien apporté à ce succès. Fort de ce triomphe surprise, Hughes a supervisé la plus grosse vague de dépenses jamais vue à Anfield, avant que Liverpool ne signe l’une des pires défenses de titre de l’histoire de la Premier League, en grande partie à cause de l’échec du dossier Marc Guehi.
Cet été devait donc être celui du rachat. Après avoir engagé Andoni Iraola pour succéder à Slot au poste d’entraîneur, Hughes était censé mettre l’ancien coach de Bournemouth dans les meilleures conditions pour réussir, en lui apportant tout ce dont il avait besoin pour mettre en place son style de jeu intense à Anfield le plus rapidement possible.
Iraola est cependant en droit de se sentir tout aussi déçu par Hughes que l’ensemble des supporters après une campagne de recrutement marquée par une combinaison déroutante de mouvements bizarres et d’inaction encore plus étrange. Oui, Victor Munoz ressemble à une potentielle bonne affaire et Bradley Barcola est lui aussi finalement arrivé pour aider à combler le vide laissé par Salah, mais malgré un appel public d’Iraola pour davantage de recrues dès le mois de juillet, Liverpool manque toujours de quantité dans tous les secteurs. Pire encore, le milieu est toujours dépourvu d’un véritable numéro 6, tandis qu’Iraola ne dispose pas d’un seul latéral réellement apte à remplir son rôle.
À la fin du mercato, on avait l’impression que quel que soit le plan de Hughes au moment d’engager Iraola, il avait été abandonné, et qu’il improvisait au fur et à mesure, en faisant venir de nulle part Ronald Araujo, fragile mentalement et physiquement, pour renforcer l’axe de la défense, tout en essayant, sans y parvenir, de vendre Cody Gakpo parce qu’il n’était pas en mesure de lui trouver un remplaçant adéquat.
Le sentiment de panique autour d’Anfield lors du dernier jour du mercato était palpable, si bien qu’on peut dire sans se tromper que Hughes ne manquera pas. Bien au contraire, de nombreux supporters aimeraient savoir pourquoi on l’a laissé superviser ce mercato estival alors qu’il était évident, avant même son ouverture, qu’il était en partance pour Al-Hilal...
VAINQUEUR : Barcelone
Quelque chose de vraiment remarquable s'est produit cet été : Barcelone a réussi à inscrire tous ses nouveaux joueurs avant le début de sa campagne de Liga ! Alors que le président adepte des leviers Joan Laporta et le reste de la direction blaugrana passent habituellement les dernières semaines du mercato à chercher frénétiquement de nouveaux moyens innovants d'équilibrer les comptes, une atmosphère étrangement calme, mais bienvenue, régnait cette fois autour du Camp Nou.
Comme GOAL l'a expliqué dans ce décryptage approfondi avant le match contre Elche le 23 août, les problèmes financiers de longue date du Barça sont effectivement terminés, raison pour laquelle Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Joao Cancelo et Rodri étaient tous qualifiés pour jouer au Martinez Valero.
Un crédit conditionnel doit donc revenir à Laporta. Il a essuyé d'énormes critiques pour avoir hypothéqué l'avenir du club afin de rester compétitif dans l'immédiat, et une grande partie de ces critiques était totalement justifiée, mais son pari a payé. Pour l'instant, au moins...
Cependant, le directeur sportif Deco mérite des éloges particuliers pour être parvenu à alléger la pression sur le budget du Barça en retirant des joueurs bien rémunérés de la masse salariale (Robert Lewandowski, Araujo, etc.), en persuadant le Paris Saint-Germain d'acheter Ferran Torres pour 50 M€ et en générant un bénéfice net grâce à la vente de produits de La Masia indésirables (Jofre Torrents, Tommy Marques et Hector Fort).
En résumé : à moins qu'il ne se produise quelque chose de catastrophique, ce qui ne peut évidemment pas être exclu au Camp Nou !, le Barça sera totalement libéré de toute contrainte financière lors du mercato estival de l'été prochain, pour la première fois depuis avant la pandémie.
FLOP : Julian Alvarez
Julian Alvarez a été interrogé sur son avenir pendant la Coupe du monde. Il a très justement souligné que ce n’était « pas le moment d’en parler », avant de se mettre à en parler. « J’essaie d’être une personne honnête », a-t-il expliqué. « J’ai parlé avec les gens de [Atletico Madrid] avec qui je devais parler et la meilleure chose pour tout le monde est un transfert. Je veux réaliser mon rêve. »
Ce rêve était, bien sûr, un transfert au FC Barcelone, rival de l’Atletico en Liga, qui ne demandait qu’à exaucer le rêve d’Alvarez. Le Barça n’était toutefois pas disposé à répondre au prix astronomique fixé par l’Atleti et a préféré continuer à courtiser l’Argentin très publiquement afin de mettre la pression sur les Rojiblancos.
Sans surprise, cette tactique assez courante, et généralement efficace, n’a pas été bien accueillie au Metropolitano, où l’on n’a toujours pas oublié la manière dont Antoine Griezmann a fini au Camp Nou en 2019.
On présumait que l’affaire Alvarez se terminerait exactement de la même manière, parce que c’est généralement comme ça que les choses se passent. Quand un joueur de premier plan veut partir, il finit en général par obtenir gain de cause (voir le transfert d’Alexander Isak de Newcastle à Liverpool pour plus de détails !).
Mais l’Atleti a refusé de céder au pouvoir des joueurs. Le club a résisté et, pour lui, conserver son attaquant vedette est devenu une question de principe. « Cette situation n’est pas une question d’argent », a déclaré le club de la capitale, « c’est une question de dignité. »
Alvarez aussi a tenté de tenir bon. Il a refusé ne serait-ce que d’envisager l’idée de rejoindre Arsenal à la place, puisqu’il n’avait d’yeux que pour un transfert au Barça. Au final, toutefois, il a été contraint de reprendre l’entraînement à l’Atletico après avoir manqué le match du week-end dernier contre Séville en raison d’une « maladie ».
Ce qui se passera ensuite, personne ne le sait. Les supporters de football sont versatiles, mais il faudra énormément de temps, et de buts, pour qu’Alvarez regagne le soutien du public du Metropolitano au vu de l’accueil hostile qu’il a reçu après sa seule et unique apparition de la saison jusqu’à présent, contre Villarreal.
Quant à l’Atleti, le club a laissé échapper une somme colossale. Mais il a conservé sa dignité. Et Alvarez aussi, chose assez surprenante.
PERDANT : Aston Villa
Cinq jours seulement après avoir décroché sa qualification pour la Ligue des champions grâce à une quatrième place en Premier League, Aston Villa a écrasé Fribourg en finale de la Ligue Europa pour offrir au club son premier trophée majeur depuis 30 ans. Istanbul n’a toutefois pas marqué le début de quelque chose de spécial ; comme la suite l’a montré, cela a en réalité sonné comme la fin d’une époque, comme le souligne le fait remarquable que six des joueurs titulaires lors de cette victoire émouvante 3-0 en Turquie ont depuis été vendus.
Et si les départs du duo expérimenté Lucas Digne et Emiliano Martinez n’ont guère surpris, les supporters de Villa ont aussi été dévastés de voir Rogers, Konsa, Tielemans et Watkins partir.
L’entraîneur adoré du club, Unai Emery, a tenté d’apaiser la frustration des supporters, principalement dirigée contre les controversées règles de contrôle des coûts de la Premier League, en expliquant que chaque vente avait été conclue pour « le bien du club », tandis qu’il convient de noter que Villa a réinvesti une grande partie de l’argent récolté dans l’effectif de l’Espagnol et a, ce faisant, recruté plusieurs jeunes joueurs particulièrement prometteurs.
Cependant, deux défaites de suite au début de la nouvelle saison de Premier League n’ont guère aidé à remonter le moral autour de Villa Park, où Emery repart essentiellement de zéro après avoir vu une équipe championne être démantelée pour des raisons financières durant l’été.
VAINQUEUR : Ruben Amorim
Si Mourinho a eu la chance d’obtenir un retour au Real Madrid, son compatriote Ruben Amorim a, lui, été béni par les dieux du football en se voyant offrir par l’AC Milan une occasion assez rapide de se racheter. Amorim s’est peut-être distingué comme un entraîneur au réel potentiel durant son passage au Sporting CP, mais son CV pâlit en comparaison de celui de Mourinho, et le technicien de 41 ans restait aussi sur un passage désastreux à la tête de Manchester United, finalement interrompu prématurément en janvier.
Par conséquent, même Milan n’avait pas placé Amorim en tête de sa liste de souhaits au moment de chercher un successeur à Massimiliano Allegri, l’entraîneur douloureusement pragmatique qui a été limogé après avoir supervisé un effondrement calamiteux en fin de saison, lequel a coûté au club sa qualification pour la Ligue des champions.
En effet, après avoir discuté avec des profils comme Mauricio Pochettino et Oliver Glasner, les Rossoneri voulaient qu’Iraola prenne les commandes à San Siro, jusqu’à ce que le Basque reçoive une meilleure offre de Liverpool. En conséquence, Milan s’est tourné vers Amorim, qui a depuis vu son nouvel employeur dépenser plus d’argent sur le marché que n’importe quel autre club de Serie A, dont un impressionnant montant de 74 M€ pour Goncalo Ramos.
Bien sûr, l’ampleur du soutien financier a considérablement accru la pression sur Amorim et, malgré un début de saison à 100 %, on n’aura une idée claire de la véritable force des Rossoneri qu’après le rendez-vous de ce week-end avec la Juventus. Néanmoins, Milan a incontestablement offert au Portugais des outils suffisants pour reconstruire sa réputation comme l’un des meilleurs jeunes tacticiens du football mondial.
PERDANT : Marcus Rashford
À l’approche de la Coupe du monde, on savait que Marcus Rashford et Anthony Gordon se disputaient la place d’ailier gauche dans l’équipe d’Angleterre de Thomas Tuchel. En revanche, ce que l’on n’a su que très tardivement, c’est qu’ils étaient aussi, en réalité, en concurrence pour une place dans l’effectif du FC Barcelone cette saison.
Rashford a réalisé un prêt productif au Camp Nou la saison dernière, avec 14 buts et 15 passes décisives en 49 apparitions sous le maillot blaugrana, mais cela n’a pas suffi à convaincre le directeur sportif du club, Deco, de lever la clause libératoire relativement basse figurant dans le contrat du joueur de Manchester United.
Le Portugais estimait que Gordon était une meilleure option sur le côté gauche de l’attaque de Hansi Flick, et il avait peut-être raison, l’ancien attaquant de Newcastle ayant bien commencé sa vie en Liga avec trois passes décisives en trois matches.
Cela en dit long sur le caractère de Rashford : il a aidé son rival à s’installer dans son nouvel environnement en Catalogne. « Il m’a donné des conseils sur la ville et sur les endroits possibles où vivre », a révélé Gordon après avoir bouclé un transfert estival de 80 M€ en provenance de St. James’ Park. « C’est quelqu’un de très gentil et attentionné. »
Mais cela ne fait que renforcer la peine que l’on peut ressentir pour Rashford qui, à son immense mérite, a réussi à réintégrer les plans de Michael Carrick à Old Trafford, après avoir vu ses espoirs de réaliser son « transfert de rêve » au Barça être pratiquement anéantis par un coéquipier en sélection anglaise.
VAINQUEUR : Bayern Munich
Comme l’été dernier, certaines inquiétudes subsistent concernant la profondeur de l’effectif du Bayern Munich, beaucoup de supporters estimant qu’il lui faudrait des doublures de meilleure qualité pour Harry Kane et Luis Diaz. On peut toutefois comprendre pourquoi Max Eberl affirme que les Bavarois sont satisfaits de leur situation à l’approche de la saison 2026-2027.
Avoir pratiquement bouclé un accord avec le PSV pour Ismael Saibari avant les exploits du Marocain en Coupe du monde a été un coup incroyablement malin, et l’attaquant polyvalent devrait se révéler être un ajout très utile à l’effectif de Vincent Kompany. Nathanial Brown a lui aussi impressionné pendant la Coupe du monde, l’un des rares joueurs allemands à l’avoir fait, et a logiquement réalisé des débuts encourageants au Bayern après son arrivée en provenance de l’Eintracht Francfort.
Il est toutefois indéniable que la meilleure chose qu’Eberl et ses collaborateurs aient faite cet été a été de conserver Michael Olise. L’international français a été fortement associé à un transfert au Real Madrid et, quand cela arrive, il n’y a généralement qu’une seule issue : le joueur finit au Bernabeu. Cependant, Olise est toujours à l’Allianz Arena, ce qui signifie que le Bayern devrait encore une fois se rapprocher énormément d’un premier titre en Ligue des champions depuis son triplé de 2020.
Perdant : Tottenham
Tottenham avait très clairement besoin de dépenser beaucoup d’argent pour se renforcer après deux 17es places consécutives en Premier League. Cependant, après des années de supposée parcimonie, ENIC n’a pas tant sorti le chéquier cet été qu’il n’a jeté l’argent par les fenêtres.
À la rigueur, on pourrait peut-être comprendre pourquoi Tottenham a jugé que 92 M£ constituaient un prix acceptable pour Sando Tonali, qui a été l’un des meilleurs milieux de terrain de Premier League ces dernières saisons, mais il est absolument impossible de comprendre comment donner 85 M£ à un club relégué pour Mateus Fernandes, ou payer 75 M£ à Manchester City pour Savio.
Ce qui est vraiment fou, cependant, c’est que malgré tout l’argent dépensé, Tottenham est toujours en difficulté, après avoir été surclassé par Brentford puis Newcastle lors de ses deux premières journées de Premier League, et cela parce que l’équipe manque encore de qualité de classe mondiale dans presque tous les secteurs du terrain, mais particulièrement en attaque.
Roberto De Zerbi se retrouve donc dans une position très difficile. Tout comme Slot à Liverpool la saison dernière, il a commencé la saison avec un effectif clairement déséquilibré, et pourtant il peut difficilement se plaindre d’un manque de soutien financier après la frénésie de dépenses de l’été. Contrairement à Slot, toutefois, De Zerbi n’a pas de crédit en réserve sous la forme d’un titre de Premier League, ce qui signifie qu’il est déjà soumis à une pression énorme.
Parfois, plus d’argent signifie vraiment plus de problèmes, surtout quand il est mal dépensé.
PERDANT : Everton
Supporter d’Everton dans son enfance avant de devenir une légende de Liverpool, Jamie Carragher est loin d’être un observateur impartial lorsqu’il s’agit des Toffees. Cependant, lorsque l’ancien défenseur des Reds a réitéré plus tôt cette semaine son affirmation selon laquelle Everton est « l’un des clubs les plus mal gérés de l’histoire de la Premier League », il n’avait pas tort. Un constat que la stratégie de recrutement chaotique de cet été a sans doute confirmé.
L’incapacité, ou le refus, d’Everton de recruter un arrière droit était devenue un sujet de plaisanterie sur le Merseyside avant l’arrivée peu enthousiasmante d’Ainsley Maitland-Niles pour 4,2 millions de livres sterling, mais plus personne ne riait lorsque le club a tenté de vendre le jeune talent formé au club Harrison Armstrong à Nottingham Forest, un transfert finalement annulé uniquement en raison de l’amère colère des supporters. Cependant, ce qui a vraiment résumé la triste situation dans laquelle se trouve désormais Everton, c’est le dernier jour du mercato.
Après avoir vendu Beto à la Fiorentina, Everton a ciblé trois remplaçants potentiels pour l’attaquant portugais sans parvenir à en signer un seul, Folarin Balogun se retirant au dernier moment d’un accord à 40 millions de livres sterling qui a connu plusieurs rebondissements. Le résultat net, c’est qu’Everton, qui a aussi perdu Iliman Ndiaye au profit de Manchester City pour un montant relativement faible de 65 millions de livres sterling au vu des prix actuels du marché, a laissé l’entraîneur David Moyes travailler avec un seul avant-centre, Thierno Barry, au moins jusqu’en janvier.
C’est une situation ridicule, et pourtant totalement prévisible. Lorsque le Friedkin Group a succédé en 2024 à l’ancien propriétaire honni Farhad Moshiri, il y avait de l’espoir de voir Everton redevenir progressivement une force majeure du football anglais, mais cela a depuis laissé place à un sentiment de désespoir bien connu parmi les supporters. Comme l’a dit Carragher lundi : « On a toujours l’impression qu’Everton ne va nulle part. » Ce dernier mercato a montré pourquoi.
GAGNANT : vendeurs d’élite
Il est apparu cruellement évident aux acheteurs cet été qu’il s’agit désormais d’un marché de vendeurs. Il y a une telle pénurie de talents vraiment de classe mondiale au plus haut niveau que même des adolescents relativement peu confirmés comme Diomande et Ayyoub Bouaddi atteignent des prix délirants. Il n’est donc pas étonnant que les clubs riches enclins à empiler les joueurs soient ceux qui profitent le plus d’un marché des transferts rendu dément par le désespoir.
Le PSG, par exemple, a dépensé plus de 150 M€ pour de nouveaux joueurs, mais a récupéré près du double de cette somme (280 M€) en vendant quatre attaquants jugés excédentaires : Barcola, Ramos, Randal Kolo Muani et Lee Kang-in.
Les propriétaires de Chelsea, Clearlake, ont évidemment payé le prix d’un investissement presque exclusivement axé sur les jeunes jusqu’à cet été, avec un groupe inexpérimenté qui n’est pas parvenu à se qualifier pour l’Europe la saison dernière, et ils ont chaque année des difficultés à se débarrasser de leur « bomb squad ». Cependant, le club de l’ouest londonien a gagné encore plus d’argent sur les départs de joueurs que le PSG, offrant de nouvelles démonstrations de sa remarquable capacité à convaincre d’autres équipes de Premier League de payer au prix fort ses indésirables.
Aston Villa, à lui seul, leur a repris Nicolas Jackson et Alejandro Garnacho pour un montant potentiel de 100 M£, tandis que Manchester United s’est, pour une raison quelconque, senti obligé de débourser 48 M£ pour Santos. Le meilleur coup de Chelsea, toutefois, a été le départ de Liam Delap à Nottingham Forest pour un montant à peine croyable de 45 M£, seulement un an et un but en championnat après son arrivée d’Ipswich pour 30 M£.
Cependant, quand il s’est agi de vendre des joueurs à des montants gonflés, Manchester City a été le vendeur le plus malin de l’été. Perdre Rodri au profit de Barcelone a peut-être été un gros coup dur sur le plan sportif, mais 65 M£ représentaient tout de même un très bon montant pour un joueur de 30 ans revenant tout juste d’une blessure au ligament croisé antérieur. Bien sûr, ce n’était rien comparé aux 52 M£ reçus d’Al-Qadsiah pour l’échec du milieu de terrain Tijjani Reijnders, ou au bénéfice de 18 M£ réalisé sur James Trafford, qui n’a disputé que quatre matches de Premier League la saison dernière.
C’est toutefois une double opération avec Tottenham qui a vraiment coupé le souffle. En plus d’avoir convenu avec les Spurs d’un prêt initial pour Omar Marmoush avec obligation d’achat, ce qui devrait permettre à City de récupérer les quelque 60 M£ versés à l’Eintracht Francfort pour l’Égyptien, City est parvenu d’une manière ou d’une autre à pousser son rival de Premier League à s’aligner sur son estimation stupéfiante de 85 M£ pour Savio, un prix tellement ridicule qu’il a laissé beaucoup de monde se demander s’il s’agissait d’un autre Brésilien que celui appelé Savinho qui avait tant peiné à l’Etihad.
Savio/Savinho pourrait bien sûr encore se révéler une bonne recrue pour Tottenham, mais cela ne change rien au fait, et c’est un fait même si la valeur d’un joueur est subjective, qu’il n’y avait aucune explication logique au fait que le prix de l’ailier ait presque triplé après deux buts en deux saisons de Premier League. En ce sens, on a vraiment eu l’impression qu’il s’agissait du mercato où le marché est devenu complètement fou.