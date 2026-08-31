Bon, alors, ce Lionel Messi. Il est plutôt bon, non ? L'avenir de l'Argentin est un peu chaotique, surtout après avoir annoncé sa retraite internationale, et cette saison n'a été rien de moins qu'un chaos total pour Miami. Mais il lui arrive parfois de surgir pour rappeler à tout le monde qu'il a de la magie dans les pieds. Et c'est plutôt agréable. Il a livré une performance générationnelle pour Miami samedi soir. Et ensuite, il a pris sa retraite de la sélection argentine. Quel sport étrange, quand même.

Mais son coup d'éclat assez phénoménal n'a pas été la seule histoire du week-end. C'est un moment particulier de la saison de MLS. En gros, la date limite des transferts consiste autant à conserver ses meilleurs joueurs qu'à essayer d'en recruter de nouveaux, comme l'illustre Houston en laissant Jack McGlynn partir en Angleterre pour une somme trop importante pour être refusée. Et cela veut dire que le football passe parfois un peu au second plan. Très peu de joueurs sont totalement intransférables dans cette ligue. Avec l'Europe qui fait les yeux doux à la crème de la crème, il s'agit de retenir son souffle collectivement jusqu'à la fin septembre, puis de se fixer.

Il est donc assez amusant que cela ait été un si bon week-end pour les grandes têtes d'affiche. Messi, Sam Surridge, Carles Gil : tous ont signé d'immenses performances. GOAL passe en revue les gagnants et les perdants du week-end en MLS...