Gagnants et perdants de la MLS : le récital à quatre buts de Lionel Messi, le camouflet de sang-froid de Chucky Lozano et Cavan Sullivan qui prouve que Bradley Carnell avait tort
Bon, alors, ce Lionel Messi. Il est plutôt bon, non ? L'avenir de l'Argentin est un peu chaotique, surtout après avoir annoncé sa retraite internationale, et cette saison n'a été rien de moins qu'un chaos total pour Miami. Mais il lui arrive parfois de surgir pour rappeler à tout le monde qu'il a de la magie dans les pieds. Et c'est plutôt agréable. Il a livré une performance générationnelle pour Miami samedi soir. Et ensuite, il a pris sa retraite de la sélection argentine. Quel sport étrange, quand même.
Mais son coup d'éclat assez phénoménal n'a pas été la seule histoire du week-end. C'est un moment particulier de la saison de MLS. En gros, la date limite des transferts consiste autant à conserver ses meilleurs joueurs qu'à essayer d'en recruter de nouveaux, comme l'illustre Houston en laissant Jack McGlynn partir en Angleterre pour une somme trop importante pour être refusée. Et cela veut dire que le football passe parfois un peu au second plan. Très peu de joueurs sont totalement intransférables dans cette ligue. Avec l'Europe qui fait les yeux doux à la crème de la crème, il s'agit de retenir son souffle collectivement jusqu'à la fin septembre, puis de se fixer.
Il est donc assez amusant que cela ait été un si bon week-end pour les grandes têtes d'affiche. Messi, Sam Surridge, Carles Gil : tous ont signé d'immenses performances. GOAL passe en revue les gagnants et les perdants du week-end en MLS...
VAINQUEUR : Lionel Messi
Normalement, ce serait le moment d’apporter un peu de variété. Il y aurait peut-être de la place pour un choix plus pointu, ou pour s’attarder sur ce match complètement fou de MLS after Dark, ce nul 3-3 improbable entre deux équipes de second plan dans la course aux play-offs que vous auriez normalement ignorées. Bien sûr, il y en aura un peu plus tard. Mais ouvrir sur quelqu’un d’autre que Messi relèverait d’une certaine faute journalistique.
Pour faire simple : quatre buts, une passe décisive, six occasions créées, trois grosses occasions créées, deux coups francs. Et pour couronner le tout, exactement ZÉRO contribution défensive. Miami s’est imposé 7-1. C’est le Messi de fin de carrière dans sa version la plus divertissante. Miami affrontait une mauvaise équipe, qui a encore plus mal défendu que ne le laissait déjà supposer sa différence de buts assez morbide. Messi a eu de l’espace et du temps pour s’exprimer. Quatre buts auraient pu se transformer en cinq ou six. Et il a donné à tout cela une apparente facilité déconcertante. Il y a, à partir de là, des questions plus larges, plus existentielles, à se poser sur la saison de Miami. Son équilibre global reste très incertain. Il n’y a pas vraiment de marge pour faire des folies avant la date limite du marché des transferts. C’est probablement ce Miami-là que vous allez avoir.
Au vu de sa forme actuelle, Miami n’est pas assez fort pour remporter la MLS Cup cette saison. Mais l’équipe va réaliser des choses immensément amusantes avec le GOAT qui fanfaronne partout sur le terrain.
Perdant : Houston Dynamo
Il ne s’agit pas d’une critique sur le terrain. Houston n’était pas au meilleur de sa forme face aux San Jose Earthquakes et n’a pas vraiment bénéficié de la magie de Guilherme dont l’équipe avait besoin pour repartir avec autre chose qu’un match nul 0-0 contre l’équipe de Bruce Arena. Ce qui fait mal ce week-end, en revanche, c’est le joueur qu’ils ont laissé partir.
Jack McGlynn, leur maître à jouer soyeux au milieu de terrain et chouchou des statistiques avancées à la passe, a été vendu à Stoke City pour un montant légèrement inférieur à 6 millions de dollars. C’est une mauvaise nouvelle pour deux raisons. La première, c’est que McGlynn est l’un des joueurs les plus plaisants à voir évoluer en MLS, un joueur doté d’un si beau pied gauche et de statistiques défensives si mauvaises. Il y a une forme de beauté dans ce contraste. La seconde, et peut-être la plus importante, tient au fait que Houston n’a tout simplement personne en interne capable de reproduire ses 3,08 occasions créées toutes les 90 minutes.
Oui, la MLS est un championnat vendeur. Oui, c’est une valeur correcte. Mais Houston est deuxième à l’Ouest. Perdre une pièce maîtresse à ce moment-là fait mal, tout simplement.
VAINQUEUR : Sam Surridge
Sam Surridge est-il la réponse des Midlands anglais à Erling Haaland ? Bon, ne réfléchissez pas trop longtemps à cette question. Ça donnerait le mauvais rôle à Haaland. Plus sérieusement, Surridge est le meilleur type d’attaquant de MLS : un grand gaillard qui marque des buts et qui n’a pas réussi à s’imposer dans un championnat de meilleur niveau.
Surridge est un finisseur d’élite, mais il est seulement correct dans beaucoup d’autres domaines. Nashville enlève le superflu et laisse simplement l’Anglais marquer des buts. Il affiche une moyenne de 28 ballons touchés toutes les 90 minutes, ce qui le place dans le 19e percentile parmi tous les attaquants de MLS. Mais ses 0,99 but par 90 minutes le situent dans le 97e percentile. C’est formidable.
Tout cela est très bien. Mais pour vraiment comprendre Surridge, il faut regarder cette tête qu’il a marquée lors de la correction 4-0 infligée à Cincy samedi :
Ça, c’est un attaquant.
PERDANT : Chucky Lozano ET Mikey Varas
Il faut mettre au crédit de San Diego FC le fait qu’on ne sache toujours pas vraiment ce qui s’est passé entre Chuky Lozano et Mikey Varas. Les deux hommes se sont brouillés d’une manière ou d’une autre la saison dernière, et une altercation dans le vestiaire aurait eu lieu en octobre 2025. San Diego a ensuite clairement indiqué que Lozano ne ferait pas partie de la saison 2026. Cela lui a peut-être coûté une participation à une Coupe du monde organisée à domicile.
Depuis, le club a pris la décision intelligente de le prêter au LA Galaxy (Lozano dispose d’une clause de non-transfert dans son contrat qui, sans aucun doute, a pu influencer les mouvements que SDFC était pressé d’effectuer). Magnifiquement, le LA et SDFC se sont affrontés samedi soir. Lozano était titulaire, a marqué, a célébré son but, puis a passé les 30 minutes suivantes à essayer de donner des coups de pied à tout ce qui bougeait. C’est un petit miracle qu’il n’ait pas été expulsé pour avoir découpé Anders Dreyer à plusieurs reprises dans les dernières minutes.
Et puis, après le match, Varas s’est approché de Lozano pour lui serrer la main. Le Mexicain ne l’a pas reconnu et s’est éloigné.
Cela montre qu’il n’y a clairement aucune affection entre les deux hommes.
VAINQUEUR : Carles Gil
C’est tout simplement ça, non ?
Gil est connu uniquement comme un meneur de jeu de MLS, dans le meilleur sens du terme. C’est un petit Espagnol qui déambule un peu partout, fait des choses amusantes avec un ballon de football et donne l’impression que ce jeu est si, si simple. Ses statistiques n’ont pas été irréelles cette année, avec huit buts et quatre passes décisives en 22 titularisations. Mais c’est surtout parce que le nouvel entraîneur Marko Mitrovic fait jouer l’ancien de Deportivo un peu plus bas dans la construction. Il lui est arrivé d’évoluer juste derrière un avant-centre plus axial. Ici, il livre une sorte d’imitation espagnole de Luka Modric, avec de belles touches de balle, beaucoup de terrain couvert et environ trois occasions créées toutes les 90 minutes.
Son but et sa passe décisive dimanche n’ont fait que rappeler quel joueur spécial il est.
PERDANT : Bradley Carnell
Un égarement un peu inutile ? Peut-être. Le problème, c’est que Carnell donne désormais l’image d’un entraîneur remarquablement trop prudent. Ce n’est pas un mauvais coach, loin de là. Carnell a mené le club d’expansion de St. Louis CITY à la première place de la Conférence Ouest en 2023, avant d’enchaîner avec un Supporters' Shield remporté avec Philly en 2025. Ses méthodes ont merveilleusement bien fonctionné pour l’Union l’an dernier. L’équipe était organisée, expérimentée, et vraiment, vraiment difficile à battre.
La direction l’a privé de ressources pendant l’intersaison. Philly semblait n’être qu’à une ou deux pièces de réellement jouer les premiers rôles. Au lieu de cela, l’effectif s’est affaibli.
L’idée, vraisemblablement, était que Carnell fasse jouer les jeunes. Mais il a résisté à l’idée de puiser dans l’académie de l’Union et a tenté d’utiliser la même approche avec une équipe plus faible. Il n’est jamais agréable de voir un entraîneur perdre son poste, mais Philly avait peu d’alternatives après être descendu jusqu’à la 15e place à l’Est. Le nouvel entraîneur Ryan Richter, promu en interne, a desserré le frein à main.
La principale de ses décisions ? Laisser Cavan Sullivan jouer. Et oui, Sullivan a été fantastique, avec six contributions sur but lors de ses six derniers matches. Mais Neil Pierre a lui aussi excellé derrière. Face aux New York Red Bulls, Philly a titularisé trois produits de son académie et en a fait entrer un quatrième depuis le banc. Victoire 3-1. Voilà un vrai virage vers la jeunesse.