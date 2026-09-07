Voici une statistique amusante. Les Portland Timbers existent en tant que franchise de MLS depuis 2011. Avant samedi soir, ils avaient disputé 521 matches. Et jamais un joueur n’avait inscrit de triplé avec le maillot des Timbers. Soixante-sept avaient marqué deux fois dans un même match. Mais aucun n’avait transformé deux en trois.

Place à Vincent Janssen. Vous vous souvenez de lui ? Cet international néerlandais au parcours de globe-trotter, qui a servi de doublure appréciée au Tottenham emmené par Harry Kane entre 2016 et 2019 ? Eh bien, il a écrit un petit morceau de l’histoire de la franchise samedi en inscrivant le premier triplé après 522 matches. Cela pourrait aussi avoir des implications plus larges pour la saison.

Ailleurs, la MLS a tenu toutes ses promesses. Huit équipes ont inscrit trois buts ou plus. Les favoris ont perdu, les outsiders ont gagné, et la météo a eu un impact considérable tout au long du week-end. C’était l’un de ces week-ends étranges avant le sprint final, ce chaos du milieu et de la fin de saison où la plupart des équipes croiront encore avoir une chance, surtout avec 20 (!!) places en play-offs à aller chercher. GOAL vous présente les gagnants et les perdants d’un week-end chaotique...