Gagnants et perdants de la MLS : Josh Sargent prouve sa qualité pour le Toronto FC, les Portland Timbers entrent dans l’histoire, et à quel point Cavan Sullivan est-il bon ?
Voici une statistique amusante. Les Portland Timbers existent en tant que franchise de MLS depuis 2011. Avant samedi soir, ils avaient disputé 521 matches. Et jamais un joueur n’avait inscrit de triplé avec le maillot des Timbers. Soixante-sept avaient marqué deux fois dans un même match. Mais aucun n’avait transformé deux en trois.
Place à Vincent Janssen. Vous vous souvenez de lui ? Cet international néerlandais au parcours de globe-trotter, qui a servi de doublure appréciée au Tottenham emmené par Harry Kane entre 2016 et 2019 ? Eh bien, il a écrit un petit morceau de l’histoire de la franchise samedi en inscrivant le premier triplé après 522 matches. Cela pourrait aussi avoir des implications plus larges pour la saison.
Ailleurs, la MLS a tenu toutes ses promesses. Huit équipes ont inscrit trois buts ou plus. Les favoris ont perdu, les outsiders ont gagné, et la météo a eu un impact considérable tout au long du week-end. C’était l’un de ces week-ends étranges avant le sprint final, ce chaos du milieu et de la fin de saison où la plupart des équipes croiront encore avoir une chance, surtout avec 20 (!!) places en play-offs à aller chercher. GOAL vous présente les gagnants et les perdants d’un week-end chaotique...
VAINQUEUR : Cavan Sullivan
Sullivan allait toujours être assez bon pour la MLS. Manchester City ne recrute pas des joueurs de 14 ans s’ils n’ont pas le niveau, sauf votre respect, pour l’Union de Philadelphie. En réalité, la question n’était pas de savoir s’il serait prêt à s’imposer pleinement dans le championnat, mais quand. L’an dernier, c’était un peu tôt. L’Union déroulait au fil de la saison. Sullivan n’avait pas besoin de jouer. Inutile de forcer les choses.
Maintenant, en revanche, il y a de la liberté. Philadelphie a limogé son entraîneur. À un moment, l’équipe était 15e à l’Est. Qu’est-ce qui pouvait encore mal tourner ? Eh bien, l’entraîneur intérimaire Ryan Richter, qui entraîne Sullivan depuis qu’il était un enfant, ou presque, a laissé le gamin jouer. Le bilan ? Des buts lors de trois matches de suite et un total de quatre réalisations et trois passes décisives en 1 218 minutes rien qu’en championnat. Il a encore prouvé sa qualité samedi soir avec une frappe délicieuse lors d’une victoire 2-0 contre Montréal. Il est important de garder la tête froide ici. Beaucoup de choses peuvent encore mal tourner. Mais il s’avère que le gamin sait un peu jouer.
FLOP : Colorado Rapids
Bon, ça n’allait jamais être parfait. Le Colorado s’est activé lors de ce mercato, en recrutant quatre joueurs à fort impact après avoir vu partir son meilleur défenseur central et son buteur le plus redoutable pour un total de 35 millions de dollars. C’était certes inhabituel pour les Rapids, qui ont généralement des moyens limités.
Cela représentait aussi une immense marque de confiance envers Matt Wells, entraîneur principal nommé pour la première fois, qui n’a pas réussi à faire décoller l’attaque. Le Colorado a inscrit 31 buts. La marque de fabrique de cette équipe, du moins sur le plan statistique, c’est sa capacité à empêcher les autres de marquer, et non cette incessante force de frappe offensive que Wells avait évoquée auprès de GOAL avant la saison. Ajouter un peu de talent offensif dans l’effectif pouvait aider à inverser cette tendance.
Et le début a été un peu difficile samedi. Le Colorado s’est incliné 3-0, et les deux recrues majeures, Morgan Whittaker et Sayed Abu Farkhi, ne sont pas apparues. Les Rapids vont devoir encore patienter un peu.
VAINQUEUR : Vincent Janssen
Janssen semblait être une recrue judicieuse lorsque les Portland Timbers, alors en difficulté, l’ont fait venir du Royal Antwerp à la fin du mois de juillet. Mais à l’approche du match de samedi soir, il n’avait plus marqué depuis avril. C’est une sacrée disette pour un attaquant. Il s’est toutefois relancé avec style.
Le Néerlandais a inscrit son premier but de la soirée sur penalty après 11 minutes, avant d’en ajouter un deuxième 15 minutes plus tard. Puis, à la 55e minute, est venu le troisième, un but tout fait pour conclure un superbe mouvement collectif. Portland a arraché une victoire renversante 5-4.
Le grand attaquant n’est à Portland que dans le cadre d’un contrat d’un an, et il reste à voir quelle place il occupera dans les plans à long terme du club. Mais l’équipe s’accroche à une place en play-offs, et quelques buts de plus de sa part lui feraient le plus grand bien.
PERDANT : FC Cincinnati, D.C. United
Eh bien, à propos de la météo... Le match de l’Inter Miami contre Atlanta United a été repoussé d’une heure samedi soir en raison d’orages dans la zone. Ce n’est, à vrai dire, hilarant de rien de nouveau pour l’Inter Miami, qui a pris l’habitude de commencer les premières comme les deuxièmes périodes en retard, au point que l’entraîneur Guillermo Hoyos a été sanctionné d’une amende le mois dernier.
Le FC Cincinnati et D.C. United, en revanche, sont allés encore plus loin samedi soir. Les deux équipes ont été appelées pour l’échauffement, et le match a été retardé à deux reprises avant d’être purement et simplement reporté. Le pire, toutefois ? Cette bourde grammaticale du compte officiel X de D.C. United, qui a tweeté « THE D.C, UNITED. »
VAINQUEUR : Josh Sargent
Toronto est une équipe vraiment déroutante. Elle n’est pas vraiment très bonne dans grand-chose, mais sa masse salariale est la huitième du championnat. Si l’argent est synonyme de succès, alors une 11e place à l’Est n’est pas suffisante. La regarder est une expérience curieuse. Elle est 20e ou pire dans toutes les statistiques offensives, à l’exception des buts par 90 minutes, où elle est 14e. Une seule équipe a encaissé plus de buts sur coups de pied arrêtés.
La signature de Josh Sargent, bouclée en février, semblait n’être qu’un gros pansement posé sur des problèmes bien plus profonds. Mais même lui n’a pas apporté grand-chose. Jusqu’à samedi soir. Sargent en a inscrit trois et a montré par séquences le buteur de niveau fringe Premier League qu’il est vraiment. Toronto a arraché un nul accroché 4-4 contre Chicago. Ah, et Toronto n’a pas perdu depuis six matches. Temps étranges au nord de la frontière...
FLOP : Prince OwusuNurPhoto
Oh là là, Prince Owusu.
L’un des pires penalties que vous verrez jamais.