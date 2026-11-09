Les stars sont de retour à Atlanta pour le dernier rassemblement de l’équipe nationale masculine des États-Unis. On y retrouve des visages familiers, comme Christian Pulisic et Weston McKennie, mais aussi des joueurs en pleine ascension, comme Cavan Sullivan et Mathis Albert. Et puis il y a Folarin Balogun, la révélation de l’été pour la sélection américaine, qui tente désormais de retrouver son élan.

Il y a quelques mois à peine, Balogun était l’homme du moment. L’attaquant vedette de Monaco avait brillé à la Coupe du monde, suscité l’intérêt de clubs de Premier League et semblait en passe de rejoindre Everton contre une somme importante. Mais ce transfert ne s’est pas concrétisé. Depuis, son rôle à Monaco est incertain et ses occasions de jouer se font rares.

Les chiffres résument la situation. Balogun a disputé 314 minutes en quatre apparitions à la Coupe du monde. Depuis, il n’a joué que 230 minutes en club. Un été riche de promesses a laissé place à une saison passée, pour l’essentiel, à attendre sa chance.

Le voilà de retour en sélection pour la première fois depuis cette Coupe du monde. Les prochains quarts de finale de la Ligue des nations de la CONCACAF contre Haïti lui offrent l’occasion de retrouver ses repères, de reprendre confiance et de rappeler à tous pourquoi il suscitait tant d’enthousiasme.

La sélection américaine a manifestement besoin de Balogun. Mais aujourd’hui, Balogun a lui aussi besoin de la sélection américaine.