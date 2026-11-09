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Folarin Balogun 1-1GOAL

Folarin Balogun a autant besoin de la sélection américaine qu’elle a besoin de lui : la star de la Coupe du monde veut se relancer après l’effondrement d’Everton et les frustrations à Monaco

Un transfert avorté à Everton et un temps de jeu limité à Monaco ont freiné l’élan de l’attaquant en vue de la Coupe du monde. Son retour en sélection américaine lui offre l’occasion de se relancer au bon moment.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • Les stars sont de retour à Atlanta pour le dernier rassemblement de l’équipe nationale masculine des États-Unis. On y retrouve des visages familiers, comme Christian Pulisic et Weston McKennie, mais aussi des joueurs en pleine ascension, comme Cavan Sullivan et Mathis Albert. Et puis il y a Folarin Balogun, la révélation de l’été pour la sélection américaine, qui tente désormais de retrouver son élan.

    Il y a quelques mois à peine, Balogun était l’homme du moment. L’attaquant vedette de Monaco avait brillé à la Coupe du monde, suscité l’intérêt de clubs de Premier League et semblait en passe de rejoindre Everton contre une somme importante. Mais ce transfert ne s’est pas concrétisé. Depuis, son rôle à Monaco est incertain et ses occasions de jouer se font rares.

    Les chiffres résument la situation. Balogun a disputé 314 minutes en quatre apparitions à la Coupe du monde. Depuis, il n’a joué que 230 minutes en club. Un été riche de promesses a laissé place à une saison passée, pour l’essentiel, à attendre sa chance.

    Le voilà de retour en sélection pour la première fois depuis cette Coupe du monde. Les prochains quarts de finale de la Ligue des nations de la CONCACAF contre Haïti lui offrent l’occasion de retrouver ses repères, de reprendre confiance et de rappeler à tous pourquoi il suscitait tant d’enthousiasme.

    La sélection américaine a manifestement besoin de Balogun. Mais aujourd’hui, Balogun a lui aussi besoin de la sélection américaine.

  • Un feuilleton de transfert aux conséquences durables

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    PsnewZ

    Balogun peine à obtenir un temps de jeu régulier à Monaco depuis que son transfert envisagé à Everton a échoué.

    Le dernier jour du mercato estival, Balogun semblait prendre la direction d’Everton pour un transfert à gros montant en Premier League. La suite a été largement médiatisée : des interrogations autour de sa visite médicale, des échanges mouvementés et, finalement, la décision de Balogun de renoncer à l’opération. Les répercussions ont dépassé le seul attaquant.

    Monaco avait prévu son départ et comptait sur l’argent que sa vente devait rapporter. Mais Balogun est resté, laissant le joueur et le club déterminer la suite. Son retour à un temps de jeu régulier ne s’est pas fait sans difficulté.

    Ses occasions de jouer ont été limitées : seulement 152 minutes en championnat et 78 autres sur la scène européenne. Pour un joueur qui avait suscité tant d’enthousiasme lors de la Coupe du monde, les possibilités de confirmer ont été rares.

    Des signes de progrès sont toutefois apparus. Balogun a marqué contre le Paris FC avant d’être titularisé face à Nordsjælland en Ligue Conférence le 5 novembre, disputant 78 minutes. Sa situation reste incertaine, mais ces occasions de jouer laissent penser qu’il peut encore se faire une place à Monaco.

    Pour la première fois depuis la Coupe du monde, Balogun retrouve désormais la sélection américaine, avec la possibilité de transformer ces petits pas en avancée plus importante.

  • Un retour crucial en sélection américaine

    Folarin Balogun USMNT 2026 World Cup
    Getty

    De retour avec la sélection des États-Unis pour la première fois depuis la Coupe du monde, Balogun a l’occasion de retrouver son rythme.

    À son crédit, malgré son faible temps de jeu, Balogun a encore montré par éclairs le joueur qui avait tant marqué les esprits cet été. Son but contre le Paris FC a rappelé que, même sans enchaîner les matches, il reste une menace.

    Il doit néanmoins retrouver le rythme et, par le passé, certaines des principales stars de la sélection américaine ont justement profité de leurs passages en équipe nationale pour y parvenir. Christian Pulisic a souvent expliqué à quel point les rassemblements internationaux comptaient pour lui lors des périodes difficiles à Chelsea. Gio Reyna a retrouvé confiance avec les États-Unis alors qu'il luttait pour obtenir une place au Borussia Dortmund. Pour beaucoup de joueurs, la trêve internationale permet de repartir sur de nouvelles bases, de jouer au football et de changer d'air.

    Pour Balogun, la situation est compliquée. Son transfert avorté a laissé planer une incertitude sur sa place à Monaco, tandis que son manque de temps de jeu régulier l'a empêché de trouver de l'élan. Ses performances en Coupe du monde ont fait beaucoup parler de lui cet été. Depuis, les occasions de jouer se sont raréfiées, mais les qualités qui avaient suscité cet enthousiasme n'ont pas disparu.

    La sélection américaine offre donc à Balogun l'occasion de rappeler son niveau à Monaco et aux clubs qui pourraient s'intéresser à lui. À 25 ans, il y a des raisons de penser qu'il peut confirmer ce qu'il a montré cet été. Mais il lui faut d'abord des occasions de le faire.

    Ces prochains matches contre Haïti lui en offrent une nouvelle. Ils ne régleront pas tous les problèmes qu'il rencontre en club, mais pourraient l'aider à retrouver ses sensations.

  • « C’est une belle opportunité »

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    Icon Sportswire

    Mauricio Pochettino veut redonner confiance à Balogun tout en gérant avec précaution son retour en sélection.

    Avant d’exposer ce qu’il attend de l’attaquant, Mauricio Pochettino a insisté sur un point essentiel : il était heureux de retrouver Balogun. Absent du premier rassemblement après la Coupe du monde, l’attaquant fait son retour pour celui-ci. Une bonne nouvelle, selon Pochettino.

    « C’est une excellente occasion, a déclaré Pochettino, de continuer à l’aider à progresser après un été difficile et après la Coupe du monde. »

    Reste une réalité à prendre en compte. Avec si peu de temps de jeu depuis juillet, Balogun aura envie de rattraper le temps perdu. Cela ne veut pas dire qu’il pourra tout rattraper d’un coup. Lors de l’annonce de sa liste, Pochettino a reconnu que ni Balogun ni Ricardo Pepi n’était à 100 %, ce qui rend particulièrement important l’équilibre de ses options en attaque.

    C’est l’une des principales raisons pour lesquelles Pochettino a convoqué Julian Hall et Justin Ellis aux côtés de Balogun, tout en laissant Pepi, récemment revenu de blessure, avec son club. L’objectif était de disposer de deux attaquants en pleine possession de leurs moyens tout en permettant à Balogun de retrouver son efficacité et sa confiance.

    Pochettino estime que cette combinaison donne à la sélection des États-Unis ce dont elle a besoin. Pour Balogun, c’est aussi l’occasion de retrouver progressivement son meilleur niveau sans devoir porter tout le poids de l’attaque d’emblée.

  • Un œil tourné vers l’avenir

    Folarin Balogun, USMNT
    GOAL

    Obtenir régulièrement du temps de jeu en club sera crucial pour Balogun, qui cherche à confirmer sa percée lors de la Coupe du monde.

    Balogun devrait prendre part à ces prochains matches, mais son temps de jeu dépendra de l’évaluation de Pochettino. Le sélectionneur des États-Unis sait combien il serait précieux d’aider l’attaquant de 25 ans à retrouver son meilleur niveau, pour ces rencontres comme pour la suite.

    En club, Balogun reste confronté à certaines des questions qui se posaient à son sujet cet été. Il a choisi de ne pas rejoindre Everton et a depuis dû composer avec l’incertitude qui a suivi. Sa prochaine étape pourrait façonner les années à venir, qu’il retrouve un rôle plus important à Monaco ou finisse par saisir une occasion ailleurs.

    À 25 ans, il a encore largement le temps de capitaliser sur sa percée lors de la Coupe du monde. Le plus important est de trouver le temps de jeu régulier qui lui permettra de le faire.

    Ce processus ne commence ni ne s’achève avec deux matches contre Haïti. Tout club qui s’intéresse à Balogun examinera l’ensemble de son parcours, et pas seulement ses performances en Ligue des nations de la CONCACAF. Et si Monaco doit lui confier un rôle plus important, il devra le mériter par ses prestations en club.

    Une trêve internationale peut néanmoins constituer un bon point de départ. Il y a du temps de jeu à gagner, de la confiance à retrouver et une occasion de se sentir à nouveau important.

    Balogun est de retour, avec quelque chose à prouver. Pour lui comme pour la sélection des États-Unis, cela pourrait être une bonne chose.