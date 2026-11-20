Son parcours jusqu’en finale

Le Current aborde la finale sur une série de sept victoires consécutives, au cours de laquelle il a marqué 18 buts et n’en a encaissé que quatre. Il a battu Angel City FC 1-0 en quarts de finale, puis éliminé le Gotham FC, vainqueur du Shield, 2-1 en demi-finales. Haley Hopkins a inscrit le but de la victoire face à Gotham, envoyant Kansas City en finale de la NWSL pour la deuxième fois, la première depuis 2022.

Joueuses clés

Temwa Chawinga

Double MVP de la NWSL, elle n’a été impliquée que dans un seul but lors de ses cinq derniers matches, mais reste la principale menace individuelle de Kansas City. Grâce à sa vitesse et à sa puissance, une seule passe dans le dos de la défense de Washington peut lui offrir une occasion franche.

Croix Bethune

Élue meilleure milieu de terrain de la NWSL en 2026, elle donne le tempo à Kansas City et crée des occasions dans l’axe. Face à son ancien club, elle sera la joueuse vers laquelle le Current se tournera pour trouver une passe capable de percer la défense de Washington.

Facteur X

Haley Hopkins a marqué 13 buts cette saison et a su exploiter les espaces qui se sont offerts à elle lors des phases finales. Si le Spirit mobilise davantage de défenseuses sur Chawinga, Hopkins pourra en profiter.

Principal atout

Kansas City a inscrit 54 buts en saison régulière, le meilleur total de la ligue. Debinha, Michelle Cooper, Bethune et Hopkins offrent au Current plusieurs façons de créer et de conclure ses occasions, même lorsque ses adversaires parviennent à contenir Chawinga.

Principale faiblesse

Le plus grand défi défensif de Kansas City se présentera lorsque l’équipe perdra le ballon avec beaucoup de joueuses montées aux avant-postes. Si Washington trouve rapidement Trinity Rodman, elle pourra attaquer la défense du Current avant qu’elle ait le temps de se replacer.