WASHINGTON, D.C. : Le Kansas City Current était venu à « Rowdy Audi » en quête de son premier titre de champion de NWSL. Il est reparti avec le trophée et une fête bien à lui.

Un corner rentrant de Vanessa DiBernardo et un but de Debinha dans le temps additionnel ont offert samedi une victoire 2-1 au Current face au Washington Spirit, ainsi que le premier titre de son histoire. Pour le Spirit, une troisième finale consécutive s’est achevée sur une nouvelle défaite douloureuse, cette fois à domicile.

Avant le coup d’envoi, Emma Hayes, sélectionneuse de l’équipe nationale féminine des États-Unis, avait souligné les qualités qui faisaient de Kansas City un adversaire si dangereux.

« KC a été redoutable, surtout lors des sept derniers matches. Pas seulement en transition : cette équipe a des qualités et un état d’esprit », a déclaré Hayes.

Le Current a eu besoin des deux à l’Audi Field. Le stade a été fidèle à son surnom de « Rowdy » lors d’une première période âpre, marquée par 19 fautes au total, un record pour une première mi-temps en phase finale de NWSL. Aucune des deux équipes n’a réussi à ouvrir le score.\

Mais peu après la reprise, DiBernardo a changé la donne. Son corner est entré au ras du second poteau, donnant l’avantage à Kansas City et obligeant le Spirit à courir après le score devant son public.

La fin de match a ensuite donné aux supporters des deux camps une dernière raison de retenir leur souffle.

Debinha s’est échappée à la septième minute du temps additionnel et a porté le score à 2-0. Le Spirit était sonné. L’Audi Field s’était tu. Une minute plus tard, Trinity Rodman a réduit l’écart pour Washington, redonnant brièvement de la voix au public local.

Mais le Current a tenu bon. L’attente de Washington se poursuivra, tandis que celle de Kansas City a enfin pris fin.

GOAL passe en revue les gagnantes et les perdantes de cette finale à Washington, D.C.…