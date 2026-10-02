Federico Higuaín est parti, mais le football a toujours un problème de sexisme
Federico Higuaín a été démis de ses fonctions d’entraîneur principal de Columbus Crew 2. Lors d’un match du 23 août contre Huntsville City FC, il a serré la main d’une officielle et a refusé de la lâcher après qu’on lui a demandé d’arrêter à trois reprises. Il a refusé de la lâcher à trois reprises distinctes.
Higuaín lui a dit : « N’oubliez pas que c’est un sport d’hommes. »
La combinaison du contact physique et d’une remarque misogyne a constitué une intimidation, donnant à une officielle le sentiment d’être rabaissée et de ne pas être la bienvenue dans un espace qu’elle avait parfaitement le droit d’occuper. Le refus de Higuaín de lui lâcher la main après trois demandes indique que l’acte était délibéré.
Une « réponse » inadéquate
Higuaín a reçu un carton rouge et une suspension de deux matches infligée par la ligue, ainsi qu’une formation décrite comme des « pratiques restauratives ». Il est ensuite revenu sur le banc et a dirigé trois matches supplémentaires après cet incident précis.
La Professional Soccer Referees Association (PSRA) s’est publiquement opposée à cette sanction. Le syndicat a fait valoir que la politique de U.S. Soccer prévoit une suspension minimale de trois matches pour une « saisie avec force » et a également cité les sanctions minimales prévues en cas de comportement discriminatoire. Selon la PSRA, la punition de deux matches était très loin de correspondre à ce que l’incident justifiait.
Le syndicat a estimé que la réponse de la ligue était « drastiquement insuffisante » et a qualifié le comportement de deux actes délibérés de violence physique et de sexisme.
Dans une publication sur les réseaux sociaux, la PSRA a déclaré : « Les femmes améliorent chaque échelon de ce sport. Elles ne devraient pas avoir à subir de l’intimidation ou des commentaires dégradants pour le prouver. Nos arbitres féminines ont prouvé leur excellence sur la scène mondiale. Elles méritent le même respect, la même dignité et le même environnement de travail sûr que tous les autres arbitres. »
Le syndicat a rendu l’affaire publique un dimanche, et le club s’est séparé de Higuaín le mardi suivant. La décision du Crew était la bonne, mais elle est arrivée bien trop tard. La PSRA mérite d’être saluée pour avoir défendu l’arbitre. Son communiqué public a contribué à relancer l’examen de l’incident, en soulevant une question dérangeante : sans cette pression, le Crew aurait-il fini par agir ?
Le problème plus large
Ce comportement aurait été inacceptable quel que soit le genre de l’arbitre. Il est néanmoins légitime de se demander s’il aurait agi de la même manière envers un officiel masculin.
Malheureusement, ce n’est pas une situation nouvelle pour les femmes dans le football. D’après ma propre expérience, j’ai été critiquée sur diverses plateformes de réseaux sociaux plus de fois que je ne peux en compter, simplement pour avoir une opinion sur le football. Mon exemple préféré reste celui survenu dans les commentaires d’un podcast d’analyse d’après-match de Nottingham Forest : « La Canadienne devrait retourner à la cuisine. » (Note : je suis américano-britannique.) On m’a dit d’envoyer des nus à des utilisateurs de X après avoir publié du contenu lié au football. Ou encore celle-ci, « Qu’elle aille se faire foutre, petite salope de gamine », parce que j’avais publié que la Coupe du monde des clubs ne détermine pas réellement le meilleur club du monde. On m’a traitée de recrutement dicté par la diversité, on m’a dit que je n’étais là où je suis qu’en raison du « sophisme de l’inégalité entre les genres », et bien plus encore.
La couverture de l’incident a, sans surprise, suscité des réactions misogynes en ligne. Un commentaire affirmait que « les femmes veulent l’égalité et l’égalité des chances, mais veulent ensuite un traitement de faveur ». Ne pas s’attendre à être agressée physiquement n’est pas un traitement de faveur, pas plus que le fait d’exiger un respect élémentaire pour exercer le poste que l’on a mérité. Indépendamment de savoir si la sanction était suffisante, cette remarque elle-même montre qu’il ne s’agissait pas simplement de rudesse dans le feu de l’action. Il voulait faire passer un message.
Le football appartient à tout le monde
Mais tous ces commentaires ont été écrits derrière un clavier. Le fait que cet incident implique quelqu’un qui a joué au niveau professionnel aux États-Unis, et au sein d’un système qui a beaucoup investi dans le football féminin et qui possède l’équipe nationale féminine la plus titrée au monde, est décourageant. Relever nos standards et exiger un meilleur niveau de respect est le strict minimum. Le football appartient à tout le monde. Qu’un sport soit, pour l’instant, dominé par les hommes ne signifie pas qu’ils en sont propriétaires.
Le fait que la MLS soit un championnat masculin ne fait pas du football « un sport d’hommes ». Le football appartient à tout le monde, et il est difficile de comprendre pourquoi cela reste un sujet de débat. Selon ESPN en 2023, les femmes occupent environ 40 % des postes au sein des bureaux de la MLS. Ce n’est pas une majorité, mais c’est une part importante, qui reflète la valeur qu’apportent les femmes à travers des perspectives et des approches différentes. Les hommes travaillent dans le football féminin pour des raisons similaires. Chacun a quelque chose de distinct à apporter.
Higuaín, 41 ans, a été un attaquant vedette du Crew de 2012 à 2019 et entraînait Crew 2 depuis janvier 2025. Crew 2 est une équipe de développement de MLS NEXT PRO, et nombre de ses joueurs sont jeunes et sont encore en train de forger leur compréhension du jeu. Un entraîneur qui répond à un conflit par l’intimidation physique n’est pas apte à encadrer qui que ce soit. Personne, quel que soit son âge, ne devrait apprendre ce comportement auprès des personnes censées le guider.