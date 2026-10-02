Federico Higuaín est parti, mais le football a toujours un problème de sexisme

Higuaín a reçu un carton rouge et une suspension de deux matches infligée par la ligue, ainsi qu’une formation décrite comme des « pratiques restauratives ». Il est ensuite revenu sur le banc et a dirigé trois matches supplémentaires après cet incident précis.

La Professional Soccer Referees Association (PSRA) s’est publiquement opposée à cette sanction. Le syndicat a fait valoir que la politique de U.S. Soccer prévoit une suspension minimale de trois matches pour une « saisie avec force » et a également cité les sanctions minimales prévues en cas de comportement discriminatoire. Selon la PSRA, la punition de deux matches était très loin de correspondre à ce que l’incident justifiait.

Le syndicat a estimé que la réponse de la ligue était « drastiquement insuffisante » et a qualifié le comportement de deux actes délibérés de violence physique et de sexisme.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, la PSRA a déclaré : « Les femmes améliorent chaque échelon de ce sport. Elles ne devraient pas avoir à subir de l’intimidation ou des commentaires dégradants pour le prouver. Nos arbitres féminines ont prouvé leur excellence sur la scène mondiale. Elles méritent le même respect, la même dignité et le même environnement de travail sûr que tous les autres arbitres. »

Le syndicat a rendu l’affaire publique un dimanche, et le club s’est séparé de Higuaín le mardi suivant. La décision du Crew était la bonne, mais elle est arrivée bien trop tard. La PSRA mérite d’être saluée pour avoir défendu l’arbitre. Son communiqué public a contribué à relancer l’examen de l’incident, en soulevant une question dérangeante : sans cette pression, le Crew aurait-il fini par agir ?