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Poch the right choice to replace Carrick_1-1.jpgGetty/GOAL

Faire enfin venir Mauricio Pochettino pour remplacer Michael Carrick serait la première bonne décision de Manchester United concernant son entraîneur depuis des années

L’actuel sélectionneur des États-Unis est le favori pour prendre les rênes à Old Trafford, et il vaudrait bien la conséquente indemnité qu’il faudrait verser pour le recruter.

James Westwood
Traduit par

  • « Si l’on regarde les 11 années écoulées depuis les départs de David Gill et de Sir Alex [Ferguson], toute une série d’entraîneurs se sont succédé », a déclaré Sir Jim Ratcliffe en février 2024, peu après avoir mené à bien la prise de participation minoritaire d’INEOS dans Manchester United. « Certains étaient très bons, mais aucun n’a réussi ni tenu très longtemps. On ne peut pas rejeter la faute sur tous les entraîneurs. La seule conclusion possible, c’est que l’environnement dans lequel ils travaillaient ne fonctionnait pas. »

    Depuis cet entretien, Manchester United a limogé trois entraîneurs permanents, et Michael Carrick semble promis au même sort que Ruben Amorim et Erik ten Hag après un début de saison 2026-2027 désastreux. Les supporters ne se sont jamais retournés contre Carrick. Au contraire, ils ont soutenu l’ancien milieu de terrain jusqu’au bout, mais pas par confiance aveugle en ses qualités d’entraîneur.

    L’ancien entraîneur de Middlesbrough n’était pas à la hauteur de la tâche, comme l’illustre la 18e place qu’occupe actuellement United en Premier League, avec une seule victoire lors de ses 10 premiers matches, un début de saison que le club n’avait pas connu depuis 1986-1987. Sa défense calamiteuse a déjà encaissé 19 buts, le troisième plus mauvais bilan du championnat, et son seul match sans encaisser de but cette saison a été obtenu face à Sabah, nouveau venu en Ligue des champions.

    Alors oui, Carrick doit partir, mais il n’est pas responsable de cette triste situation. C’est pourquoi il quittera le club sans perdre son statut de légende. L’entraîneur de 45 ans a assurément été desservi par son environnement de travail : un mercato estival lamentable l’a empêché de capitaliser sur la troisième place obtenue la saison dernière.

    Il est également vrai que United aurait dû nommer un entraîneur plus expérimenté pour tenter de franchir un cap. Après ne pas avoir adhéré à la vision d’Amorim pour réussir et avoir accordé à Ten Hag un sursis qu’il ne méritait pas, offrir un contrat permanent à Carrick a constitué une autre énorme erreur de Ratcliffe et des dirigeants d’INEOS.

    Cette fois, le choix du prochain entraîneur doit être le bon, faute de quoi Manchester United risque bel et bien la relégation. Heureusement pour les supporters de United, Mauricio Pochettino semble être celui qui remplacera Carrick. Ce serait la première décision logique du club concernant son entraîneur depuis de nombreuses années. Il est d’ailleurs déconcertant que l’Argentin ne soit pas arrivé plus tôt à Old Trafford, alors qu’il avait passé trois entretiens pour le poste auparavant. Mais mieux vaut tard que jamais pour United, qui cherche à retrouver un semblant de stabilité.

  • Un choix qui se démarque

    Mauricio Pochettino USMNT 2026
    Getty Images

    Pochettino n’est pas le seul entraîneur envisagé par les dirigeants de Manchester United, mais il est le mieux placé pour provoquer un changement immédiat et significatif.

    Manchester United a également été fortement associé à Eddie Howe et Julian Nagelsmann, tous deux disponibles après avoir quitté leurs fonctions respectives à Newcastle et à la tête de l’Allemagne durant l’été. Plus tôt ce mois-ci, il a été rapporté que Howe était le « candidat préféré » de Jason Wilcox pour succéder à Carrick, ce qui aurait dû immédiatement tirer la sonnette d’alarme.

    Depuis sa nomination au poste de directeur du football, Wilcox a prouvé à plusieurs reprises que son jugement n’était pas fiable, en mettant en place un plan de recrutement à trois niveaux ridicule qui a fait reculer Manchester United plus que jamais. Howe a fait du bon travail lors de ses précédents passages à Newcastle et à Bournemouth, mais son style d’entraîneur habitué aux équipes outsiders ne convient pas à une puissance mondiale comme Manchester United.

    Nagelsmann, quant à lui, a connu un échec retentissant avec l’Allemagne et n’a remporté qu’un seul titre de Bundesliga, attendu, au cours de ses 19 mois à la tête du Bayern Munich. Sa gestion des joueurs a également souvent été critiquée, tandis que certains lui ont reproché des tactiques trop compliquées.

    Manchester United devra payer 10 millions de dollars (7,5 millions de livres sterling) pour activer la clause de sortie du contrat de Pochettino avec l’équipe nationale masculine des États-Unis, mais il n’a aucun autre passif encombrant. L’Argentin a la personnalité et le savoir-faire nécessaires pour donner immédiatement un nouvel élan au vestiaire et mener un projet doté de bases solides.

  • Le soutien de Ferguson

    Manchester United v Southampton - Premier League
    Getty Images Sport

    Les rumeurs liant Pochettino à Manchester United circulent depuis près de dix ans, alimentées par sa relation avec le plus grand entraîneur de l’histoire du club.

    Pochettino avait été désigné comme le premier choix de Manchester United après le limogeage de Jose Mourinho en décembre 2018, mais Ole Gunnar Solskjaer a finalement obtenu le poste. Au printemps 2022, l’ancien entraîneur de Tottenham s’est retrouvé en concurrence directe avec Ten Hag, et le Néerlandais a finalement été jugé plus à même de mener une reconstruction à long terme. Deux ans plus tard, United a de nouveau étudié la candidature de Pochettino après son départ de Chelsea, avant de décider, inexplicablement, de maintenir sa confiance à Ten Hag.

    Quand on sait que Ten Hag a fait venir des joueurs comme Antony, Rasmus Hojlund, Mason Mount, Andre Onana, Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee et Lisandro Martinez, et que United n’a jamais eu d’identité de jeu clairement définie pendant ses deux ans et demi à sa tête, on peut raisonnablement penser que le club serait aujourd’hui dans une bien meilleure situation si Pochettino avait été choisi.

    Sous sa direction, Tottenham, habitué à ne pas répondre aux attentes, est devenu un véritable prétendant au titre en Premier League. Pochettino était en passe d’avoir un impact similaire à Chelsea avant que son mandat ne soit cruellement écourté. Il a également mené Southampton à la huitième place en 2013-2014, son meilleur classement depuis 11 ans, et a durablement impressionné Ferguson avant la retraite de ce dernier.

    United a battu Southampton 2-1 en janvier 2013, 12 jours après l’arrivée de Pochettino, et Ferguson a décrit Southampton comme « la meilleure équipe à avoir joué à Old Trafford cette saison ». Trois ans plus tard, vers la fin de la deuxième saison de Pochettino à Tottenham, Ferguson l’a qualifié de « meilleur entraîneur de Premier League » et a déclaré : « On ne le voit jamais perdre son calme, et la façon dont son équipe joue témoigne du travail qu’il accomplit. »

    Les deux hommes se sont ensuite retrouvés autour d’un dîner à Londres, alors que Louis van Gaal était sur le point d’être limogé à Old Trafford. United s’est finalement tourné vers Mourinho pour prendre les rênes de l’équipe, mais le nom de Pochettino est associé au club depuis lors. « Je me souviendrai toujours de chaque détail de ces heures de conversation », a raconté Pochettino dans son livre « Brave New World ». « C’était un rêve devenu réalité. »

    Ferguson aurait soutenu la candidature de Pochettino au poste d’entraîneur de United en 2022, et l’estime qu’il porte depuis longtemps à l’homme de 54 ans n’a pas diminué. Pochettino, de son côté, n’a pas cherché à éluder ses liens officieux avec Manchester United et a reconnu avoir le sentiment de ne pas avoir achevé ce qu’il voulait accomplir en Premier League.

    « United a toujours manifesté de l’intérêt. Mais les conditions idéales pour y entraîner ne se sont jamais vraiment réunies », a-t-il déclaré à FourFourTwo en mai. « J’ai toujours dit que j’étais passé tout près de remporter la Premier League et la Ligue des champions, et que je voulais réessayer. J’aimerais prendre part à un projet qui a l’ambition de remporter les deux. »

  • Gâcher ses talents

    Mauricio Pochettino, USMNT
    Getty

    L’Argentin a récemment signé un nouveau contrat avec la Fédération américaine de football, mais il reste manifestement un entraîneur de club dans l’âme.

    Pochettino a tenu ces propos avant la Coupe du monde 2026, qui ne s’est pas déroulée comme prévu pour les États-Unis à domicile. Après avoir traversé la phase de groupes sans difficulté et éliminé la Bosnie-Herzégovine lors du premier tour à élimination directe, les États-Unis ont été sortis par la Belgique sur le score humiliant de 4-1 en huitièmes de finale.

    Le niveau de jeu s’était nettement amélioré, les joueurs ayant adhéré aux principes de pressing haut de Pochettino, mais les États-Unis ont encore échoué au moment décisif. On pourrait estimer que Pochettino a eu de la chance de se voir proposer un nouveau contrat après le tournoi, car l’effectif avait suffisamment de talent pour faire mieux.

    En l’absence d’offres fermes de grands clubs européens, Pochettino a signé pour un nouveau cycle de quatre ans. Mais la possibilité de retrouver le plus haut niveau en club sera sûrement trop séduisante pour être refusée, alors qu’il est largement rapporté qu’il est tout à fait disposé à rejoindre Manchester United. Pour un jeune entraîneur aux ambitions élevées, les talents de Pochettino sont quelque peu sous-exploités avec les États-Unis, qui sont encore loin de pouvoir rivaliser avec les meilleures nations pour les plus grands titres et ne devraient guère contribuer à renforcer son héritage.

    Relancer Manchester United, en revanche, serait déterminant pour sa carrière et pourrait placer Pochettino parmi les entraîneurs d’élite, aux côtés de Pep Guardiola et de Luis Enrique. Faute de trophées, Pochettino est encore loin d’avoir atteint ce niveau. Ses victoires en Ligue 1 et en Coupe de France avec le Paris Saint-Germain ne pèsent pas lourd, compte tenu de la domination du club sur le football français.

    Le risque est évidemment énorme, au vu du chaos qui a englouti Manchester United depuis le départ de Ferguson, mais Pochettino possède les compétences nécessaires pour réussir à Old Trafford. Sa première mission serait simplement d’apporter de la régularité et une identité de jeu, comme il l’a fait à Tottenham. Si on lui donnait ensuite la liberté de façonner l’effectif à son image, tout serait possible. Mais c’est loin d’être acquis.

  • Un coup de frein nécessaire

    Jason Wilcox Sir Jim Ratcliffe Manchester United
    Getty

    Wilcox, directeur du football de Manchester United, a sapé l’autorité d’Amorim et de Carrick et doit être contraint de se mettre en retrait

    Il serait surprenant que Pochettino signe à Manchester United dans les mêmes conditions que Carrick et Amorim, qui avaient laissé à Wilcox le dernier mot sur les transferts. Cela ne doit pas se reproduire, et Pochettino a également besoin de garanties que le club ne continuera pas à limiter autant ses dépenses.

    Le technicien argentin s’était brouillé avec l’ancien président de Tottenham, Daniel Levy, au sujet de sa prudence en matière de recrutement. Il avait exhorté le club à « se comporter comme un grand club » pour avoir une chance de remporter des trophées. Manchester United doit désormais en faire autant pour espérer réintégrer le top 6.

    Endetté à cause de la famille Glazer, Manchester United fonctionne avec un budget limité, mais peut dégager des fonds supplémentaires grâce à la vente de joueurs. Marcus Rashford, Mount, Martinez, Ugarte et Zirkzee pourraient, et devraient, tous être placés sur la liste des transferts en janvier, eux qui n’apportent plus rien depuis bien trop longtemps.

    Les ressources disponibles doivent aussi être utilisées avec beaucoup plus de discernement. Manchester United a jeté 50 millions de livres sterling par les fenêtres en recrutant Andrey Santos à Chelsea. La condition physique de Carlos Baleba lui fait défaut depuis son transfert de Brighton pour 70 millions de livres sterling, signe d’un manque de vérifications préalables. Quant à Youri Tielemans, recruté pour 35 millions de livres sterling, il semble avoir dépassé son meilleur niveau à 29 ans. Tous ces joueurs ont été recrutés par Wilcox, qui est également passé outre l’avis d’Amorim l’an dernier pour pousser au recrutement de Benjamin Sesko, souvent blessé, pour 74 millions de livres sterling plutôt que celui d’Ollie Watkins.

    Wilcox s’est aussi immiscé dans la stratégie de l’équipe lorsqu’Amorim était au club. Il doit être privé de son pouvoir ou, mieux encore, être évincé. Si Carrick doit être tenu pour responsable de la piètre forme de Manchester United, l’ancien ailier de Leeds doit l’être aussi. Il n’avait qu’un an d’expérience comme directeur du football à Southampton lorsque INEOS l’a fait venir à Old Trafford.

    Accorder à Pochettino la même autonomie inconditionnelle dont Ferguson jouissait est irréaliste dans le football moderne, mais Ratcliffe devra lui faire confiance pour être l’entraîneur et le manager.

  • Rétablir les valeurs

    Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League
    Getty Images Sport

    Son bilan en matière de développement des joueurs et son style de jeu offensif font de Pochettino l’homme idéal pour relancer les joueurs actuellement en échec à Manchester United.

    Pochettino a obtenu des résultats supérieurs aux attentes dans tous ses autres postes en Premier League, même à Chelsea, qu’il a mené à la sixième place du championnat et ramené en compétition européenne après avoir hérité d’un effectif qui avait terminé 12e la saison précédente. Sous sa direction, Chelsea a également atteint la finale de la Carabao Cup et les demi-finales de la FA Cup, tandis qu’il a fait de Cole Palmer une superstar.

    C’est une autre raison pour laquelle Pochettino serait le choix idéal pour Manchester United, dont le bilan en matière de développement des jeunes joueurs a été très mauvais ces derniers temps. Harry Kane, Son Heung-min et Dele Alli ont formé l’un des trios les plus efficaces de Premier League lorsque Pochettino entraînait Tottenham, et il a lancé Luke Shaw à Southampton alors que celui-ci avait 17 ans.

    « Il sait vous mettre en confiance et essayer de tirer le meilleur de vous », a déclaré Palmer à la BBC en 2024. Cela vaut aussi pour les joueurs confirmés : Mousa Dembele, Christian Eriksen, Conor Gallagher et Marc Cucurella ont atteint un nouveau palier grâce à ses conseils.

    Manchester United pourrait avoir trouvé le mentor idéal pour des espoirs comme Kobbie Mainoo, Leny Yoro et Ayden Heaven, ainsi que pour des joueurs offensifs dont l’efficacité dans le dernier geste a été désespérément irrégulière, comme Mateus Cunha et Amad Diallo. Plus important encore, Pochettino apportera le cadre tactique dont l’équipe a cruellement besoin.

    Ses équipes défendent d’un seul bloc : un joueur presse le porteur du ballon pendant que les autres coupent les lignes de passe. Cette approche exige une discipline stricte, mais peut largement contribuer à masquer les lacunes individuelles en défense. À l’inverse, le système de « demi-pressing » patient de Carrick ne faisait que donner aux joueurs une excuse pour relâcher leurs efforts.

    En attaque, Pochettino privilégie un 4-2-3-1 ou un 4-3-3 fluide, qui s’appuie sur les latéraux pour étirer le jeu, tandis que les ailiers évoluent davantage comme deux numéros 10. Cela devrait grandement aider Cunha, Bryan Mbeumo et Patrick Dorgu à s’illustrer. Son objectif ultime est de créer une supériorité numérique dans l’axe et de chercher des passes directes qui transpercent la défense, en privilégiant un jeu agressif, tourné vers l’avant, plutôt qu’une circulation méthodique du ballon.

    À court terme, un football de haute intensité est le seul moyen pour Manchester United de recommencer à gagner des matches, et il correspond aux valeurs historiques du club. Si quelqu’un peut remettre ce groupe défaillant sur les rails, c’est Pochettino. Si on lui laisse les mains libres, il pourrait aussi être celui qui mettra enfin un terme au cycle des échecs.