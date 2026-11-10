Faire enfin venir Mauricio Pochettino pour remplacer Michael Carrick serait la première bonne décision de Manchester United concernant son entraîneur depuis des années

« Si l’on regarde les 11 années écoulées depuis les départs de David Gill et de Sir Alex [Ferguson], toute une série d’entraîneurs se sont succédé », a déclaré Sir Jim Ratcliffe en février 2024, peu après avoir mené à bien la prise de participation minoritaire d’INEOS dans Manchester United. « Certains étaient très bons, mais aucun n’a réussi ni tenu très longtemps. On ne peut pas rejeter la faute sur tous les entraîneurs. La seule conclusion possible, c’est que l’environnement dans lequel ils travaillaient ne fonctionnait pas. »

Depuis cet entretien, Manchester United a limogé trois entraîneurs permanents, et Michael Carrick semble promis au même sort que Ruben Amorim et Erik ten Hag après un début de saison 2026-2027 désastreux. Les supporters ne se sont jamais retournés contre Carrick. Au contraire, ils ont soutenu l’ancien milieu de terrain jusqu’au bout, mais pas par confiance aveugle en ses qualités d’entraîneur.

L’ancien entraîneur de Middlesbrough n’était pas à la hauteur de la tâche, comme l’illustre la 18e place qu’occupe actuellement United en Premier League, avec une seule victoire lors de ses 10 premiers matches, un début de saison que le club n’avait pas connu depuis 1986-1987. Sa défense calamiteuse a déjà encaissé 19 buts, le troisième plus mauvais bilan du championnat, et son seul match sans encaisser de but cette saison a été obtenu face à Sabah, nouveau venu en Ligue des champions.

Alors oui, Carrick doit partir, mais il n’est pas responsable de cette triste situation. C’est pourquoi il quittera le club sans perdre son statut de légende. L’entraîneur de 45 ans a assurément été desservi par son environnement de travail : un mercato estival lamentable l’a empêché de capitaliser sur la troisième place obtenue la saison dernière.

Il est également vrai que United aurait dû nommer un entraîneur plus expérimenté pour tenter de franchir un cap. Après ne pas avoir adhéré à la vision d’Amorim pour réussir et avoir accordé à Ten Hag un sursis qu’il ne méritait pas, offrir un contrat permanent à Carrick a constitué une autre énorme erreur de Ratcliffe et des dirigeants d’INEOS.

Cette fois, le choix du prochain entraîneur doit être le bon, faute de quoi Manchester United risque bel et bien la relégation. Heureusement pour les supporters de United, Mauricio Pochettino semble être celui qui remplacera Carrick. Ce serait la première décision logique du club concernant son entraîneur depuis de nombreuses années. Il est d’ailleurs déconcertant que l’Argentin ne soit pas arrivé plus tôt à Old Trafford, alors qu’il avait passé trois entretiens pour le poste auparavant. Mais mieux vaut tard que jamais pour United, qui cherche à retrouver un semblant de stabilité.