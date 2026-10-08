Expérience Lauren James ou débuts d’Erica Parkinson ? Les options de l’Angleterre et de Sarina Wiegman au poste de n°10 sur fond d’inquiétudes autour du « niveau » d’Ella Toone

Depuis le triomphe de l’Angleterre à l’Euro 2022, et la retraite internationale de Fran Kirby dans les mois qui ont suivi, le maillot numéro 10 dans l’équipe de Sarina Wiegman a presque exclusivement appartenu à Ella Toone. La star de Manchester United a débuté cinq des sept matches de l’Angleterre à la Coupe du monde féminine 2023, alors que l’Angleterre a atteint la finale, et cinq de ses six rencontres à l’Euro 2025, alors que l’équipe de Wiegman a conservé son titre continental.

Il y a eu des moments où d’autres ont occupé ce poste, en particulier avec les essais de Wiegman avec Lauren James dans un rôle particulièrement libre, mais Toone a presque toujours récupéré ce maillot. Mais après que la joueuse de 27 ans n’a initialement pas été retenue dans la dernière liste de Wiegman, pour le match qualificatif de la Coupe du monde féminine de cette semaine contre la Grèce, pour la première fois pour des raisons non liées à une blessure depuis que la Néerlandaise a pris les commandes de l’Angleterre il y a plus de cinq ans, un changement est-il en train de se profiler ?

En expliquant cette mise à l’écart, Wiegman a tenu à souligner sa confiance en Toone, et en Chloe Kelly, également absente, ainsi que leur capacité à retrouver leur meilleur niveau et, par ricochet, l’équipe d’Angleterre. Quand Lucy Bronze a dû se retirer sur blessure quelques jours plus tard, c’est aussi Toone qu’elle a rappelée. Mais l’aspect que prendra le rôle de numéro 10 cette semaine, après qu’il n’était pas prévu que la star de United soit impliquée, va être très intéressant, et potentiellement très lourd de conséquences pour l’avenir.