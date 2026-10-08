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Lionesses No.10s 1:1Getty/GOAL

Expérience Lauren James ou débuts d’Erica Parkinson ? Les options de l’Angleterre et de Sarina Wiegman au poste de n°10 sur fond d’inquiétudes autour du « niveau » d’Ella Toone

La milieu de terrain de Manchester United avait initialement été écartée du groupe pour affronter la Grèce avant d’être rappelée tardivement, ce qui laisse penser qu’elle a reculé dans la hiérarchie et ne débutera pas au poste de numéro 10

Ameé Ruszkai
Traduit par

  • Depuis le triomphe de l’Angleterre à l’Euro 2022, et la retraite internationale de Fran Kirby dans les mois qui ont suivi, le maillot numéro 10 dans l’équipe de Sarina Wiegman a presque exclusivement appartenu à Ella Toone. La star de Manchester United a débuté cinq des sept matches de l’Angleterre à la Coupe du monde féminine 2023, alors que l’Angleterre a atteint la finale, et cinq de ses six rencontres à l’Euro 2025, alors que l’équipe de Wiegman a conservé son titre continental.

    Il y a eu des moments où d’autres ont occupé ce poste, en particulier avec les essais de Wiegman avec Lauren James dans un rôle particulièrement libre, mais Toone a presque toujours récupéré ce maillot. Mais après que la joueuse de 27 ans n’a initialement pas été retenue dans la dernière liste de Wiegman, pour le match qualificatif de la Coupe du monde féminine de cette semaine contre la Grèce, pour la première fois pour des raisons non liées à une blessure depuis que la Néerlandaise a pris les commandes de l’Angleterre il y a plus de cinq ans, un changement est-il en train de se profiler ?

    En expliquant cette mise à l’écart, Wiegman a tenu à souligner sa confiance en Toone, et en Chloe Kelly, également absente, ainsi que leur capacité à retrouver leur meilleur niveau et, par ricochet, l’équipe d’Angleterre. Quand Lucy Bronze a dû se retirer sur blessure quelques jours plus tard, c’est aussi Toone qu’elle a rappelée. Mais l’aspect que prendra le rôle de numéro 10 cette semaine, après qu’il n’était pas prévu que la star de United soit impliquée, va être très intéressant, et potentiellement très lourd de conséquences pour l’avenir.

  • L’expérience de James

    Lauren James England Women 2026
    Getty Images

    Wiegman a régulièrement testé James dans le rôle de numéro 10, mais cela n’a pas aussi bien fonctionné depuis la décision de s’éloigner d’un système en 3-5-2

    En dehors de Toone, le principal axe d'expérimentation de Wiegman au poste de numéro 10 ces derniers temps s'est concentré sur James. Lors de la Coupe du monde 2023, après deux prestations assez ternes pour débuter le tournoi, la sélectionneuse de l'Angleterre est passée à un système en 3-5-2 qui a placé James dans un rôle libre, depuis lequel elle a martyrisé la Chine dans une prestation incroyable.

    Cependant, lorsque la star de Chelsea a été expulsée lors du match suivant, contre le Nigeria, sa suspension a ouvert la voie au retour de Toone. Peu après ce tournoi, les expérimentations avec ce système, qui convenait le mieux à la liberté accordée à James, ont pris fin.

    Le 4-3-3 auquel Wiegman est revenue ne permet pas vraiment à James d'évoluer comme numéro 10 tout en offrant le bon équilibre à l'équipe dans son ensemble. Cela a été évident à l'Euro 2025, où Wiegman avait commencé avec James dans un rôle axial. Après avoir vu la France tout simplement dominer son équipe lors d'une défaite inquiétante, elle a changé d'approche, replaçant James sur un côté et ramenant Toone au poste de numéro 10 pour le reste du tournoi, que l'Angleterre a remporté.

  • Trouver l’équilibre

    England v Wales - UEFA Women's EURO 2025 Group D
    Getty Images Sport

    Trouver la bonne formule pour utiliser James dans l’axe avec l’Angleterre pourrait être un objectif particulier pour Wiegman lors de cette fenêtre internationale

    Toone part désormais en Crète avec le groupe après avoir été appelée en dernière minute en raison d'une blessure, mais étant donné que Wiegman a déclaré la semaine dernière encore que le niveau de Toone n'était pas celui qu'elle attendait, ce qui avait conduit à sa non-sélection initiale, il est peu probable qu'elle soit le premier choix au poste de numéro 10 lors de ces prochains matches.

    Il y a donc plusieurs pistes de réflexion autour de ce poste pendant cette trêve internationale à venir, marquée par une double confrontation contre la Grèce, qu'Angleterre devrait battre confortablement.

    L'une d'elles concerne James et la question de savoir si Wiegman peut trouver la bonne structure d'équipe pour l'utiliser dans un rôle axial, d'une manière qui maximise les qualités de la star de Chelsea tout en profitant aussi à l'équipe.

    James est clairement à son meilleur niveau lorsqu'elle bénéficie de la liberté de décrocher et d'occuper les espaces dans lesquels elle peut faire le plus de dégâts à l'adversaire. Pourtant, cela ne doit pas forcément être dans l'axe. À Chelsea, l'entraîneure Sonia Bompastor a, par exemple, obtenu beaucoup de réussite en l'utilisant sur le côté gauche.

    Tout est une question de ce qui fonctionne le mieux pour Wiegman et cette équipe d'Angleterre, quelque chose que la sélectionneuse pourrait ajuster au cours de cette trêve.

  • Regard vers l’avenir

    Erica Parkinson England Women 2026
    Getty Images

    Wiegman pourrait plutôt choisir de tenter quelque chose de nouveau au poste de milieu offensif, en offrant à la talentueuse adolescente Erica Parkinson des débuts.

    Cependant, on peut se demander dans quelle mesure Wiegman pourra vraiment tirer des enseignements de tout cela lors de ces matches, étant donné que la Grèce devrait évoluer en bloc bas et défendre. Il est peu probable que ce soit un match dans lequel l'équilibre de l'Angleterre en tant qu'équipe soit mis à l'épreuve.

    Il y a donc peut-être plus d'intérêt à observer Erica Parkinson, qui pourrait bien être la future numéro 10 de l'Angleterre. La joueuse de 18 ans a été appelée en sélection pour la première fois en avril et, après avoir bien commencé son aventure aux États-Unis avec le North Carolina Courage, elle est de retour cette semaine et pourrait effectuer ses débuts.

    Parkinson est incroyablement talentueuse, capable de trouver les espaces, de distiller une passe et de frapper au but avec la même aisance, tout en affichant une activité impressionnante. Tout cela l'a aidée à être sacrée meilleure jeune joueuse de l'année au Portugal avec Valadares Gaia, à grimper rapidement dans les catégories de jeunes de l'Angleterre et à décrocher cette première convocation avec l'Angleterre avant même son 18e anniversaire. Parkinson est prête pour passer au niveau supérieur et ce serait un excellent match pour commencer.

  • Évaluer les options

    Sarina Wiegman 2026
    Getty Images

    Wiegman a d’autres options qu’elle peut examiner lors des prochains matches contre la Grèce, d’autres joueuses ayant déjà été utilisées par elle au poste de n°10 auparavant

    Il serait également utile que Wiegman évalue davantage les qualités de ses autres options au milieu de terrain. Aucune de Laura Blindkilde Brown, Lucia Kendall ou Jess Park n’évolue actuellement au poste de numéro 10 en club, mais elles l’ont déjà fait, elles ont les qualités pour le faire et y ont déjà joué avec l’Angleterre par le passé.

    Il ne serait pas surprenant de voir Toone entrer en jeu et avoir l’occasion de prouver que son niveau peut lui aussi être plus élevé, maintenant qu’elle est avec le groupe.

    Mais à un moment où la joueuse de United n’avait pas initialement été retenue en raison de sa forme récente et où Grace Clinton, une bonne option au poste de numéro 10 lorsqu’elle a fait ses débuts dans le groupe, reste à l’écart après des débuts compliqués à Manchester City, renforcer la profondeur dans le milieu offensif devrait être une priorité pour Wiegman et l’Angleterre alors que la Coupe du monde féminine 2027 commence à se profiler, à partir de cette semaine.