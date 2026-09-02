Pas étonnant que Mary Fowler croie au destin. Les demi-finales de la FA Cup 2024-2025 ont offert l’un des moments les plus difficiles de sa carrière, avec une grave blessure au genou à la clé. Mais, 12 mois plus tard, ce même stade de cette même compétition a été le théâtre du plus grand moment de son retour jusqu’à présent, dans le cadre d’un parcours qui a vu Manchester City remporter le trophée pour la première fois en six ans.

Fowler n’en était encore qu’aux premières étapes de son retour quand City s’est retrouvé mené 2-0 par Chelsea à Stamford Bridge, à cinq minutes de la fin. Une rupture du ligament croisé antérieur lors d’une défaite contre Manchester United l’année précédente l’avait écartée des terrains pendant 10 mois, la laissant anéantie au moment où son équipe était éliminée de la dernière compétition dans laquelle elle était encore engagée au cours d’une campagne décevante.

Quand City s’est retrouvé confronté à ce même scénario plus tôt cette année, Fowler a toutefois su faire compter sa présence. Quelques secondes après son entrée en jeu, ses premiers ballons de l’après-midi l’ont vue décocher une magnifique frappe qu’Andree Jeglertz, l’entraîneur principal, estime avoir changé la dynamique de cette double confrontation. Quelques minutes plus tard, Khadija Shaw a égalisé avant d’offrir la victoire en prolongation, envoyant City à Wembley, où un doublé championnat-coupe a été complété.

« C’est bizarrement devenu ce moment poétique, parce que c’était aussi le match où je m’étais blessée, donc la boucle était bouclée, ce qui était sympa », souligne Fowler dans un entretien accordé à GOAL avant le coup d’envoi de la nouvelle saison de Women’s Super League ce week-end. « C’était assez cool parce que j’ai l’impression de vivre des moments un peu étranges comme ça, où je crois vraiment à l’univers, aux énergies et à ce genre de choses. À ce moment-là, je me suis dit : “Waouh, on avait l’impression que c’était écrit.” »