Exclusif Mary Fowler : la star oubliée de Manchester City est impatiente de repartir avec les championnes en titre de la WSL après avoir eu le temps de réfléchir pendant sa convalescence après sa blessure au ligament croisé antérieur
Pas étonnant que Mary Fowler croie au destin. Les demi-finales de la FA Cup 2024-2025 ont offert l’un des moments les plus difficiles de sa carrière, avec une grave blessure au genou à la clé. Mais, 12 mois plus tard, ce même stade de cette même compétition a été le théâtre du plus grand moment de son retour jusqu’à présent, dans le cadre d’un parcours qui a vu Manchester City remporter le trophée pour la première fois en six ans.
Fowler n’en était encore qu’aux premières étapes de son retour quand City s’est retrouvé mené 2-0 par Chelsea à Stamford Bridge, à cinq minutes de la fin. Une rupture du ligament croisé antérieur lors d’une défaite contre Manchester United l’année précédente l’avait écartée des terrains pendant 10 mois, la laissant anéantie au moment où son équipe était éliminée de la dernière compétition dans laquelle elle était encore engagée au cours d’une campagne décevante.
Quand City s’est retrouvé confronté à ce même scénario plus tôt cette année, Fowler a toutefois su faire compter sa présence. Quelques secondes après son entrée en jeu, ses premiers ballons de l’après-midi l’ont vue décocher une magnifique frappe qu’Andree Jeglertz, l’entraîneur principal, estime avoir changé la dynamique de cette double confrontation. Quelques minutes plus tard, Khadija Shaw a égalisé avant d’offrir la victoire en prolongation, envoyant City à Wembley, où un doublé championnat-coupe a été complété.
« C’est bizarrement devenu ce moment poétique, parce que c’était aussi le match où je m’étais blessée, donc la boucle était bouclée, ce qui était sympa », souligne Fowler dans un entretien accordé à GOAL avant le coup d’envoi de la nouvelle saison de Women’s Super League ce week-end. « C’était assez cool parce que j’ai l’impression de vivre des moments un peu étranges comme ça, où je crois vraiment à l’univers, aux énergies et à ce genre de choses. À ce moment-là, je me suis dit : “Waouh, on avait l’impression que c’était écrit.” »
Trouver le positif
Cette réflexion donne un aperçu de la manière dont Fowler a vécu sainement sa période loin des terrains, sur le plan mental. « J’ai, curieusement, passé un bon moment pendant mon absence », admet-elle.
Cela ne veut pas dire que le diagnostic n’a pas été « dévastateur », elle qui décrit « la peur de l’inconnu » comme quelque chose qui l’a rendue « un peu anxieuse et un peu triste ». Le fait de se trouver à 16 000 kilomètres de chez elle, en Australie, n’a pas aidé non plus.
« Je suis quelqu’un d’assez indépendante et j’aime avoir ma routine, ma liberté et tout ça. Le fait d’être blessée m’a en quelque sorte enlevé ça parce que j’avais besoin de compter sur les autres, explique-t-elle. Une fois que j’ai compris ça, je me suis dit : “Oh, en fait, je n’ai jamais été quelqu’un pour qui le football est tout.” Ce n’a jamais été la seule chose que j’ai envie de faire, donc j’ai pu changer de perspective assez rapidement et voir que, curieusement, on m’avait en fait offert beaucoup de temps pour faire d’autres choses, et j’ai l’impression d’avoir vraiment tiré le maximum de ce temps. »
Cadeau de tempsGetty Images
Cela comprenait beaucoup de choses différentes. Que ce soit l’écriture de son livre, sa présence sur le podium de la Fashion Week de Paris ou le fait de renouer avec son amour pour l’art, Fowler a trouvé un moyen de « se déconnecter un peu du football et de mon identité de footballeuse », ce qui lui a permis d’explorer qui elle était sans cela.
« Des choses simples, comme le fait que, d’habitude, je venais simplement au travail, donc je ne m’habillais pas vraiment de manière particulière ou quoi que ce soit. Alors que quand j’étais blessée, je me suis dit : “OK, j’ai ma rééducation, mais j’ai besoin de me rebooster un peu plus et d’avoir confiance dans d’autres domaines”, donc je me suis beaucoup plus investie dans le fait de m’habiller et j’y ai vraiment trouvé une autre source de joie », dit-elle. « C’est une toute petite chose, mais je pense que cela faisait partie de mon cheminement pour explorer qui était Mary sans avoir le football comme principal pilier de confiance dans ma vie. C’était agréable. »
À ces joies se sont ajoutées plusieurs choses. L’une d’elles a été une rééducation que Fowler attribue au staff de City pour l’avoir rendue « si agréable » grâce à son « énergie » et à son « professionnalisme » tout au long du processus. « Ils célébraient mes progrès, explique-t-elle. J’avais toujours l’impression qu’il m’arrivait quelque chose de positif. »
L’environnement dans lequel Fowler a effectué cette rééducation était très heureux, parce que c’était aussi un environnement gagnant, City fonçant vers le titre en WSL. Cela a rendu agréable, pour la joueuse de 23 ans, le fait de regarder ses coéquipières depuis le bord du terrain et d’être présente chaque jour au club, même si elle ne jouait pas.
Faire preuve de patience
Puis est venu le retour. Entrée en jeu dans les derniers instants de la correction 5-1 infligée par Manchester City à Chelsea à l’Etihad Stadium, une victoire qui a quasiment mis fin à la course au titre en WSL début février, Fowler a vraiment monté en puissance physiquement lors de la Coupe d’Asie le mois suivant, où elle a débuté cinq matches en 17 jours tandis que l’Australie atteignait la finale.
« C’était un tournoi un peu étrange pour moi parce que, du point de vue des performances, je me disais : “Je veux faire du mieux que je peux”, mais du point de vue physique, je me disais : “Je viens tout juste de revenir” », raconte-t-elle. « C’était bien de prendre du recul là-dessus avant même le début du tournoi pour ne pas y aller avec des attentes trop élevées. »
Fowler a tout de même délivré des passes décisives importantes contre la Chine et la Corée du Sud, après avoir marqué lors de la victoire contre l’Iran, même si elle admet : « J’avais l’impression que, par moments, j’étais la joueuse que j’étais avant de me blesser, mais à d’autres moments, je me disais : “Oh mon Dieu”. Ma tête me disait de faire quelque chose mais mes jambes ne bougeaient pas. C’étaient les moments où je me disais : “OK, il faut juste être un peu patiente. Ça reviendra.” »
C’est ce qui la rend encore plus motivée en vue de la Coupe du monde de l’été prochain, pour laquelle l’Australie, demi-finaliste en 2023, est déjà qualifiée. « Après la Coupe d’Asie, c’était vraiment très gratifiant d’arriver là où nous sommes arrivées et, sur le plan individuel, de faire ce que j’ai fait. Mais en même temps, j’avais très faim d’attaquer la suite parce qu’au fond de moi, je savais que je pouvais faire tellement plus, mais je n’y étais pas encore tout à fait. »
Jouant son rôle
C’est aussi ce que Fowler a hâte de montrer lors de la saison à venir. Son but contre Chelsea en demi-finale de la FA Cup a rappelé à quel point elle pouvait faire basculer un match, et lui a offert l’occasion d’apporter une contribution importante dans une saison énorme pour City, qui a mis fin à 10 ans d’attente pour un nouveau titre en WSL et à six ans d’attente pour soulever de nouveau la FA Cup.
« Pour moi, personnellement, je veux avoir le sentiment d’avoir contribué d’une manière ou d’une autre, explique Fowler. Je pense qu’en tant que coéquipière, on peut beaucoup apporter en dehors du terrain, mais il y a toujours ce désir d’être quelqu’un qui a aussi réellement joué un rôle sur le terrain. »
Et elle l’a fait, puisque City a chassé les démons des courses au titre passées qui s’étaient soldées par des échecs, et a remporté ses premiers trophées depuis l’arrivée de la joueuse de 23 ans en 2022. « C’était tellement spécial. Même sans être sur le terrain, c’était agréable de ressentir à quel point c’était spécial, parce que je suis ici depuis quelques années maintenant et nous avons été proches de gagner des trophées, avant d’échouer tout à la fin », dit-elle.
« Je le dis depuis le début, ce groupe de filles est vraiment spécial. J’ai toujours eu le sentiment que ce groupe méritait de gagner quelque chose, mais nous n’y arrivions jamais tout à fait. Donc c’était vraiment gratifiant de voir enfin les filles fournir tout ce travail tout au long de la saison, puis décrocher ce trophée à la fin. »
Avide d’en voir plus
C’est différent cette saison. Après avoir longtemps été les poursuivantes, City sera désormais l’équipe à battre, en tant que champion en titre de la WSL et tenant de la FA Cup. Mais ce groupe ne donne pas l’impression d’avoir relâché ses efforts, malgré ces accomplissements.
« Je l’ai déjà vu chez les joueuses », a confié l’entraîneur principal Jeglertz à GOAL. « Elles ont déjà une confiance qui est excellente, qui est calme, mais aussi une curiosité sur la manière de franchir l’étape suivante. Que faisons-nous pour devenir un peu meilleures ? Je le vois déjà et c’est quelque chose que nous devons conserver toute l’année. »
Fowler est d’accord. « J’ai l’impression que nous ne sommes pas vraiment une équipe guidée par l’ego. Je ne pense pas que nous ayons des joueuses arrogantes, mais je pense que nous avons des joueuses qui exigent des standards élevés et cela nous aide vraiment, parce que je pense que cela tire nos performances vers le haut, semaine après semaine. Je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons une telle cohésion. Tout le monde veut vraiment pratiquer un football de haut niveau et c’est là que nous prenons du plaisir à être sur le terrain.
« Je pense que lors des saisons précédentes, peut-être que nous sommes passées à côté parce qu’il y avait un certain manque dans l’état d’esprit, nous n’avions pas vraiment le sentiment d’être capables de gagner. Mais maintenant que nous l’avons fait, c’est comme si : “Vous en êtes tout à fait capables et vous pouvez le refaire.” »
Les arrivées de Beth Mead, double championne d’Europe avec l’Angleterre et vainqueure de la Ligue des champions avec Arsenal, et de Niamh Charles, autre membre de l’équipe d’Angleterre sacrée à l’Euro et de l’équipe dominante de Chelsea, contribueront à maintenir cela. « Je pense que le club fait vraiment du bon travail en recrutant des joueuses qui correspondent vraiment à l’environnement de notre équipe », souligne Fowler.
Mais le retour en pleine forme de Fowler constitue un autre énorme boost. Elle a peut-être digéré ses 10 mois sur la touche avec une perspective remarquable, mais elle était toujours impatiente de retrouver l’action.
« J’avais hâte de revenir pour en quelque sorte faire de ce moment une réalité, comme point d’aboutissement de tout le travail que tout le monde avait fourni pour me permettre de retrouver les terrains. » Avec cette expérience bouclée, une saison entière de cette qualité capable de changer un match l’attend désormais.