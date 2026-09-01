Beaucoup de pensées contradictoires traversent l’esprit de Lucia Kendall, la milieu de terrain d’Aston Villa âgée de 22 ans, dont la première saison en Women’s Super League s’est si bien passée qu’elle a été appelée en équipe d’Angleterre par Sarina Wiegman quelques semaines seulement après son coup d’envoi. Un instant, elle parle, sans y être invitée, de la Coupe du monde de l’été prochain. L’instant d’après, elle admet qu’elle n’a toujours pas vraiment réalisé qu’elle est une Lioness à part entière.

Cela résume assez bien la saison 2025-2026 de Kendall. Après tout, cela a vraiment été un tourbillon. En juillet de l’année dernière, elle a rejoint Villa en provenance de Southampton, le club de WSL 2 avec lequel elle a débuté à l’âge de 16 ans et disputé régulièrement des matches chez les seniors pendant cinq saisons. En octobre, exactement un mois après ses débuts en WSL à Villa Park contre Chelsea, elle a été retenue pour la première fois avec l’équipe d’Angleterre A, avant d’honorer sa première sélection complète deux semaines plus tard contre l’Australie. Elle a été élue joueuse du match.

Comme si ce n’était pas déjà assez surréaliste, Kendall est retournée à Southampton lors du rassemblement suivant de l’Angleterre et a marqué à St. Mary’s lors de la victoire contre le Ghana. Les performances de la milieu de terrain lors de ces matches amicaux ont même été si bonnes qu’elle figurait dans le onze pour la venue de l’Espagne à Wembley en avril, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde. L’Angleterre s’est imposée 1-0.

« C’est fou », répond Kendall lorsque GOAL l’interroge sur tous les jalons d’une saison qui l’a aussi vue débuter 16 des 22 matches de Villa en WSL, pour sa première année à ce niveau. Dans la plupart des cas, cela ferait les gros titres, mais c’est presque relégué au rang de note de bas de page dans les 12 derniers mois de Kendall, tant les moments marquants ont été nombreux. « Même maintenant, quand j’y repense, je n’arrive pas vraiment à tout réaliser », reconnaît-elle.

Mais alors que l’internationale anglaise se projette vers sa deuxième saison en WSL, qui sera suivie par la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil, rien n’indique qu’elle ait été dépassée par tout ce qui s’est passé. Bien au contraire, en fait.

« Je pense que jouer pour l’Angleterre m’a vraiment ouvert les yeux, en mode : “Waouh, c’est ce dont j’ai toujours rêvé”, et je crois que ça m’a presque détendue, dit-elle, de façon assez incroyable. C’était presque comme : “Je l’ai fait. C’est ce dont j’ai toujours rêvé, alors je vais juste y aller et en profiter.” »