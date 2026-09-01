Exclusif Lucia Kendall : la révélation de l’Angleterre revient sur une ascension « folle », sa place assurée dans le groupe de l’Angleterre pour la Coupe du monde féminine et le relèvement des standards à Aston Villa
Beaucoup de pensées contradictoires traversent l’esprit de Lucia Kendall, la milieu de terrain d’Aston Villa âgée de 22 ans, dont la première saison en Women’s Super League s’est si bien passée qu’elle a été appelée en équipe d’Angleterre par Sarina Wiegman quelques semaines seulement après son coup d’envoi. Un instant, elle parle, sans y être invitée, de la Coupe du monde de l’été prochain. L’instant d’après, elle admet qu’elle n’a toujours pas vraiment réalisé qu’elle est une Lioness à part entière.
Cela résume assez bien la saison 2025-2026 de Kendall. Après tout, cela a vraiment été un tourbillon. En juillet de l’année dernière, elle a rejoint Villa en provenance de Southampton, le club de WSL 2 avec lequel elle a débuté à l’âge de 16 ans et disputé régulièrement des matches chez les seniors pendant cinq saisons. En octobre, exactement un mois après ses débuts en WSL à Villa Park contre Chelsea, elle a été retenue pour la première fois avec l’équipe d’Angleterre A, avant d’honorer sa première sélection complète deux semaines plus tard contre l’Australie. Elle a été élue joueuse du match.
Comme si ce n’était pas déjà assez surréaliste, Kendall est retournée à Southampton lors du rassemblement suivant de l’Angleterre et a marqué à St. Mary’s lors de la victoire contre le Ghana. Les performances de la milieu de terrain lors de ces matches amicaux ont même été si bonnes qu’elle figurait dans le onze pour la venue de l’Espagne à Wembley en avril, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde. L’Angleterre s’est imposée 1-0.
« C’est fou », répond Kendall lorsque GOAL l’interroge sur tous les jalons d’une saison qui l’a aussi vue débuter 16 des 22 matches de Villa en WSL, pour sa première année à ce niveau. Dans la plupart des cas, cela ferait les gros titres, mais c’est presque relégué au rang de note de bas de page dans les 12 derniers mois de Kendall, tant les moments marquants ont été nombreux. « Même maintenant, quand j’y repense, je n’arrive pas vraiment à tout réaliser », reconnaît-elle.
Mais alors que l’internationale anglaise se projette vers sa deuxième saison en WSL, qui sera suivie par la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil, rien n’indique qu’elle ait été dépassée par tout ce qui s’est passé. Bien au contraire, en fait.
« Je pense que jouer pour l’Angleterre m’a vraiment ouvert les yeux, en mode : “Waouh, c’est ce dont j’ai toujours rêvé”, et je crois que ça m’a presque détendue, dit-elle, de façon assez incroyable. C’était presque comme : “Je l’ai fait. C’est ce dont j’ai toujours rêvé, alors je vais juste y aller et en profiter.” »
Poser les bases
Ce commentaire donne un aperçu des raisons pour lesquelles Kendall a réussi à tout prendre avec autant de sérénité au cours des 12 derniers mois. Il est difficile de ne pas faire le lien entre cela, ainsi que la maturité avec laquelle elle s’exprime, et son niveau d’expérience au plus haut niveau, aussi. Kendall est peut-être nouvelle dans l’élite du football anglais, mais elle se développe plus bas dans la pyramide depuis son adolescence, en passant par les quatrième, troisième et deuxième divisions.
Sans surprise, peut-être, ce sont donc les questions extra-sportives qu’elle décrit comme les plus difficiles lors de sa première saison en WSL, alors qu’elle apprenait à vivre loin de chez elle pour la première fois. « C’était une grande transition et, honnêtement, quelque chose auquel je n’ai probablement vraiment commencé à m’adapter que récemment », dit-elle.
En ce qui concerne le football, en revanche, Kendall estime que son passage à Southampton a « posé toutes les bases » pour elle à Villa. « J’ai juste dû m’habituer à la vitesse du jeu », explique-t-elle. « L’expérience que j’ai acquise en jouant au football, même si à certains moments j’évoluais en quatrième ou en troisième division, m’a offert ces moments où, jeune joueuse de 17 ans, j’ai dû prendre le match en main. Peu de personnes, à cet âge-là, doivent faire ça. Je pense que cela m’a clairement servi. »
Percée internationale
C’est une chose de faire valoir ces qualités en passant de la WSL 2 à la WSL ; c’en est une tout autre de les apporter en sélection d’Angleterre, presque au même moment. Alors que Kendall finalisait son contrat à Villa l’été dernier, l’Angleterre remportait un deuxième titre consécutif au Championnat d’Europe. Trois mois plus tard, leurs chemins allaient se croiser.
Mais Kendall a adopté une approche similaire et n’a clairement jamais été intimidée par cette percée sur la scène internationale, même si c’est encore quelque chose qu’elle réalise peu à peu. Quand GOAL lui fait remarquer qu’elle est désormais une joueuse de l’Angleterre, la joueuse de 22 ans éclate de rire. « Je n’ai toujours pas l’impression que c’est le cas », répond-elle. « Je ne pense pas que j’aurai ce sentiment avant un moment. »
Il est intéressant de voir que cette part d’incrédulité coexiste avec une approche vraiment mature et confiante de la représentation de l’Angleterre. « Je sais que je joue mon meilleur football quand j’ai confiance, mais c’est un équilibre délicat, en réalité : avoir confiance tout en comprenant l’ampleur de ce que l’on fait », explique Kendall. Lors de ses premiers rassemblements avec l’Angleterre, elle estime avoir eu « l’équilibre parfait », ce qui l’a aidée à livrer des performances aussi remarquées.
La valeur de la confiance
Les conseils de Wiegman ont aussi été un autre facteur déterminant. Kendall se souvient que la sélectionneuse de l’Angleterre s’est assise avec elle avant ses débuts contre l’Australie et lui a dit : « Tu mérites de jouer. » Si la décision d’inclure la milieu de terrain dans le onze de départ disait déjà « énormément » sur la confiance que Wiegman avait en elle, cela n’a fait que le souligner davantage. « La franchise et l’honnêteté qu’elle a avec vous sont vraiment rafraîchissantes, et c’est quelque chose que j’apprécie énormément », explique Kendall.
Autre élément vital : le fait que cette confiance existe aussi en club, ce qui permet à la milieu de terrain d’obtenir le temps de jeu et les opportunités dont elle a besoin pour rester dans le viseur de l’Angleterre. L’entraîneuse de Villa, Natalia Arroyo, jouit d’une excellente réputation dans le développement des jeunes joueuses, l’internationale anglaise chez les jeunes Rachel Maltby ayant confié à GOAL la saison dernière que cela ne vient pas seulement du fait de leur donner du temps de jeu, mais aussi du temps et des efforts qu’elle consacre à apprendre à connaître chacune d’elles et « ce qui nous anime ».
Kendall, de son côté, souligne que, grâce à la confiance d’Arroyo dans les jeunes talents, « le fait de savoir que, si j’étais au niveau dans mes performances, je devais être dans le onze de départ » a énormément compté pour elle lorsqu’elle a choisi de signer à Villa l’été dernier.
Prochaines étapes
Il s’est passé beaucoup de choses au cours des 12 derniers mois, et Kendall espère qu’il s’en passera encore beaucoup d’autres au cours de l’année à venir. Au niveau du club, Villa tient à faire mieux que cette décevante neuvième place de la saison dernière, après avoir terminé dans la première moitié de tableau lors de deux des trois saisons précédentes, et à seulement une place en dessous lors de l’autre.
« Nous avons beaucoup parlé de la manière dont nous pouvons augmenter l’intensité, nous pousser les unes les autres et élever les standards pour grandir en tant que club. C’est vraiment l’un de nos grands axes de travail au début de cette saison », souligne Kendall.
Dans cette optique, la joueuse de 22 ans veut avoir davantage d’influence. Elle se souvient être arrivée en WSL l’été dernier en pensant à « survivre à ce niveau ». Maintenant qu’elle l’a fait, et même plus que cela, son objectif a quelque peu évolué.
« Je sais que je peux faire un bon match et que nous, en tant qu’équipe, pouvons quand même ne pas obtenir le résultat que nous voulons, explique-t-elle. Moi, je veux avoir davantage d’impact sur l’issue du match, que ce soit en marquant ou en délivrant des passes décisives, mais aussi en prenant un peu plus de risques. Comment puis-je casser les lignes et faire cette passe qui nous aide à lancer une attaque ? Plutôt que de jouer en retrait ou vers quelqu’un d’autre, puis de conserver le ballon. »
Tout cela s’inscrit dans « l’objectif ultime » de Kendall, qui est « de pouvoir jouer vraiment efficacement aux trois postes du milieu de terrain ». Elle a joué plus bas avec Villa la saison dernière, quelque chose qu’elle apprécie car elle aime « toucher le ballon et dicter le tempo du match », tandis que ses opportunités avec l’Angleterre sont souvent venues dans un rôle de milieu box-to-box, le poste dans lequel elle est « probablement la plus à l’aise ». Sa première saison complète dans l’équipe de Southampton, quant à elle, l’a vue inscrire 21 buts en 24 matches en tant que numéro 10, alors que les Saints ont été promues en WSL 2.
« Je ne pense pas que ce soit mon poste naturel », dit-elle, malgré les chiffres. « Mais je veux être ce type de joueuse capable d’évoluer n’importe où au milieu de terrain. »
Étoile du Nord
Kendall sait que si elle continue à progresser individuellement, le reste suivra. Cela aidera Villa, dont elle est convaincue qu’il peut « continuer sur sa lancée » après un été marqué par un bon recrutement, et cela la mettra aussi en bonne position en ce qui concerne l’Angleterre, lors d’une année de Coupe du monde.
C’est en fait Kendall qui évoque la Coupe du monde la première, lorsque GOAL lui demande au début de l’entretien si elle a eu le temps de prendre du recul cet été sur la saison remarquable qu’elle a réalisée l’an dernier : « Je pense que c’est difficile parce que c’est comme un cycle de deux ans, avec la Coupe du monde l’été prochain. Donc je pense que, même si j’ai pu prendre du recul, j’ai aussi un œil à moitié tourné vers ça et je dois continuer. »
Le fait qu’elle l’ait à l’esprit, et qu’elle ne fasse pas semblant de l’ignorer, laisse entrevoir l’état d’esprit mature et lucide avec lequel Kendall a abordé jusqu’ici toutes les grandes étapes de sa progression. « Ça me donne une direction », souligne-t-elle plus tard, lorsque GOAL évoque cette fois un tournoi dont, lors de la dernière édition en 2023, l’Angleterre a atteint la finale.
« Quand l’été arrivera, je veux en être. Mais il y a tellement de choses qui doivent bien se passer et tellement de choses que je dois faire. Sur le terrain, je dois prendre soin de mon corps, je dois continuer à m’améliorer, je dois rester en confiance et garder cet état d’esprit positif. Il y a tellement de choses dont je dois m’occuper et je pense que c’est comme mon étoile polaire, vous voyez ? C’est la direction. Mais au quotidien, je ne peux pas me mettre la pression en me disant : “Oh, je dois faire ça parce que je dois aller à la Coupe du monde.” Il faut juste prendre les jours les uns après les autres. La chose vraiment importante, en étant à Villa, c’est simplement que nous ayons le plus de succès possible, et je veux y jouer le plus grand rôle possible. »