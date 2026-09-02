Exclusif Bruno Fernandes : dans la tête du roi des passes décisives de Manchester United et comment il est devenu un monstre de la création de buts
Bruno Fernandes vieillit comme un grand cru. Le capitaine de Manchester United fêtera ses 32 ans la semaine prochaine, mais son influence à Old Trafford ne cesse de grandir, comme en témoigne son superbe triplé lors de la démolition 5-2 du promu Ipswich Town dimanche.
Remporter le titre de joueur de l’année PFA 2025-2026 aurait pu être perçu comme l’apogée de la carrière de Fernandes à United, mais il en veut toujours plus. Il lui sera toutefois difficile de faire mieux que ses exploits individuels de la saison dernière.
Fernandes a délivré un impressionnant total de 21 passes décisives alors que United a terminé troisième du championnat, dépassant le record sur une seule saison jusque-là détenu conjointement par Thierry Henry et Kevin De Bruyne. Il a créé en moyenne quatre occasions par match, plus que n’importe quel autre joueur dans les cinq grands championnats européens.
Manchester United doit une fière chandelle à Fernandes pour son incroyable régularité, et les 68 millions de livres (92 M$) versés au Sporting CP en janvier 2020 ressemblent désormais à l’une des plus belles affaires de tous les temps. La question est la suivante : comment est-il devenu l’irrépressible monstre de la création de buts qu’il est aujourd’hui ? Au micro du podcast Beast Mode On lors des PFA Awards, Fernandes a révélé certains de ses secrets et livré un éclairage fascinant sur sa mentalité à toute épreuve...
Courbe d’apprentissage aux côtés de Raphinha
Fernandes évolue comme numéro 10 à United, et c’est dans la surface et à ses abords qu’il est le plus efficace, mais il cède souvent à son envie naturelle de décrocher pour orchestrer la construction du jeu. Cela vient de sa formation footballistique initiale dans les clubs italiens de Novara, Udinese et la Sampdoria, où il évoluait devant la défense comme meneur de jeu dans le style d’Andrea Pirlo.
Après avoir rejoint le Sporting CP en 2017, Fernandes a été repositionné plus haut comme milieu davantage box-to-box, et ses statistiques en buts et passes décisives ont rapidement augmenté. L’opportunité de travailler avec Raphinha, l’ancien ailier de Leeds devenu depuis un prétendant au Ballon d’Or à Barcelone, pendant deux saisons complètes au Portugal a eu un effet transformateur sur le jeu de Fernandes, qui a commencé à prendre plus de risques avec le ballon.
« J’ai eu la chance dans ma carrière, et encore plus quand je suis arrivé en Premier League, d’avoir des joueurs qui comprenaient que je verrais l’action avant. Donc ils lançaient leur course un peu plus tôt parce qu’ils savaient que j’allais le voir. Je m’en suis rendu compte quand je suis allé au Sporting, c’est là que j’ai franchi le cap pour devenir encore meilleur », a déclaré Fernandes dans le podcast Beast Mode On. « J’y ai joué avec des joueurs comme Raphinha, qui était l’un de ceux que je trouvais grâce à la passe, parce que c’était aussi quelqu’un qui comprenait : “Bruno peut jouer en une touche ici, donc je dois y aller.” Cela m’a beaucoup aidé d’avoir devant moi des joueurs qui reconnaissaient eux aussi que j’allais lire l’action plus vite. »
Le scanner ultime
La technique de Fernandes et sa qualité d’exécution étaient un régal à voir au Sporting, et il est devenu encore plus affûté à United. Cependant, sa capacité à balayer le terrain du regard et à toujours garder un coup d’avance sur ses adversaires est ce qui le distingue vraiment de ses pairs.
« Je dois visualiser le jeu. Chaque fois que le ballon circule, je dois regarder autour de moi pour voir ce qui se passe, quelle va être la passe », dit-il. « La plus grande force de ma carrière a toujours été ma façon de penser et le fait de faire les choses un peu plus vite, parce que je ne suis ni le plus rapide ni le plus fort, donc je dois visualiser les choses avant et essayer de les faire arriver avant que certains se rendent compte que je vais faire ça. Je pense que ça a été ma principale qualité et l’élément principal qui m’a permis de devenir un grand footballeur au plus haut niveau. »
Fernandes ne peut pas être malmené physiquement parce qu’il est trop insaisissable et intelligent. C’est un maître dans l’art d’anticiper les espaces qui vont s’ouvrir et de jouer le ballon dans les zones où ses coéquipiers peuvent faire le plus de dégâts. Quand ils sont sur la même longueur d’onde que lui, comme Raphinha l’était, il est presque impossible de l’empêcher de faire des différences.
Anthony Martial, Edinson Cavani et Marcus Rashford ont réussi à tirer le meilleur parti du génie de Fernandes à United au fil des ans, et Benjamin Sesko a noué une solide connexion avec le maestro portugais lors de la seconde moitié de la saison dernière. Il semble avoir une carte du terrain en tête et cherche constamment des solutions pour déverrouiller des blocs défensifs rigides au lieu de jouer sur les côtés ou vers l’arrière.
Faire jeu égal avec Sesko
Bien qu’il soit déjà un milieu de terrain complet, qui aurait probablement sa place dans le onze de départ de n’importe quel grand club européen, Fernandes ne cesse jamais de chercher à s’améliorer. Pour lui, l’intensité à l’entraînement est la clé pour révéler la meilleure version de lui-même les jours de match.
« C’est quand on joue qu’on progresse. J’ai toujours abordé mes séances d’entraînement comme un match, tout le temps », affirme-t-il. « C’est probablement ce qui m’a permis de devenir encore meilleur. Je ne me contente pas d’aller à l’entraînement. J’ai besoin de m’entraîner à capacité maximale. »
Fernandes possède aussi un esprit de compétition féroce, ainsi qu’un côté dur forgé par son enfance. « En grandissant, à mon époque, on jouait beaucoup dans la rue », a-t-il ajouté. « J’étais toujours l’un des plus jeunes, parce que mon frère a cinq ans de plus que moi, donc je jouais contre lui et ses amis. J’ai pris l’habitude de me faire battre, mais aussi de battre des gens plus forts que moi. Donc je n’ai jamais peur de mettre le pied ou d’aller au duel. »
Autrement dit, le capitaine de Manchester United aime les défis et adopte à l’entraînement une attitude du type : « si ce n’est pas difficile, je ne progresse pas ». Fernandes se montre particulièrement appliqué lorsqu’il s’agit de corriger ses faiblesses, et il a détaillé un exemple en ce sens, qui l’a vu se mesurer à Sesko.
« La saison dernière, à l’entraînement, j’ai dû faire un sprint de 45,72 m avec Benjamin Sesko », a-t-il révélé. « Je suis parti avec deux pas d’avance et il était derrière moi, donc je me poussais au maximum et j’ai battu ma vitesse de pointe la plus élevée, qui était de 35,5 [km/h]. Lui est monté à 37 [km/h] et quelques à la fin, c’est pour ça qu’il m’a rattrapé sur la fin, mais j’étais tellement fier de moi parce que Ben est un joueur très puissant, très physique et très rapide. Mais c’est ça que j’aime à l’entraînement : me mesurer à ceux dont je sais qu’ils sont meilleurs que moi dans un domaine, pour pouvoir me tester. »
Le joyau de l’après-Fergie
Cette détermination a aussi fait de Fernandes un capitaine exemplaire. Il y a eu quelques difficultés d’adaptation lorsqu’il a initialement récupéré le brassard de Harry Maguire en 2023, mais Fernandes s’est progressivement mué en véritable leader. C’est un communicateur sûr de lui et clair, il montre l’exemple par sa qualité balle au pied et ses efforts sans ballon, et tout le monde se tourne vers lui pour y puiser de l’inspiration.
L’ère post-Sir Alex Ferguson à Old Trafford a été largement morose, mais aucun autre joueur n’en a fait autant pour tenter de ramener le club à ses gloires passées. Même si vous n’adhérez pas à ses qualités de capitaine, ce fait est incontestable au vu de son remarquable bilan de 219 implications sur des buts en 329 apparitions toutes compétitions confondues.
Chaque supporter de United sur la planète serait d’accord pour dire que Fernandes est la meilleure recrue du club des 13 dernières années. Il est aussi régulièrement comparé aux figures légendaires qui ont joué des rôles clés sous Ferguson.
Mais surtout, Fernandes ne se laisse jamais emporter par l’emballement médiatique, résumant ainsi sa philosophie globale : « Ce que je m’impose à moi-même, c’est d’être une meilleure version de moi-même, et non d’essayer de battre quelqu’un d’autre. »
Faire taire les critiques
Cependant, en tant que figure de proue d’un club de la dimension de United, Fernandes est aussi une cible facile pour les critiques. En effet, les anciens de Manchester United sont souvent les plus sévères avec lui, y compris Roy Keane, qui a qualifié la quête de Fernandes pour le record de passes décisives en Premier League de « cirque » et a laissé entendre qu’il la faisait passer avant la victoire de son équipe.
Patrice Evra, de son côté, a récemment affirmé que Fernandes était trop monomaniaque, déclarant sur son stream Kick, pour le compte de Stake : « Maintenant qu’il a remporté le trophée de Joueur de l’année, je ne veux pas le voir le gagner à nouveau. Je veux que Bruno fasse partie de l’équipe. Ce qui m’inquiète avec Bruno, c’est qu’il ne contrôle pas le match. J’ai joué avec des gens comme Paul Scholes, Sir Alex Ferguson disait : “Donnez le ballon à Paul Scholes”, parce qu’il sait quand contrôler le match, quand aller vers l’avant ou quand conserver le ballon. »
Ce genre de commentaires est extrêmement injuste. United ne se serait jamais qualifié pour la Ligue des champions la saison dernière sans Fernandes pour le porter vers l’avant à chaque occasion ; c’est un gagnant né et lui demander d’adopter un jeu plus retenu priverait l’équipe de son arme la plus redoutable.
Il serait compréhensible que la confiance de Fernandes fluctue à cause de tout ce bruit extérieur. Heureusement pour United et son manager actuel Michael Carrick, il a toutefois une volonté suffisamment forte pour faire abstraction de tout cela.
« Je me suis toujours dit de croire en moi. Parce que tout au long de votre carrière, vous allez connaître des moments où les gens vont douter de votre niveau, ou du niveau que vous pouvez atteindre, explique Fernandes. Ça sera toujours là, du début à la fin. Ça ne va pas changer. Peu importe à quel point vous le montrez. Peu importe combien de ceux-là (il montre le trophée de Joueur de l’année de la PFA) vous obtenez. Les gens douteront toujours.
« Au plus haut niveau, chaque semaine, et parfois tous les trois jours, vous allez recevoir des éloges, et d’autres jours, vous allez entendre des critiques. Il faut simplement gérer cela et croire en vous, parce que si vous arrivez à certains endroits, c’est que vous avez fait quelque chose de bien. »
Loyauté et passion
Fernandes mérite une bien plus grande reconnaissance, surtout quand on considère à quel point il est resté fidèle à United. Le nom de l'international portugais a été fortement associé au Real Madrid il n'y a pas si longtemps, et il a refusé l'an dernier un transfert lucratif en Arabie saoudite qui lui aurait offert, à lui et à sa famille, des richesses au-delà de leurs rêves les plus fous.
United n'a remporté qu'une FA Cup et une League Cup durant les six années de Fernandes au club, donc personne n'aurait pu lui en vouloir s'il avait été tenté d'aller voir ailleurs. Mais le Portugais, qui serait en discussions pour prolonger son contrat au-delà de son expiration en 2027, a publiquement déclaré à quel point il était passionné par l'idée d'accomplir de plus grandes choses à Manchester.
Contrairement à ce que Keane peut penser, cela signifie réussir avec l'équipe plutôt que d'obtenir davantage de reconnaissance individuelle. La réponse de Fernandes, lorsqu'on lui a demandé ce que ce record de passes décisives signifiait pour lui, souligne en partie cela. Il a reconnu qu'il s'agissait d'un exploit « spécial », avant d'ajouter : « Ce n'a jamais été un objectif de dépasser Thierry et Kevin. »
Tous les autres records que Fernandes pourrait battre ne seraient que des sous-produits de son désir insatiable de ramener United au sommet. Seul le temps dira si l'équipe de Carrick a suffisamment de profondeur de banc pour remporter les plus grands trophées cette saison, mais une chose est certaine : Fernandes donnera encore tout pour sa cause jusqu'au bout.
Regardez l’épisode complet du podcast Beast Mode On