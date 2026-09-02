Bruno Fernandes vieillit comme un grand cru. Le capitaine de Manchester United fêtera ses 32 ans la semaine prochaine, mais son influence à Old Trafford ne cesse de grandir, comme en témoigne son superbe triplé lors de la démolition 5-2 du promu Ipswich Town dimanche.

Remporter le titre de joueur de l’année PFA 2025-2026 aurait pu être perçu comme l’apogée de la carrière de Fernandes à United, mais il en veut toujours plus. Il lui sera toutefois difficile de faire mieux que ses exploits individuels de la saison dernière.

Fernandes a délivré un impressionnant total de 21 passes décisives alors que United a terminé troisième du championnat, dépassant le record sur une seule saison jusque-là détenu conjointement par Thierry Henry et Kevin De Bruyne. Il a créé en moyenne quatre occasions par match, plus que n’importe quel autre joueur dans les cinq grands championnats européens.

Manchester United doit une fière chandelle à Fernandes pour son incroyable régularité, et les 68 millions de livres (92 M$) versés au Sporting CP en janvier 2020 ressemblent désormais à l’une des plus belles affaires de tous les temps. La question est la suivante : comment est-il devenu l’irrépressible monstre de la création de buts qu’il est aujourd’hui ? Au micro du podcast Beast Mode On lors des PFA Awards, Fernandes a révélé certains de ses secrets et livré un éclairage fascinant sur sa mentalité à toute épreuve...