Après avoir quitté les États-Unis pour remplacer Michael Carrick à Manchester United, Mauricio Pochettino avait décrit le poste d'entraîneur du club comme celui de ses « rêves ». Mais ce rêve s'est transformé en cauchemar plus vite qu'il n'aurait pu l'imaginer. Pour son premier match sur le banc, à Anfield, son équipe a été écrasée 4-0 par Liverpool. Aucun entraîneur de United n'avait subi une défaite aussi lourde pour ses débuts depuis 100 ans.

Ce résultat laisse Manchester United à la 19e place de Premier League après 11 matches, à 10 points de Bournemouth, actuellement cinquième et potentiellement détenteur du dernier billet pour la Ligue des champions. Il faudrait un miracle pour que Pochettino ramène United dans le top 5. Sa priorité est désormais d'éviter que le club ne se retrouve engagé dans une lutte pour le maintien.

Pour cela, des renforts seront nécessaires en janvier. The Daily Mail rapporte que Pochettino disposera de moins de 50 millions de livres sterling, le club cherchant à respecter les règles de rentabilité et de durabilité de la Premier League. Seules deux recrues seraient attendues, dont peut-être une sous forme de prêt. Toutefois, si United est toujours menacé de relégation à l'ouverture du mercato, la direction d'INEOS est prête à « prendre un risque » pour le bon joueur.

La première priorité de Pochettino doit être de renforcer sa défense : avec déjà 34 buts encaissés cette saison, United affiche le pire bilan défensif d'Europe. Mais The Times affirme qu'il réclame également un nouvel attaquant, Benjamin Sesko étant toujours en convalescence après une blessure de longue durée. C'est là qu'entre en scène Evanilson.

L'international brésilien a été le moteur de l'ascension de Bournemouth sous Marco Rose et offrirait à l'attaque de United un point d'appui fiable. Son arrivée ne prendrait pas non plus Bournemouth totalement au dépourvu : Evanilson a publiquement lancé ce qui ressemble fort à un appel du pied, probablement mal accueilli par les supporters du Vitality Stadium. Si United y répond, ses chances de rebondir lors de la seconde moitié de saison seront bien meilleures.