Duker Bower est né en 1957 à Concord, dans le New Hampshire. Artiste et sculpteur, il a mené l’essentiel de sa carrière loin des projecteurs et passe la plupart de ses journées dans une petite ville du Vermont, à travailler dans un atelier discret.

Il a pourtant marqué le monde de l’art grâce à deux œuvres majeures. La première est une sculpture de l’explorateur portugais Vasco da Gama, qui a atteint l’Inde par la mer en 1498. Elle se trouve à Angra do Heroísmo, dans les Açores portugaises, sur un site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

La seconde, peut-être plus pertinente ici, est une célèbre statue de la légende portugaise Eusebio, située devant l’Estadio da Luz à Lisbonne, où évolue Benfica, poids lourd de la Primeira Liga. Et, ironie du sort, cette sculpture est devenue emblématique de l’histoire du football américain.

L’œuvre originale a été commandée par un homme d’affaires américano-portugais de la région de Boston, qui en a fait don à Benfica en 1992. Un second exemplaire a été réalisé la même année. Il a été installé au Gillette Stadium en 2006, avant d’être déplacé à Ludlow en 2015. Il se trouve désormais juste derrière les grilles de l’historique Lusitano Stadium. Cette petite enclave de la Nouvelle-Angleterre, qui compte 21 000 habitants, possède ainsi une part du prestige du football européen.

Et ce n’est que justice. Bien qu’elle soit la réplique d’un modèle bien plus célèbre situé à des milliers de kilomètres, la statue a peut-être trouvé là un emplacement tout aussi approprié. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la Nouvelle-Angleterre a toujours été un foyer d’excellence du football aux États-Unis. La statue en est un symbole bien choisi.

Cette place, la région l’a méritée grâce à la récente progression de la popularité du football et de ses résultats. La multiplication des équipes en vogue de l’USL, associée à l’émergence d’un club de NWSL et portée par un fort esprit communautaire, fait de ce coin du pays un modèle de ce que peut être le football dans les petites villes américaines.

« [La Nouvelle-Angleterre] est une région chargée d’histoire. C’est un endroit qui accorde beaucoup d’importance à ses traditions et à sa culture, et je pense qu’il a toujours réuni les conditions nécessaires au développement d’une culture du football forte et florissante », a déclaré Patrick Infurna, cofondateur du Vermont Green, club de l’USL League Two, à GOAL.