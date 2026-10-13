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Eusebio, les festivals de reggae et les clubs les plus cool de l’USL : Comment Vermont Green, Portland Hearts of Pine et Rhode Island FC alimentent l’essor du football en Nouvelle-Angleterre

Vermont Green, Portland Hearts of Pine et Rhode Island FC alimentent l’essor du football en Nouvelle-Angleterre. Peuvent-ils grandir sans perdre ce qui fait leur singularité ?

Thomas Hindle
Traduit par

  • Duker Bower est né en 1957 à Concord, dans le New Hampshire. Artiste et sculpteur, il a mené l’essentiel de sa carrière loin des projecteurs et passe la plupart de ses journées dans une petite ville du Vermont, à travailler dans un atelier discret.

    Il a pourtant marqué le monde de l’art grâce à deux œuvres majeures. La première est une sculpture de l’explorateur portugais Vasco da Gama, qui a atteint l’Inde par la mer en 1498. Elle se trouve à Angra do Heroísmo, dans les Açores portugaises, sur un site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

    La seconde, peut-être plus pertinente ici, est une célèbre statue de la légende portugaise Eusebio, située devant l’Estadio da Luz à Lisbonne, où évolue Benfica, poids lourd de la Primeira Liga. Et, ironie du sort, cette sculpture est devenue emblématique de l’histoire du football américain.

    L’œuvre originale a été commandée par un homme d’affaires américano-portugais de la région de Boston, qui en a fait don à Benfica en 1992. Un second exemplaire a été réalisé la même année. Il a été installé au Gillette Stadium en 2006, avant d’être déplacé à Ludlow en 2015. Il se trouve désormais juste derrière les grilles de l’historique Lusitano Stadium. Cette petite enclave de la Nouvelle-Angleterre, qui compte 21 000 habitants, possède ainsi une part du prestige du football européen.

    Et ce n’est que justice. Bien qu’elle soit la réplique d’un modèle bien plus célèbre situé à des milliers de kilomètres, la statue a peut-être trouvé là un emplacement tout aussi approprié. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la Nouvelle-Angleterre a toujours été un foyer d’excellence du football aux États-Unis. La statue en est un symbole bien choisi.

    Cette place, la région l’a méritée grâce à la récente progression de la popularité du football et de ses résultats. La multiplication des équipes en vogue de l’USL, associée à l’émergence d’un club de NWSL et portée par un fort esprit communautaire, fait de ce coin du pays un modèle de ce que peut être le football dans les petites villes américaines.

    « [La Nouvelle-Angleterre] est une région chargée d’histoire. C’est un endroit qui accorde beaucoup d’importance à ses traditions et à sa culture, et je pense qu’il a toujours réuni les conditions nécessaires au développement d’une culture du football forte et florissante », a déclaré Patrick Infurna, cofondateur du Vermont Green, club de l’USL League Two, à GOAL.

  • Créer des marques qui attirent l’attention

    Vermont Green
    Vermont Green

    Les Verts ont remporté le championnat de l’USL League Two deux fois de suite.

    Et Infurna est bien placé pour le savoir.

    Son club, le Vermont Green, fait partie d’une poignée de clubs qui ont contribué à une véritable révolution dans cette partie du pays. Les maillots et l’identité visuelle de Portland Hearts of Pine, tout comme sa connaissance d’une ville relativement petite, ont fait le tour des réseaux sociaux. Rhode Island FC remplit régulièrement l’un des stades les plus impressionnants du pays, toutes divisions confondues. L’ouest du Massachusetts, où se trouve cette statue, peut s’appuyer sur son histoire et sur une forte culture portugaise. Ajoutez-y Boston Legacy, qui évolue en NWSL, et aucune autre région d’Amérique du Nord ne fait les choses tout à fait comme la Nouvelle-Angleterre.

    Il n’existe pas de recette unique pour faire fonctionner le football dans le paysage américain actuel. La solution adoptée par la Major League Soccer, une ligue fermée comptant 30 franchises, consiste à attirer de riches propriétaires prêts à construire d’immenses stades. Ce modèle a assurément ses mérites et a notamment permis de faire venir Lionel Messi aux États-Unis. Il y a aussi l’autre modèle, plus ancré dans la vie locale, qui exige beaucoup d’efforts individuels et dans lequel chaque contribution particulière participe à un projet plus vaste.

    La Nouvelle-Angleterre y est parvenue, en bâtissant à la fois des équipes financièrement stables et des marques attractives. Cette approche a aussi apporté des résultats. Le Vermont Green a remporté deux titres consécutifs en USL League Two. Portland Hearts of Pine a frôlé le titre en USL League One. Ces clubs ont également créé certaines des meilleures ambiances du football américain.

    « Ils peuvent dépenser des milliards de dollars, construire d’immenses stades et recruter les meilleurs joueurs du monde. Mais vous ne me ferez jamais quitter Virtue Field quand le Vermont Green joue », a déclaré Infurna.

  • En s’appuyant sur des racines historiques

    Portland Hearts of Pine Fans
    Chris Linscott

    Portland a misé sur la formule des « réunions publiques » pour se forger une identité de marque reconnaissable.

    Pourtant, tout cela ramène au sentiment d’appartenir à une communauté. Celui-ci est bien plus facile à cerner, même s’il n’a pas grand-chose à voir avec le sport. Chaque année, le premier mardi de mars, les habitants de toutes les communes du Vermont se réunissent dans un lieu prévu à cet effet, généralement une mairie, où ils peuvent, en théorie, participer directement à la vie politique locale. Le principe est relativement simple : au lieu de laisser les élus se réunir au nom des habitants, ceux-ci élisent des responsables locaux et ont la possibilité de prendre part aux discussions de leur communauté. Tous les employés de l’État bénéficient d’un jour de congé pour y participer. C’est l’une des rares formes de démocratie directe qui subsistent.

    Au Vermont, cette pratique est omniprésente et existe depuis les années 1800. La Nouvelle-Angleterre y a eu recours pendant des siècles, même si certains États se sont éloignés de ce modèle. Il perdure néanmoins ici et là : certaines municipalités du Maine et du Rhode Island y restent attachées. Mais que ces pratiques soient inscrites dans le droit local ou non, le sentiment d’unité qu’elles favorisent dépasse les murs d’une seule salle de réunion.

    « Je vois un fil conducteur avec notre culture des assemblées communales du Vermont, notre forme de démocratie directe qui existe encore aujourd’hui. Nous prenons nos décisions et tenons nos débats un jour par an dans nos mairies. Ici, les choses se construisent de manière très personnelle et concrète, entre voisins », a déclaré Infurna.

    Cette ambiance profondément ancrée a joué un rôle déterminant dans la création de clubs très soudés, quel que soit l’endroit où ils jouent. Que ces réunions aboutissent directement à l’émergence d’un champion d’USL League Two ou de la marque la plus branchée d’USL League One importe peu. C’est une question d’esprit.

    « Nous avons notre identité, nous sommes différents. Burlington n’est pas Portland. Portland n’est pas Burlington. Mais au bout du compte, quiconque prend du recul sait que nous nous ressemblons beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire ? Nos villes se ressemblent vraiment beaucoup, et ce qu’ils construisent là-bas, à Portland, est impressionnant à voir », a déclaré Infurna.

  • Tirer parti de nouveaux marchés

    Rhode Island FC 2025
    IMAGN

    Le Rhode Island FC a comblé le vide laissé par le départ de l’équipe locale de baseball de ligue mineure, en offrant à la région une équipe sportive professionnelle.

    Et puis il y a peut-être une explication plus simple : la région est très vaste et compte relativement peu d’autres équipes sportives. Les New England Patriots, les Boston Red Sox et les Boston Celtics y auront toujours leur place. Mais si l’on met de côté le New England Revolution, qui joue à Foxborough, dans le Massachusetts, plus près de Providence, dans le Rhode Island, que de Boston, le football de haut niveau se fait rare dans ce coin du pays.

    De nombreux candidats à la propriété d’un club ont flairé l’occasion. Brett Johnson, copropriétaire de Rhode Island FC, a vu en Providence un marché médiatique inexploité. Et lorsque les Pawtucket Red Sox ont quitté Providence pour Worcester, dans le Massachusetts, la ville s’est retrouvée sans équipe.

    « Le départ des Pawtucket Red Sox de l’État m’a motivé. Je trouve choquant que l’on puisse prendre ces équipes et les déplacer, car ce ne sont pas des biens privés, mais des biens collectifs », a déclaré Johnson.

    Il a vu son intuition confirmée lorsque Providence s’est classée parmi les dix marchés où la Coupe du monde a été la plus suivie. La ville a terminé neuvième pour l’audience moyenne sur FOX. Un seul autre marché sans équipe de MLS, Richmond, en Virginie, s’est hissé dans les quinze premiers.

    D’autres ont perçu une occasion similaire de marquer les esprits. Hearts of Pine est devenu la principale attraction sportive de Portland, dans le Maine (70 000 habitants). À Burlington (45 000 habitants), les matches de l’équipe locale sont les plus prisés de la ville. Même les Western Mass Pioneers ont dû déplacer leurs matches au vendredi soir pour répondre à l’engouement de leurs supporters locaux, ce qui les rapproche davantage d’une équipe de football américain de lycée que d’une formation de football semi-professionnelle.

    « C’est une affaire de communauté. On y croise des gens qu’on connaît et on parle de football », a déclaré Brandon Smith, directeur des opérations des Western Mass Pioneers.

  • Éviter de « se vendre »

    Vermont Green TIFO
    Patrick McCormack

    La hausse de l’intérêt et des investissements pourrait entraîner une perte de soutien authentique.

    Bien sûr, tout cela s’est accompagné d’argent. Oui, ce sont des lieux de rassemblement où les billets ne coûtent pas cher, pas plus que la bière. Mais des hommes et des femmes d’affaires avisés sont aussi de la partie.

    Johnson incarne cette approche. Dès 2019, il avait annoncé que le RIFC disputerait sa première saison dans un stade dédié au football à Pawtucket. Les coûts de construction, les financements extérieurs et les conséquences financières de la pandémie de Covid-19 ont retardé le projet, mais le stade a ouvert en 2025 avec une capacité officielle de 10 500 places, susceptible d’être augmentée si nécessaire. Il a aussi trouvé la bonne formule en tirant des revenus du stade en dehors des matches du RIFC.

    Le Centreville Bank a régulièrement accueilli des festivals de musique, dont un événement consacré au reggae en août. Il a également accueilli des matches amicaux internationaux, du lacrosse professionnel et du football américain. Le Boston Legacy y a disputé quelques rencontres et a annoncé en août qu’il utiliserait le stade pendant toute la saison 2027, le temps que son propre stade soit construit. Cela apporte à la fois des revenus et de la visibilité.

    « Tout ce que nous pouvons faire pour faire passer du monde par les tourniquets, surtout bien au-delà de ce que j’appellerais le noyau dur des supporters… C’est ce genre de choses qui, à mon avis, porte ses fruits à long terme pour élargir notre base de supporters », a déclaré Johnson.

    Portland semble suivre une voie similaire et a annoncé l’ouverture de son propre stade dédié au football en 2029. Le club fera partie des quelques équipes d’USL League One propriétaires du terrain sur lequel elles jouent. Dans un communiqué, il a indiqué vouloir faire de cette enceinte un « lieu de rassemblement ouvert toute l’année ». Cette ambition paraît d’autant plus logique qu’une équipe féminine est en préparation.

    Le Vermont, bien que semi-professionnel, envisage une idée similaire.

    « L’annonce du stade de Portland tombe, et pour moi, c’est la meilleure chose qui pouvait arriver, parce que c’est un nouvel exemple que notre communauté, nos dirigeants et notre municipalité peuvent regarder en se disant : ‹ Peut-être qu’il nous faut notre propre version de ce projet, peut-être qu’il nous faut une version de 6 000 places › », a déclaré Infurna.

    Bien sûr, la perspective d’un développement s’accompagne du risque de perdre en authenticité. Ces projets fonctionnent parce qu’ils existent à petite échelle. C’est ce qui leur donne une âme. C’est ce qui fait leur attrait.

    Mais les propriétaires et les autres parties prenantes assurent que le soutien des habitants sera toujours au rendez-vous.

    « Ce qui me réjouit vraiment, c’est le noyau de soutien dont nous bénéficions. Mais je pense que nous avions déjà ce soutien avant de jouer dans le stade », a déclaré Johnson.

    Et même si ces lieux grandissent et s’éloignent de leurs origines plus populaires, les propriétaires assurent qu’ils ne céderont jamais au faste des sports américains plus établis.

    « Quand on découvre un Vermont Green, un Portland Hearts of Pine ou un Rhode Island FC, on se rend compte qu’il y a autre chose que de rester sur son canapé ou de s’asseoir dans les tribunes avec un billet à plus de 100 dollars pour regarder un match », a déclaré Infurna.

    L’avenir sera donc fait de rivalités. Le Western Mass est né de différends locaux entre communautés portugaises rivales et a depuis affronté le Vermont à deux reprises en play-offs d’USL League Two. Portland, le RIFC et le Vermont évoluent peut-être tous dans des divisions différentes, mais alors que l’USL s’oriente vers un système de promotion et de relégation, ils pourraient à l’avenir s’affronter bien plus régulièrement.

    Qu’il y ait victoire, défaite ou match nul, ces expériences seront partagées par une région qui a trouvé la bonne formule, d’une statue inattendue d’une légende portugaise à de petites communautés qui s’approprient un projet captivant et contribuent à le façonner.

    « L’avenir de la Nouvelle-Angleterre, ce foyer du football à la scène si dynamique, passera par la rivalité. Nous serons en concurrence les uns avec les autres, sur le terrain comme en dehors. Mais au bout du compte, je pense qu’il est aussi possible que nos réussites profitent à tous », a déclaré Infurna.