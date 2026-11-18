Félicitations, vous avez survécu à une nouvelle trêve internationale ! Certes, elle a duré deux fois moins longtemps que la précédente interruption du football de clubs, mais c’est encore une éternité pour un supporter, même si tout ce que nous verrons au cours de la prochaine quinzaine débouchera à terme sur un grand tournoi passionnant.

Pour les équipes européennes, ce cycle culminera avec le Championnat d’Europe 2028, organisé au Royaume-Uni et en Irlande, avec des matches prévus en Angleterre, en Écosse, au pays de Galles et à Dublin. Aucun des coorganisateurs ne sera qualifié automatiquement pour le tournoi, même s’ils bénéficieront d’un traitement préférentiel afin de maximiser leurs chances. Les 24 places du tirage au sort de la phase de groupes restent donc à prendre.

Les qualifications ne débuteront qu’en mars. Lors des deux dernières trêves, les équipes ont plutôt disputé des matches de Ligue des nations qui détermineront leur statut de tête de série pour le tirage au sort initial de l’Euro. Et même si environ 18 mois nous séparent encore du coup d’envoi de la phase finale, ces rencontres ont donné des indications sur l’état de forme de plusieurs équipes.

Dans cette optique, à GOAL, nous avons décidé de lancer notre classement des forces en présence pour l’Euro 2028 en retenant les 20 équipes de l’UEFA les mieux placées dans le classement mondial provisoire de la FIFA établi à l’issue de la trêve internationale...

Précédente mise à jour : 8 octobre 2026.