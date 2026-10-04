GLENDALE, Arizona. -- La victoire contre le Pérou avait été impressionnante. Celle face au Chili aussi. Mais le Mexique ? Comment les jeunes de l'équipe nationale masculine des États-Unis allaient-ils gérer cela ? Étaient-ils prêts pour la passion ? Le feu ? Étaient-ils prêts pour une rivalité ?

Ils l’étaient. Pas le Mexique. Avec le plus jeune joueur du onze de départ au premier plan, la nouvelle génération de l’USMNT a submergé son plus grand rival dans une victoire retentissante, riche en moments qui seront rejoués pendant des années.

Julian Hall a inscrit le premier but, Cavan Sullivan le deuxième, et Malik Tillman a conclu l’assaut américain avec le troisième, alors que les Américains se sont imposés largement face à un El Tri réduit à 10. Le match avait été présenté comme le « Duel dans le désert », mais il n’y a pas eu de duel ; ce fut une correction, portée par les adolescents qui en ont été les principaux artisans.

Hall, bien sûr, martyrise les équipes depuis le début de cette fenêtre, avec désormais trois buts en trois matches. Sullivan l’a rejoint, inscrivant son premier but de loin pour s’offrir une action marquante et un souvenir qui vivra longtemps dans l’histoire de l’USMNT. Puis il y a eu Tillman, qui a enfoncé le clou en punissant le Mexique sur une troisième séquence de relâchement défensif.

Il est souvent difficile de mettre en perspective un match amical aussi tôt dans le cycle. Il y aura bien davantage en jeu au cours des prochaines années et beaucoup de matches plus importants à l’horizon. Mais, pour l’USMNT, cela semblait grand. Cela ressemblait à un avènement et, peut-être, à un renversement de tendance mené par les nouveaux visages de la plus vieille rivalité de la CONCACAF.