États-Unis - Les gagnants et les perdants : Cavan Sullivan entre dans l’histoire et Julian Hall poursuit sur sa lancée alors que la nouvelle génération de Mauricio Pochettino écrase le Mexique
GLENDALE, Arizona. -- La victoire contre le Pérou avait été impressionnante. Celle face au Chili aussi. Mais le Mexique ? Comment les jeunes de l'équipe nationale masculine des États-Unis allaient-ils gérer cela ? Étaient-ils prêts pour la passion ? Le feu ? Étaient-ils prêts pour une rivalité ?
Ils l’étaient. Pas le Mexique. Avec le plus jeune joueur du onze de départ au premier plan, la nouvelle génération de l’USMNT a submergé son plus grand rival dans une victoire retentissante, riche en moments qui seront rejoués pendant des années.
Julian Hall a inscrit le premier but, Cavan Sullivan le deuxième, et Malik Tillman a conclu l’assaut américain avec le troisième, alors que les Américains se sont imposés largement face à un El Tri réduit à 10. Le match avait été présenté comme le « Duel dans le désert », mais il n’y a pas eu de duel ; ce fut une correction, portée par les adolescents qui en ont été les principaux artisans.
Hall, bien sûr, martyrise les équipes depuis le début de cette fenêtre, avec désormais trois buts en trois matches. Sullivan l’a rejoint, inscrivant son premier but de loin pour s’offrir une action marquante et un souvenir qui vivra longtemps dans l’histoire de l’USMNT. Puis il y a eu Tillman, qui a enfoncé le clou en punissant le Mexique sur une troisième séquence de relâchement défensif.
Il est souvent difficile de mettre en perspective un match amical aussi tôt dans le cycle. Il y aura bien davantage en jeu au cours des prochaines années et beaucoup de matches plus importants à l’horizon. Mais, pour l’USMNT, cela semblait grand. Cela ressemblait à un avènement et, peut-être, à un renversement de tendance mené par les nouveaux visages de la plus vieille rivalité de la CONCACAF.
VAINQUEUR : Cavan Sullivan
Peu importe la manière dont Sullivan aurait inscrit son premier but, il y avait de fortes chances qu’il soit revu pendant des années. S’il devient le joueur que beaucoup pensent qu’il peut être, ce premier but marquera le début de quelque chose, pour le prodige de 17 ans comme pour les États-Unis.
Eh bien, Sullivan s’est aussi assuré que le but en lui-même soit digne des temps forts. S’il commence comme il compte continuer, cela promet.
Le premier but de Sullivan avec les États-Unis est venu de loin, lorsqu’il a profité d’une mauvaise passe du gardien Raul Rangel bien en dehors de la surface. Avec Rangel avancé, Sullivan a fait parler sa magie avec un but qui restera un moment dans les mémoires de cette rivalité. Cette réalisation a aussi fait du joueur de 17 ans le plus jeune buteur de l’histoire des États-Unis, dépassant le record de Mathis Albert établi il y a seulement quelques jours.
La célébration fait partie de ce qui le rend mémorable. Après avoir marqué, Sullivan a filé vers le poteau de corner avant d’être submergé par ses coéquipiers des États-Unis. Il a serré les poings, embrassé l’écusson, puis a été poussé devant tout le monde pour une deuxième ovation. C’était un but qui le méritait, sans aucun doute.
Sullivan est arrivé, et on se souviendra de ce jour comme du jour où cela s’est produit.
PERDANT : Raul Rangel
Rangel a connu ses moments forts, avec le Mexique comme avec Chivas, y compris lors de la Coupe du monde de cet été. Mais ce match-là ? Il a été mauvais. Le gardien est fautif sur deux des trois buts de l'USMNT, dont l'un était simple et l'autre spectaculaire.
Le premier est arrivé au terme d'une séquence de 17 passes de l'USMNT, mais le Mexique semblait avoir la situation sous contrôle. Gio Reyna avait peu d'espace, ce qui l'a forcé à centrer depuis la ligne de but. Cela semblait sans danger, mais ça ne l'était pas. Rangel s'est troué, repoussant le ballon directement dans la course de Hall, qui a conclu assez facilement à bout portant.
Le deuxième n'est pas venu de près. La relance ratée de Rangel est arrivée directement sur un autre adolescent de l'USMNT, Sullivan, qui avait encore beaucoup à faire. Il l'a fait, cependant, en frappant de loin pour inscrire son premier but avec l'USMNT.
Toute erreur est frustrante pour n'importe quel gardien. Deux ? Dans ce match ? Ce sera un gros coup dur pour Rangel, qui a vécu une soirée cauchemardesque.
VAINQUEUR : Julian Hall
L’USMNT jouait à Glendale, pas à Green Bay, mais Hall a fait sa propre version du Lambeau Leap. Après avoir vu le ballon finir au fond des filets, il a foncé tout droit vers la foule, a sauté par-dessus les panneaux publicitaires et a essayé de bondir dans les tribunes. Il ne pouvait pas contenir son excitation. C’était peut-être son troisième but en autant de matches, mais celui-ci était différent.
Avec ce but, Hall a désormais marqué lors de chacune de ses trois premières sélections. Il est sorti du banc pour marquer au second poteau contre le Pérou. Contre le Chili, c’était une tête bien placée après une série d’autres grosses occasions. Et, contre le Mexique, Hall a su profiter d’un instant, poussant au fond un ballon relâché par Raul Rangel après avoir passé la majeure partie de la mi-temps muselé par la défense mexicaine.
À seulement 18 ans, il devait forcément y avoir une phase d’apprentissage pour Hall, mais le jeune talent des New York Red Bulls s’est aussi amélioré à chaque match. Il est désormais le premier joueur à en marquer trois lors de ses trois premières sélections depuis l’ancien attaquant de l’USMNT Eddie Johnson. À chaque but, Hall grignote un peu de terrain dans la course au poste d’avant-centre, dans laquelle il est désormais pleinement engagé au vu de ses performances durant cette trêve.
PERDANT : Mateo Chavez
La tension montait déjà un peu avant le deuxième but des États-Unis. Une fois que la frappe de Sullivan a fini au fond des filets, cela semblait inévitable. Les tensions allaient finir par exploser à un moment donné, mais jusqu’où cela irait-il ?
Pour le Mexique, assez loin. À peine 20 minutes après son entrée en jeu, Mateo Chavez a été expulsé, laissant le Mexique à dix, en plus de ces deux buts de retard. Il n’y avait évidemment plus aucun retour possible à partir de là, et tout cela aurait pu être évité.
Tout a commencé par une grosse faute sur Yunus Musah, Chavez percutant de plein fouet le milieu de terrain américain. Puis, lorsque Sebastian Berhalter est intervenu pour défendre son coéquipier, Chavez a semblé le frapper au visage. Le carton rouge est sorti quelques secondes plus tard. Heureusement, cela n’est pas allé plus loin.
Encore une fois, une expulsion semblait inévitable. C’est la nature même de la rivalité entre les États-Unis et le Mexique, mais l’expulsion de Chavez relevait surtout de la stupidité plus qu’autre chose.
VAINQUEUR : Mauricio Pochettino
Voilà le genre de résultat qui enflamme les supporters. Privés de certains visages de ce programme, les États-Unis ont fait face à leur plus grand rival avec une équipe composée de jeunes joueurs en pleine ascension. Ils n'ont jamais tremblé. Mieux encore, ils ont gagné. Avec autorité.
Sullivan et Hall feront les gros titres, et ce sera amplement mérité. Diego Kochen mérite lui aussi des éloges pour sa prestation dans les buts lors de sa première titularisation. Alex Freeman a débuté lors d'une Coupe du monde, mais il reste malgré tout un très jeune joueur, malgré des performances qui continuent de dire le contraire.
Pour Pochettino et l'USMNT, c'était un message fort, puisqu'il s'agissait de la première victoire de l'Argentin contre le Mexique. Oui, il y a eu des difficultés contre le Mexique lors du cycle précédent et, bien sûr, cela n'efface pas l'élimination en Coupe du monde, mais il y a de quoi être enthousiaste. Pochettino a beaucoup de talent entre les mains et, après seulement quelques semaines, ce talent est déjà capable de gagner un match contre le Mexique.
Il y aura bientôt des matches plus importants, lors desquels l'USMNT et le Mexique seront tous deux au complet. En fin de compte, ce cycle sera défini par ces matches-là, pas par un amical au tout début. Cette victoire aidera toutefois Pochettino et son équipe à construire vers un avenir qui semble bien plus proche qu'il ne l'était encore il y a seulement quelques semaines.