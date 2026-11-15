Diego Kochen - 7/10

A réalisé une intervention importante en première période face à Danley Jean Jacques alors que les États-Unis ne menaient que d'un but. Une décision de hors-jeu l'a épargné après une erreur de jugement en seconde période. Il a terminé avec une rencontre sans encaisser le moindre but, même si certaines situations ont rappelé que le jeune gardien a encore des progrès à faire.

Auston Trusty - 8/10

A ouvert le score d'une belle finition au second poteau sur un coup franc de Sebastian Berhalter. Un but inscrit tôt dans la rencontre et une défense qui n'a pas encaissé le moindre but ont fait de cette soirée une bonne soirée pour le défenseur du Celtic.

Chris Richards - 7/10

Une erreur en début de match a obligé Kochen à intervenir. Il a ensuite empêché Lenny Joseph de marquer grâce à une intervention décisive alors que Haïti menaçait avant la pause. Il a contribué à préserver le zéro défensif, même si la défense des États-Unis a parfois eu besoin de se ressaisir.

Antonee Robinson - 8/10

A délivré le centre pour le but de Hall, offrant aux États-Unis l'ouverture du score en seconde période dont ils avaient besoin. A reçu un carton jaune tôt dans la rencontre, mais a disputé l'intégralité du match. Sa contribution offensive a permis de transformer une avance d'un but en une avance confortable.

Alex Freeman - 7/10

A ajouté une passe décisive pour le deuxième but de Pulisic, l'attaquant concluant depuis l'extérieur de la surface. Les deux arrières latéraux américains ont contribué au score, Freeman jouant son rôle alors que le match s'est ouvert après la pause.