Christian Pulisic a signé son retour en sélection américaine avec un doublé, tandis que l’équipe de Mauricio Pochettino a inscrit cinq buts en seconde période pour écraser Haïti 6-0, samedi au Nu Stadium.
À la pause, seule l’ouverture du score d’Auston Trusty à la 10e minute séparait les deux équipes. Haïti avait menacé d’égaliser et contraint Diego Kochen à réaliser un arrêt important. Les États-Unis ont toutefois pris le large après la reprise : Julian Hall a doublé la mise, avant que Pulisic ne marque deux fois coup sur coup. Weston McKennie et le remplaçant Folarin Balogun ont complété le score.
Ce résultat place les Américains en position de force avant le match retour de mardi à Cincinnati, qui sera le dernier de Pochettino à leur tête avant son départ pour Manchester United.