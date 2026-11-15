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Haiti v United States - CONCACAF Nations League QuarterfinalGetty Images Sport

États-Unis - Haïti : les notes des joueurs, Christian Pulisic et Julian Hall brillent dans un carton à six buts

Christian Pulisic a inscrit un doublé et Julian Hall a confirmé ses débuts prometteurs en sélection lors de la victoire 6-0 de l’équipe masculine des États-Unis face à Haïti, à Miami.

Staff Writer
Généré par

  • Christian Pulisic a signé son retour en sélection américaine avec un doublé, tandis que l’équipe de Mauricio Pochettino a inscrit cinq buts en seconde période pour écraser Haïti 6-0, samedi au Nu Stadium.

    À la pause, seule l’ouverture du score d’Auston Trusty à la 10e minute séparait les deux équipes. Haïti avait menacé d’égaliser et contraint Diego Kochen à réaliser un arrêt important. Les États-Unis ont toutefois pris le large après la reprise : Julian Hall a doublé la mise, avant que Pulisic ne marque deux fois coup sur coup. Weston McKennie et le remplaçant Folarin Balogun ont complété le score.

    Ce résultat place les Américains en position de force avant le match retour de mardi à Cincinnati, qui sera le dernier de Pochettino à leur tête avant son départ pour Manchester United.

  • Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Trusty a ouvert le score et la sélection américaine a inscrit six buts sans en encaisser face à Haïti.

    Diego Kochen - 7/10

    A réalisé une intervention importante en première période face à Danley Jean Jacques alors que les États-Unis ne menaient que d'un but. Une décision de hors-jeu l'a épargné après une erreur de jugement en seconde période. Il a terminé avec une rencontre sans encaisser le moindre but, même si certaines situations ont rappelé que le jeune gardien a encore des progrès à faire.

    Auston Trusty - 8/10

    A ouvert le score d'une belle finition au second poteau sur un coup franc de Sebastian Berhalter. Un but inscrit tôt dans la rencontre et une défense qui n'a pas encaissé le moindre but ont fait de cette soirée une bonne soirée pour le défenseur du Celtic.

    Chris Richards - 7/10

    Une erreur en début de match a obligé Kochen à intervenir. Il a ensuite empêché Lenny Joseph de marquer grâce à une intervention décisive alors que Haïti menaçait avant la pause. Il a contribué à préserver le zéro défensif, même si la défense des États-Unis a parfois eu besoin de se ressaisir.

    Antonee Robinson - 8/10

    A délivré le centre pour le but de Hall, offrant aux États-Unis l'ouverture du score en seconde période dont ils avaient besoin. A reçu un carton jaune tôt dans la rencontre, mais a disputé l'intégralité du match. Sa contribution offensive a permis de transformer une avance d'un but en une avance confortable.

    Alex Freeman - 7/10

    A ajouté une passe décisive pour le deuxième but de Pulisic, l'attaquant concluant depuis l'extérieur de la surface. Les deux arrières latéraux américains ont contribué au score, Freeman jouant son rôle alors que le match s'est ouvert après la pause.

  • Milieu de terrain

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    La qualité des ballons délivrés par Berhalter sur coups de pied arrêtés reste un atout inestimable pour la sélection américaine.

    Tyler Adams : 7/10

    Capitaine de l’équipe, il a apporté de l’impact physique dans l’axe du terrain. Il a aussi tenté sa chance avant la pause d’une frappe au-dessus de la barre, alors que les États-Unis cherchaient un deuxième but.

    Sebastian Berhalter : 6/10

    Son coup franc a amené l’ouverture du score de Trusty, rappelant d’emblée son importance sur les coups de pied arrêtés. Averti avant la pause, il est sorti à la 66e minute après avoir délivré la passe décisive qui a lancé les États-Unis.

  • Attaquants

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Pulisic a marqué son retour en sélection américaine par un doublé coup sur coup, permettant aux États-Unis de prendre nettement l’ascendant dans leur quart de finale.

    Weston McKennie : 8/10

    Pour sa première apparition avec la sélection américaine depuis la Coupe du monde, il a marqué de la tête sur un ballon de Tillman, inscrivant le cinquième but à la 68e minute. Sa présence dans la surface de réparation a offert aux Américains une autre solution offensive avant sa sortie en fin de match.

    Malik Tillman : 9/10

    Il a délivré deux passes décisives, servant McKennie sur le cinquième but avant de lancer Balogun sur le sixième. Ses contributions, l’une sur coup de pied arrêté et l’autre dans le jeu, ont aidé les États-Unis à transformer une avance confortable en démonstration.

    Christian Pulisic : 9/10

    Il a obtenu et transformé un penalty à la 62e minute, puis marqué d’une frappe de l’extérieur de la surface une minute plus tard. Deux réalisations décisives pour sa première apparition en sélection depuis la Coupe du monde. La seconde a porté l’avance des États-Unis à 4-0 et laissé Haïti face à une dernière demi-heure difficile.

    Julian Hall : 8/10

    Il a poursuivi ses débuts impressionnants en sélection avec un quatrième but en cinq apparitions, reprenant un centre de Robinson pour doubler la mise. Sa talonnade bien sentie a également contribué à l’action au terme de laquelle Pulisic a obtenu un penalty. Une nouvelle prestation productive avant sa sortie à la 66e minute.

  • Remplaçants et entraîneur

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Entré en jeu, Folarin Balogun a inscrit le dernier but lors de l’avant-dernier match de Mauricio Pochettino à la tête de la sélection américaine.

    Folarin Balogun - 7/10

    Entré à la 66e minute, il a inscrit le dernier but à la 82e sur une passe de Tillman. Un but lui avait déjà été refusé, mais il a tout de même marqué la rencontre de son empreinte en inscrivant le sixième but des Américains.

    Bryan Reynolds - 6/10

    Entré en même temps que Balogun à la 66e minute, alors que les États-Unis menaient déjà 4-0. Il a disputé la fin de rencontre, durant laquelle les Américains ont ajouté deux buts sans en encaisser.

    Adri Mehmeti - 6/10

    Il a participé au dernier but peu après son entrée à la 81e minute, en récupérant le ballon avant que Tillman ne serve Balogun. Une brève apparition, mais une contribution concrète au score.

    Mathis Albert - 6/10

    Il a remplacé Pulisic à la 81e minute, alors que le résultat était déjà acquis. Il a eu peu de temps pour peser sur la rencontre.

    Justin Ellis - non noté

    Il a remplacé Tillman à la 86e minute. Trop peu de temps de jeu pour permettre une évaluation significative.

    Mauricio Pochettino - 9/10

    Son choix de titulariser Hall a été récompensé par un but, tandis que Balogun a lui aussi marqué après son entrée en jeu. Les cinq buts inscrits en seconde période ont offert à Pochettino une victoire éclatante pour son avant-dernier match à la tête de l’équipe, ainsi qu’un avantage conséquent avant ses adieux à Cincinnati.