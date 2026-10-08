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USMNT Stock and Up 1-1GOAL

États-Unis : Gio Reyna et Alex Freeman en hausse, Yunus Musah manque sa chance lors du stage parfait à quatre victoires de Mauricio Pochettino

Quatre victoires et 13 débutants ont donné à Pochettino de quoi célébrer, mais la nouvelle concurrence a laissé certains noms déjà établis de l’USMNT avec davantage à prouver.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • Avant même le début du stage, le sélectionneur des États-Unis Mauricio Pochettino en avait exposé les difficultés. Ce serait éprouvant, disait-il, et il n’en était pas vraiment ravi. Quatre matches dans un laps de temps aussi court allaient être compliqués. La route serait difficile pour ses joueurs. 

    Au final, l’USMNT a négocié ce parcours mieux que quiconque n’aurait pu l’imaginer. Quatre matches, quatre victoires et des progrès significatifs : Pochettino n’aurait pas pu rêver mieux. 

    On peut en dire autant de plusieurs joueurs. Treize ont honoré leur première sélection avec l’USMNT, ce qui faisait déjà de ces quelques semaines un rêve. Certains ont ensuite confirmé avec des moments forts, renforçant leur candidature pour obtenir d’autres sélections à l’avenir. 

    D’autres, en revanche, ont laissé passer leur chance. Si ce stage nous a appris quelque chose, c’est que le vivier de joueurs évolue. Certains savent désormais qu’ils doivent évoluer avec lui. 

    Dans cette optique, GOAL passe en revue ceux qui ont vu leur cote grimper et ceux qui ont encore du travail pour la suite. 

  • En hausse : Tyler Adams

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    Icon Sportswire

    La nomination de Tyler Adams comme capitaine a renforcé la confiance de Pochettino en lui pour montrer l’exemple sur et en dehors du terrain.

    Pochettino n’avait pas besoin de nommer un capitaine maintenant. Il n’y avait pas vraiment de raison de le faire, à vrai dire. À un moment où le message est que « personne n’est à l’abri », nommer quelqu’un capitaine indiquerait que quelqu’un l’est. 

    Pochettino l’a fait quand même, bien sûr. C’est un témoignage du leadership d’Adams, mais aussi de sa valeur aux yeux de Pochettino. 

    L’entraîneur n’a pas à s’inquiéter pour Adams. Son état d’esprit est toujours là, et sa capacité à dire et faire ce qu’il faut n’a jamais été remise en question. C’est pourquoi, même si tôt dans ce cycle, Pochettino a voulu le mettre davantage en avant. Adams n’est pas simplement l’un des gars, c’est l’exemple. 

    Désormais, c’est à Adams de continuer à être exactement cela alors qu’il devient officiellement celui qui donne le ton pour Pochettino sur le terrain comme en dehors. 

  • En baisse : Yunus Musah

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    Marty Jean Louis

    Le retour tant attendu de Yunus Musah a soulevé des questions sur la place qu’il occupe dans le milieu de terrain en pleine évolution de Pochettino.

    Ce rassemblement marquait le retour très attendu de Musah, appelé pour la première fois depuis la Ligue des nations en mars 2025. C’était pour lui l’occasion de vraiment reprendre sa place, mais en raison de circonstances indépendantes et non indépendantes de sa volonté, cela ne s’est pas vraiment produit. 

    Alors qu’il joue bien comme milieu axial avec l’AC Milan, Musah a été utilisé à différents postes lors de ce rassemblement. Il a joué plus bas contre le Pérou, puis comme milieu excentré contre le Canada. Il a eu des moments dans les deux rôles, mais aucun ne lui convenait vraiment. 

    La décision de Pochettino de l’essayer à ces postes peut indiquer deux choses : soit qu’il s’inquiète de la profondeur d’effectif à ces positions, soit qu’il doute de la capacité de Musah à rivaliser avec la concurrence à son poste de prédilection. Dans les deux cas, cela n’a pas aidé Musah. 

  • Valeur en hausse : Alex Freeman

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    Icon Sportswire

    Les performances pleines d’assurance d’Alex Freeman ont souligné son influence grandissante et l’énorme potentiel qu’il représente pour les États-Unis.

    Tout le monde savait qu’Alex Freeman était bon. On sait désormais qu’il pourrait être grand.

    Il n’y a pas eu de joueur plus impressionnant que Freeman lors de ce rassemblement. Bien qu’il soit plus proche en âge des nouveaux venus que des vétérans, il a dirigé le jeu comme un vétéran lui-même. Il a réclamé le ballon, l’a souvent récupéré et a affiché un nouveau niveau de confiance. Son passage à Villarreal et la Coupe du monde ont clairement fait passer son jeu à un niveau supérieur.

    C’est pourquoi Freeman a peut-être le plus gros potentiel de tous les joueurs présents dans ce rassemblement. Il est déjà l’un des meilleurs joueurs de l’USMNT, et il a encore une grande marge de progression.

  • En baisse : les attaquants remplaçants vétérans

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    Newscom World

    Julian Hall et Justin Ellis ont fait monter la pression sur Ricardo Pepi, Haji Wright et les autres attaquants déjà établis de l’USMNT.

    Ricardo Pepi et Haji Wright ont prouvé leur valeur. C’est pourquoi ils figuraient dans le groupe pour la Coupe du monde aux côtés de Folarin Balogun.

    Désormais, Julian Hall et Justin Ellis ont eux aussi marqué des points. Soudain, un poste déjà très disputé est devenu encore plus encombré.

    Tous apportent quelque chose de différent, mais le poste d’avant-centre se joue finalement sur le rendement. Hall et Ellis sont désormais dans la course aux côtés des vétérans de la Coupe du monde, ce qui augmente la pression sur tout le monde pour continuer à marquer. Et il faut encore tenir compte de Patrick Agyemang lorsqu’il reviendra de blessure.

    La course aux buts est donc lancée. Pochettino a davantage d’options, et les noms déjà établis font face à une concurrence accrue.

  • En hausse : Gio Reyna

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    ZUMA Press Wire

    Gio Reyna a débuté les quatre matches et s’est imposé comme un mentor de confiance pour les nouveaux venus de l’USMNT.

    Les critiques ont toujours eu beaucoup à dire sur Reyna. À tort ou à raison, sa maturité est remise en question depuis des années. Et le fait qu’il ait connu des problèmes de blessure pendant des années n’a pas aidé. Malgré tout son talent, de nombreuses interrogations entouraient encore Reyna jusqu’à la Coupe du monde 2026. 

    Lors de son premier rassemblement avec les États-Unis depuis le tournoi, Reyna a commencé à répondre à certaines de ces questions. Il a été titulaire lors des quatre matches, prolongeant sa série à sept titularisations consécutives en club et en sélection, la plus longue de sa carrière. Après des années marquées par des blessures à répétition, cette régularité offre des raisons d’être optimiste.

    Son leadership a été encore plus impressionnant. Dans un rassemblement avec autant de jeunes joueurs, Reyna a servi de lien. Il a souvent été présenté comme un mentor pour les plus jeunes, qui ont expliqué qu’il était souvent le premier à intervenir pour les aider dans leur adaptation. 

    Résultat, Reyna semble plus précieux que jamais, non seulement en raison de ses promesses ou de son potentiel, mais aussi pour ce qu’il apporte réellement à ce groupe des États-Unis.