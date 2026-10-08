Avant même le début du stage, le sélectionneur des États-Unis Mauricio Pochettino en avait exposé les difficultés. Ce serait éprouvant, disait-il, et il n’en était pas vraiment ravi. Quatre matches dans un laps de temps aussi court allaient être compliqués. La route serait difficile pour ses joueurs.

Au final, l’USMNT a négocié ce parcours mieux que quiconque n’aurait pu l’imaginer. Quatre matches, quatre victoires et des progrès significatifs : Pochettino n’aurait pas pu rêver mieux.

On peut en dire autant de plusieurs joueurs. Treize ont honoré leur première sélection avec l’USMNT, ce qui faisait déjà de ces quelques semaines un rêve. Certains ont ensuite confirmé avec des moments forts, renforçant leur candidature pour obtenir d’autres sélections à l’avenir.

D’autres, en revanche, ont laissé passer leur chance. Si ce stage nous a appris quelque chose, c’est que le vivier de joueurs évolue. Certains savent désormais qu’ils doivent évoluer avec lui.

Dans cette optique, GOAL passe en revue ceux qui ont vu leur cote grimper et ceux qui ont encore du travail pour la suite.