Diego Kochen - 7/10

A réalisé un arrêt important en première période devant Danley Jean Jacques, alors que les États-Unis ne menaient que d’un but. Une décision de hors-jeu l’a épargné après une erreur d’appréciation en seconde période. Il a terminé la rencontre sans encaisser de but, même si certains passages ont rappelé que le jeune gardien a encore des points à travailler.

Auston Trusty - 8/10

A ouvert le score d’une belle finition au second poteau sur un coup franc de Sebastian Berhalter. Ce but rapide et un match sans encaisser de but ont permis au défenseur du Celtic de passer une soirée productive.

Chris Richards - 7/10

Une erreur en début de match a obligé Kochen à intervenir. Il a ensuite effectué un contre précieux pour empêcher Lenny Joseph de marquer, alors qu’Haïti se montrait menaçant avant la pause. Il a contribué à préserver la cage américaine inviolée, même si la défense des États-Unis a parfois manqué de rigueur.

Antonee Robinson - 8/10

A adressé le centre sur le but de Hall, offrant aux États-Unis le but dont ils avaient besoin en seconde période. Averti tôt dans le match, il a néanmoins joué l’intégralité de la rencontre. Son apport offensif a aidé à transformer une courte avance en un succès confortable.

Alex Freeman - 7/10

A délivré une passe décisive sur le deuxième but de Pulisic, conclu par l’attaquant depuis l’extérieur de la surface. Les deux latéraux américains ont participé aux buts, Freeman apportant sa contribution lorsque le match s’est ouvert après la pause.