D’une certaine manière, la domination du Brésil en Libertadores n’a rien d’étonnant. Le pays compte environ 214 millions d’habitants, presque autant que le reste de l’Amérique du Sud réuni (226 millions), et possède aussi l’une des 10 plus grandes économies du monde.

Pourtant, dans la compétition continentale, le Brésil a longtemps obtenu des résultats bien inférieurs à ce que laissaient présager ses atouts. Malgré une série impressionnante de six trophées en huit ans dans les années 1990, puis quatre d’affilée entre 2010 et 2013, le pays n’a, la plupart du temps, pas réussi à transformer ses avantages démographiques et économiques en succès durables. Jusqu’à présent.

Les clubs brésiliens ne se sont pas contentés de remporter les sept dernières éditions de la Copa Libertadores : avec la présence de Palmeiras en finale samedi en Uruguay, ils représentent désormais 13 des 16 derniers finalistes. Pourquoi ? Essentiellement grâce à l’argent, car le football brésilien est en plein essor.

Seuls les clubs de Premier League ont dépensé davantage que leurs homologues brésiliens lors du mercato hivernal 2026. Une situation qui aurait été inimaginable pendant la pandémie, lorsqu’il est apparu que de nombreuses équipes de première division du pays étaient lourdement endettées.

En réponse, le gouvernement a adopté une loi autorisant les clubs à devenir des sociétés appelées « Sociedade Anonima do Futebol » (SAF), ouvrant ainsi la voie à une forte hausse des investissements extérieurs.

Botafogo fait partie des clubs qui ont abandonné le modèle associatif fondé sur les adhérents. Ses supporters ont fêté dans les rues le rachat du club par Eagle Football Holdings, le groupe de John Textor, en février 2022. Leur enthousiasme était justifié : deux ans plus tard, ils célébraient la première victoire de leur équipe en Copa Libertadores.

Textor ne cachait pas qu’il considérait le Brésil comme un marché encore relativement inexploité par les investisseurs. Il n’a donc pas été surprenant de voir le City Football Group (CFG), principal représentant du modèle multiclubs dans le football actuel, prendre le contrôle de Bahia en 2023.

« Au Brésil, le football est le sport numéro un, mais il n’est pas développé comme il devrait l’être sur le plan économique », déclarait alors Ferran Soriano, dirigeant du CFG. « Aujourd’hui, la Premier League est ce qu’elle est grâce à la manière dont elle a été structurée. Il dépendra de nous et des autres clubs brésiliens de faire progresser le championnat dans son ensemble. Le potentiel est spectaculaire. C’est le plus grand vivier de talents au monde. »

Cette dernière affirmation est difficile à contester.