La question est donc de savoir s’il faudrait, ou même s’il serait possible, d’empêcher les clubs brésiliens de s’approprier la Libertadores. L’idée d’ouvrir la compétition aux clubs mexicains et de MLS pour relever le niveau de la concurrence a été évoquée. Mais cela semble encore lointain, compte tenu des difficultés logistiques évidentes.
Il est toutefois possible que les difficultés du Brésil sur la scène internationale freinent la réussite de ses clubs. « Le Brésil est en train de modifier le nombre de joueurs étrangers autorisés dans les groupes retenus pour les matches, explique Marshall. Cela se produit parce que l’équipe nationale obtient de très mauvais résultats. »
« Actuellement, au Brésil, un groupe retenu pour un match peut compter jusqu’à neuf joueurs étrangers. La saison prochaine, ce nombre passera à huit. Puis à sept, puis à six, et il sera de cinq en 2030. »
« L’idée, c’est que l’équipe nationale, qui a encore vécu une Coupe du monde désastreuse, souffre du fait que les clubs brésiliens soient dominés par les talents étrangers et qu’il faudrait donner davantage de possibilités aux jeunes joueurs brésiliens. »
« Cela pourrait évidemment avoir un effet sur les clubs brésiliens et la composition de leurs effectifs pour la Libertadores. Dans l’équipe actuelle de Palmeiras, Arias est colombien, son capitaine, Gustavo Gomez, est paraguayen, Joaquin Piquerez est uruguayen et Flaco Lopez est argentin. »
« Restreindre la possibilité de recruter des joueurs étrangers affaiblirait donc probablement les effectifs brésiliens et pourrait bien permettre à des clubs d’autres pays de remporter la Libertadores. »
Pour l’heure, Palmeiras a toutefois l’occasion de décrocher un troisième titre en six ans, d’autant qu’il affronte un club qui n’a plus soulevé le trophée depuis 2009. « Palmeiras est clairement favori, estime Marshall. Abel Ferreira est un excellent entraîneur, capable de faire jouer et gagner son équipe de différentes manières. »
« On l’a beaucoup comparé à un jeune Jose Mourinho. Il y a aussi chez lui des aspects qui rappellent Diego Simeone, mais je trouve la comparaison avec Mourinho très juste. Il s’est montré un peu prudent tout au long de la Libertadores, mais son équipe hausse généralement son niveau quand cela compte le plus. Et quand Arias joue à son meilleur niveau, Palmeiras est difficile à battre. »
« Évidemment, tout peut arriver sur un match sec. Estudiantes avait d’ailleurs gagné la seule précédente confrontation entre ces deux équipes en Copa Libertadores, lors de la finale de 1968. Estudiantes sait aussi exactement ce qu’il doit faire : verrouiller le match autant que possible, car il ne peut pas rivaliser avec Palmeiras sur le plan de la qualité. »
Aucun club sud-américain hors du Brésil ne le peut. Et ce problème ne semble pas près de disparaître, même si Estudiantes crée la surprise samedi soir à Montevideo. Une victoire du club argentin ne ferait sans doute qu’interrompre la série de sacres brésiliens, plutôt que de marquer la fin de la domination du Brésil en Libertadores.