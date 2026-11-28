L’équipe féminine des États-Unis a rempli sa mission vendredi soir à Mansfield, au Texas. Sa victoire 8-0 contre le Salvador lui assure une qualification directe pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027.

Il n’a fallu que neuf minutes aux Américaines pour ouvrir le score : la défenseure centrale Kennedy Wesley s’est projetée dans la surface pour marquer. Malgré un dispositif à six défenseures, le Salvador n’a pas réussi à contenir les États-Unis dans la surface. Les Américaines ont inscrit six autres buts avant la pause, emmenées par Ashley Sanchez, autrice d’un triplé.

La seconde période a été plus calme, mais Croix Bethune a ajouté un huitième but. Les Américaines ont continué de dominer et ont terminé la rencontre avec 78 % de possession, contre 22 % pour le Salvador.

L’équipe d’Emma Hayes peut désormais considérer sa qualification pour la Coupe du monde comme acquise. Et si sa prestation offensive a attiré tous les regards, elle s’est montrée tout aussi solide en défense, sans concéder la moindre frappe cadrée.

GOAL dresse le bilan des gagnantes et des perdantes au Texas Health Mansfield Stadium de Mansfield, au Texas.