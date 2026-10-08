Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
RB Leipzig fans 1-1GOAL

Ennemi du football ? Pourquoi les supporters du RB Leipzig ne s’excuseront pas d’aimer le grand méchant du football d’entreprise en Bundesliga

L’argent de Red Bull a propulsé l’ascension du RB Leipzig et alimenté le ressentiment à travers la Bundesliga. À l’intérieur de leur stade, pourtant, la passion est plus difficile à balayer.

Thomas Hindle
Traduit par

  • LEIPZIG, Allemagne -- La banderole déployée par les supporters de Hambourg avant le coup d’envoi à la Red Bull Arena disait :

    Red Bull, Feind des Fußballs.

    Ou, en anglais : Red Bull, ennemi du football

    Ce n’est pas un sentiment rare en Bundesliga, où les supporters adverses disent si souvent aux fans du RB Leipzig, ainsi qu’au football allemand lui-même peut-être, que cette équipe, créée il y a seulement 17 ans, est le méchant de l’histoire. Et dans une Red Bull Arena pleine à craquer, où Hambourg a vu son équipe être largement battue 5-0 le 13 septembre, leur message est bien passé.

    Reste à savoir si cela a vraiment de l’importance. Le RB Leipzig mène ce combat depuis des années, présenté comme l’ennemi corporatif du football et comme le contre-modèle des idées plus populaires et centrées sur les supporters que l’Allemagne se fait de ce sport. Il y a bien un choc, c’est certain. Mais pour les fans dans le stade et pour le club lui-même ? Eh bien, ces accusations sont sans importance.

    « Leipzig est un grand club de football », a confié un supporter à GOAL à l’extérieur de la Red Bull Arena, entre deux longues bouffées de cigarette, « c’est bon pour la ville, parce que ce n’est pas un endroit si grand, mais nous voulons un grand club de football. C’est du football international. C’est une industrie spéciale pour la ville. »

    Le principal reproche est que le RasenBallsport Leipzig est nouveau. Le club a été fondé en 2009 par le conglomérat de boissons énergétiques Red Bull, et a en pratique gravi les échelons à coups d’argent, de la cinquième division jusqu’à la Bundesliga puis, à la fin des années 2010, jusqu’aux derniers tours de la Ligue des champions. Cela passe mal auprès des supporters à travers toute l’Allemagne. Cependant, l’accusation selon laquelle Leipzig serait totalement inauthentique est elle aussi inexacte. Oui, l’Allemagne de l’Est a eu du mal, ces dernières années, à produire des talents de tout premier niveau (un seul membre de l’équipe d’Allemagne pour la Coupe du monde 2026 venait de la région). Mais cela ne veut absolument pas dire qu’il s’agit d’un endroit sans histoire footballistique.

    En fait, sans une lutte de pouvoir entre clubs rivaux qui a couvé pendant un demi-siècle, cet endroit aurait peut-être eu un géant bien établi. Le Lokomotive Leipzig, club traditionnellement orienté à droite, existe sous une forme ou une autre depuis la fin des années 1800. Dans les années 1950, un rival, le BSG Chemie Leipzig, plutôt orienté à gauche, a émergé. Les deux équipes étaient souvent tellement occupées à se disputer la suprématie dans la ville, du moins selon l’histoire, qu’elles ont oublié d’investir en elles-mêmes. Le BSG a déposé le bilan en 2009, a disparu en 2011, mais a depuis refait surface. Un affrontement entre les deux équipes en coupe régionale a été qualifié de « sommet des hooligans » par la presse locale.

  • À contre-courant de la tradition du football

    Tottenham Hotspur v Lokomotiv Leipzig 1974 UEFA Cup Semi Final 2nd Leg
    Hulton Archive

    Le Lokomotiv Leipzig, l’une des deux autres équipes du secteur immédiat, a autrefois été une puissance européenne.

    La boutique du club du Lokomotiv Leipzig est nichée dans une petite rue latérale de la ville saxonne dont il est originaire. Cette devanture pourtant sans ambiguïté n’indique guère à un client extérieur potentiel qu’elle est associée à une quelconque équipe de football professionnel, du moins pas au faste, au glamour et au caractère ostentatoire du football moderne. Elle a l’air vieille.

    Celle du RB Leipzig, son nouveau rival, se trouve en revanche en plein centre-ville. Son maillot domicile blanc étincelant et sa tunique extérieure rouge foncé sont visibles de tous les passants. Elle a l’air importante. Elle s’impose à vous. Entrez, et la musique est forte, tandis que tout paraît impeccable. Voilà le football moderne, joliment emballé, brillant, et présenté avec une étiquette de prix.

    C’est aussi emblématique du combat que mène le club contre le football allemand dans son ensemble. Ici, ce sport est moins un jeu qu’une expression de la culture des supporters. Les ultras passent souvent de longues portions des 90 minutes à ne pas tant se soucier que cela du match en lui-même. Les supporters européens, surtout anglais, réagissent au déroulement du match.

    Pas les supporters d’ici.

    Le football allemand est un espace de protestation et, souvent, d’angoisse politique. Le RB Leipzig a commis le crime de s’y opposer. Il ne s’inscrit pas forcément dans une tradition ni n’est porté par des supporters virulents. À la place, il s’est appuyé sur un fait plus fondamental : le football est quelque chose que les gens aiment, et il n’y a pas vraiment grand-chose de mal à cela.

    Pourtant, dans le même temps, ce principe est une critique souvent adressée au club et à ses supporters. Dans un paysage qui valorise l’authenticité, où un sport de rareté est érigé en modèle, l’excès, l’argent et le soutien des entreprises sont l’antithèse de ce que représente ce sport ici.

    La grande ironie, c’est que chaque semaine, 45 045 supporters en moyenne garnissent les tribunes de la Red Bull Arena. Le stade se trouve à un court trajet en tramway du célèbre vieil hôtel de ville, construit dans cette ancienne ville marchande animée en 1556. Ils n’ont peut-être pas l’impact visuel du « Yellow Wall » du Borussia Dortmund, ni le bruit des groupes ultras que l’on trouve partout en Bundesliga. Mais cela n’enlève pourtant rien à la légitimité de leur amour pour ce sport. Si un autre stade ailleurs en Europe affichait des chiffres comparables, il y aurait sans doute peu de critiques sur l’engagement de ses supporters.

    Les données l’attestent aussi. L’étude annuelle de SLC Management, qui suit la popularité des clubs de Bundesliga, a régulièrement placé Leipzig dans son top 5. Le club a terminé 3e en 2023, derrière le Bayern et Dortmund seulement. Il est quatrième en nombre d’abonnés sur Instagram. Les revenus du merchandising augmentent chaque année, notamment grâce à des lancements réguliers et à un sens aigu des tendances marketing, comme le troisième maillot phosphorescent de l’an dernier en est la preuve.

  • Du Zentralstadion à la Red Bull Arena

    FBL-WC2006-GER-DRAW-LEIPZIG-STADIUM
    AFP

    L’utilisation de la Red Bull Arena, alors connue sous le nom de Zentralstadion, pour la Coupe du monde 2006 a été vitale dans le développement de Leipzig.

    Il est également vrai qu’il s’agit, de manière générale, d’un endroit assez charmant. Les villes de ce qui est ensuite devenu l’Allemagne de l’Est ont subi les bombardements dévastateurs des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre de la campagne visant à paralyser l’effort de guerre de l’Allemagne nazie. Les destructions et la reconstruction qui a suivi ont remodelé une grande partie du paysage urbain de la région.

    Leipzig a été lourdement bombardée par les forces alliées, mais une grande partie de la vieille ville est restée vivante. La présence d’une université, d’une scène artistique et de l’église où le légendaire compositeur Johann Sebastian Bach a écrit et joué en fait un lieu complet, tout comme la présence d’un aéroport international à moins de 20 minutes du centre-ville.

    Mais ce qui comptait peut-être le plus, c’était la présence d’un stade. À son apogée, le Zentralstadion était une cathédrale du football européen. Pendant des années, il a servi de principale enceinte pour l’équipe nationale est-allemande, et seule la réputation de l’Olympiastadion de Berlin, où Jesse Owens a remporté quatre médailles d’or lors des Jeux olympiques de 1936, lui était supérieure. Cent dix mille supporters ont rempli l’enceinte pour un match des qualifications à la Coupe du monde contre la Hongrie en 1965.

    Dans les années 1990, le Zentralstadion était tombé en ruine. Mais la ville lui a redonné vie et l’a revitalisé en vue de la Coupe du monde 2006. Au départ, l’idée était de pouvoir démolir complètement l’ancien stade, avec une nouvelle enceinte construite de zéro. Mais les autorités locales ont finalement choisi de bâtir un stade plus petit à l’intérieur du talus de terre abrupt de l’enceinte précédente (certaines des tribunes en bois dépassent encore de l’herbe à l’extérieur du stade).

    Le RB Leipzig a acheté ses droits de naming en 2010, l’a rebaptisé Red Bull Arena et en a augmenté la capacité. Soudain, le club disposait d’un stade de plus de 45 000 places, et d’une équipe en pleine ascension pour y jouer.

  • « Les vieux clubs de football détestent les nouvelles constructions »

    RB fans celebrate
    Getty

    Les joueurs avaient de quoi célébrer après avoir décroché une victoire capitale contre Hambourg le 13 septembre

    Et c’est de là que vient la tension. Tout cela, en réalité, s’achète. Pourtant, les supporters rétorquent qu’il n’existe pas d’autre moyen pour que cela puisse exister.

    « Pour nous, c’est normal. Les vieux clubs de football détestent les nouvelles constructions. C’est comme ça en Allemagne », a confié un supporter à GOAL.

    Et il y a peut-être du vrai là-dedans. C’est une ville qui aime le football, tandis que les clubs déjà en place n’avaient jamais réussi à vraiment exercer une emprise totale sur la communauté. Présenter Red Bull comme l’entreprise qui a pris les choses en main peut déplaire à certains traditionalistes, mais c’est peut-être la manière la plus juste de caractériser ce qui s’est passé ici.

    Le 13 septembre 2026 semblait être une date importante pour Leipzig. C’était le troisième match de Bundesliga de la saison, et le nouvel entraîneur Martin Demichelis se retrouvait, de manière inexplicable, déjà sous pression après une série de mauvais résultats. En vérité, il fallait garder la tête froide. À ce moment-là, l’équipe restait sur deux défaites de suite, d’abord contre le Werder Brême puis contre Côme en Ligue des champions.

    Et avec une série face à Leverkusen, Francfort et le Bayern qui se profilait, le club avait besoin d’une victoire. Malgré cela, les supporters affichaient ouvertement leur mécontentement, certains appelant le club à procéder à un changement remarquablement précoce sur le banc.

    Le directeur général Marcel Schafer a tenté d’apaiser les tensions en publiant un communiqué affirmant son soutien à l’entraîneur.

    « Après la défaite contre Brême, il était déjà clair que nous avions le sentiment que tout était remis en question ici, et ce n’est pas une bonne évolution pour moi », a ensuite expliqué Schafer aux journalistes.

    Une réponse sur le terrain était également nécessaire. Et la Red Bull Arena offrait le cadre parfait pour cela. Leipzig a corrigé Hambourg un dimanche après-midi pluvieux. Christopher Nkunku, la star qui est partie à 25 ans avant de revenir à 28 ans, a inscrit son premier but depuis son retour à l’endroit qu’il avait quitté.

    Nkunku a assuré qu’il « n’a pas hésité une seule seconde » lorsqu’il est devenu clair que Leipzig était une option pour un prêt d’une saison. Et cela s’est vu aussi dans son but, une reprise du plat du pied pleine de précision qui a transformé une victoire convaincante en correction.

    Après avoir trouvé le chemin des filets, Nkunku s’est dirigé vers les supporters, a sorti un ballon rouge de sa chaussette et l’a gonflé devant le mur de milliers de fans, une célébration que les supporters avaient déjà vue encore et encore. Ils ont chanté son nom. Nkunku a souri.

    Après le coup de sifflet final, l’équipe a partagé son moment avec les supporters, dans un élan accompagné d’un cri devant un collectif qui la suit avec tant de ferveur.

    Ennemis du football ? Peut-être. Mais ils n’ont pas l’air de s’en soucier.