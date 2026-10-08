LEIPZIG, Allemagne -- La banderole déployée par les supporters de Hambourg avant le coup d’envoi à la Red Bull Arena disait :

Red Bull, Feind des Fußballs.

Ou, en anglais : Red Bull, ennemi du football

Ce n’est pas un sentiment rare en Bundesliga, où les supporters adverses disent si souvent aux fans du RB Leipzig, ainsi qu’au football allemand lui-même peut-être, que cette équipe, créée il y a seulement 17 ans, est le méchant de l’histoire. Et dans une Red Bull Arena pleine à craquer, où Hambourg a vu son équipe être largement battue 5-0 le 13 septembre, leur message est bien passé.

Reste à savoir si cela a vraiment de l’importance. Le RB Leipzig mène ce combat depuis des années, présenté comme l’ennemi corporatif du football et comme le contre-modèle des idées plus populaires et centrées sur les supporters que l’Allemagne se fait de ce sport. Il y a bien un choc, c’est certain. Mais pour les fans dans le stade et pour le club lui-même ? Eh bien, ces accusations sont sans importance.

« Leipzig est un grand club de football », a confié un supporter à GOAL à l’extérieur de la Red Bull Arena, entre deux longues bouffées de cigarette, « c’est bon pour la ville, parce que ce n’est pas un endroit si grand, mais nous voulons un grand club de football. C’est du football international. C’est une industrie spéciale pour la ville. »

Le principal reproche est que le RasenBallsport Leipzig est nouveau. Le club a été fondé en 2009 par le conglomérat de boissons énergétiques Red Bull, et a en pratique gravi les échelons à coups d’argent, de la cinquième division jusqu’à la Bundesliga puis, à la fin des années 2010, jusqu’aux derniers tours de la Ligue des champions. Cela passe mal auprès des supporters à travers toute l’Allemagne. Cependant, l’accusation selon laquelle Leipzig serait totalement inauthentique est elle aussi inexacte. Oui, l’Allemagne de l’Est a eu du mal, ces dernières années, à produire des talents de tout premier niveau (un seul membre de l’équipe d’Allemagne pour la Coupe du monde 2026 venait de la région). Mais cela ne veut absolument pas dire qu’il s’agit d’un endroit sans histoire footballistique.

En fait, sans une lutte de pouvoir entre clubs rivaux qui a couvé pendant un demi-siècle, cet endroit aurait peut-être eu un géant bien établi. Le Lokomotive Leipzig, club traditionnellement orienté à droite, existe sous une forme ou une autre depuis la fin des années 1800. Dans les années 1950, un rival, le BSG Chemie Leipzig, plutôt orienté à gauche, a émergé. Les deux équipes étaient souvent tellement occupées à se disputer la suprématie dans la ville, du moins selon l’histoire, qu’elles ont oublié d’investir en elles-mêmes. Le BSG a déposé le bilan en 2009, a disparu en 2011, mais a depuis refait surface. Un affrontement entre les deux équipes en coupe régionale a été qualifié de « sommet des hooligans » par la presse locale.