Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Poch the right choice to replace Carrick_1-1.jpgGetty/GOAL

En recrutant enfin Mauricio Pochettino pour remplacer Michael Carrick, Manchester United prend sa première bonne décision concernant son entraîneur depuis des années

Le sélectionneur des États-Unis prendra les rênes à Old Trafford le 18 novembre, et l’importante indemnité versée pour le recruter sera amplement justifiée.

James Westwood
Traduit par

  • « Si l’on regarde les 11 années écoulées depuis les départs de David Gill et de Sir Alex [Ferguson], toute une série d’entraîneurs se sont succédé », a déclaré Sir Jim Ratcliffe en février 2024, peu après avoir mené à bien la prise de participation minoritaire d’INEOS dans Manchester United. « Certains étaient très bons, mais aucun n’a réussi ni tenu très longtemps. On ne peut pas rejeter la faute sur tous les entraîneurs. La seule conclusion possible, c’est que l’environnement dans lequel ils travaillaient ne fonctionnait pas. »

    Depuis cet entretien, Manchester United a limogé trois entraîneurs nommés à titre permanent. Michael Carrick a subi le même sort que Ruben Amorim et Erik ten Hag après un début de saison 2026-27 désastreux. Les supporters ne se sont jamais retournés contre Carrick. Au contraire, ils ont soutenu l’ancien milieu de terrain jusqu’au bout, mais pas par foi aveugle en ses qualités d’entraîneur.

    L’ancien entraîneur de Middlesbrough n’était pas à la hauteur de la tâche : Manchester United occupe actuellement la 18e place de Premier League, avec une seule victoire lors de ses 10 premiers matches, du jamais-vu depuis la saison 1986-87. Sa défense, en grande difficulté, a déjà encaissé 19 buts, soit le troisième plus mauvais bilan du championnat. Son seul match sans encaisser de but cette saison a été obtenu face à Sabah, qui découvre la Ligue des champions.

    Oui, Carrick devait donc partir, mais il n’est pas responsable de cette triste situation. C’est pourquoi il quitte le club sans rien perdre de son statut de légende. L’entraîneur de 45 ans a incontestablement pâti de son environnement de travail : un mercato estival déplorable l’a empêché de capitaliser sur les promesses de la troisième place obtenue la saison dernière.

    Il est également vrai que Manchester United aurait dû nommer un entraîneur plus expérimenté pour tenter de franchir un cap. Après n’avoir pas adhéré à la vision d’Amorim pour réussir et avoir accordé à Ten Hag un sursis qu’il ne méritait pas, Ratcliffe et les dirigeants d’INEOS ont commis une nouvelle erreur majeure en offrant un contrat permanent à Carrick.

    La nomination de Pochettino doit porter ses fruits, faute de quoi Manchester United court un risque bien réel de relégation. Heureusement pour ses supporters, l’ancien entraîneur de Tottenham coche toutes les cases, et sa nomination constitue le premier choix logique du club pour ce poste depuis de nombreuses années. Il est d’ailleurs difficile de comprendre pourquoi l’Argentin n’a pas été recruté plus tôt à Old Trafford, alors qu’il avait déjà passé trois entretiens pour le poste. Mais mieux vaut tard que jamais pour Manchester United, qui cherche à retrouver un semblant de stabilité.

  • Un choix qui sort du lot

    Mauricio Pochettino USMNT 2026
    Getty Images

    Pochettino n’était pas le seul entraîneur envisagé par les dirigeants de Manchester United, mais il est le mieux placé pour provoquer un changement immédiat et significatif.

    Manchester United avait également été fortement associé à Eddie Howe et Julian Nagelsmann, tous deux disponibles après avoir quitté leurs fonctions respectives à Newcastle et à la tête de l’Allemagne durant l’été. Plus tôt ce mois-ci, il a été rapporté que Howe était le « candidat préféré » de Jason Wilcox pour succéder à Carrick, ce qui aurait dû immédiatement tirer la sonnette d’alarme.

    Depuis sa nomination au poste de directeur du football, Wilcox a montré à plusieurs reprises qu’on ne pouvait pas se fier à son jugement. Il a mis en place un plan de recrutement à trois niveaux ridicule, qui a fait reculer Manchester United plus que jamais. Howe a fait du bon travail lors de ses précédents passages à Newcastle et à Bournemouth, mais son approche d’entraîneur d’outsider ne convenait pas à un géant mondial comme Manchester United.

    Nagelsmann, de son côté, a connu un échec retentissant avec l’Allemagne et n’a remporté qu’un seul titre de Bundesliga, pourtant attendu, en 19 mois à la tête du Bayern Munich. Sa gestion des joueurs a souvent été critiquée, tandis que certains lui ont reproché de mettre en place des tactiques trop complexes.

    Manchester United va débourser 10 millions de dollars (7,5 millions de livres sterling) pour activer la clause de départ prévue dans le contrat de Pochettino avec l’équipe nationale masculine des États-Unis, mais celui-ci n’a aucun autre passif. L’Argentin possède la personnalité et le savoir-faire nécessaires pour redonner immédiatement de l’élan au vestiaire et mener un projet qui a de solides perspectives d’avenir.

  • Le soutien de Ferguson

    Manchester United v Southampton - Premier League
    Getty Images Sport

    Les rumeurs liant Pochettino à Manchester United circulent depuis près de dix ans, alimentées par sa relation avec le plus grand entraîneur du club.

    Pochettino était le premier choix de Manchester United après le licenciement de Jose Mourinho en décembre 2018, mais Ole Gunnar Solskjaer a finalement obtenu le poste. Au printemps 2022, l’ancien entraîneur de Tottenham s’est retrouvé en concurrence directe avec Ten Hag, et le Néerlandais a finalement été jugé plus à même de mener une reconstruction à long terme. Deux ans plus tard, United a de nouveau étudié la piste Pochettino après son départ de Chelsea, avant de décider, de manière inexplicable, de maintenir Ten Hag à son poste.

    Quand on sait que Ten Hag a fait venir des joueurs comme Antony, Rasmus Hojlund, Mason Mount, Andre Onana, Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee et Lisandro Martinez, et que United n’a jamais eu d’identité de jeu claire pendant les deux ans et demi où il était aux commandes, on peut dire que le club serait aujourd’hui dans une bien meilleure situation si Pochettino avait été choisi.

    Habitué à décevoir, Tottenham est devenu sous sa direction un véritable prétendant au titre de Premier League. Pochettino était en passe d’avoir un effet comparable à Chelsea avant que son passage au club ne soit cruellement écourté. Il a également mené Southampton à la huitième place en 2013-14, son meilleur classement depuis 11 ans, et a durablement impressionné Ferguson avant que celui-ci ne prenne sa retraite.

    United a battu Southampton 2-1 en janvier 2013, 12 jours après l’arrivée de Pochettino, et Ferguson a décrit Southampton comme « la meilleure équipe à avoir joué à Old Trafford cette saison ». Trois ans plus tard, vers la fin de la deuxième saison de Pochettino à Tottenham, Ferguson l’a qualifié de « meilleur entraîneur de Premier League » et a déclaré : « On ne le voit jamais perdre son calme, et la façon dont joue son équipe témoigne du travail qu’il accomplit. »

    Les deux hommes se sont ensuite retrouvés pour dîner à Londres, alors que Louis van Gaal était sur le point d’être limogé à Old Trafford. United s’est finalement tourné vers Mourinho pour prendre les rênes de l’équipe, mais le nom de Pochettino est depuis régulièrement associé au club. « Je me souviendrai toujours de chaque détail de ces heures de conversation », a raconté Pochettino dans son livre « Brave New World ». « C’était un rêve devenu réalité. »

    Selon certaines informations, Ferguson soutenait la candidature de Pochettino au poste d’entraîneur de United en 2022, et l’estime qu’il porte depuis longtemps à l’homme de 54 ans ne s’est pas démentie. Pochettino, de son côté, n’a pas cherché à éluder ses liens officieux avec Manchester United et a reconnu avoir le sentiment de ne pas avoir terminé ce qu’il avait entrepris en Premier League.

    « United a toujours montré de l’intérêt. Mais les conditions idéales pour y entraîner n’ont jamais vraiment été réunies », a-t-il confié à FourFourTwo en mai. « J’ai toujours dit que j’étais passé tout près de remporter la Premier League et la Ligue des champions, et que je voulais réessayer. J’aimerais participer à un projet qui ait l’ambition de remporter les deux. »

  • Gâcher son talent

    Mauricio Pochettino, USMNT
    Getty

    L’Argentin avait signé un nouveau contrat avec la Fédération américaine de football, mais il reste manifestement un entraîneur de club dans l’âme.

    Pochettino avait tenu ces propos avant la Coupe du monde 2026, qui ne s'est pas déroulée comme prévu pour les États-Unis, à domicile. Après avoir franchi sans difficulté la phase de groupes et éliminé la Bosnie-Herzégovine au premier tour à élimination directe, les États-Unis ont été sortis par la Belgique sur une défaite humiliante (4-1) en huitièmes de finale.

    Le niveau de jeu s'était certes amélioré, les joueurs ayant adhéré à la philosophie de pressing haut de Pochettino, mais les États-Unis ont échoué au moment décisif. On pourrait estimer que Pochettino a eu de la chance de se voir proposer un nouveau contrat après le tournoi, tant l'effectif avait les qualités pour faire mieux.

    Faute d'offres fermes de grands clubs européens, Pochettino s'est engagé pour un nouveau cycle de quatre ans. Mais l'occasion de retrouver le plus haut niveau en club était trop belle pour être refusée. Jeune entraîneur aux ambitions élevées, Pochettino voyait son talent quelque peu sous-exploité avec les États-Unis, encore loin de pouvoir rivaliser avec les meilleures nations pour les plus grands titres et peu susceptibles d'enrichir son palmarès.

    Relancer Manchester United, en revanche, pourrait définir sa carrière et potentiellement le hisser parmi les entraîneurs d'élite, aux côtés de Pep Guardiola et Luis Enrique. Faute de trophées, Pochettino est encore loin de ce niveau : ses victoires en Ligue 1 et en Coupe de France avec le Paris Saint-Germain pèsent peu au regard de la domination du club sur le football français.

    Le risque est évidemment énorme, compte tenu du chaos dans lequel Manchester United est plongé depuis le départ de Ferguson, mais Pochettino possède les compétences nécessaires pour réussir à Old Trafford. Sa première mission sera simplement d'apporter de la régularité et une identité de jeu reconnaissable, comme il l'avait fait à Tottenham. Si on lui laisse ensuite la liberté de façonner l'effectif à son image, tout sera possible. Mais c'est un grand « si ».

  • Un coup de frein s’impose

    Jason Wilcox Sir Jim Ratcliffe Manchester United
    Getty

    Wilcox, directeur du football de Manchester United, a sapé l’autorité d’Amorim et de Carrick et doit être contraint de prendre du recul

    Il serait surprenant que Pochettino ait signé à Manchester United aux mêmes conditions que Carrick et Amorim, qui avaient laissé à Wilcox le dernier mot sur les transferts. Cela ne doit pas se reproduire, et Pochettino doit aussi obtenir l’assurance que le club ne continuera pas à se montrer aussi réticent à dépenser.

    Le technicien argentin s’était brouillé avec l’ancien président de Tottenham, Daniel Levy, en raison de sa prudence en matière de recrutement. Il avait exhorté le club à « se comporter comme un grand club » pour espérer remporter des trophées. United doit désormais en faire autant pour espérer retrouver le top 6.

    Plombé par les dettes à cause de la famille Glazer, Manchester United dispose d’un budget limité, mais peut dégager des fonds supplémentaires grâce à la vente de joueurs. Marcus Rashford, Mount, Martinez, Ugarte et Zirkzee pourraient, et devraient, tous être placés sur la liste des transferts en janvier, tant ils n’apportent plus rien depuis trop longtemps.

    Les moyens disponibles doivent aussi être utilisés avec bien plus de discernement. United a jeté 50 millions de livres sterling par les fenêtres en recrutant Andrey Santos en provenance de Chelsea. La condition physique de Carlos Baleba lui fait défaut depuis son transfert de Brighton pour 70 millions de livres sterling, signe d’un manque de vérifications préalables. Quant à Youri Tielemans, recruté pour 35 millions de livres sterling, il semble avoir dépassé son meilleur niveau à 29 ans. Tous ces recrutements sont le fait de Wilcox, qui a également passé outre l’avis d’Amorim l’an dernier pour privilégier Benjamin Sesko, souvent blessé, à 74 millions de livres sterling, plutôt qu’Ollie Watkins.

    Wilcox s’est aussi immiscé dans la stratégie de l’équipe lorsque Amorim était au club. Il doit être privé de ses pouvoirs ou, mieux encore, être complètement évincé. Si Carrick doit répondre des piètres résultats de United, l’ancien ailier de Leeds doit lui aussi rendre des comptes. Il n’avait qu’une année d’expérience comme directeur du football à Southampton lorsque INEOS l’a fait venir à Old Trafford.

    Accorder à Pochettino, dans le football actuel, la même autonomie inconditionnelle que celle dont jouissait Ferguson serait irréaliste. Mais Ratcliffe doit lui faire confiance pour être à la fois entraîneur et manager.

  • Rétablir les valeurs

    Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League
    Getty Images Sport

    Le bilan de Pochettino dans le développement des joueurs et son style de jeu offensif font de lui l’homme idéal pour relancer les joueurs actuellement décevants de Manchester United.

    Pochettino a dépassé les attentes dans tous ses autres postes en Premier League, même à Chelsea, qu’il a mené à la sixième place du championnat et ramené en Europe après avoir hérité d’un effectif qui avait terminé 12e la saison précédente. Sous sa direction, Chelsea a également atteint la finale de la Carabao Cup et les demi-finales de la FA Cup, tandis qu’il a fait de Cole Palmer une superstar.

    C’est une autre raison pour laquelle Pochettino serait le choix idéal pour Manchester United, dont le bilan en matière de développement des jeunes joueurs a été désastreux ces derniers temps. Harry Kane, Son Heung-min et Dele Alli sont devenus l’un des trios les plus efficaces de Premier League lorsque Pochettino était à Tottenham, et il a fait éclore Luke Shaw à Southampton alors que celui-ci avait 17 ans.

    « Il sait vous mettre en confiance et essaie de tirer le meilleur de vous », a déclaré Palmer à la BBC en 2024. Cela vaut aussi pour les joueurs confirmés : Mousa Dembele, Christian Eriksen, Conor Gallagher et Marc Cucurella figurent parmi ceux qui ont franchi un cap grâce à ses conseils.

    Manchester United pourrait avoir trouvé le mentor idéal pour des jeunes prometteurs comme Kobbie Mainoo, Leny Yoro et Ayden Heaven, ainsi que pour des attaquants dont l’efficacité dans le dernier geste a été irrégulière au point d’être exaspérante, comme Mateus Cunha et Amad Diallo. Plus important encore, Pochettino apportera le cadre tactique dont l’équipe a désespérément besoin.

    Ses équipes défendent comme un seul bloc : un joueur presse le porteur du ballon pendant que les autres ferment les lignes de passe. Cette approche exige une discipline rigoureuse, mais peut largement contribuer à masquer les faiblesses individuelles en défense. À l’inverse, le système patient de « demi-pressing » de Carrick donnait simplement aux joueurs une excuse pour relâcher leurs efforts.

    En attaque, Pochettino privilégie un 4-2-3-1 ou un 4-3-3 fluide qui s’appuie sur les latéraux pour étirer le jeu, les ailiers évoluant davantage comme deux numéros 10. Cela devrait beaucoup aider Cunha, Bryan Mbeumo et Patrick Dorgu à briller. Son objectif ultime est de créer le surnombre dans l’axe et de chercher des passes directes qui transpercent la défense, en privilégiant un jeu agressif et porté vers l’avant plutôt qu’une circulation méthodique du ballon.

    À court terme, un football de haute intensité est le seul moyen pour Manchester United de renouer avec la victoire, et il correspond aux valeurs historiques du club. Si quelqu’un peut remettre ce groupe à la dérive sur les rails, c’est Pochettino. Si on lui laisse les mains libres, il pourrait aussi être celui qui brisera enfin le cycle des échecs.