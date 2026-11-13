En recrutant enfin Mauricio Pochettino pour remplacer Michael Carrick, Manchester United prend sa première bonne décision concernant son entraîneur depuis des années

« Si l’on regarde les 11 années écoulées depuis les départs de David Gill et de Sir Alex [Ferguson], toute une série d’entraîneurs se sont succédé », a déclaré Sir Jim Ratcliffe en février 2024, peu après avoir mené à bien la prise de participation minoritaire d’INEOS dans Manchester United. « Certains étaient très bons, mais aucun n’a réussi ni tenu très longtemps. On ne peut pas rejeter la faute sur tous les entraîneurs. La seule conclusion possible, c’est que l’environnement dans lequel ils travaillaient ne fonctionnait pas. »

Depuis cet entretien, Manchester United a limogé trois entraîneurs nommés à titre permanent. Michael Carrick a subi le même sort que Ruben Amorim et Erik ten Hag après un début de saison 2026-27 désastreux. Les supporters ne se sont jamais retournés contre Carrick. Au contraire, ils ont soutenu l’ancien milieu de terrain jusqu’au bout, mais pas par foi aveugle en ses qualités d’entraîneur.

L’ancien entraîneur de Middlesbrough n’était pas à la hauteur de la tâche : Manchester United occupe actuellement la 18e place de Premier League, avec une seule victoire lors de ses 10 premiers matches, du jamais-vu depuis la saison 1986-87. Sa défense, en grande difficulté, a déjà encaissé 19 buts, soit le troisième plus mauvais bilan du championnat. Son seul match sans encaisser de but cette saison a été obtenu face à Sabah, qui découvre la Ligue des champions.

Oui, Carrick devait donc partir, mais il n’est pas responsable de cette triste situation. C’est pourquoi il quitte le club sans rien perdre de son statut de légende. L’entraîneur de 45 ans a incontestablement pâti de son environnement de travail : un mercato estival déplorable l’a empêché de capitaliser sur les promesses de la troisième place obtenue la saison dernière.

Il est également vrai que Manchester United aurait dû nommer un entraîneur plus expérimenté pour tenter de franchir un cap. Après n’avoir pas adhéré à la vision d’Amorim pour réussir et avoir accordé à Ten Hag un sursis qu’il ne méritait pas, Ratcliffe et les dirigeants d’INEOS ont commis une nouvelle erreur majeure en offrant un contrat permanent à Carrick.

La nomination de Pochettino doit porter ses fruits, faute de quoi Manchester United court un risque bien réel de relégation. Heureusement pour ses supporters, l’ancien entraîneur de Tottenham coche toutes les cases, et sa nomination constitue le premier choix logique du club pour ce poste depuis de nombreuses années. Il est d’ailleurs difficile de comprendre pourquoi l’Argentin n’a pas été recruté plus tôt à Old Trafford, alors qu’il avait déjà passé trois entretiens pour le poste. Mais mieux vaut tard que jamais pour Manchester United, qui cherche à retrouver un semblant de stabilité.