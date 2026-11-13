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Pochettino INEOS 1:1Getty/GOAL

En autorisant Mauricio Pochettino à diriger les derniers matchs de la sélection américaine, Manchester United montre que sa direction ne mesure toujours pas à quel point le risque de relégation est réel

Le manque d’empressement de Manchester United à installer son nouvel entraîneur pourrait lui coûter cher, alors qu’un déplacement crucial à Anfield l’attend après la trêve internationale.

James Westwood
Traduit par

  • Enfin, Mauricio Pochettino prend les rênes de Manchester United. Le technicien argentin a été associé à une arrivée à Old Trafford d’innombrables fois au cours de la dernière décennie et entretient des relations amicales avec le plus grand entraîneur de l’histoire du club, Sir Alex Ferguson, mais le moment n’avait jamais été propice pour qu’il prenne les commandes.

    En vérité, le moment n’est pas idéal cette fois non plus. Manchester United aurait pu recruter Pochettino gratuitement après la Coupe du monde si le club n’avait pas nommé Michael Carrick entraîneur permanent, mais l’Argentin a finalement signé un nouveau contrat avec les États-Unis jusqu’en 2030.

    Manchester United a désormais versé une indemnité conséquente de 7,5 millions de livres (10 millions de dollars) pour activer la clause libératoire de Pochettino, portant à la somme vertigineuse de 103 millions de livres (137 millions de dollars) ses dépenses liées au recrutement et au licenciement d’entraîneurs depuis le départ de Ferguson. Sir Jim Ratcliffe et les décideurs d’INEOS, du côté rouge de Manchester, ont également trop tardé à mettre fin au mandat de Carrick. Leur manque de réactivité persistant signifie que l’arrivée de Pochettino sera retardée d’une semaine supplémentaire.

    Ils ne semblent pas mesurer la précarité de la situation actuelle de Manchester United. L’équipe est tombée à la 18e place du classement de Premier League après n’avoir remporté qu’un seul de ses 10 premiers matches en 2026-2027, et chaque minute qui passe sans que les joueurs suivent un nouveau plan accroît le risque bien réel d’une relégation en Championship.

  • Soyez sérieux.

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    Pochettino restera avec la sélection des États-Unis pendant la trêve internationale de novembre, au lieu de se tourner immédiatement vers le prochain match de United.

    United a désormais officiellement confirmé que Pochettino avait accepté de devenir le nouvel entraîneur du club. Toutefois, l’ancien entraîneur de Chelsea et de Tottenham dirigera encore la sélection masculine des États-Unis lors de sa double confrontation avec Haïti en quarts de finale de la Ligue des nations de la Concacaf, avant d’officialiser son arrivée à Old Trafford.

    Pochettino fait travailler les joueurs au National Training Center, près d’Atlanta, et sera sur le banc pour les deux matches. Le match aller aura lieu samedi à Miami, tandis que le retour est prévu mardi à Cincinnati. United a donc fixé la présentation de Pochettino au 18 novembre, ce qui ne lui laissera que quatre jours complets pour préparer le déplacement de United à Anfield, où le club affrontera Liverpool en Premier League.

    Mais pourquoi INEOS n’exige-t-il pas que Pochettino soit immédiatement présent à Carrington ? Ses dirigeants ne se rendent-ils vraiment pas compte de l’importance de ce match ? Sont-ils réellement prêts à le considérer d’avance comme une nouvelle défaite probable, avant même que le travail ne commence pour de bon ?

  • « Sans classe »

    Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Carrick a continué de diriger les entraînements de l’effectif de Manchester United cette semaine, alors qu’il savait probablement qu’il allait être remplacé.

    Il est tout à fait possible que Pochettino n’ait droit qu’à une ou deux séances d’entraînement avec son nouvel effectif avant le choc face à Liverpool. Bien sûr, Manchester United pourrait tout de même obtenir un résultat à Anfield, et plusieurs joueurs sont actuellement retenus par leurs sélections nationales. Mais il aurait été parfaitement logique de permettre à Pochettino de se concentrer sur la tâche qui l’attend dès que possible.

    Il aurait au moins pu transmettre ses principes de base et clarifier les rôles de chacun dans son système. Au lieu de cela, Carrick a continué de diriger l’entraînement pendant deux jours, tout en sachant qu’il allait être limogé, simplement en suivant les informations ou en consultant son téléphone. Il serait tout à fait compréhensible que l’ancien milieu de terrain se soit contenté de faire le minimum en ravalant sa colère, et l’incertitude a probablement entraîné une nette baisse d’intensité à l’entraînement.

    Le directeur général de United, Omar Berrada, et le directeur du football, Jason Wilcox, ont rencontré Ratcliffe mercredi à Monaco pour faire le point sur le début de saison cauchemardesque du club. Carrick n’a finalement été informé de son départ que jeudi matin. Il aurait sans doute préféré un bref appel vidéo à cette longue attente. Son ancien coéquipier à United, Gary Neville, a eu raison de qualifier la gestion de la situation par INEOS de « maladroite » et de « dépourvue de classe » dans le podcast « Stick to Football ».

    « Vous ne pouvez pas laisser quelqu’un dans l’incertitude pendant 48 heures simplement parce que vous vivez à Monaco », a ajouté Neville.

  • Avec trois semaines de retard

    Michael Carrick Manchester United 2026-27
    Getty

    Il était clair depuis quelque temps que Manchester United était en chute libre sous les ordres de Carrick, mais celui-ci avait bénéficié de davantage de temps pour « redresser la situation ».

    INEOS aurait dû résilier le contrat de deux ans de Carrick il y a trois semaines, après la défaite 3-0 de Manchester United face à Bournemouth à Old Trafford. Il était déjà évident que la saison tournait à la farce, mais Carrick a obtenu un sursis qui n’a profité à personne.

    Les performances se sont légèrement améliorées par la suite : United s’est incliné 2-0 sur le terrain de Chelsea, avant de renverser la Roma pour s’imposer 3-2 en Ligue des champions, puis de concéder un match nul chaotique, 4-4, face à Aston Villa. Les joueurs ont suffisamment montré qu’ils se battaient pour Carrick, mais rien n’indique qu’il ait trouvé le moyen de combler les énormes brèches défensives qui font de United la troisième pire défense de Premier League.

    Pochettino n’est pas un magicien capable de régler ce problème d’un coup de baguette magique, mais il aurait mieux organisé l’équipe en abandonnant le « demi-pressing » de Carrick au profit du pressing haut et intense qui fait sa marque. United aurait alors peut-être pris entre quatre et six points lors de ces matches contre Chelsea et Aston Villa, au lieu d’un seul, et évité l’embarras de passer deux semaines dans la zone de relégation.

    Ratcliffe, Berrada et Wilcox en portent l’entière responsabilité. Depuis la prise de participation minoritaire d’INEOS, ce trio n’a su que faire perdre du temps. L’épisode Carrick rappelle la confiance aveugle qu’il a accordée trop longtemps à Erik ten Hag.

  • « Un put*in de fiasco »

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    Pochettino aura besoin de garanties sur les transferts pour avoir une réelle chance de remettre rapidement Manchester United sur les rails.

    On peut supposer que Pochettino aura lui aussi demandé des garanties avant de signer avec United, notamment sur la marge de manœuvre dont il disposera en matière de recrutement et sur les fonds disponibles pour les transferts. Jusqu’ici, INEOS a accordé aux entraîneurs des budgets limités afin de gérer les dettes écrasantes accumulées par les Glazers en tant qu’actionnaires majoritaires, tandis que Wilcox a mis en place un plan en trois étapes.

    L’attaque a été remaniée lors du mercato estival 2025, avant que l’attention ne se porte sur le milieu de terrain lors du dernier mercato. La défense, elle, doit être renforcée à la fin de la saison en cours. Pourtant, tout le monde, sauf Wilcox, voyait bien que l’arrière-garde de United nécessitait une intervention d’urgence, et Carrick a payé le prix de l’incompétence de son supérieur.

    Pochettino doit recevoir des renforts en janvier s’il veut sauver la saison. Sans eux, il pourra apporter de la stabilité, mais pas décrocher une qualification européenne.

    « Si j’étais Mauricio Pochettino aujourd’hui, je prendrais vraiment toutes les précautions possibles pour me protéger », a ajouté Neville. « Il le fera en prévoyant une indemnité de départ. Il faut donc l’inscrire dans son contrat. Mais il lui faut aussi deux défenseurs en janvier... Il doit exiger un budget minimum l’été prochain. Il doit exiger un budget pour la suite. Ils doivent le lui accorder, sinon il ne devrait pas accepter le poste. »

    Neville a conclu que United était aujourd’hui « un p*tain de foutoir », et difficile de lui donner tort. La nomination de Pochettino est excellente, et il est l’entraîneur le plus qualifié à Old Trafford depuis Jose Mourinho, mais la direction maladroite lui a déjà mis des bâtons dans les roues, et il n’a aucune chance de travailler sereinement sous sa supervision.