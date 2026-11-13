Enfin, Mauricio Pochettino prend les rênes de Manchester United. Le technicien argentin a été associé à une arrivée à Old Trafford d’innombrables fois au cours de la dernière décennie et entretient des relations amicales avec le plus grand entraîneur de l’histoire du club, Sir Alex Ferguson, mais le moment n’avait jamais été propice pour qu’il prenne les commandes.

En vérité, le moment n’est pas idéal cette fois non plus. Manchester United aurait pu recruter Pochettino gratuitement après la Coupe du monde si le club n’avait pas nommé Michael Carrick entraîneur permanent, mais l’Argentin a finalement signé un nouveau contrat avec les États-Unis jusqu’en 2030.

Manchester United a désormais versé une indemnité conséquente de 7,5 millions de livres (10 millions de dollars) pour activer la clause libératoire de Pochettino, portant à la somme vertigineuse de 103 millions de livres (137 millions de dollars) ses dépenses liées au recrutement et au licenciement d’entraîneurs depuis le départ de Ferguson. Sir Jim Ratcliffe et les décideurs d’INEOS, du côté rouge de Manchester, ont également trop tardé à mettre fin au mandat de Carrick. Leur manque de réactivité persistant signifie que l’arrivée de Pochettino sera retardée d’une semaine supplémentaire.

Ils ne semblent pas mesurer la précarité de la situation actuelle de Manchester United. L’équipe est tombée à la 18e place du classement de Premier League après n’avoir remporté qu’un seul de ses 10 premiers matches en 2026-2027, et chaque minute qui passe sans que les joueurs suivent un nouveau plan accroît le risque bien réel d’une relégation en Championship.