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USWNT 1-1GOAL

« Elles ont été efficaces, pas nous » : Sophia Wilson offre de l’espoir alors que Claudia Dickey et le milieu de terrain ont flanché, les gagnantes et les perdantes de l’USWNT après une décevante défaite contre l’Espagne

Sophia Wilson et Gisele Thompson ont apporté de l’espoir à l’USWNT, mais la défaite 2-0 contre l’Espagne a soulevé de nouvelles questions sur l’alchimie au milieu de terrain et la capacité de l’équipe à être prête pour les plus grands tests.

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  • WASHINGTON - Emma Hayes avait insisté sur le fait que l'équipe nationale féminine des États-Unis devait être mise à l'épreuve. Face à l'Espagne, n°1 mondiale, ce test a rapidement mis en lumière les petits détails que l'USWNT doit encore régler. Des erreurs défensives ont laissé les États-Unis menés de deux buts après seulement 14 minutes, et une seconde période plus solide n'a pas permis d'effacer les dégâts dans cette défaite 2-0 à l'Audi Field.

    La milieu Patricia Guijarro a ouvert le score dès la 3e minute, avant que l'ailière Eva Navarro ne double la mise à la 14e. Les deux buts auraient pu être évités si l'USWNT avait été plus attentive aux petits détails : rester du bon côté de son adversaire, intervenir plus vite et fermer les espaces. Au lieu de cela, les passes courtes de l'Espagne, son jeu en une ou deux touches et ses mouvements constants ont laissé les États-Unis en difficulté pour suivre le rythme.

    « Je suis déçue pour nous aujourd'hui », a déclaré Hayes à Turner Sports après le match. « Je suis frustrée parce que j'ai le sentiment que nous ne méritions pas de perdre 2-0 aujourd'hui... mais si vous ne prenez pas soin de ces détails, vous ne méritez rien. »

    Le onze de départ semblait prometteur, avec Sophia Wilson en n°9, Trinity Rodman d'un côté et Alyssa Thompson de l'autre, une version remaniée de « Triple Espresso ». Dans l'axe, Lindsey Heaps portait le brassard, avec Rose Lavelle en n°10 et Lily Yohannes en soutien derrière elles.

    Le plus gros ajustement pour l'USWNT concernait une défense à quatre qui jouait ensemble pour la première fois. Kennedy Wesley et Tierna Davidson étaient alignées en charnière centrale, avec Emily Fox et Avery Patterson sur les côtés. Patterson était mal placée sur le premier but, et une série de petits mouvements a donné à Guijarro juste assez d'espace pour décocher une frappe lointaine qui a trompé Claudia Dickey, elle aussi mal placée.

    L'USWNT a toutefois affiché un visage bien plus solide en seconde période. Même avant la pause, Wilson avait porté la ligne d'attaque, trouvant des espaces dans le dos de la défense et déclenchant des frappes dès qu'elle avait la moindre ouverture.

    « Écoutez, nous en avons eu beaucoup, de ces occasions, aujourd'hui, que les choses soient claires, a déclaré Hayes. Elles ont été efficaces, pas nous. »

    Encore une expérience formatrice pour l'USWNT, mais encaisser deux buts aussi tôt a été difficile à digérer pour une équipe qui a les yeux rivés sur la Coupe du monde féminine 2027, et sur la possibilité de retrouver l'Espagne.

    « Je pense vraiment que l'écart entre l'Espagne et nous, par rapport à il y a trois ou quatre ans, s'est réduit, a déclaré Hayes. Si nous voulons être les meilleures, nous devons être plus cliniques. »

    GOAL décrypte les gagnantes et les perdantes de la défaite 2-0 de l'USWNT à l'Audi Field...

  • GAGNANTE : Sophia Wilson

    Sophia Wilson

    Sophia Wilson a eu la majorité des occasions offensives pour l’USWNT.

    Sophia Wilson a été le point positif de la déception de l'USWNT face à l'Espagne. Wilson s'est procuré des occasions en première comme en seconde période et a même marqué, avant que son but ne soit finalement refusé pour hors-jeu. Wilson a aussi obtenu un penalty en seconde période, même si c'est Lily Yohannes qui s'est présentée pour le tirer avant de le manquer.

    Alignée au poste de n°9, Wilson a disputé l'intégralité des 90 minutes avec l'USWNT. Même si elle n'a pas réussi à faire trembler les filets pour les Américaines, elle a connu plusieurs temps forts en prenant la profondeur dans le dos de la défense espagnole, en réussissant à frapper avec très peu d'espace, et en travaillant dur défensivement pour être le premier rideau de pression.

    Wilson a semblé parfaitement en phase avec Trinity Rodman sur le côté, ravivant l'étincelle du Triple Espresso que les supporters avaient hâte de revoir. La complicité de Wilson avec Alyssa Thompson a semblé encore en chantier, les deux effectuant parfois des appels similaires, surtout lorsque Thompson repiquait dans l'espace occupé par Wilson.

    « Je pense qu'il y a eu beaucoup de bonnes choses aujourd'hui, et Emma me l'a souligné. On ne peut pas trop se focaliser sur le résultat final », a déclaré Wilson sur l'antenne de Turner. « Évidemment, on veut les battre à la Coupe du monde. Ces matches amicaux sont une nouvelle bonne occasion de progresser et il s'agit simplement d'affiner les petits détails. »

    Malgré la défaite, c'était encourageant pour Wilson, qui disputait son 45e match comme titulaire avec l'USWNT et honorait sa 64e sélection. Il s'agit du troisième rassemblement de Wilson depuis la naissance de sa fille.

    « Je pense qu'on va prendre ce qu'on peut de ce match, tout en restant positives sur ce qu'on a bien fait », a déclaré Wilson.

  • FLOP : Claudia Dickey

    Claudia Dickey

    Claudia Dickey a disputé l’intégralité du match dans les buts pour l’USWNT et a encaissé deux buts.

    Claudia Dickey était la gardienne que la plupart s’attendaient à voir lors de cette première confrontation avec l’Espagne, et elle a été surprise hors de sa position après seulement trois minutes. C’est la conséquence d’un mélange entre la lenteur de toute l’USWNT à sortir sur le ballon et une série de petites passes rapides, avant que Patricia Guijarro n’aperçoive une petite ouverture et n’envoie une frappe puissante au second poteau hors de portée de Dickey.

    Dickey a également eu du mal dans son jeu au pied, l’Espagne exerçant un marquage serré à la relance. Dickey a cherché des opportunités pour trouver Heaps dans l’axe afin d’obtenir une remise rapide ou d’écarter le jeu, mais l’exécution n’a tout simplement pas été assez rapide.

    Dickey a encaissé le deuxième but du match peu après, cette fois à la 14e minute, quand Eva Navarro a reçu une passe en profondeur de Salma Paralluelo.

    Dickey a honoré sa 12e sélection et sa 12e titularisation samedi, et dans tous ses matches avec l’USWNT à ce jour, elle a signé huit clean sheets.

  • FLOP : le milieu de terrain de l’USWNT

    Lindsey Heaps USWNT

    Le milieu de terrain de l'USWNT, composé de Lindsey Heaps, Lily Yohannes et Rose Lavelle, a eu du mal à suivre la possession de l'Espagne.

    Ce fut un signal d’alarme pour le milieu de terrain de l’USWNT. Il était trop lent. Il s’est fait étirer. Et lorsqu’il récupérait le ballon, il peinait à le conserver. La journée est longue quand on court après la possession, et la première période l’a été particulièrement pour les États-Unis.

    Lindsey Heaps a eu du mal à perturber le jeu de passes de l’Espagne dans ce qui ressemblait souvent à une longue séquence de conservation, l’USWNT passant son temps à courir après le ballon. Pour sa 179e sélection et sa 139e titularisation, la capitaine n’a pas pu apporter la stabilité dont un milieu étiré avait besoin.

    Rose Lavelle a apporté une menace vers l’avant, mais les espaces entre elle, Heaps et Lily Yohannes ont rendu difficile, pour les trois, le fait de combiner en triangles et de se frayer un chemin face au pressing espagnol.

    Yohannes, la plus jeune joueuse du groupe américain à 18 ans, a distillé quelques ballons prometteurs dans le dos de la défense espagnole. Mais elle a eu un temps de retard au milieu et a eu du mal à conserver le ballon. Son penalty en seconde période a ajouté à la frustration : elle s’est présentée avec l’occasion de relancer l’USWNT dans le match, mais sa tentative puissante a été arrêtée.

    Hayes a procédé à des changements en seconde période, faisant entrer Claire Hutton et Ashley Sanchez à la place de Lavelle et Heaps.

  • GAGNANTE : Gisele Thompson

    Gisele Thompson

    Gisele Thompson est entrée en jeu pour la seconde période et a eu un impact immédiat en gérant la pression offensive et le rythme de l’Espagne.

    Gisele Thompson n'a pas débuté la rencontre, mais elle a su suivre la ligne d'attaque rapide de l'Espagne et a également bien conservé le ballon depuis l'arrière. Thompson n'a pas laissé le pressing incessant de l'Espagne l'empêcher d'exploiter sa vitesse dans son couloir, et elle a souvent été impliquée dans les attaques ou a enchaîné des une-deux rapides pour se sortir du pressing.

    Thompson est entrée à la place d'Avery Patterson à la 45e minute et, alors que son équipe était déjà menée 2-0, elle a apporté de la sérénité, tout en offrant une solution utile dans son couloir. Ce poste d'arrière latérale est à prendre pour Thompson si elle continue de surpasser Patterson et Lilly Reale. Thompson, âgée de seulement 20 ans, ne fait partie de l'équipe nationale A que depuis 2025, après avoir reçu sa première convocation en février 2025. Même si l'expérience de Thompson est limitée, elle a fait un bond énorme dans la hiérarchie en n'encaissant aucun but face à l'Espagne durant sa présence sur le terrain.