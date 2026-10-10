WASHINGTON - Emma Hayes avait insisté sur le fait que l'équipe nationale féminine des États-Unis devait être mise à l'épreuve. Face à l'Espagne, n°1 mondiale, ce test a rapidement mis en lumière les petits détails que l'USWNT doit encore régler. Des erreurs défensives ont laissé les États-Unis menés de deux buts après seulement 14 minutes, et une seconde période plus solide n'a pas permis d'effacer les dégâts dans cette défaite 2-0 à l'Audi Field.

La milieu Patricia Guijarro a ouvert le score dès la 3e minute, avant que l'ailière Eva Navarro ne double la mise à la 14e. Les deux buts auraient pu être évités si l'USWNT avait été plus attentive aux petits détails : rester du bon côté de son adversaire, intervenir plus vite et fermer les espaces. Au lieu de cela, les passes courtes de l'Espagne, son jeu en une ou deux touches et ses mouvements constants ont laissé les États-Unis en difficulté pour suivre le rythme.

« Je suis déçue pour nous aujourd'hui », a déclaré Hayes à Turner Sports après le match. « Je suis frustrée parce que j'ai le sentiment que nous ne méritions pas de perdre 2-0 aujourd'hui... mais si vous ne prenez pas soin de ces détails, vous ne méritez rien. »

Le onze de départ semblait prometteur, avec Sophia Wilson en n°9, Trinity Rodman d'un côté et Alyssa Thompson de l'autre, une version remaniée de « Triple Espresso ». Dans l'axe, Lindsey Heaps portait le brassard, avec Rose Lavelle en n°10 et Lily Yohannes en soutien derrière elles.

Le plus gros ajustement pour l'USWNT concernait une défense à quatre qui jouait ensemble pour la première fois. Kennedy Wesley et Tierna Davidson étaient alignées en charnière centrale, avec Emily Fox et Avery Patterson sur les côtés. Patterson était mal placée sur le premier but, et une série de petits mouvements a donné à Guijarro juste assez d'espace pour décocher une frappe lointaine qui a trompé Claudia Dickey, elle aussi mal placée.

L'USWNT a toutefois affiché un visage bien plus solide en seconde période. Même avant la pause, Wilson avait porté la ligne d'attaque, trouvant des espaces dans le dos de la défense et déclenchant des frappes dès qu'elle avait la moindre ouverture.

« Écoutez, nous en avons eu beaucoup, de ces occasions, aujourd'hui, que les choses soient claires, a déclaré Hayes. Elles ont été efficaces, pas nous. »

Encore une expérience formatrice pour l'USWNT, mais encaisser deux buts aussi tôt a été difficile à digérer pour une équipe qui a les yeux rivés sur la Coupe du monde féminine 2027, et sur la possibilité de retrouver l'Espagne.

« Je pense vraiment que l'écart entre l'Espagne et nous, par rapport à il y a trois ou quatre ans, s'est réduit, a déclaré Hayes. Si nous voulons être les meilleures, nous devons être plus cliniques. »

GOAL décrypte les gagnantes et les perdantes de la défaite 2-0 de l'USWNT à l'Audi Field...