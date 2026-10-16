Pour un rassemblement marqué par deux matches que l’Angleterre devait remporter facilement, et qu’elle a effectivement remportés sans difficulté, la semaine a donné beaucoup à dire sur l’équipe anglaise. Entre un nouveau dispositif à décortiquer et les débuts de quatre joueuses à analyser, elle a été plus riche en événements que certains ne l’imaginaient, d’autant qu’elle pourrait s’avérer décisive pour plusieurs habituées de la sélection concernant leurs chances de figurer dans le groupe pour la Coupe du monde féminine 2027.

Ella Toone, Chloe Kelly, Aggie Beever-Jones et Grace Clinton avaient toutes été écartées par Sarina Wiegman ce mois-ci, la sélectionneuse de l’Angleterre attendant de chacune d’elles un meilleur niveau de performance. Si Toone et Clinton ont finalement rejoint le rassemblement en raison de blessures d’autres joueuses, aucune des deux n’a disputé la moindre minute lors des deux matches. Le déroulement de ces rencontres n’aura fait qu’accroître les inquiétudes des joueuses restées à l’écart.

Pour les quatre, l’attention se tourne désormais vers le football en club. Briller avec leurs équipes respectives sera impératif si elles veulent inverser la dynamique négative qui pèse de plus en plus sur leurs perspectives en sélection.

Est-il déjà trop tard pour certaines ? Ou cet avertissement arrive-t-il juste à temps pour aider chacune d’elles à retrouver sa place dans les plans de la sélectionneuse avant la Coupe du monde ?