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Lionesses wake-up call 1:1Getty/GOAL

Ella Toone, Chloe Kelly et les habituées de l’équipe d’Angleterre doivent faire de leur déception pendant la trêve internationale un électrochoc avant la Coupe du monde, sous peine de manquer la sélection anglaise cet été

Plusieurs stars confirmées semblent avoir reculé dans la hiérarchie de Sarina Wiegman et devront réagir à l’heure de la reprise du football en club.

Ameé Ruszkai
Traduit par

  • Pour un rassemblement marqué par deux matches que l’Angleterre devait remporter facilement, et qu’elle a effectivement remportés sans difficulté, la semaine a donné beaucoup à dire sur l’équipe anglaise. Entre un nouveau dispositif à décortiquer et les débuts de quatre joueuses à analyser, elle a été plus riche en événements que certains ne l’imaginaient, d’autant qu’elle pourrait s’avérer décisive pour plusieurs habituées de la sélection concernant leurs chances de figurer dans le groupe pour la Coupe du monde féminine 2027.

    Ella Toone, Chloe Kelly, Aggie Beever-Jones et Grace Clinton avaient toutes été écartées par Sarina Wiegman ce mois-ci, la sélectionneuse de l’Angleterre attendant de chacune d’elles un meilleur niveau de performance. Si Toone et Clinton ont finalement rejoint le rassemblement en raison de blessures d’autres joueuses, aucune des deux n’a disputé la moindre minute lors des deux matches. Le déroulement de ces rencontres n’aura fait qu’accroître les inquiétudes des joueuses restées à l’écart.

    Pour les quatre, l’attention se tourne désormais vers le football en club. Briller avec leurs équipes respectives sera impératif si elles veulent inverser la dynamique négative qui pèse de plus en plus sur leurs perspectives en sélection.

    Est-il déjà trop tard pour certaines ? Ou cet avertissement arrive-t-il juste à temps pour aider chacune d’elles à retrouver sa place dans les plans de la sélectionneuse avant la Coupe du monde ?

  • Il est temps pour Kelly de se relever

    Chloe Kelly England Women 2026
    Getty Images

    Kelly était l’une des absentes les plus remarquées de la sélection anglaise, sur fond d’interrogations et de confusion autour de son état physique, tandis que Wiegman l’appelait à améliorer ses performances.

    Des quatre cas, celui de Kelly est de loin le plus déroutant. Lorsqu'elle n'a pas été retenue dans le groupe de l'Angleterre, Wiegman a déclaré qu'elle n'était pas assez performante, les représentants de Kelly ont indiqué à The Athletic qu'elle souffrait d'une blessure, tandis que les propos de Renee Slegers, à la tête d'Arsenal, se situaient quelque part entre les deux. « Elle a eu quelques problèmes aux ischio-jambiers, a déclaré l'entraîneur d'Arsenal. Rien que nous ayons pu constater sur le plan d'une blessure. »

    Quelle que soit la situation, une chose est claire : Kelly, qui a manqué les deux derniers matches d'Arsenal, doit retrouver le terrain et être performante. Elle a elle-même reconnu cet été avoir été déçue de ne pas avoir pu apporter davantage la saison dernière, lors de sa première saison complète depuis son retour à Arsenal. Elle n'a plus vraiment brillé depuis l'Euro 2025.

    Mais ses contributions lors de ce tournoi ont été décisives dans la conquête du titre, dans la continuité de ses performances étincelantes avec Arsenal au cours des mois précédents, qui avaient aidé le club à remporter la Ligue des champions. Tout cela était survenu après une véritable période de doute, alors que sa carrière à Manchester City touchait à sa fin. Kelly peut-elle donc surmonter cette période de doute de la même manière ?

    À cela s'ajoutent les interrogations suscitées par la décision de Wiegman d'adopter un système avec des pistons lors de la dernière trêve internationale, un dispositif auquel Kelly n'est pas naturellement adaptée. Le fait que cette formation soit ou non reconduite régulièrement pourrait déterminer son avenir immédiat en sélection.

  • Plus de places au milieu de terrain, plus de concurrence

    Ella Toone England Women 2025
    Getty Images

    Toone est un pilier du milieu de terrain de l’Angleterre depuis quatre ans, mais sa place dans le groupe est menacée par l’arrivée de nombreuses nouvelles joueuses.

    Ce changement de système a aussi permis à Wiegman d’observer de nombreuses milieux de terrain. Dans cette organisation, deux joueuses évoluaient un peu plus bas et dans l’axe, tandis que deux autres occupaient les couloirs pour soutenir Alessia Russo. Keira Walsh, Georgia Stanway et Laura Blindkilde Brown ont toutes eu du temps de jeu, tandis que Lexi Potter et Erica Parkinson ont fait leurs débuts, ce qui a encore renforcé la concurrence au milieu de terrain.

    D’un côté, ces places supplémentaires au milieu sont une bonne nouvelle pour Toone et Clinton, absentes de la liste initiale mais appelées par la suite pour remplacer des joueuses blessées : elles ont davantage de possibilités de retrouver l’équipe. De l’autre, les débuts de Potter et Parkinson, ainsi que les progrès de Blindkilde Brown et de Lucia Kendall, absente cette semaine en raison d’une blessure, font qu’elles sont désormais plus nombreuses à prétendre à ces places.

    Si Wiegman conserve ce système, Jess Park, Lauren James et Beth Mead seront également en concurrence pour les postes plus avancés, ceux qui conviendraient le mieux à Toone en particulier. Même si Wiegman n’y recourt qu’occasionnellement, la concurrence au milieu de terrain est désormais bien plus forte que les années précédentes.

  • La forme en club est déterminante

    Grace Clinton Man City Women 2025-26
    Getty Images

    En manque de temps de jeu à Manchester City, Clinton n’a disputé aucun match avec l’Angleterre en 2026.

    La discussion revient donc à la question de la forme. À cet égard, Toone semble bien plus proche d’un retour dans le groupe, et pas seulement parce qu’elle a été la première appelée en renfort après une blessure ou parce que Wiegman a salué sa réaction face à cette déception.

    Toone est restée sur le banc lors du match nul de Manchester United à Arsenal (1-1) en septembre, la nouvelle entraîneuse Eva Olid privilégiant une approche plus défensive après un début de saison difficile. La joueuse de 27 ans a toutefois régulièrement joué depuis, et les progrès de Manchester United sont de bon augure, d’autant que Toone y est une titulaire importante. « Nous pouvons travailler ensemble pour l’aider à retrouver sa place », a déclaré Olid après la non-sélection initiale de la milieu de terrain par Wiegman. La voie vers un retour semble désormais assez claire pour Toone.

    Pour Clinton, en revanche, les doutes sont plus grands. Depuis qu’elle a quitté le rouge de Manchester United pour le bleu de Manchester City à l’été 2025, elle a été freinée par des pépins physiques, a peiné à saisir ses occasions lorsqu’elle était apte à jouer et a dû faire face à une forte concurrence à Manchester City. Sa priorité est de gagner une place dans le onze de départ : sa seule titularisation cette saison a eu lieu lors de la victoire en championnat contre Charlton Athletic.

    Cet été, l’entraîneur de City Andree Jeglertz a exprimé sa confiance en Clinton et son enthousiasme à l’idée de voir ce que donnera sa deuxième saison au club. « J’ai beaucoup confiance en elle », a-t-il confié à GOAL. « Mais nous avons besoin qu’elle fasse preuve de régularité. » Elle aussi doit trouver cette régularité si elle veut être du voyage au Brésil l’été prochain, à supposer que l’Angleterre se qualifie face à l’Ukraine en décembre.

  • Un seul attaquant, la solution ?

    Aggie Beever-Jones Chelsea Women 2026-27
    Getty Images

    Wiegman a montré cette semaine qu’elle n’avait aucun problème à convoquer un groupe dans lequel Alessia Russo est la seule attaquante de métier, ce qui n’augure rien de bon pour Beever-Jones.

    Et puis il y a Aggie Beever-Jones. L’attaquante de Chelsea n’a pas commencé la saison en grande forme et n’a plus marqué en compétition depuis mars, lors de la finale de la Coupe de la Ligue. Elle a aussi connu quelques pépins physiques, mais Wiegman a confirmé mardi que son absence du groupe n’était pas due à une blessure, mais au fait qu’elle devait « être plus performante ».

    Le plus inquiétant pour la joueuse de 23 ans, c’est que la sélectionneuse de l’Angleterre a choisi de se passer d’elle et de retenir un groupe dont Russo était la seule attaquante de pointe de métier. « J’ai choisi Alessia et d’autres options au poste d’avant-centre pour le moment », a déclaré Wiegman, faisant notamment référence à Lauren Hemp, Mead et James, qui peuvent toutes jouer en pointe si nécessaire.

    Il est clair que Wiegman ne convoquera pas Beever-Jones simplement parce qu’elle a besoin d’une autre attaquante dans le groupe : la joueuse doit prouver qu’elle mérite sa place. La première étape consiste à laisser ses pépins physiques derrière elle pour retrouver sa place dans l’équipe de Chelsea. Ensuite, il lui faudra marquer.

    Sonia Bompastor, l’entraîneuse de Chelsea, lui donnera des occasions de jouer, mais, comme Toone, Kelly et Clinton, Beever-Jones devra les saisir si elle veut figurer dans le groupe de l’Angleterre pour la Coupe du monde.