Dana Marquardt se souvient parfaitement de sa présence au Signal Iduna Park lorsque le Borussia Dortmund a battu Augsbourg 2-0 en mars. Au cours de la rencontre, Alexandra Popp, triple lauréate de la Ligue des champions, médaillée d’or olympique et septuple championne d’Allemagne, est entrée sur la pelouse pour être présentée comme sa nouvelle coéquipière. « Je me suis dit que ce n’était pas possible ! », se rappelle Marquardt, prolifique attaquante de l’équipe féminine du BVB.

À plus d’un titre, l’endroit était tout indiqué pour présenter Popp au club de son cœur, qu’elle a rejoint en quittant Wolfsburg, poids lourd de la Bundesliga, et en descendant de deux divisions. C’est en effet là qu’en novembre 2019, les supporters avaient déployé une banderole qui, selon Svenja Schlenker, membre de la direction, a donné le « coup d’envoi » de la création de l’équipe féminine du Borussia Dortmund, aujourd’hui en pleine ascension. « Le football est pour tout le monde. Une équipe féminine, maintenant ! », réclamait le public.

Sept ans et quatre promotions plus tard, la présentation d’une joueuse du calibre de Popp devant le mur noir et jaune a eu des airs de consécration pour le BVB. Elle témoignait aussi de tout le travail accompli depuis la création de cette équipe, qui a débuté en septième division.

Ce n’est d’ailleurs pas la seule fois que le club a frappé les esprits. Son ascension rapide, sa professionnalisation précoce et ses affluences remarquables ont attiré l’attention. Sa défaite 2-0 au terme d’un match disputé contre le Bayern Munich, force dominante en Allemagne, en Coupe d’Allemagne la saison dernière, a constitué un autre moment marquant. « C’était un signal fort pour montrer à toute l’Allemagne que le Borussia Dortmund arrive », estime Marquardt.

Désormais en Regionalliga West, troisième échelon du football féminin allemand, le BVB n’est plus qu’à deux promotions de son premier grand objectif : atteindre la Bundesliga. Malgré l’engagement et les investissements du club, tout ne s’est pas déroulé sans accroc à Dortmund. Mais le sommet se rapproche toujours davantage et, dans le même temps, l’enthousiasme quant aux perspectives de l’équipe ne cesse de grandir.