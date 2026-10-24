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Dortmund women GFX 1:1GOAL

Dominer Schalke, rivaliser avec le Bayern Munich et recruter Alex Popp : plongée dans l’ascension fulgurante du Borussia Dortmund dans le football féminin, avec pour objectif d’accéder à la Frauen-Bundesliga

Quatre promotions consécutives ont permis au BVB d’accéder à la troisième division allemande. Le club compte désormais sur des changements majeurs, sur le terrain comme en dehors, pour atteindre l’élite.

Ameé Ruszkai
Traduit par

  • Dana Marquardt se souvient parfaitement de sa présence au Signal Iduna Park lorsque le Borussia Dortmund a battu Augsbourg 2-0 en mars. Au cours de la rencontre, Alexandra Popp, triple lauréate de la Ligue des champions, médaillée d’or olympique et septuple championne d’Allemagne, est entrée sur la pelouse pour être présentée comme sa nouvelle coéquipière. « Je me suis dit que ce n’était pas possible ! », se rappelle Marquardt, prolifique attaquante de l’équipe féminine du BVB.

    À plus d’un titre, l’endroit était tout indiqué pour présenter Popp au club de son cœur, qu’elle a rejoint en quittant Wolfsburg, poids lourd de la Bundesliga, et en descendant de deux divisions. C’est en effet là qu’en novembre 2019, les supporters avaient déployé une banderole qui, selon Svenja Schlenker, membre de la direction, a donné le « coup d’envoi » de la création de l’équipe féminine du Borussia Dortmund, aujourd’hui en pleine ascension. « Le football est pour tout le monde. Une équipe féminine, maintenant ! », réclamait le public.

    Sept ans et quatre promotions plus tard, la présentation d’une joueuse du calibre de Popp devant le mur noir et jaune a eu des airs de consécration pour le BVB. Elle témoignait aussi de tout le travail accompli depuis la création de cette équipe, qui a débuté en septième division.

    Ce n’est d’ailleurs pas la seule fois que le club a frappé les esprits. Son ascension rapide, sa professionnalisation précoce et ses affluences remarquables ont attiré l’attention. Sa défaite 2-0 au terme d’un match disputé contre le Bayern Munich, force dominante en Allemagne, en Coupe d’Allemagne la saison dernière, a constitué un autre moment marquant. « C’était un signal fort pour montrer à toute l’Allemagne que le Borussia Dortmund arrive », estime Marquardt.

    Désormais en Regionalliga West, troisième échelon du football féminin allemand, le BVB n’est plus qu’à deux promotions de son premier grand objectif : atteindre la Bundesliga. Malgré l’engagement et les investissements du club, tout ne s’est pas déroulé sans accroc à Dortmund. Mais le sommet se rapproche toujours davantage et, dans le même temps, l’enthousiasme quant aux perspectives de l’équipe ne cesse de grandir.

  • Ascension rapide

    Borussia Dortmund Women promotion
    BVB

    Quatre promotions consécutives ont propulsé Dortmund en troisième division du football féminin allemand.

    Beaucoup de choses ont changé depuis que Schlenker a parlé pour la première fois à GOAL de la création de son équipe féminine par le Borussia Dortmund, alors que celle-ci n’en était qu’à sa deuxième saison en 2022-23. À l’époque, l’équipe évoluait en sixième division, s’entraînait deux ou trois jours par semaine et attirait environ 750 spectateurs lors de ses matches à domicile.

    Quatre ans plus tard, le BVB évolue désormais en troisième division, joue avec une équipe entièrement professionnelle et accueille en moyenne 4 000 spectateurs lors de ses matches à domicile. En Allemagne, seuls l’Union Berlin et Wolfsburg, qui évoluent tous deux en Bundesliga, ont vendu plus d’abonnements pour leur équipe féminine que Dortmund, qui en compte 1 700.

    Cette évolution est le fruit de progrès constants et graduels supervisés par Schlenker, responsable du football féminin et du football des jeunes filles, qui a aussi récemment intégré le conseil d’administration du BVB. Alors que l’objectif d’accéder à la Bundesliga se rapproche, quelques personnalités de renom l’ont désormais rejointe au club.

  • Des recrues qui envoient un signal fort

    Alex Popp BVB unveiling 2026
    BVB

    Popp est la recrue la plus marquante du BVB cette année, mais elle n’est pas la seule joueuse de renom à avoir rejoint le club.

    Parmi eux, Popp est celle qui attire le plus l’attention. Elle compte parmi les plus grandes joueuses que l’Allemagne ait jamais produites et, malgré ses 35 ans, elle évolue toujours à un niveau incroyable. Lors de sa dernière saison à Wolfsburg, Popp a inscrit 14 buts et délivré quatre passes décisives en 19 matches de Bundesliga. Sans surprise, elle brille en troisième division depuis son transfert estival au BVB.

    Manuela Zinsberger, internationale autrichienne aux 109 sélections, en est une autre. L’ancienne gardienne d’Arsenal et du Bayern Munich est dans la dernière phase de sa rééducation après une blessure au ligament croisé antérieur, mais elle partage déjà sa connaissance et son expérience du jeu avec ses nouvelles coéquipières, après avoir elle aussi rejoint Dortmund cet été.

    Markus Hogner était arrivé un an plus tôt comme nouvel entraîneur principal. Avant et après un bref passage à Wolfsburg, l’homme de 59 ans a passé au total 12 ans à la tête d’Essen, club de Bundesliga. Il possède également une expérience au sein du staff technique de l’équipe nationale.

    « Peu d’entraîneurs ont autant d’années d’expérience dans le football féminin », confie Schlenker à GOAL. « Nous pensions qu’il pourrait être l’homme qu’il fallait pour mener l’équipe en Bundesliga. »

    Ralf Kellermann a désormais rejoint le projet à son tour. Entraîneur principal de Wolfsburg pendant neuf ans, période durant laquelle il a remporté deux titres en Ligue des champions, il a ensuite occupé le poste de directeur sportif pendant neuf autres années, avant de rejoindre Dortmund l’été dernier pour y exercer les mêmes fonctions. Interrogée sur ce qu’il peut apporter au projet, Schlenker sourit. « Il peut apporter beaucoup », répond-elle en riant. « Il peut apporter beaucoup ! »

  • Une ambition impressionnante

    Dana Marquardt Borussia Dortmund Women
    BVB

    Marquardt a quitté Hambourg, en passe d’accéder à la Bundesliga, pour rejoindre le BVB en quatrième division, preuve de l’attractivité de cette équipe depuis quelque temps déjà.

    Le fait que tant de noms connus rejoignent le projet témoigne du travail accompli depuis la création de l’équipe féminine de Dortmund.

    « Même de l’extérieur, je percevais déjà l’ambition et la détermination qui animaient ce projet », a confié à GOAL Kellermann, interrogé sur ce qui l’avait attiré. Son statut de directeur sportif parmi les plus réputés du football féminin a été souligné par les rumeurs qui l’ont présenté comme un candidat au même poste à Chelsea plus tôt cette année.

    « La direction du club m’a fait comprendre à chaque étape qu’elle était prête à changer, à procéder à des ajustements et à franchir les prochaines étapes. C’est ce qui m’a séduit, ainsi que la détermination et la résilience de ce club à atteindre le niveau auquel se trouve actuellement mon ancien club. »

    C’est aussi ce qui attirait déjà des joueuses évoluant plus haut dans la hiérarchie, avant même Popp et Zinsberger. Marquardt, par exemple, jouait avec Hambourg en 2. Bundesliga lorsqu’elle est partie rejoindre le BVB, alors en quatrième division, bien que le club de sa ville natale fût lui aussi engagé dans une saison qui allait le mener dans l’élite.

    « Beaucoup d’amis et d’autres joueuses me demandaient : “Pourquoi vas-tu là-bas ?”, se souvient-elle. Mais je dois vraiment dire que j’étais convaincue que, grâce à ce projet, je jouerais déjà en Bundesliga avec le BVB quelques années plus tard. J’appréciais beaucoup les objectifs du club et ce qu’il voulait devenir à l’avenir. »

  • De quoi se vanter

    Borussia Dortmund Women 2024-25
    BVB

    Battre Schalke lors du derby de la Ruhr en 2025, tout en devançant le club de Gelsenkirchen pour la montée, a été l’un des temps forts de l’ascension du BVB à travers les divisions.

    Ces dernières saisons, l’Allemagne a pu entrevoir ce que le Borussia Dortmund peut apporter au football féminin, sur le terrain comme en dehors.

    Lors de la saison 2024-25, le BVB a affronté Schalke, son plus grand rival, pour la première fois. Bien que les deux équipes évoluent en quatrième division, leur rencontre au Stadion Rote Erde de Dortmund, qui devait aussi déterminer lequel des deux clubs de la Ruhr serait promu, a attiré 10 000 spectateurs et s’est jouée à guichets fermés. Ils n’ont pas été déçus : le BVB s’est imposé 2-1, décrochant sa place en troisième division tout en privant son rival de la montée. « Ce sont des moments qui ne s’achètent pas », sourit Schlenker, fervente supportrice de Dortmund. « Je n’oublierai jamais ce moment. »

    « Honnêtement, c’était l’un des plus grands matches de ma carrière », affirme Marquardt, à l’origine du premier but du BVB et de la passe décisive sur le second ce jour-là. « Pas seulement le match, mais aussi tout ce qui l’entourait. On aurait dit que toute la ville regardait. »

    Si certaines rivalités héritées du football masculin peuvent paraître un peu artificielles dans leur version féminine, ce n’est pas le cas du Revierderby. « Impossible de ne pas en faire un derby », ajoute Marquardt. Les deux équipes se sont retrouvées quelques semaines plus tard en finale d’une coupe régionale, remportée elle aussi par le BVB. De quoi renforcer encore l’intensité d’une affiche qui reviendra cette saison, après la promotion de Schalke en troisième division la saison dernière.

    Quand GOAL suggère que le BVB est peut-être, aussi étrange que cela puisse paraître, ravi de la montée du club de Gelsenkirchen, puisque les derbys inscrits au calendrier lui donneront l’occasion de battre à nouveau Schalke, Schlenker l’interrompt aussitôt. « Pas “peut-être” », précise-t-elle avec un nouveau grand sourire. « Nous les battrons encore ! »

  • Envoyer un message

    Bayern Munich Borussia Dortmund Women 2025-26
    BVB

    Marquardt estime qu’en ayant livré une véritable bataille face au Bayern Munich en Coupe d’Allemagne, le Borussia Dortmund a envoyé un message à toute l’Allemagne : « Le Borussia Dortmund arrive. »

    Le match de prestige qui a permis d’envoyer un message au reste de l’Allemagne a eu lieu au premier tour de la Coupe d’Allemagne la saison dernière. Après une victoire 3-1 contre le Borussia Monchengladbach lors du tour de barrage, le tirage au sort du premier tour, organisé à Rote Erde, a opposé Dortmund au Bayern Munich.

    Le Bayern domine le football féminin allemand : il a remporté les quatre derniers titres de Bundesliga. Il compte aussi parmi les grandes équipes européennes, ayant disputé une demi-finale passionnante de Ligue des champions contre Barcelone, futur champion d’Europe, la saison dernière. Le fait que le BVB ait livré ce que Marquardt décrit comme « une belle bataille » face au onze type du Bayern, ne s’inclinant que 2-0, en disait long. Tout comme la présence de près de 16 000 spectateurs.

    « C’était pour nous le signe que nous sommes sur la bonne voie, que nous travaillons bien et que nos joueuses en sont capables, explique Marquardt. C’était vraiment formidable à voir, parce qu’il ne s’agit pas seulement d’avoir perdu le match. Il s’agit aussi de ce que nous pouvons en retirer et de la manière dont nous pouvons nous en servir pour atteindre, dans quelques années, la place que nous visons. Nous voulons être en Bundesliga. C’était un signal fort envoyé à toute l’Allemagne : le Borussia Dortmund arrive. »

  • Tirer des leçons

    Borussia Dortmund Women 2025-26
    BVB

    Le BVB a connu un rare accroc lors de la saison 2025-2026, la première au cours de laquelle son équipe féminine n’a pas réussi à accéder à l’échelon supérieur.

    Malgré ce début prometteur, la saison 2025-2026 s’est finalement révélée décevante. Pour la première fois de l’histoire de son équipe féminine, le Borussia Dortmund n’a pas terminé la saison en fêtant une montée. Un résultat qui suscite des sentiments mitigés. Il repousse l’accession à la Bundesliga, que le club souhaite atteindre le plus vite possible. Schlenker trouve cela frustrant, car elle estime que l’équipe « aurait été prête pour la deuxième division, sans aucun problème ».

    Mais une ascension sans accroc, comme celle vécue jusqu’à la saison dernière, n’avait jamais été considérée comme acquise : c’était seulement l’objectif visé. Et cet échec a permis de tirer des enseignements. Schlenker estime que la pression liée au fait de jouer pour un club comme le BVB a été « une raison majeure » de l’absence de montée. « Nous avons toujours été la meilleure équipe, mais nous n’avons pas gagné tous les matches », explique-t-elle. Depuis, le club a donc recruté un psychologue du sport.

    C’est aussi en partie pour cela que le club a recruté des joueuses comme Popp et Zinsberger. « Elles ont énormément d’expérience, elles ont remporté tant de coupes et il leur est plus facile de gérer cette pression, souligne Schlenker. Nous sommes convaincus qu’elles aideront toute l’équipe à gagner les matches dans les situations difficiles. » Kellermann partage cet avis et ajoute : « Elles soulagent considérablement toute l’équipe de cette pression. »

    Dortmund espère que ces enseignements porteront leurs fruits cette saison, alors que le club cherche à effacer la déception de l’an dernier et à accéder à la deuxième division à sa deuxième tentative. L’équipe a pris un excellent départ, remportant ses neuf premiers matches sans encaisser le moindre but.

  • Encore beaucoup à venir

    Borussia Dortmund Women
    BVB

    Dortmund n’est désormais plus qu’à deux montées de son objectif principal : accéder à la Bundesliga. Le club réalise aussi d’énormes progrès en dehors du terrain pour y parvenir.

    Et au-delà ? La structure de formation féminine du BVB a progressé ces dernières années. Elle compte désormais deux équipes de jeunes, dont le développement est supervisé par Thomas Sulewski, entraîneur de l’équipe première jusqu’à la nomination de Hogner l’an dernier.

    De nouvelles installations sont également en préparation. Elles rapprocheront l’équipe féminine de l’équipe masculine et du centre de formation. « Tout sera du plus haut niveau », explique Kellermann à propos du futur cadre de travail de l’équipe féminine du BVB. « Nous parlons du même système de caméras que celui utilisé au centre de formation et par l’équipe masculine sur les terrains d’entraînement. Nous parlons d’installations de récupération optimales, d’un espace de préparation physique, de salles de réunion : tout ce qui va de soi au niveau que nous visons. »

    L’encadrement de l’équipe première s’est lui aussi étoffé cet été, avec l’arrivée d’un analyste à temps plein et d’un deuxième kinésithérapeute. « Toutes ces étapes nous permettent de bâtir une structure d’accompagnement plus étoffée autour de l’équipe », ajoute Kellermann.

    Une fois le sommet atteint, et lorsque les mouvements au sein de l’effectif seront moins nombreux, des discussions plus concrètes pourront avoir lieu sur le style de jeu de l’équipe. Il sera aussi possible de parler d’ambitions européennes et des investissements qu’elles pourraient nécessiter.

    Mais tout cela viendra plus tard. Pour l’heure, le grand objectif reste d’accéder à la Bundesliga. Et après une ascension plutôt rapide, malgré l’accroc de la saison dernière, le Borussia Dortmund n’est plus très loin d’y parvenir.