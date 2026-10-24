Dana Marquardt se souvient parfaitement de sa présence au Signal Iduna Park, en mars dernier, lorsque le Borussia Dortmund a battu Augsbourg 2-0. Au cours du match, Alexandra Popp, triple vainqueure de la Ligue des champions, médaillée d’or olympique et septuple championne d’Allemagne, est entrée sur la pelouse pour être présentée comme sa nouvelle coéquipière. « Je me suis dit que ce n’était pas possible ! », se rappelle la prolifique attaquante du BVB Frauen.

À plus d’un titre, c’était l’endroit idéal pour présenter Popp aux supporters de son club de cœur. Pour le rejoindre, elle a quitté Wolfsburg, poids lourd de la Bundesliga, et est descendue de deux divisions. C’est en effet dans ce stade qu’en novembre 2019, les supporters avaient déployé une banderole qui, selon les mots de Svenja Schlenker, membre du conseil d’administration, a donné le « coup d’envoi » de la création de l’équipe féminine du Borussia Dortmund, aujourd’hui en pleine ascension. « Le football est pour tout le monde. Une équipe féminine maintenant ! », pouvait-on lire sur la banderole.

Sept ans et quatre promotions plus tard, voir le BVB présenter une joueuse du calibre de Popp devant le mur jaune et noir donnait le sentiment que la boucle était bouclée. C’était aussi la preuve du travail accompli depuis la création de cette équipe, qui a débuté en septième division.

Ce n’est pas la seule fois que le club a envoyé un signal fort. Avec son ascension rapide, sa professionnalisation précoce et ses affluences remarquables, Dortmund attire les regards. Sa défaite 2-0 face au Bayern Munich, force dominante du football allemand, après lui avoir tenu tête en Coupe d’Allemagne la saison dernière, a également marqué les esprits. « C’était un excellent signal pour montrer à toute l’Allemagne que le Borussia Dortmund arrive », estime Marquardt.

Désormais en Regionalliga West, troisième échelon du football féminin allemand, le BVB n’est plus qu’à deux promotions de son premier grand objectif : atteindre la Bundesliga. Malgré l’engagement et les investissements du club, le parcours de Dortmund n’a pas été sans difficultés. Mais le sommet se rapproche et l’enthousiasme face aux perspectives qui s’ouvrent à l’équipe ne cesse de grandir.