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Dominer Schalke, rivaliser avec le Bayern Munich et recruter Alex Popp : dans les coulisses de l’ascension fulgurante du Borussia Dortmund dans le football féminin, avec la Frauen-Bundesliga en ligne de mire

Quatre promotions consécutives ont permis au BVB d’atteindre la troisième division allemande. Désormais, le club espère que d’importantes initiatives, sur le terrain comme en dehors, le mèneront jusqu’à l’élite.

Ameé Ruszkai
Traduit par

  • Dana Marquardt se souvient parfaitement de sa présence au Signal Iduna Park, en mars dernier, lorsque le Borussia Dortmund a battu Augsbourg 2-0. Au cours du match, Alexandra Popp, triple vainqueure de la Ligue des champions, médaillée d’or olympique et septuple championne d’Allemagne, est entrée sur la pelouse pour être présentée comme sa nouvelle coéquipière. « Je me suis dit que ce n’était pas possible ! », se rappelle la prolifique attaquante du BVB Frauen.

    À plus d’un titre, c’était l’endroit idéal pour présenter Popp aux supporters de son club de cœur. Pour le rejoindre, elle a quitté Wolfsburg, poids lourd de la Bundesliga, et est descendue de deux divisions. C’est en effet dans ce stade qu’en novembre 2019, les supporters avaient déployé une banderole qui, selon les mots de Svenja Schlenker, membre du conseil d’administration, a donné le « coup d’envoi » de la création de l’équipe féminine du Borussia Dortmund, aujourd’hui en pleine ascension. « Le football est pour tout le monde. Une équipe féminine maintenant ! », pouvait-on lire sur la banderole.

    Sept ans et quatre promotions plus tard, voir le BVB présenter une joueuse du calibre de Popp devant le mur jaune et noir donnait le sentiment que la boucle était bouclée. C’était aussi la preuve du travail accompli depuis la création de cette équipe, qui a débuté en septième division.

    Ce n’est pas la seule fois que le club a envoyé un signal fort. Avec son ascension rapide, sa professionnalisation précoce et ses affluences remarquables, Dortmund attire les regards. Sa défaite 2-0 face au Bayern Munich, force dominante du football allemand, après lui avoir tenu tête en Coupe d’Allemagne la saison dernière, a également marqué les esprits. « C’était un excellent signal pour montrer à toute l’Allemagne que le Borussia Dortmund arrive », estime Marquardt.

    Désormais en Regionalliga West, troisième échelon du football féminin allemand, le BVB n’est plus qu’à deux promotions de son premier grand objectif : atteindre la Bundesliga. Malgré l’engagement et les investissements du club, le parcours de Dortmund n’a pas été sans difficultés. Mais le sommet se rapproche et l’enthousiasme face aux perspectives qui s’ouvrent à l’équipe ne cesse de grandir.

  • Ascension rapide

    Borussia Dortmund Women promotion
    BVB

    Quatre promotions consécutives ont propulsé Dortmund en troisième division du football féminin allemand.

    Beaucoup de choses ont changé depuis que Schlenker s’est entretenue pour la première fois avec GOAL au sujet de la création de l’équipe féminine du Borussia Dortmund, alors que celle-ci n’en était qu’à sa deuxième saison, en 2022-2023. À l’époque, l’équipe évoluait en sixième division, s’entraînait deux ou trois jours par semaine et attirait environ 750 spectateurs à ses matches à domicile.

    Quatre ans plus tard, le BVB évolue désormais en troisième division avec une équipe entièrement professionnelle et accueille en moyenne 4 000 spectateurs à ses matches à domicile. En Allemagne, seuls l’Union Berlin et Wolfsburg, tous deux en Bundesliga, ont vendu davantage d’abonnements pour leur équipe féminine que les 1 700 écoulés par Dortmund.

    C’est le fruit d’une progression constante, étape par étape, sous la houlette de Schlenker, responsable du football féminin et du football des jeunes filles, qui a également récemment intégré le conseil d’administration du BVB. Aujourd’hui, alors que l’objectif d’atteindre la Bundesliga se rapproche toujours plus, quelques personnalités de premier plan l’ont rejointe au club.

  • Des recrutements retentissants

    Alex Popp BVB unveiling 2026
    BVB

    Popp est la recrue la plus marquante de l’équipe du BVB cette année, mais elle n’est pas la seule joueuse de renom à être arrivée.

    Parmi elles, Popp est celle qui attire le plus l’attention. Elle compte parmi les plus grandes joueuses que l’Allemagne ait jamais produites et, malgré ses 35 ans, évolue toujours à un niveau incroyable. Pour sa dernière saison à Wolfsburg, Popp a inscrit 14 buts et délivré quatre passes décisives en 19 matches de Bundesliga. Sans surprise, elle brille en troisième division depuis son arrivée au BVB cet été.

    Manuela Zinsberger, internationale autrichienne aux 109 sélections, en est une autre. L’ancienne gardienne d’Arsenal et du Bayern Munich est dans la dernière phase de sa rééducation après une blessure au ligament croisé antérieur, mais elle partage déjà sa connaissance et son expérience du jeu avec ses nouvelles coéquipières, après avoir elle aussi rejoint Dortmund cet été.

    Markus Hogner était arrivé un an plus tôt au poste d’entraîneur principal. Avant et après un bref passage à Wolfsburg, l’homme de 59 ans a dirigé Essen, club de Bundesliga, pendant 12 ans au total. Il a également fait partie du staff de l’équipe nationale.

    « Il n’y a pas beaucoup d’entraîneurs qui ont autant d’années d’expérience dans le football féminin », confie Schlenker à GOAL. « Nous pensions qu’il pourrait être l’homme de la situation pour mener l’équipe en Bundesliga. »

    Ralf Kellermann s’est lui aussi joint au projet. Entraîneur principal de Wolfsburg pendant neuf ans, période durant laquelle il a remporté deux Ligues des champions, il a ensuite été directeur sportif pendant neuf autres années, jusqu’à son arrivée à Dortmund cet été pour y occuper le même poste. Schlenker sourit lorsqu’on lui demande ce qu’il peut apporter au projet. « Il peut apporter beaucoup, dit-elle en riant. Il peut apporter beaucoup ! »

  • Une ambition impressionnante

    Dana Marquardt Borussia Dortmund Women
    BVB

    Marquardt a quitté Hambourg, en passe d’accéder à la Bundesliga, pour rejoindre le BVB en quatrième division, illustrant le pouvoir d’attraction de cette équipe depuis quelque temps déjà.

    Le fait que tant de noms connus rejoignent le projet témoigne du travail accompli depuis la création de l’équipe féminine de Dortmund.

    « Même de l’extérieur, je percevais déjà l’ambition et la détermination qui animaient ce projet », a expliqué à GOAL Kellermann, interrogé sur ce qui l’avait attiré. Sa réputation de l’un des meilleurs directeurs sportifs du football féminin avait encore été soulignée par les rumeurs qui le plaçaient parmi les candidats au même poste à Chelsea plus tôt cette année.

    « La direction du club m’a fait comprendre à chaque étape qu’elle était prête à changer, à procéder à des ajustements et à franchir les prochaines étapes. C’est ce qui m’a séduit, tout comme la détermination et la résilience de ce club à atteindre le niveau où se trouve actuellement mon ancien club. »

    C’est aussi ce qui attirait déjà des joueuses prêtes à descendre de plusieurs divisions pour rejoindre le projet, avant Popp et Zinsberger. Marquardt, par exemple, évoluait en 2. Bundesliga avec Hambourg lorsqu’elle a décidé de rejoindre le BVB, alors en quatrième division, même si le club de sa ville natale était lui aussi engagé dans une saison qui allait le mener dans l’élite.

    « Beaucoup d’amis et d’autres joueuses me demandaient : « Pourquoi vas-tu là-bas ? » », se souvient-elle. « Mais je dois vraiment dire que ce projet me donnait la certitude que, quelques années plus tard, je jouerais déjà en Bundesliga avec le BVB. J’appréciais beaucoup les objectifs du club et ce qu’il voulait devenir à l’avenir. »

  • Le droit de se vanter

    Borussia Dortmund Women 2024-25
    BVB

    La victoire contre Schalke dans le derby de la Ruhr en 2025, accompagnée d’une montée obtenue devant le club de Gelsenkirchen, a été l’un des temps forts de l’ascension du BVB de division en division.

    Ces dernières saisons, l’Allemagne a pu entrevoir, sur le terrain comme en dehors, ce que le Borussia Dortmund peut apporter au football féminin.

    Lors de la saison 2024-2025, le BVB a affronté pour la première fois Schalke, son plus grand rival. Bien que les deux équipes évoluent en quatrième division, leur rencontre au Stadion Rote Erde de Dortmund, qui devait aussi déterminer lequel des deux clubs de la Ruhr serait promu, s’est jouée à guichets fermés devant 10 000 spectateurs. Le public n’a pas été déçu : le BVB s’est imposé 2-1 pour accéder à la troisième division, tout en privant son rival de la montée. « Ce sont des moments qui ne s’achètent pas », sourit Schlenker, supportrice inconditionnelle de Dortmund. « Je n’oublierai jamais ce moment. »

    « C’était l’un des plus grands matches de ma carrière, pour être honnête », affirme Marquardt, qui a marqué le premier but du BVB et délivré la passe décisive sur le second ce jour-là. « Pas seulement le match, mais tout ce qu’il y avait autour. On aurait dit que toute la ville regardait. »

    Si certaines rivalités du football masculin peuvent sembler un peu artificielles dans leur équivalent féminin, ce n’est pas le cas du derby de la Ruhr. « Impossible de ne pas en faire un derby », ajoute Marquardt. Les deux équipes se sont retrouvées quelques semaines plus tard en finale d’une coupe régionale, remportée elle aussi par le BVB. De quoi renforcer encore l’intensité d’une confrontation qui reviendra cette saison, après la montée de Schalke en troisième division la saison dernière.

    Quand GOAL fait remarquer que le BVB est peut-être, aussi étrange que cela puisse paraître, heureux de la montée du club de Gelsenkirchen, puisque ces derbies lui donneront l’occasion de battre à nouveau Schalke, Schlenker l’interrompt aussitôt. « Pas peut-être », précise-t-elle avec un autre grand sourire. « Nous allons encore les battre ! »

  • Envoyer un message

    Bayern Munich Borussia Dortmund Women 2025-26
    BVB

    Marquardt estime qu’en livrant une véritable bataille face au Bayern Munich lors du choc de Coupe d’Allemagne, le Borussia Dortmund a envoyé un message à toute l’Allemagne : « Le Borussia Dortmund arrive. »

    Le match de prestige qui a permis d’envoyer un message au reste de l’Allemagne a eu lieu au premier tour de la Coupe d’Allemagne la saison dernière. Après une victoire 3-1 contre le Borussia Monchengladbach lors du tour de barrages, Dortmund a hérité du Bayern Munich lors du tirage au sort du premier tour, organisé à Rote Erde.

    Le Bayern domine le football féminin allemand, avec les quatre derniers titres de Bundesliga à son actif. Il compte aussi parmi les meilleures équipes d’Europe, après avoir disputé une demi-finale de Ligue des champions haletante face à Barcelone, futur champion d’Europe, la saison dernière. Que le BVB ait livré ce que Marquardt décrit comme « une belle bataille » face à un onze du Bayern au complet, ne s’inclinant que 2-0, en disait long. Tout comme la présence de près de 16 000 spectateurs.

    « C’était pour nous le signe que nous sommes sur la bonne voie, que nous faisons du bon travail et que nos joueuses en sont capables, explique Marquardt. C’était vraiment, vraiment formidable à voir, parce qu’il ne s’agit pas seulement du fait que nous avons perdu ce match. Il s’agit aussi de ce que nous pouvons en tirer pour atteindre, dans quelques années, la position que nous visons. Nous voulons évoluer en Bundesliga. C’était un signal fort envoyé à toute l’Allemagne : le Borussia Dortmund arrive. »

  • Tirer des leçons

    Borussia Dortmund Women 2025-26
    BVB

    Le BVB a connu un rare coup d’arrêt lors de la saison 2025-2026, la première au cours de laquelle son équipe féminine n’a pas obtenu la montée.

    Malgré ce début prometteur, la saison 2025-2026 allait finalement être décevante. Pour la première fois de son histoire, l’équipe féminine du Borussia Dortmund n’a pas terminé la saison en fêtant une montée. Ce résultat suscite des sentiments partagés. Il retarde l’accession à la Bundesliga, visée le plus rapidement possible, et frustre Schlenker, qui estime que l’équipe « aurait été prête pour la deuxième division, sans aucun problème ».

    Mais une ascension sans accroc, comme celle que l’équipe avait connue jusqu’à la saison dernière, n’avait jamais été considérée comme acquise : c’était un objectif. Cet échec a permis de tirer des enseignements. Schlenker pense que la pression liée au fait de jouer pour un club aussi grand que le BVB est « l’une des principales raisons » pour lesquelles la montée n’a pas eu lieu. « Nous étions toujours la meilleure équipe, mais nous n’avons pas gagné tous les matches », explique-t-elle. Depuis, le club a donc recruté un psychologue du sport.

    C’est aussi en partie pour cette raison que le club a recruté des joueuses comme Popp et Zinsberger. « Elles ont énormément d’expérience, elles ont remporté beaucoup de coupes et il leur est plus facile de gérer cette pression », souligne Schlenker. « Nous sommes certaines qu’elles aideront l’ensemble de l’équipe à gagner les matches dans les situations difficiles. » Kellermann partage cet avis et ajoute : « Elles soulagent considérablement toute l’équipe de cette pression. »

    Dortmund espère tirer profit de ces enseignements cette saison pour effacer la déception de l’an dernier et accéder à la deuxième division à sa deuxième tentative. L’équipe a pris un excellent départ, remportant ses neuf premiers matches sans encaisser le moindre but.

  • Encore beaucoup de choses à venir

    Borussia Dortmund Women
    BVB

    Dortmund n’est désormais plus qu’à deux montées de son objectif principal, accéder à la Bundesliga. Le club réalise également d’énormes progrès en dehors du terrain pour y parvenir.

    Et au-delà ? La structure de formation féminine du BVB a progressé ces dernières années. Elle compte désormais deux équipes de jeunes, dont le développement est supervisé par Thomas Sulewski, entraîneur de l’équipe première jusqu’à la nomination de Hogner l’an dernier.

    De nouvelles installations sont également en projet. Elles rapprocheront l’équipe féminine de l’équipe masculine et du centre de formation. « Tout sera du plus haut niveau », explique Kellermann à propos du futur domicile de l’équipe féminine du BVB. « Nous parlons du même système de caméras que celui utilisé au centre de formation et par l’équipe masculine sur les terrains d’entraînement. Nous parlons d’installations de récupération optimales, d’un espace de préparation athlétique, de salles de réunion : tout ce qui va de soi au niveau que nous visons. »

    L’encadrement de l’équipe première s’est lui aussi étoffé cet été, avec l’arrivée d’un analyste à temps plein et d’un deuxième kinésithérapeute. « Toutes ces étapes nous permettent de mettre en place une structure d’accompagnement plus étoffée autour de l’équipe », ajoute Kellermann.

    Une fois le sommet atteint, et lorsque le renouvellement de l’effectif sera moins important, des discussions plus concrètes pourront avoir lieu sur le style de jeu de l’équipe. Il sera alors aussi possible d’évoquer les ambitions européennes et les investissements qu’elles pourraient nécessiter.

    Mais tout cela appartient à l’avenir. Pour l’heure, le grand objectif reste d’accéder à la Bundesliga. Et après une ascension plutôt rapide, malgré le coup d’arrêt de la saison dernière, le Borussia Dortmund n’est plus très loin d’y parvenir.