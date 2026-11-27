Cette déclaration s’inscrit dans ce qui semble être une constante de la communication de Ballers in God : un message d’acceptation affirmant que Jésus aime tout le monde, même les personnes en désaccord avec les opinions du réseau. Mais la nature exacte de ces opinions reste floue, alors que le groupe fait face à des accusations d’homophobie, de transphobie et d’opposition à l’avortement.

Jon Holmes, fondateur de Sports Media LGBT+, une organisation de défense des droits et publication numérique consacrée à la communauté LGBTQ+ dans le sport, n’est pas convaincu. « Je pense que l’organisation a publié par le passé des messages discutables sur les réseaux sociaux », explique-t-il à GOAL. « Concernant le volet LGBTQ+ de cette affaire, je ne les ai pas vraiment vus y répondre. Ils ont publié un communiqué après la polémique sur la célébration du but de Nmecha, mais il ne répondait pas directement à beaucoup de questions essentielles qui avaient été soulevées. C’est à eux de décider s’ils veulent ou non clarifier leur position. »

Kick It Out, organisation de lutte contre les discriminations dans le football, indique que les signalements d’incidents homophobes dans le football professionnel au Royaume-Uni ont augmenté de 24 % en 2025-2026, tandis que ceux concernant les abus en ligne ont progressé de 23 %. Holmes souligne toutefois qu’il est impossible d’établir un lien entre cette forte hausse et la visibilité croissante du christianisme évangélique au plus haut niveau du football.

« Je pense qu’il est tout simplement trop difficile d’établir un lien. Il n’est pas question de mettre des gens en cause en raison de leur foi, car ce serait en soi discriminatoire. Parmi toutes les personnes avec lesquelles j’ai discuté de ce sujet, aucune n’a voulu risquer d’exclure des gens à cause de leur foi. C’est la dernière chose que quiconque souhaite. Mais, manifestement, il faut s’interroger sur ce que Ballers in God a déclaré par le passé, et sur le fait que le groupe ne dit pas grand-chose aujourd’hui.

« Il n’y a pas si longtemps, l’an dernier seulement, pendant le Mois des fiertés, ils publiaient des messages sur les brassards arc-en-ciel et se réjouissaient que la Premier League abandonne Rainbow Laces. Cette année, ils ne l’ont pas fait, alors même que la Premier League est passée à une autre campagne. Elle n’a pas pour autant renoncé à ses valeurs d’inclusion des personnes LGBTQ+. D’après ce que j’ai vu, Ballers in God ne publie pas ce genre de messages sur les réseaux sociaux cette année. Il semble donc y avoir un changement de stratégie.

« Nous devons simplement tous veiller à mieux comprendre les motivations des organisations. Au fond, tout le monde devrait vouloir la même chose : qu’il n’y ait aucune forme de discrimination, que ce soit envers la foi, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne. Si nous croyons vraiment à la création d’un football sans discrimination, nous devrions poursuivre les mêmes objectifs. »

Daniels estime que la diversification du football, notamment la présence de chrétiens qui expriment davantage leur foi, a accru le risque de tensions, même s’il ne pense pas que celles-ci existent dans le vestiaire. « Quand on travaille dans un vestiaire, la seule chose qui compte au moment de recruter un joueur, c’est de savoir s’il a une bonne personnalité. Vous voulez un nouvel arrière gauche, ou une doublure à ce poste : “Est-ce un bon arrière gauche ?” C’est tout ce qui vous importe. Vous ne vous souciez vraiment pas de sa vie privée, tant qu’il respecte la loi. Aucun entraîneur, aucun directeur sportif, aucun coéquipier ne s’en soucie. Pas du tout. Votre vie privée ne regarde que vous.

« J’ai passé toute ma vie professionnelle dans le football. Je n’ai jamais observé, surtout à l’époque plus récente dont nous parlons, d’homophobie dans les vestiaires, qu’elle vienne de chrétiens ou de non-chrétiens. Cela ne veut pas dire que ce soit vrai partout, mais je ne peux témoigner que de mon expérience personnelle. Dans le football que j’ai connu, les gens s’intéressent simplement au joueur. »

Daniels évoque également la polémique entourant Guehi et Sam Morsy, capitaine d’Ipswich et musulman, pendant la campagne Rainbow Laces en 2024. Ce dernier avait refusé de porter le brassard arc-en-ciel au nom de sa foi. « Cela a porté sur la place publique une question d’une réelle importance dans une démocratie libérale : la liberté de parole et d’expression. C’est la chance de vivre dans un pays où l’on attend de chacun, où la règle est de respecter toutes les religions, toutes les orientations sexuelles et toutes les origines ethniques. Il s’agit d’un respect mutuel dans un cadre démocratique. Il faut le concilier avec la liberté d’expression qui permet de dire : “Eh bien, je ne partage pas vraiment votre point de vue sur cette question, ni votre analyse philosophique ou socioculturelle.”

« Savoir vivre ensemble et entretenir de véritables relations humaines, c’est pouvoir dire : “Nous ne sommes pas d’accord là-dessus, mais acceptons qu’en tant qu’êtres humains, nous devions parfois reconnaître nos désaccords, même sur des sujets très profonds et difficiles.” Ce qui s’est passé ici, c’est qu’un incident a fait éclater au grand jour tout le débat sur la tolérance mutuelle, l’acceptation mutuelle et la possibilité d’avoir des opinions différentes. C’est cela, la démocratie, non ?

« Cette discussion n’aurait absolument pas eu lieu il y a 10 ou 20 ans, parce qu’il n’y aurait pas eu plus de cinq personnes se disant chrétiennes dans le football professionnel. Ce qui se passe, manifestement, c’est que l’arrivée dans le football de la foi chrétienne, mais aussi de la foi musulmane et d’autres religions, a modifié l’équilibre entre une perspective laïque et une perspective religieuse. Il y a davantage d’équilibre aujourd’hui et donc, d’une certaine manière, davantage de tensions qui n’auraient tout simplement pas existé auparavant. »