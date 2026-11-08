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Decision Day 1-1GOAL

Decision Day de la MLS : Greg Vanney a-t-il fait son temps ? Le LA Galaxy laisse filer sa place en play-offs, Nashville SC entre dans l’histoire et l’Inter Miami s’effondre

Nashville aborde les playoffs au plus haut de son histoire, tandis que la capitulation du Galaxy soulève des questions sur l’avenir de Greg Vanney et que les failles défensives de Miami donnent de l’espoir à ses rivaux.

Thomas Hindle
Traduit par

  • La semaine dernière, Cristian Espinoza s’était montré peu enclin à dire si Nashville SC établirait un nouveau record de points sur une saison de MLS.

    « Je l’espère », avait-il répondu avec un sourire en coin.

    Et, ironie du sort pour une équipe qui a donné l’impression que tout était facile, il restait une part d’incertitude. B.J. Callaghan alignerait-il sa meilleure équipe ou ferait-il preuve de prudence face au FC Cincinnati ? Prendrait-il le risque de voir un joueur se blesser après avoir remporté le Supporters’ Shield et égalé le record de 74 points établi par l’Inter Miami en saison régulière ?

    Les espoirs d’Espinoza se sont finalement concrétisés. Callaghan a aligné ses meilleurs joueurs et, même si Nashville a dû batailler, un doublé inscrit coup sur coup par Sam Surridge en seconde période lui a offert une victoire 2-0 et une place dans l’histoire.

    Ce fut, à vrai dire, le temps fort d’une Decision Day par ailleurs quelque peu terne. Le principal rebondissement dans la course aux playoffs s’est produit dans l’Utah, où le LA Galaxy s’est effondré tandis qu’un RSL bien organisé décrochait une place en wild card. À l’Est, le Chicago Fire de Robert Lewandowski et le New England Revolution pouvaient regretter d’avoir laissé passer des occasions de grimper au classement.

    GOAL revient sur les principaux enseignements de la Decision Day en MLS...

  • Nashville entre dans l’histoire (encore une fois)

    FC Cincinnati v Nashville SC
    Getty Images Sport

    Nashville a établi un nouveau record de points en s’imposant 2-0 face à Cincinnati samedi soir.

    Les félicitations sont de mise.

    Nashville n’a pas seulement été la meilleure équipe cette saison, mais peut-être aussi la formation de MLS la plus complète de ces dernières années. Deux choses sont remarquables. La première, c’est que cette équipe ne présente aucune véritable faille : elle domine autant en défense qu’en attaque. La seconde, c’est sa capacité à ne jamais relâcher ses efforts. Semaine après semaine, Nashville a marqué des buts en fin de match. Il était presque parfait que, même dans un match qui ne « comptait » pas vraiment, Sam Surridge inscrive le deuxième but à la 86e minute pour sceller la victoire. C’est tout Nashville.

    Et maintenant ? Nashville a droit à son moment. Le club s’est fait une place dans les livres d’histoire. Cela s’annonce aussi quelque peu inquiétant pour le vainqueur du match de barrage de la wild card entre le FC Cincy et Orlando City. L’un ou l’autre a-t-il vraiment une chance dans une série au meilleur des trois matchs ? Vous pourriez être surpris.

  • Le LA Galaxy gâche tout : Vanney est-il sur le départ ?

    Real Salt Lake v LA Galaxy
    Getty Images Sport

    Le Galaxy de Vanney n’a pas répondu présent face au RSL et a quitté les places qualificatives pour les play-offs à la dernière marche.

    La question du maintien de Greg Vanney à son poste devrait susciter beaucoup de débats. La décision pourrait être délicate. Vanney peut invoquer les blessures pour expliquer les difficultés de son équipe, à commencer par celles de Riqui Puig, qui a désormais manqué deux saisons entières après deux opérations successives du genou. Lorsqu’il est en forme, il compte parmi les meilleurs joueurs de MLS. Aucune équipe ne peut surmonter une telle absence.

    Reste que le Galaxy est un club aux exigences particulièrement élevées. Aucune équipe n’a remporté plus de titres en MLS. C’est ce qui se rapproche le plus d’une franchise historique dans cette ligue. Certaines fautes peuvent toutefois justifier assez facilement un licenciement. Le Galaxy avait son destin en main avant son match de samedi contre le RSL. Il est difficile d’aller jouer là-bas, mais un point lui suffisait pour se qualifier pour les playoffs de MLS.

    Au lieu de cela, le Galaxy s’est effondré. Le RSL aurait dû mener 4-0 après 20 minutes. Sur le papier, le score laisse penser à une courte victoire 2-1. En réalité, le Galaxy a subi une correction. Il a manqué les playoffs de MLS pour la deuxième saison consécutive. Vanney doit-il partir ?

  • Ne souhaitez jamais voir Brian Schmetzer perdre

    San Diego FC v Seattle Sounders FC
    Getty Images Sport

    L’entraîneur des Sounders a conduit son équipe à une remontée tardive qui lui a permis de décrocher une place en playoffs.

    Il y a quelques mois, l’entraîneur des Seattle Sounders, Brian Schmetzer, se plaignait ouvertement de l’état de son effectif. Une cascade de blessures et un manque d’investissements mettaient le club en difficulté. Les Sounders ont établi un nouveau record du club avec huit défaites consécutives. La situation semblait bien sombre à Seattle.

    Mais ils ont su rebondir. Un recrutement bien mené, avec l’arrivée de l’attaquant de premier plan Dejan Joveljic, les y a aidés. Le retour de tous les joueurs à leur meilleur niveau au bon moment a également compté. Résultat : une belle série en fin de saison. Pas une période de domination, plutôt des résultats arrachés, qui les ont fait passer d’une équipe hors course à une formation tout juste qualifiée pour les play-offs. Seattle a connu une mauvaise saison. Mais le club disputera tout de même les play-offs grâce à une victoire 2-1 contre le LAFC lors de la dernière journée. Et c’est, au bout du compte, ce qui importe.

  • L’Inter Miami paraît fragile au pire moment

    FBL-MLS-INTER MIAMI-CHARLOTTE CF
    AFP

    L’Inter Miami laisse filer une avance confortable de 3-0 et concède un match nul frustrant face au Charlotte FC

    Le ballon ne ment pas ? L’Inter Miami ne joue pas très bien au football depuis un bon moment. Certes, le club est deuxième à l’Est. Certes, il a techniquement remporté un trophée cette année, la Campeones Cup. Mais l’équipe manque toujours d’équilibre. Les défenseurs sont souvent à la peine. Le milieu de terrain manque de jambes. Ce championnat est intense, exige beaucoup de courses et, franchement, l’effort y compte parfois plus que la qualité.

    Pourtant, Miami continue de gagner.

    Jusqu’à samedi. Miami menait 3-0 à la pause et semblait se diriger vers une victoire tranquille. Mais Charlotte avait dominé les débats. Et, contrairement à tant d’autres équipes cette saison, Charlotte en a été récompensé. Trois buts en seconde période ont porté le score à 3-3, un résultat finalement équitable. Il y a une première fois à tout.