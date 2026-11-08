La semaine dernière, Cristian Espinoza s’était montré peu enclin à dire si Nashville SC établirait un nouveau record de points sur une saison de MLS.

« Je l’espère », avait-il répondu avec un sourire en coin.

Et, ironie du sort pour une équipe qui a donné l’impression que tout était facile, il restait une part d’incertitude. B.J. Callaghan alignerait-il sa meilleure équipe ou ferait-il preuve de prudence face au FC Cincinnati ? Prendrait-il le risque de voir un joueur se blesser après avoir remporté le Supporters’ Shield et égalé le record de 74 points établi par l’Inter Miami en saison régulière ?

Les espoirs d’Espinoza se sont finalement concrétisés. Callaghan a aligné ses meilleurs joueurs et, même si Nashville a dû batailler, un doublé inscrit coup sur coup par Sam Surridge en seconde période lui a offert une victoire 2-0 et une place dans l’histoire.

Ce fut, à vrai dire, le temps fort d’une Decision Day par ailleurs quelque peu terne. Le principal rebondissement dans la course aux playoffs s’est produit dans l’Utah, où le LA Galaxy s’est effondré tandis qu’un RSL bien organisé décrochait une place en wild card. À l’Est, le Chicago Fire de Robert Lewandowski et le New England Revolution pouvaient regretter d’avoir laissé passer des occasions de grimper au classement.

GOAL revient sur les principaux enseignements de la Decision Day en MLS...