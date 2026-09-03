De proies à chasseuses : au cœur de la quête de Chelsea pour reconquérir sa couronne en Women's Super League
Pour la plupart des équipes, remporter un trophée et décrocher une place en Ligue des champions serait synonyme de bonne saison. Chelsea, lauréat de six titres consécutifs de Women’s Super League jusqu’à cette troisième place obtenue la saison dernière, n’est pas comme la plupart des équipes. D’ailleurs, l’entraîneure Sonia Bompastor en rit à l’idée que la saison dont elle parle avec autant de déception ferait le bonheur de tant d’autres.
« Parfois, une partie de ma réflexion consiste à me dire : “En fait, si tout le monde pense que c’était une très mauvaise saison pour Chelsea, alors waouh”. Les attentes sont vraiment très élevées. »
Ce qui rend cette idée encore plus étrangère à Bompastor, c’est le fait qu’avant de prendre les rênes des Blues à l’été 2024, elle était à Lyon, le club aux huit sacres européens qui n’a manqué le titre de champion qu’une seule fois lors des 20 dernières saisons. Gagner un trophée et se qualifier pour l’Europe, ce n’est pas seulement insuffisant pour Chelsea, ça l’est aussi pour elle.
Ainsi, l’exercice 2025-2026 a placé le club, l’entraîneure et les joueuses dans des situations qu’ils n’avaient soit jamais connues, soit rarement connues, soit plus connues depuis très longtemps. Malgré un triomphe en Coupe de la Ligue, ce fut la pire saison de Chelsea en WSL depuis 2018-2019, avec les premières défaites consécutives des Blues en championnat depuis 2015 et les premières défaites d’affilée toutes compétitions confondues dans la carrière d’entraîneure de Bompastor.
Tous les regards se sont donc tournés vers les championnes déchues cet été, et vers leur manière de réagir à une telle déception, une attention encore renforcée par les départs de la capitaine Millie Bright et de l’attaquante recordwoman Sam Kerr, ainsi que par une recherche d’avant-centre qui a commencé avec son lot de fausses joies.
Quand Bompastor a succédé à Emma Hayes il y a deux ans, elle a pu entretenir l’élan bâti par les quintuples championnes en titre de WSL, déjouant toutes les attentes d’une saison de transition en guidant Chelsea vers une sixième couronne consécutive. Désormais, toutefois, cette transition est en cours et Bompastor commence à façonner cette équipe à son image.
La question est de savoir si elle et Chelsea en ont fait assez depuis la fin de cette décevante saison 2025-2026 pour revenir au sommet de la WSL.
Les blessures s’accumulent
À première vue, Chelsea avait deux principaux problèmes la saison dernière : un manque d’efficacité dans le dernier tiers, qui a conduit à son plus faible total de buts en sept ans, et un nombre d’absences sur blessure handicapant.
Les deux sont d’ailleurs liés, car lorsqu’une équipe est privée de son avant-centre titulaire, comme ce fut le cas de Chelsea en raison de la blessure aux ischio-jambiers de Mayra Ramirez, ou de sa joueuse phare, avec Lauren James absente pendant trois mois, ce qui signifie qu’elle n’a débuté que la moitié des matches de championnat des Blues, l’impact est notable.
Ainsi, il faut trouver un équilibre dans l’analyse de la saison dernière. Oui, elle a été décevante, mais il y avait des raisons à cela qui échappaient quelque peu au contrôle de Chelsea. Nathalie Bjorn, qui a elle-même connu certaines des blessures les plus cruelles la saison dernière, est d’accord. « Je pense que nous avons un très bon effectif, dit-elle à GOAL. Mais c’est difficile quand des joueuses qui disputent beaucoup de minutes et sont très importantes pour l’équipe subissent ces blessures. »
De façon encourageante, Bompastor admet que la situation des blessures est aussi un sujet sur lequel elle et le club ont « réfléchi ». « Il était important pour nous de tirer les leçons de ce qui, selon nous, ne s’est peut-être pas bien passé la saison dernière et de voir ce que nous pouvons améliorer à l’approche de cette nouvelle saison », dit-elle.
Des renforts offensifs
Parallèlement, régler les problèmes dans le dernier tiers offensif a été l’un des axes majeurs du mercato estival de Chelsea. Alors que le départ de Kerr se profilait, Chelsea semblait sur le point de recruter la star de Manchester City Khadija Shaw, avant qu’elle ne prolonge avec les nouvelles championnes de WSL. Les dossiers Felicia Schroder, qui a rejoint le Real Madrid contre une indemnité proche d’un record du monde, et Salma Paralluelo, désormais à Lyon après avoir quitté Barcelone, n’ont pas abouti non plus.
« Il faut toujours anticiper », explique Bompastor. « Nous savons désormais que la concurrence devient de plus en plus forte, avec de nombreux clubs capables d’investir dans le football féminin. »
Au final, Chelsea a recruté Melvine Malard en provenance de Manchester United, que Bompastor connaît bien depuis son passage à Lyon. L’internationale française peut jouer sur un côté ou dans l’axe, offrant une polyvalence qui peut donner plus efficacement de la profondeur à Chelsea.
« Il est important de trouver le bon équilibre dans l’effectif en termes de nombre, mais aussi de qualité », explique Bompastor. « Je pense qu’avoir des joueuses capables d’évoluer au plus haut niveau à plusieurs postes m’aide à trouver le bon équilibre entre avoir le bon nombre de joueuses et une concurrence trop élevée, avec trop de joueuses à gérer. »
Pour apporter un peu de créativité derrière Malard, on retrouve Giulia Dragoni, la prometteuse et polyvalente adolescente italienne, et Manaka Matsukubo, l’internationale japonaise de 22 ans qui arrive du North Carolina Courage après avoir été élue meilleure milieu de terrain de NWSL en 2025. Matsukubo a joué comme attaquante et numéro 10 aux États-Unis, mais occupera ce second rôle en Angleterre, un poste où, selon Bompastor, Chelsea « manquait un peu de créativité » la saison dernière.
« Elle est tellement rapide avec ses pieds », note Bjorn dans un éloge appuyé de sa nouvelle coéquipière. « Vous pensez avoir le ballon, mais ce n’est pas le cas. Elle est vraiment, vraiment forte. »
Reconstruire une culture
Il y a d’autres raisons pour lesquelles Chelsea n’a pas été à la hauteur l’an dernier, et Bompastor le sait, mais elle tient à ne pas tout révéler.
« C’est parfois difficile de simplement les exposer en dehors de mon environnement, explique-t-elle en riant. Parce que certaines de ces choses sont de bons enseignements pour nous, à conserver dans cet environnement. »
La technicienne de Chelsea évoque toutefois un élément quelques instants plus tard, puis à plusieurs reprises au cours de son entretien avec GOAL : la culture. Interrogée sur les principaux enseignements tirés de l’an dernier, Bompastor répond : « Régénérer l’effectif était important. Travailler à reconstruire la culture et l’environnement était aussi quelque chose de vraiment important.
« D’après mon expérience, les meilleures équipes, quand elles veulent aller loin dans les compétitions, ont une culture forte. Elles ont une mentalité vraiment spéciale, celle de vouloir tout gagner, et cela est lié aux comportements et aux attitudes au quotidien, quand vous arrivez à l’entraînement, quand vous entrez sur le terrain pour les matches. »
Nouveaux leaders
« Reconstruire » cette culture est d’autant plus urgent en raison de certains départs à Chelsea, Bright et Kerr faisant partie des leaders les plus marquants de l’ère Hayes. Cela dit, leurs départs ne signifient pas que cet effectif manque soudainement de fortes personnalités. Interrogée sur la manière de combler ces vides, Bjorn énumère toute une série de coéquipières qui ont été capitaines de leur sélection : Naomi Girma pour les États-Unis, Lucy Bronze et Keira Walsh pour l’Angleterre, Kadeisha Buchanan pour le Canada et, désormais, Katie McCabe pour l’Irlande. « Nous avons énormément de grandes leaders », souligne Bjorn.
McCabe a été la première recrue de Chelsea lors du mercato estival, comblant le vide au poste d’arrière gauche laissé par le transfert ultérieur de Niamh Charles à Manchester City. Sa qualité a été le premier point d’attraction, mais après l’avoir soulignée, Bompastor s’empresse aussi de mettre en avant la valeur du « leadership » de l’ancienne star d’Arsenal.
« Je pense que c’était aussi l’une des principales raisons pour lesquelles nous voulions avoir Katie dans notre environnement, dit-elle. Parfois, même si vous voulez travailler avec vos joueuses sur la mentalité de gagne, la culture, les comportements, l’attitude, si ce n’est pas naturel ou dans votre ADN, il est difficile d’arriver à un point où vous apportez la bonne mentalité et la bonne culture. Je pense que, naturellement, Katie apporte cela.
« Pour nous, après avoir perdu Sam Kerr, Millie Bright et d’autres joueuses importantes qui faisaient partie de l’équipe de Chelsea depuis longtemps, je pense qu’il était important de cibler des joueuses capables de nous aider à construire une nouvelle culture et une nouvelle mentalité avec cette équipe. Katie cochait toutes les cases sur cet aspect. »
Des signes encourageants
Quand il s’agit de mettre en place ces changements en dehors du terrain, une tournée de pré-saison peut aller très loin. Celle de Chelsea l’a mené en Australie et en Nouvelle-Zélande cet été, où Bompastor estime que les joueuses ont eu l’occasion « de passer du temps ensemble pour apprendre à se comprendre » sur le terrain comme en dehors. « Je pense que quand on construit ces relations et ces connexions en dehors du terrain, on obtient toujours de meilleures choses sur le terrain aussi. »
Là-bas, l’espoir sera que Matsukubo, Dragoni et Malard puissent renforcer une attaque qui a manqué de régularité, tout comme les merveilleux centres de McCabe dans le jeu et sur coups de pied arrêtés. Des saisons plus épargnées par les blessures pour James, Ramirez, Aggie Beever-Jones et d’autres aideraient aussi. Bompastor veut également encaisser moins de buts, et le fait de ne pas avoir les blessures en défense centrale que Chelsea a connues la saison dernière contribuera, là encore, grandement à cela.
En dehors du terrain, il est clair que Bompastor veut que ce groupe soit dans les bonnes dispositions pour redevenir une machine à gagner. Il y a eu quelques grands changements au niveau du personnel cet été et une adaptation sera nécessaire. Cependant, il reste tellement de profils expérimentés dans cet effectif, dont elle espère qu’ils montreront la voie pour créer l’environnement nécessaire.
Les premiers signes, à cet égard, sont bons. Bompastor s’adresse à GOAL après avoir dirigé une séance d’entraînement de pré-saison avec son équipe, dont elle avait révélé au préalable qu’elle allait être « vraiment difficile ». Mais leur réaction à ce genre de choses a été encourageante. « Elles prennent vraiment beaucoup de plaisir à travailler dur ensemble », souligne-t-elle.
De l’huile sur le feu
En toile de fond, il y a la frustration qui persiste depuis l’an dernier. Les joueuses qui ont vécu la pire saison de Chelsea en WSL depuis sept ans se servent de cette déception pour alimenter encore davantage leur désir de faire mieux.
« Même si nous avons des jours où nous ne sommes pas nous-mêmes, je veux que nous gagnions quand même ce match », explique Bjorn. « Je veux que notre niveau le plus bas soit plus élevé que la saison dernière. »
À l’heure actuelle, Chelsea ressemble à un animal blessé. C’est un groupe de gagnantes qui n’a pas été à la hauteur des standards qu’il s’impose la saison dernière. Avec quelques nouveaux visages, une profondeur d’effectif toujours impressionnante et cette motivation supplémentaire, il y a de nombreuses raisons de croire que cette bête peut riposter.