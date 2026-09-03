Pour la plupart des équipes, remporter un trophée et décrocher une place en Ligue des champions serait synonyme de bonne saison. Chelsea, lauréat de six titres consécutifs de Women’s Super League jusqu’à cette troisième place obtenue la saison dernière, n’est pas comme la plupart des équipes. D’ailleurs, l’entraîneure Sonia Bompastor en rit à l’idée que la saison dont elle parle avec autant de déception ferait le bonheur de tant d’autres.

« Parfois, une partie de ma réflexion consiste à me dire : “En fait, si tout le monde pense que c’était une très mauvaise saison pour Chelsea, alors waouh”. Les attentes sont vraiment très élevées. »

Ce qui rend cette idée encore plus étrangère à Bompastor, c’est le fait qu’avant de prendre les rênes des Blues à l’été 2024, elle était à Lyon, le club aux huit sacres européens qui n’a manqué le titre de champion qu’une seule fois lors des 20 dernières saisons. Gagner un trophée et se qualifier pour l’Europe, ce n’est pas seulement insuffisant pour Chelsea, ça l’est aussi pour elle.

Ainsi, l’exercice 2025-2026 a placé le club, l’entraîneure et les joueuses dans des situations qu’ils n’avaient soit jamais connues, soit rarement connues, soit plus connues depuis très longtemps. Malgré un triomphe en Coupe de la Ligue, ce fut la pire saison de Chelsea en WSL depuis 2018-2019, avec les premières défaites consécutives des Blues en championnat depuis 2015 et les premières défaites d’affilée toutes compétitions confondues dans la carrière d’entraîneure de Bompastor.

Tous les regards se sont donc tournés vers les championnes déchues cet été, et vers leur manière de réagir à une telle déception, une attention encore renforcée par les départs de la capitaine Millie Bright et de l’attaquante recordwoman Sam Kerr, ainsi que par une recherche d’avant-centre qui a commencé avec son lot de fausses joies.

Quand Bompastor a succédé à Emma Hayes il y a deux ans, elle a pu entretenir l’élan bâti par les quintuples championnes en titre de WSL, déjouant toutes les attentes d’une saison de transition en guidant Chelsea vers une sixième couronne consécutive. Désormais, toutefois, cette transition est en cours et Bompastor commence à façonner cette équipe à son image.

La question est de savoir si elle et Chelsea en ont fait assez depuis la fin de cette décevante saison 2025-2026 pour revenir au sommet de la WSL.