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Elikia Mbinga afrobeats GFX HIC 1-1GOAL

De l’Ajax à l’afrobeats : comment l’ancien coéquipier de Jurrien Timber et Ryan Gravenberch, ELIKIA, a quitté le football pour faire carrière dans la musique

Après avoir fait ses armes dans le chaudron de l’académie mondialement connue du géant néerlandais, le rappeur a laissé le football derrière lui à seulement 21 ans pour poursuivre son autre grande passion

Krishan Davis
Traduit par

  • On estime que moins de 5 % des joueurs de centre de formation parviendront à évoluer au plus haut niveau. Des 95 % qui n’y arrivent pas, vous n’entendrez probablement plus jamais parler. Elikia Mbinga, alias ELIKIA, est bien décidé à ne pas connaître ce sort, lui qui a laissé le football derrière lui dans sa quête de réussite en tant qu’artiste afrobeats.

    À 25 ans, il a passé quatre ans dans le célèbre centre de formation de l’Ajax, jouant et progressant aux côtés de plusieurs jeunes qui sont depuis devenus des noms bien connus du grand public, avant d’être libéré à l’âge de 17 ans. Mais il n’a pas laissé ce revers l’empêcher de poursuivre ses rêves, même si c’est dans un domaine totalement différent.

    Après avoir pris la courageuse décision de mettre un terme à sa carrière de footballeur à 21 ans, Mbinga se consacre désormais à son autre grande passion : la musique. Alors qu’il se réinvente en star de la scène afrobeats, ELIKIA ne regrette rien de la tournure qu’ont prise les choses.

  • Un environnement d’élite

    Elikia Mbinga Ajax
    ELIKIA

    ELIKIA (deuxième à partir de la droite) a commencé sa carrière de footballeur dans le chaudron du centre de formation mondialement connu de l'Ajax, quittant sa ville natale à un jeune âge

    Le potentiel de Mbinga en tant que footballeur est évident dans le fait qu’il a passé quatre ans dans le centre de formation de l’Ajax, mondialement réputé, après avoir rejoint le géant néerlandais depuis le club de sa ville natale, le PEC Zwolle, en 2014.

    Milieu de terrain élégant et porté vers l’attaque, il est finalement devenu capitaine d’une équipe des moins de 16 ans dans laquelle figuraient aussi notamment les frères Jurrien et Quinten Timber, Ryan Gravenberch et Brian Brobbey, qui brillent aujourd’hui tous en Premier League, respectivement à Arsenal, Crystal Palace, Liverpool et Sunderland.

    Même dans cette catégorie d’âge, jouer pour le club le plus titré des Pays-Bas s’accompagnait de pression. « Bien sûr, on vous en demande beaucoup. À l’entraînement et dans tout le reste, les entraîneurs sont très stricts », raconte GOAL à ELIKIA. « Ils veulent toujours le niveau de la Ligue des champions. Je pense que c’est bien parce que cela forge cette mentalité et cette résilience. Quoi qu’il arrive, si vous jouez pour l’Ajax, vous devez toujours gagner.

    « Vous allez dans des tournois et vous jouez contre Barcelone, le Bayern et les centres de formation les plus fous, et ils s’attendent à ce que vous donniez le meilleur de vous-même, mais ils s’attendent aussi à ce que vous gagniez. Il y a cette pression, et elle vous façonne d’une certaine manière. »

  • « Construits comme des machines »

    Jurrien Timber Quinten Timber Ajax
    Getty

    Les jumeaux Timber ont tous deux rejoint le centre de formation en même temps que Mbinga

    Même à cet âge-là, Mbinga pouvait déjà voir que les frères Timber, Gravenberch et Brobbey, qui ont rejoint le centre de formation de l'Ajax exactement au même moment que lui, étaient destinés au plus haut niveau.

    « Ce dont je me souviens encore, c'est que dès la première fois que je les ai vus [les Timber] sur le terrain, ils étaient comme des machines. Même aussi jeunes, ils étaient construits comme des machines. Ils avaient une manière très particulière de bouger, et leur démarche était très distinctive.

    « C'était la même chose pour Ryan Gravenberch. Sa qualité technique était exceptionnelle. C'était impressionnant. Pour Brian Brobbey, c'était sa puissance extrême, celle qu'on voit encore aujourd'hui en Premier League. Les gens en parlent toujours, en disant : “Brian Brobbey est une bête” et tout le reste, mais c'était déjà là dès son plus jeune âge.

    « On pouvait déjà voir, bien sûr que c'étaient mes coéquipiers, mais on pouvait déjà voir que ces joueurs étaient spéciaux. »

    ELIKIA estime que c'est le fait que toutes ces stars aujourd'hui en Premier League ont surmonté l'adversité qui fait d'eux des compétiteurs aussi résistants et déterminés. « Je savais qu'ils allaient réussir dans ce qu'ils font parce que ces gars-là ont traversé des épreuves », poursuit-il.

    « Par exemple, Ryan Gravenberch est allé au Bayern. Tout allait bien, c'était le grand talent. Ensuite, il est allé au Bayern et n'a pas joué. Pour lui, c'est quelque chose d'inhabituel parce qu'il a toujours été un joueur important. Cela a été un coup d'arrêt majeur pour lui. Mais il est revenu, il est allé à Liverpool, puis il a très bien joué et a trouvé sa place.

    « Quinten et Jurrien Timber ont des parcours légèrement différents. Jurrien a joué à Arsenal, s'est blessé, et il était déjà au plus haut niveau, mais il est revenu et je pense qu'il est même meilleur qu'avant. Pour Quinten, le chemin a été long. Il est passé de l'Ajax à Feyenoord, de Feyenoord à Marseille, et maintenant il est en Premier League.

    « Même si vous regardez le dernier match qu'il a joué avec les Pays-Bas, il y a peut-être eu beaucoup de négativité, mais ça n'a pas d'importance pour ces gars-là parce qu'ils rebondiront. Peu importe ce qui arrive. Ils ont un mental vraiment, vraiment très fort, et c'est pour ça qu'ils réussissent au plus haut niveau. Peu importe s'ils se blessent ou s'il y a de la négativité. Ils continueront simplement à avancer. »

  • Un chapitre se termine...

    Elikia Mbiga
    ELIKIA

    ELIKIA a mis un terme de manière remarquable à sa carrière de footballeur professionnel alors qu’il n’avait que 21 ans, lorsqu’il jouait pour le club de deuxième division du PEC Zwolle


    Alors que ce groupe de ses compagnons d'espoir de l'Ajax allait atteindre le très haut niveau, tous étant désormais internationaux néerlandais, la carrière, et la vie, de Mbinga allaient prendre une autre trajectoire.

    En 2018, un changement dans le staff technique chez les moins de 17 ans a entraîné un tournant dans son parcours, puisqu'il a été estimé que sa progression avait stagné. « J'étais très bon techniquement et j'avais un grand talent. En dehors du terrain aussi, je faisais les choses comme il fallait. C'est pour ça qu'ils m'ont fait capitaine. C'est quelque chose de très positif quand j'y repense », confie ELIKIA à GOAL.

    « Bien sûr, au final, tout tourne autour du développement, et leur développement [celui de ses anciens coéquipiers] est allé dans une direction, tandis que le mien s'est dirigé vers la musique.

    « La raison pour laquelle j'ai arrêté [à l'Ajax], c'est parce qu'il y avait beaucoup de concurrence. Je jouais au milieu de terrain. Mon concurrent direct, c'était Ryan [Gravenberch], mais pas seulement Ryan : il y avait Kenneth Taylor et, à l'époque, Quinten Timber, parce qu'ils jouaient eux aussi à mon poste. Je n'ai pas honte d'avoir simplement fait de mon mieux. La concurrence était rude.

    « Après la quatrième année, il y a eu un autre entraîneur et cet entraîneur ne croyait pas vraiment en moi, il croyait en d'autres joueurs. C'est aussi très important dans le football : une saison, l'entraîneur croit en vous, et la saison suivante, un nouvel entraîneur n'y croit plus. Pour moi, ça a aussi été le cas. Le nouvel entraîneur n'y croyait pas vraiment, donc j'ai dû prendre une décision : est-ce que je veux rester ou est-ce que je veux partir et me développer ? J'ai choisi de partir. »

    Malgré l'opportunité de rejoindre les structures de jeunes de grands clubs européens comme la Juventus et le Bayer Leverkusen, Mbinga a choisi de retourner dans sa ville natale de Zwolle. « Je voulais rentrer vivre chez moi parce que j'étais dans une famille d'accueil, à Amsterdam, explique-t-il. C'était une super expérience, mais quand on est encore jeune, on a envie de rentrer à la maison, surtout quand les choses ne se passent pas vraiment bien. Je voulais retrouver cet environnement. »

  • ...Un autre commence

    Elikia Mbinga
    ELIKIA

    En trois ans et demi depuis son virage vers la musique, ELIKIA a cumulé plus de 30 millions d’écoutes et s’est constitué un public de 430 000 auditeurs mensuels

    Mbinga est revenu au PEC, grimpant les échelons dans un environnement familier et signant une forme de percée en équipe première lors de la saison 2021-2022, faisant ses débuts, de manière fatidique, contre l'Ajax avec une entrée en jeu de 22 minutes en début de saison.

    Cependant, à ce moment-là, les pensées d'ELIKIA se tournaient déjà vers un tout autre type de carrière. « La musique a toujours fait partie de ma vie, dit-il. Ça a toujours été une passion pour moi, mais le football était la plus grande passion. Tous les jours, c'était le football. J'étais vraiment concentré sur le fait de réussir dans le football.

    « À un moment, la passion pour la musique a grandi. C'est devenu vraiment énorme et je me suis retrouvé face à ce choix : qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? C'était une position un peu privilégiée parce que j'avais le talent pour le football et je pouvais chanter, faire des chansons, tout ça. Mais à ce moment-là, tout repose vraiment sur ce en quoi vous croyez. Est-ce que vous y croyez ? »

    ELIKIA, qui a des racines néerlandaises, congolaises et nigérianes, a sauté le pas au début de l'année 2023 alors qu'il n'avait encore que 21 ans, en résiliant son contrat avec le PEC Zwolle, alors pensionnaire de deuxième division, et en se lançant dans l'univers de l'afrobeats malgré des ressources limitées, investissant dans son propre studio et dans du matériel de mixage. Il a continué à jouer au football jusqu'à cet été, mais seulement pour le club amateur du VVOG, basé à courte distance de sa ville natale.

    « Quand j'ai effectué cette transition, je n'avais même pas une seule chanson, confie-t-il à GOAL. Je n'avais même pas mon studio. Il n'y avait rien. Il n'y avait que cette conviction et cette vision. À partir de là, j'ai construit mon studio, fait ma première chanson et tout le reste. Et depuis, j'ai continué. »

    À peine trois ans et demi après ce virage spectaculaire dans sa carrière, ELIKIA a déjà cumulé plus de 30 millions d'écoutes et construit une audience d'environ 430 000 auditeurs mensuels, rencontrant un succès important avec ses singles « Mentality » et « Bring No Wahala », tout en se produisant devant de grandes foules.

  • Deux passions réunies

    Elikia Mbinga
    ELIKIA

    Le football exerce toujours une énorme influence sur la musique d’ELIKIA, avec de nombreuses références cachées au sport disséminées dans ses paroles.

    Cependant, malgré le fait d’avoir raccroché les crampons, le football reste une immense influence dans la vie et la musique d’ELIKIA, qui fusionne le sport qu’il aime avec l’afrobeats. « C’était vraiment très difficile à faire, de prendre cette décision, parce que j’ai tout simplement consacré toute ma vie au football », dit-il.

    « Toute mon enfance a été consacrée au football. C’était toujours l’entraînement, tous les jours à l’entraînement. Ensuite, passer à la musique et arrêter tout simplement le football professionnel, c’est évidemment vraiment difficile.

    « Mais, pour être honnête, j’ai peut-être quitté le football professionnel, mais le football professionnel ne me quitte jamais. C’est un sentiment que j’ai, et on peut l’entendre dans ma musique. J’essaie d’intégrer dans ma musique les choses que j’ai vécues et les choses qui m’inspirent.

    « C’est vraiment comme ça que je le vis, en réunissant ces deux mondes, le football et la musique. C’est vraiment important pour moi parce que j’ai encore beaucoup d’amis dans le football, j’ai mes propres expériences, et j’ai l’impression de le vivre encore. »

    Des paroles comme « Strong on the ball like I'm Tchouameni », « Scoring goals like Bellingham » et « Love for the game » sont apparues dans ses chansons, ainsi que de nombreuses autres références au football.

    L’ancien joueur estime également avoir mis à profit, dans sa jeune carrière musicale, les dures leçons qu’il a apprises à l’académie de l’Ajax. « En dehors du football, cela forge votre mentalité », dit-il. « Je pense qu’il faut s’habituer à la pression. Quand vous avez joué beaucoup de matches et tout le reste, vous gagnez la confiance de votre entraîneur et de vos coéquipiers. Quand vous trouvez votre place, ça va mieux et vous trouvez votre confiance.

    « C’est quelque chose qui vaut aussi pour la musique. Quand tout est nouveau et qu’il faut s’y habituer, construire son réseau et tout le reste, c’est vraiment effrayant. Mais ensuite, quand vous trouvez votre place, trouvez les personnes avec lesquelles vous voulez travailler et créez votre propre son, alors vous êtes plus à l’aise dans ce que vous faites. »

    Le nouvel album d’ELIKIA sort en novembre, et l’influence du football y est également évidente. « Il y a lentement beaucoup de choses qui sont liées à mon histoire avec le football », dit-il. « Peut-être que ce sont des liens, peut-être que c’est la chanson. Mais maintenant, avec cet album qui arrive en novembre, j’ai ce nouvel album de 11 titres. C’est comme un onze de départ.

    « Ça fonctionne un peu de la même manière qu’une équipe de football. Il y a 11 titres, il y a 11 joueurs. Tout le monde a son propre rôle et sa propre position, et c’est pareil pour l’album. »

  • « Exactement ce qui devait arriver »

    Elikia Mbinga
    ELIKIA

    ELIKIA n’a aucun regret sur la manière dont son aventure à l’Ajax s’est terminée et sur le fait que cela l’a conduit à une carrière dans la musique

    Vu l’ascension de certains de ses anciens coéquipiers du centre de formation à l’Ajax, surtout en Premier League, où Jurrien Timber et Gravenberch sont champions, on pourrait penser que le changement de carrière radical de Mbinga s’est accompagné d’un peu d’envie ou de regrets, mais il est plus qu’heureux de voir ses pairs briller.

    « Pour moi, ce n’est pas difficile parce que j’ai cet état d’esprit selon lequel chacun a son propre chemin. Chacun a sa propre voie, dit-il. Je suis vraiment fier de ces gars parce que j’aime vraiment les regarder, mais je savais aussi ce qu’ils ont traversé. Ils ont dû passer par beaucoup de moments difficiles et ils ont vraiment travaillé dur pour ça. Ils ont un grand talent. Quand je les vois au plus haut niveau, je suis vraiment fier d’eux. »

    De passage à Londres, ELIKIA révèle qu’il a été invité à voir Jurrien et Quinten Timber à l’œuvre, respectivement pour Arsenal et Palace, ce week-end. Il ne regrette pas que sa trajectoire se soit éloignée de la leur dès ses années au centre de formation.

    « C’est comme ça que va la vie. Le truc, c’est que j’ai pris ces décisions parce que j’ai ce type d’état d’esprit. J’imagine qu’il y a beaucoup de footballeurs pour qui la seule chose qu’ils veulent faire, c’est le football. C’est la seule chose qu’ils veulent, et peut-être la seule chose pour laquelle ils ont du talent.

    « Je comprends qu’il soit très difficile d’opérer la transition, mais pour moi, ce n’était pas seulement le football. C’était aussi la musique. En raison de l’expérience que j’ai eue, que ce soit un entraîneur, une blessure, peu importe ce que c’est, il faut prendre ces décisions, parce que je crois que chacun a son propre chemin, qu’il atteindra la grandeur. Je crois vraiment que j’atteindrai la grandeur dans la musique.

    « Grâce à cette conviction, je ne regarde jamais en arrière en me disant : “Oh là là, si l’entraîneur avait fait ceci ou cela...” Pour moi, il était en fait vraiment important de vivre ça parce que j’ai une histoire vraiment unique avec ma musique. Les choses que je peux y intégrer, mais aussi l’histoire qu’il y a autour.

    « Maintenant, je peux en parler aux gens et partager mes expériences. Je pense que c’est très unique. Si je n’avais pas vécu ça, alors pour moi, en tant qu’artiste, il ne serait pas possible de parler de cette histoire et de parler de mon expérience. Pour moi, cela devait se passer exactement comme ça. C’est exactement ce qui devait arriver. C’est mon histoire. »

    Le nouveau single d’ELIKIA, « Baller », sort vendredi 9 octobre, avant un premier album prévu en novembre.