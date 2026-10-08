De l’Ajax à l’afrobeats : comment l’ancien coéquipier de Jurrien Timber et Ryan Gravenberch, ELIKIA, a quitté le football pour faire carrière dans la musique

Cependant, malgré le fait d’avoir raccroché les crampons, le football reste une immense influence dans la vie et la musique d’ELIKIA, qui fusionne le sport qu’il aime avec l’afrobeats. « C’était vraiment très difficile à faire, de prendre cette décision, parce que j’ai tout simplement consacré toute ma vie au football », dit-il.
« Toute mon enfance a été consacrée au football. C’était toujours l’entraînement, tous les jours à l’entraînement. Ensuite, passer à la musique et arrêter tout simplement le football professionnel, c’est évidemment vraiment difficile.
« Mais, pour être honnête, j’ai peut-être quitté le football professionnel, mais le football professionnel ne me quitte jamais. C’est un sentiment que j’ai, et on peut l’entendre dans ma musique. J’essaie d’intégrer dans ma musique les choses que j’ai vécues et les choses qui m’inspirent.
« C’est vraiment comme ça que je le vis, en réunissant ces deux mondes, le football et la musique. C’est vraiment important pour moi parce que j’ai encore beaucoup d’amis dans le football, j’ai mes propres expériences, et j’ai l’impression de le vivre encore. »
Des paroles comme « Strong on the ball like I'm Tchouameni », « Scoring goals like Bellingham » et « Love for the game » sont apparues dans ses chansons, ainsi que de nombreuses autres références au football.
L’ancien joueur estime également avoir mis à profit, dans sa jeune carrière musicale, les dures leçons qu’il a apprises à l’académie de l’Ajax. « En dehors du football, cela forge votre mentalité », dit-il. « Je pense qu’il faut s’habituer à la pression. Quand vous avez joué beaucoup de matches et tout le reste, vous gagnez la confiance de votre entraîneur et de vos coéquipiers. Quand vous trouvez votre place, ça va mieux et vous trouvez votre confiance.
« C’est quelque chose qui vaut aussi pour la musique. Quand tout est nouveau et qu’il faut s’y habituer, construire son réseau et tout le reste, c’est vraiment effrayant. Mais ensuite, quand vous trouvez votre place, trouvez les personnes avec lesquelles vous voulez travailler et créez votre propre son, alors vous êtes plus à l’aise dans ce que vous faites. »
Le nouvel album d’ELIKIA sort en novembre, et l’influence du football y est également évidente. « Il y a lentement beaucoup de choses qui sont liées à mon histoire avec le football », dit-il. « Peut-être que ce sont des liens, peut-être que c’est la chanson. Mais maintenant, avec cet album qui arrive en novembre, j’ai ce nouvel album de 11 titres. C’est comme un onze de départ.
« Ça fonctionne un peu de la même manière qu’une équipe de football. Il y a 11 titres, il y a 11 joueurs. Tout le monde a son propre rôle et sa propre position, et c’est pareil pour l’album. »