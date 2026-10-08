De l’Ajax à l’afrobeats : comment l’ancien coéquipier de Jurrien Timber et Ryan Gravenberch, ELIKIA, a quitté le football pour faire carrière dans la musique

Même à cet âge-là, Mbinga pouvait déjà voir que les frères Timber, Gravenberch et Brobbey, qui ont rejoint le centre de formation de l'Ajax exactement au même moment que lui, étaient destinés au plus haut niveau.

« Ce dont je me souviens encore, c'est que dès la première fois que je les ai vus [les Timber] sur le terrain, ils étaient comme des machines. Même aussi jeunes, ils étaient construits comme des machines. Ils avaient une manière très particulière de bouger, et leur démarche était très distinctive.

« C'était la même chose pour Ryan Gravenberch. Sa qualité technique était exceptionnelle. C'était impressionnant. Pour Brian Brobbey, c'était sa puissance extrême, celle qu'on voit encore aujourd'hui en Premier League. Les gens en parlent toujours, en disant : “Brian Brobbey est une bête” et tout le reste, mais c'était déjà là dès son plus jeune âge.

« On pouvait déjà voir, bien sûr que c'étaient mes coéquipiers, mais on pouvait déjà voir que ces joueurs étaient spéciaux. »

ELIKIA estime que c'est le fait que toutes ces stars aujourd'hui en Premier League ont surmonté l'adversité qui fait d'eux des compétiteurs aussi résistants et déterminés. « Je savais qu'ils allaient réussir dans ce qu'ils font parce que ces gars-là ont traversé des épreuves », poursuit-il.

« Par exemple, Ryan Gravenberch est allé au Bayern. Tout allait bien, c'était le grand talent. Ensuite, il est allé au Bayern et n'a pas joué. Pour lui, c'est quelque chose d'inhabituel parce qu'il a toujours été un joueur important. Cela a été un coup d'arrêt majeur pour lui. Mais il est revenu, il est allé à Liverpool, puis il a très bien joué et a trouvé sa place.

« Quinten et Jurrien Timber ont des parcours légèrement différents. Jurrien a joué à Arsenal, s'est blessé, et il était déjà au plus haut niveau, mais il est revenu et je pense qu'il est même meilleur qu'avant. Pour Quinten, le chemin a été long. Il est passé de l'Ajax à Feyenoord, de Feyenoord à Marseille, et maintenant il est en Premier League.

« Même si vous regardez le dernier match qu'il a joué avec les Pays-Bas, il y a peut-être eu beaucoup de négativité, mais ça n'a pas d'importance pour ces gars-là parce qu'ils rebondiront. Peu importe ce qui arrive. Ils ont un mental vraiment, vraiment très fort, et c'est pour ça qu'ils réussissent au plus haut niveau. Peu importe s'ils se blessent ou s'il y a de la négativité. Ils continueront simplement à avancer. »