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De Kylian Mbappe, dont Oakley s’est attaché les services, à une collaboration élégante avec Arsenal : comment le spécialiste des lunettes s’est fait une place dans le football

Connue pour ses modèles de lunettes au design singulier, la marque américaine tire parti de l’essor fulgurant de sa popularité dans les univers du sport et du streetwear pour innover.

Krishan Davis
Traduit par

  • On pourrait croire qu’une marque de lunettes de sport n’a pas sa place dans le football, mais ce serait se tromper lourdement. Portée par l’essor de sa popularité à travers le monde, dans le sport comme en dehors, Oakley se fait une place dans un univers qui, à première vue, n’a pas besoin de lunettes.

    Plus souvent associée à des sports comme le ski et le surf, la marque californienne a fait son entrée dans le football et collabore désormais avec certains des plus grands noms et clubs de ce sport. Et rien n’indique qu’elle compte s’arrêter là.

  • Explosion de popularité

    Oakley sunglasses
    Getty

    Ces dernières années, les lunettes Oakley ont connu un succès sans précédent, aussi bien comme accessoire de mode urbaine que comme équipement de sport de performance.

    L’arrivée d’Oakley dans le football a coïncidé avec un essor de sa popularité bien au-delà du sport. Ses lunettes et ses pièces vintage figurent désormais sur les listes d’achats de personnes bien plus soucieuses de style que de sport, et sont devenues des éléments clés de l’esthétique « Y2K ». Ses montures reconnaissables et ses verres polarisés sont aujourd’hui monnaie courante dans les festivals de musique et les rues des quartiers les plus en vogue.

    En août 2025, Business of Fashion rapportait que la marque américaine d’articles de sport avait battu des records de ventes cinq années de suite. Son président mondial, Caio Amato, attribuait cette réussite à sa capacité à séduire de jeunes consommateurs en quête de nostalgie, tout en leur offrant un bon rapport qualité-prix. La popularité toujours croissante des sports d’endurance, comme la course à pied et le cyclisme, y a également contribué : selon ExplodingTopics, les recherches en ligne de « lunettes de course à pied » ont bondi de 90 % entre 2023 et 2025.

    La stratégie d’Oakley consiste notamment à rééditer des modèles de ses archives et à s’en inspirer. La marque a relancé les montures « Eye Jacket » de 1994, tandis que la forme du modèle « Plantaris » s’appuie sur un modèle des années 90. Elle n’a toutefois pas perdu de vue les technologies modernes : l’an dernier, elle a lancé ses premières lunettes dotées d’intelligence artificielle aux côtés de Meta, dans le cadre d’un partenariat majeur à lui seul.

    « Les gens achètent des lunettes Oakley parce qu’elles ont du style et sont excellentes pour le sport, mais aussi parce que nous partageons leurs valeurs et sommes en phase avec eux sur ce plan », déclarait alors Amato à la publication.

  • Ambassadeurs d’élite

    Team France Airport Arrival - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    La marque de lunettes s’est attachée à constituer un groupe d’ambassadeurs particulièrement prestigieux dans différents sports.

    Pour s’implanter dans le football, le spécialiste des lunettes a vu grand. En 2022, Oakley a annoncé la signature de Kylian Mbappe comme ambassadeur mondial de la marque dans le cadre d’un contrat pluriannuel lucratif. Un coup retentissant sur le plan commercial, puisque la marque s’attachait les services de l’un des meilleurs joueurs de la planète. Il a même eu droit à ses propres gammes de lunettes, comme les « Kato » et les « HSTN ».

    « Je me reconnais à bien des égards dans l’état d’esprit d’Oakley : sa volonté de bousculer les codes, son esprit d’innovation et son désir de faire évoluer les choses dans le bon sens », avait déclaré le Français à l’époque. « Le message qui invite à être soi-même m’a profondément parlé. Je veux aider les autres à croire en l’importance de rester fidèles à eux-mêmes et à avoir confiance en eux. Et bien sûr, les lunettes sont plutôt cool. »

    Plus récemment, il a été le visage de la campagne Oakley Meta Vanguard, consacrée aux lunettes connectées dotées d’intelligence artificielle déjà évoquées. Celles-ci intègrent les verres Prizm emblématiques de la marque, un appareil photo de 12 mégapixels et des haut-parleurs pour écouter de la musique et passer des appels. Elles se connectent également aux montres connectées pour assurer un suivi des performances sans interruption.

    Dans le football féminin, Oakley compte parmi ses ambassadrices les stars Alessia Russo et Alexia Putellas, désormais triple lauréate du Ballon d’Or. Dans d’autres domaines et sports, le rappeur Travis Scott est le « visionnaire en chef » de l’entreprise. Celle-ci travaille également avec la star de la NFL Patrick Mahomes, le phénomène du cricket indien Virat Kohli et l’icône du rugby sud-africain Siya Kolisi.

    Bien sûr, aucun de ces athlètes ne portera ces lunettes sur le terrain. Mais ce type de partenariat confère immédiatement à une marque extérieure à ces disciplines comme Oakley une crédibilité mondiale dans ces différents sports et, surtout, auprès des consommateurs qui, comme nous l’avons déjà évoqué, se les arrachent. Le spécialiste des chaussures de course On a adopté la même stratégie grâce à son accord novateur avec Mbappe autour des chaussures de football, sa toute première incursion dans ce sport.

  • « Je cherche toujours à prendre l’avantage »

    Kylian Mbappe Oakley
    Oakley

    Mbappé assure que son partenariat avec Oakley a un véritable sens et ne se résume pas à une question d’argent

    Même si vous ne le voyez peut-être pas les porter sur le terrain, Mbappe assure que ce n’est pas seulement pour la galerie. « Je cherche toujours le moindre avantage qui puisse m’aider à progresser en tant que sportif de haut niveau », a confié la star du Real Madrid à BroBible plus tôt cette année. « Ce que Meta et Oakley ont créé est passionnant, car cela repousse les limites de la manière dont les sportifs s’entraînent et interagissent avec la technologie. Il s’agit d’utiliser l’innovation pour améliorer ses performances tout en restant pleinement concentré sur ce que l’on fait. Cet état d’esprit m’a vraiment parlé.

    « L’une de mes fonctionnalités préférées est la caméra mains libres. Je peux filmer ce que je vois pendant l’entraînement sans avoir à m’arrêter pour prendre mon téléphone. Il y a aussi un mode caméra qui me permet de filmer mes exercices de dribble et de tir au ralenti.

    « C’est une excellente occasion pour moi de revoir des actions ou des séances d’entraînement et de remarquer des choses que je ne pouvais pas analyser auparavant. Les Meta Oakley Vanguards me permettent de revoir mes mouvements de mon propre point de vue, qu’il s’agisse d’une course, d’un dribble ou d’une séquence de finition. Cela m’aide à corriger de petits détails techniques et à comprendre précisément comment je peux progresser. Voir ces moments sous un nouvel angle m’apporte un autre type de retour, vraiment utile pour progresser. »

  • Oakley x Arsenal

    Arsenal x Oakley
    Arsenal

    Oakley et Arsenal ont fait mouche avec leur vidéo annonçant leur collaboration, devenue virale

    Oakley s’est désormais aventuré plus loin dans l’univers du football pour renforcer sa présence inattendue dans ce secteur, en annonçant un partenariat avec un autre poids lourd mondial. Cette fois, la marque s’associe à un club entier plutôt qu’à un joueur.

    La marque d’équipements sportifs s’est associée à Arsenal, champion de Premier League. Elle a inauguré cette collaboration avec un film soigné intitulé « We Go Again », dans lequel le milieu de terrain Declan Rice court dans le nord de Londres avec les lunettes connectées Vanguard. Il retrace le parcours du défilé organisé cet été pour célébrer le titre, lorsque les supporters d’Arsenal avaient envahi les rues dans des scènes de liesse après 22 ans d’attente pour un sacre en championnat.

    La vidéo de 90 secondes mêle des séquences cinématographiques en noir et blanc, superbement filmées pour recréer cette journée, à des images réelles. Rice la revit à travers ses lunettes et y puise la motivation pour repartir à la conquête du titre en 2026-2027. La vidéo a frappé les esprits et est devenue virale sur les réseaux sociaux. Un tweet ayant recueilli 5 600 mentions « J’aime » disait : « Ouais... l’équipe média d’Arsenal est vraiment au niveau d’Hollywood. »

    « Le film reflète un état d’esprit partagé par Arsenal et Oakley Meta : célébrer ce que l’on a accompli, puis se remettre au travail. C’est le premier projet d’un nouveau partenariat entre deux marques unies par une même ambition : continuer à aller de l’avant », indique un communiqué d’Arsenal.

    Omar Shaikh, directeur des revenus d’Arsenal, a ajouté : « Le défilé du titre a montré le lien extraordinaire qui unit les supporters d’Arsenal, de ceux qui ont rempli les rues du nord de Londres aux millions d’autres, partout dans le monde, qui ont pris part à notre succès. Cette victoire nous a donné l’assurance nécessaire pour voir plus grand quant à ce qu’Arsenal peut devenir et à la manière d’emmener nos supporters avec nous.

    « Notre partenariat avec Oakley Meta s’inscrit dans cette ambition. Il associe la force d’Arsenal et de nos communautés à travers le monde à la technologie et à la créativité d’Oakley Meta, afin de créer de nouvelles expériences qui rapprochent les supporters de notre club. Nous avons hâte d’approfondir cette relation et de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble. »

  • Tourné vers l’avenir

    Oakley sunglasses
    Getty

    Oakley innove sans cesse et se tourne vers l’avenir, si bien que l’on peut s’attendre à de nouvelles incursions dans le monde du football.

    Le partenariat avec Arsenal marque la prochaine étape dans la volonté d’Oakley de dominer le marché des lunettes de performance, quel que soit le sport. La marque n’a certainement pas l’intention de rester sur place : elle s’appuie sur les nouvelles technologies et entend continuer de profiter de cette vague d’innovations sans précédent.

    « Dans cinquante ans, voulons-nous encore parler de ce qu’Oakley a fait en 2025 ? », demandait l’an dernier Brian Takumi, vice-président chargé de l’esprit de la marque chez Oakley, à edition+partners. « Si nous parlons encore de ce que la marque a fait dans les années 80 et 90 et qu’il n’y a rien d’autre à raconter, alors nous n’aurons pas fait notre travail pour faire évoluer la marque. »

    Mbappe et Arsenal ne semblent être qu’un début dans le football. Oakley est peut-être connu pour ses lunettes, mais il est clair qu’il faut s’attendre à bien d’autres innovations de sa part dans ce domaine.