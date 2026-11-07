Pour s’implanter dans le football, le spécialiste des lunettes a vu grand. En 2022, Oakley a annoncé la signature de Kylian Mbappe comme ambassadeur mondial de la marque dans le cadre d’un contrat pluriannuel lucratif. Un coup retentissant sur le plan commercial, puisque la marque s’attachait les services de l’un des meilleurs joueurs de la planète. Il a même eu droit à ses propres gammes de lunettes, comme les « Kato » et les « HSTN ».

« Je me reconnais à bien des égards dans l’état d’esprit d’Oakley : sa volonté de bousculer les codes, son esprit d’innovation et son désir de faire évoluer les choses dans le bon sens », avait déclaré le Français à l’époque. « Le message qui invite à être soi-même m’a profondément parlé. Je veux aider les autres à croire en l’importance de rester fidèles à eux-mêmes et à avoir confiance en eux. Et bien sûr, les lunettes sont plutôt cool. »

Plus récemment, il a été le visage de la campagne Oakley Meta Vanguard, consacrée aux lunettes connectées dotées d’intelligence artificielle déjà évoquées. Celles-ci intègrent les verres Prizm emblématiques de la marque, un appareil photo de 12 mégapixels et des haut-parleurs pour écouter de la musique et passer des appels. Elles se connectent également aux montres connectées pour assurer un suivi des performances sans interruption.

Dans le football féminin, Oakley compte parmi ses ambassadrices les stars Alessia Russo et Alexia Putellas, désormais triple lauréate du Ballon d’Or. Dans d’autres domaines et sports, le rappeur Travis Scott est le « visionnaire en chef » de l’entreprise. Celle-ci travaille également avec la star de la NFL Patrick Mahomes, le phénomène du cricket indien Virat Kohli et l’icône du rugby sud-africain Siya Kolisi.

Bien sûr, aucun de ces athlètes ne portera ces lunettes sur le terrain. Mais ce type de partenariat confère immédiatement à une marque extérieure à ces disciplines comme Oakley une crédibilité mondiale dans ces différents sports et, surtout, auprès des consommateurs qui, comme nous l’avons déjà évoqué, se les arrachent. Le spécialiste des chaussures de course On a adopté la même stratégie grâce à son accord novateur avec Mbappe autour des chaussures de football, sa toute première incursion dans ce sport.