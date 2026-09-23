FAYETVILLE, Géorgie. -- Une dynamique intéressante est déjà apparue lors des premiers jours du rassemblement de l'équipe nationale masculine des États-Unis : certains joueurs sont désormais coéquipiers avec leurs héros d'enfance. Et ils ne se sont pas privés d'en parler. Ces conversations ont donné lieu à quelques moments gênants, mais la plupart se sont terminées par un rire et un bras posé sur l'épaule.

Ce rassemblement de l'USMNT compte 13 nouveaux venus, dont huit adolescents, le plus jeune n'ayant que 16 ans. Pour certains, des joueurs qu'ils ont passé des années à regarder de loin se retrouvent soudain à leurs côtés sur le terrain d'entraînement.

Neil Pierre dit qu'il idolâtrait les stars de la Coupe du monde de cet été. Les actuels joueurs des New York Red Bulls Adri Mehmeti et Julian Hall ont grandi en voulant ressembler à l'ancien joueur phare du club Tyler Adams. Justin Ellis a expliqué que Gio Reyna était son joueur préféré en sélection nationale « depuis des années », et cette révélation a surpris beaucoup de monde, y compris Reyna lui-même, sachant que le « vétéran » de l'USMNT n'a que 23 ans.

« Oui, ça vous fait vous sentir un peu vieux, a déclaré Reyna en riant, mais c'est bien d'en avoir beaucoup ici. »

D'une certaine manière, ce rassemblement marque un passage de témoin, qui avertit le noyau des vétérans qu'une nouvelle génération est en train d'émerger. D'une autre, il s'agit simplement d'un élargissement du vivier de joueurs, alors qu'il se renouvelle naturellement pour entamer un nouveau cycle avec d'autres compétitions et d'autres objectifs.

Tout cela est toutefois délibéré. Il y a une raison pour laquelle Mauricio Pochettino a choisi ce rassemblement pour convoquer ce groupe précis. Le calendrier, les performances des jeunes stars, la trajectoire à suivre et les tournois à venir : tout indiquait simplement que c'était le bon moment pour un mouvement de jeunesse qui est là pour durer, même s'il s'estompera dans les semaines à venir lorsque les matches compétitifs de la Ligue des nations commenceront.

Pour l'instant, il y a cependant un rassemblement unique à gérer, un rassemblement dont Pochettino espère qu'il pourra ensuite se fragmenter et générer du succès à plusieurs niveaux dans les années à venir.

« Non, les joueurs n'appartiennent pas à un groupe ou à une équipe ; ils appartiennent à la fédération, et c'est le plus important, a déclaré Pochettino. Je pense que nous sommes en train de créer cela et que nous devons appliquer toute cette vision, et je pense que c'est la voie que nous voulons suivre à l'avenir. »