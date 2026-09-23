Dans les coulisses du plan de Mauricio Pochettino pour la prochaine génération de l’USMNT et comment les adolescents convoqués lors de ce stage s’inscrivent dans la route vers les Jeux olympiques et la Coupe du monde 2030
FAYETVILLE, Géorgie. -- Une dynamique intéressante est déjà apparue lors des premiers jours du rassemblement de l'équipe nationale masculine des États-Unis : certains joueurs sont désormais coéquipiers avec leurs héros d'enfance. Et ils ne se sont pas privés d'en parler. Ces conversations ont donné lieu à quelques moments gênants, mais la plupart se sont terminées par un rire et un bras posé sur l'épaule.
Ce rassemblement de l'USMNT compte 13 nouveaux venus, dont huit adolescents, le plus jeune n'ayant que 16 ans. Pour certains, des joueurs qu'ils ont passé des années à regarder de loin se retrouvent soudain à leurs côtés sur le terrain d'entraînement.
Neil Pierre dit qu'il idolâtrait les stars de la Coupe du monde de cet été. Les actuels joueurs des New York Red Bulls Adri Mehmeti et Julian Hall ont grandi en voulant ressembler à l'ancien joueur phare du club Tyler Adams. Justin Ellis a expliqué que Gio Reyna était son joueur préféré en sélection nationale « depuis des années », et cette révélation a surpris beaucoup de monde, y compris Reyna lui-même, sachant que le « vétéran » de l'USMNT n'a que 23 ans.
« Oui, ça vous fait vous sentir un peu vieux, a déclaré Reyna en riant, mais c'est bien d'en avoir beaucoup ici. »
D'une certaine manière, ce rassemblement marque un passage de témoin, qui avertit le noyau des vétérans qu'une nouvelle génération est en train d'émerger. D'une autre, il s'agit simplement d'un élargissement du vivier de joueurs, alors qu'il se renouvelle naturellement pour entamer un nouveau cycle avec d'autres compétitions et d'autres objectifs.
Tout cela est toutefois délibéré. Il y a une raison pour laquelle Mauricio Pochettino a choisi ce rassemblement pour convoquer ce groupe précis. Le calendrier, les performances des jeunes stars, la trajectoire à suivre et les tournois à venir : tout indiquait simplement que c'était le bon moment pour un mouvement de jeunesse qui est là pour durer, même s'il s'estompera dans les semaines à venir lorsque les matches compétitifs de la Ligue des nations commenceront.
Pour l'instant, il y a cependant un rassemblement unique à gérer, un rassemblement dont Pochettino espère qu'il pourra ensuite se fragmenter et générer du succès à plusieurs niveaux dans les années à venir.
« Non, les joueurs n'appartiennent pas à un groupe ou à une équipe ; ils appartiennent à la fédération, et c'est le plus important, a déclaré Pochettino. Je pense que nous sommes en train de créer cela et que nous devons appliquer toute cette vision, et je pense que c'est la voie que nous voulons suivre à l'avenir. »
Prendre la décision
Pochettino se souvient de sa première convocation en équipe nationale, même s’il plaisante en disant que c’était « il y a longtemps ». Il se souvient de l’excitation. Comme pour la plupart des choses, ce souvenir est centré sur l’émotion, comme le sont la plupart des souvenirs à long terme.
La semaine dernière, Pochettino a eu un autre rappel de cette émotion, bien que de l’autre côté du téléphone. Au moment d’appeler un groupe de 28 joueurs comprenant huit adolescents et 13 novices, Pochettino explique que plusieurs appels se sont terminés en larmes. Pour beaucoup des jeunes joueurs appelés à rejoindre l’USMNT pour la toute première fois, l’émotion a tout simplement pris le dessus. Après tout, ce ne sont encore que des gamins.
« C’est toujours émouvant pour moi aussi, a déclaré Pochettino. Chaque fois que vous parlez de votre pays, de votre écusson, vous devez ressentir cela. Si vous ne le ressentez pas ainsi, il est difficile de donner le meilleur de vous-même. Jouer pour votre équipe nationale, jouer ou travailler pour la fédération, c’est avant tout parce que vous devez aimer ce que vous faites. Pour le joueur, ce n’est pas un business. Le club, c’est un business. Enfin, au moins un peu un business, mais l’équipe nationale, c’est jouer avec [votre cœur]. Si vous ne ressentez pas cela, c’est impossible. »
« Certains joueurs ont pleuré parce que c’était très émouvant. C’est le rêve depuis qu’ils ont décidé de jouer. Ce que nous voulons, c’est ressentir cette passion chez chaque gamin qui va nous rejoindre. »
Pochettino emploie ici un mot-clé : « gamin ». Beaucoup ne découvrent pas seulement l’USMNT, mais aussi le football professionnel en général. Cette convocation est évidemment un rêve devenu réalité. Elle s’accompagne aussi d’un peu d’anxiété que tout le monde essaie de gérer.
« J’étais un peu nerveux en arrivant ici, a déclaré Pierre. Ce sont des joueurs que j’ai regardés en grandissant et pendant la Coupe du monde, mais je pense que l’attente qu’ils m’ont transmise, c’était de profiter, de rivaliser, et évidemment d’honorer et de représenter l’écusson. Je dois simplement tout faire et tout montrer. C’est la raison pour laquelle on vient ici. »
Pierre, comme chaque joueur, aura à cœur de faire valoir sa candidature pour une place en USMNT. Mais ce n’est pas la seule chose pour laquelle les joueurs se battent, alors que la fédération se concentre sur différentes compétitions.
Une grande équipe
Dans les premiers instants de l’échauffement de mardi, Pochettino et son adjoint Jesus Perez se tenaient en périphérie, en train de régler les détails de la séance d’entraînement. En plein milieu du toro, en revanche, se trouvait Steve Cherundolo, sélectionneur des U23 des États-Unis. L’ancien latéral droit de la USMNT ne donne pas de son temps bénévolement et ne travaille pas au développement de l’équipe de Pochettino ; lui aussi construit sa propre équipe.
Cherundolo, Pochettino et les dirigeants de U.S. Soccer sont sur la même longueur d’onde dans leur manière actuelle d’évaluer le vivier de joueurs. Pour le moment, c’est un seul grand réservoir. Ce réservoir va de joueurs avec l’expérience de Tim Ream, 38 ans, jusqu’à Cavan Sullivan, 16 ans. À l’heure actuelle, peu importe qui vous êtes, vous faites partie du vivier de la USMNT.
« Cela va être très organique, très naturel, a déclaré Pochettino, parce que c’est le plus important. »
Au cours des prochains mois et des prochaines années, les réservoirs seront séparés. Plusieurs joueurs présents dans ce rassemblement deviendront les têtes d’affiche des U20 lors de la Coupe du monde U20 de l’année prochaine. D’autres seront les leaders des U23 de Cherundolo dans leur quête d’une médaille aux Jeux olympiques de 2028. Cela pourrait aussi inclure plusieurs joueurs plus âgés, qui pourraient rejoindre ce groupe en tant que joueurs hors limite d’âge.
L’essentiel, toutefois, est que Pochettino et son staff veulent que chaque joueur ressente la même chose. Peu importe le niveau ou la compétition dans laquelle vous jouez, vous représentez les États-Unis. Donc, un passage avec les U20 n’est pas une rétrogradation. Une apparition avec la USMNT n’a rien de permanent. Les situations sont totalement fluides, mais la culture doit rester cohérente.
« Nous considérons ces joueurs comme un seul grand vivier, a déclaré la semaine dernière le directeur général de U.S. Soccer, JT Batson, aux journalistes. Vous ne faites pas partie des U20, des U23 ; vous faites partie du programme des équipes nationales des États-Unis. Différents joueurs sont éligibles à différentes compétitions en raison de leur âge et, bien sûr, nous allons placer les joueurs dans les meilleures conditions pour réussir par rapport à cela, mais nous voyons la Coupe du monde U20, les Jeux olympiques, la Gold Cup, la Ligue des nations, tous les matches que nous jouons, comme une opportunité de nous préparer pour 2030.
« Nous voulons que tout le monde adhère à cela et soit aussi enthousiaste face à ces opportunités que nous le sommes. »
Si l’enthousiasme des joueurs est bien réel, il y aura des difficultés de croissance. Les adolescents ne sont pas des produits finis, et il y aura à chaque niveau des moments qui les mettront à l’épreuve. Certains seront peut-être prêts, ou peut-être pas, pour un niveau donné. Certains pourraient finalement être plus avancés que ce que les entraîneurs pensaient. Tout cela est fluide.
« Je pense que, pour nous, il s’agit d’observer, de voir et d’analyser pour essayer de prendre la meilleure décision pour la fédération, a déclaré Pochettino. Il y a beaucoup de jeunes talents qui commencent à émerger et, en même temps, le talent, c’est être capable de jouer et de bien performer, mais c’est aussi avoir l’envie et la passion de se battre et de défendre l’écusson que l’on porte sur la poitrine. C’est sur cela que nous sommes concentrés maintenant : développer à travers ces idées. »
Pour y parvenir, Pochettino s’appuie sur certains de ses vétérans pour aider à donner le ton qu’il espère voir porter cette équipe jusqu’en 2030.
Les « vétérans »
Sebastian Berhalter n’a pas l’impression d’être un vétéran. Il a fait ses débuts avec l’USMNT il y a seulement 16 mois. Pourtant, avec 18 sélections et un but en Coupe du monde à son actif, il fait partie de ces joueurs-là. Cela signifie qu’il doit être un leader.
« Je pense qu’“anciens” est en fait une bonne manière de le dire », a-t-il déclaré. « Je ne fais partie de l’équipe que depuis un an maintenant, et je suis l’un des anciens, ce qui est fou. C’est quelque chose qu’on prend comme ça vient, et pour nous, il s’agit de nos performances individuelles et de s’assurer que nous maintenons le niveau d’exigence. Il s’agit aussi de montrer à tous ceux qui nous entourent ce qu’il faut pour représenter ce pays et ce que cela implique. »
Jusqu’ici, l’accueil a été très chaleureux. Il n’y a pas eu de bizutage, affirme Pierre, même si Miles Robinson a plaisanté en disant que l’arrivée imminente de Chris Richards pourrait donner lieu à quelques chansons. Dans l’ensemble, l’objectif pour les vétérans est surtout d’être une présence rassurante pour un groupe de joueurs qui, au final, sont en concurrence avec eux et contre eux.
Robinson a déjà occupé ce rôle, en tant que joueur hors quota lors du dernier parcours olympique. Ce groupe, toutefois, est encore plus jeune que ne l’était celui-là.
« Quand je regarde tous ces jeunes joueurs, ils sont très professionnels, a déclaré le défenseur central mardi. Ils sont très matures pour des joueurs de 16, 18 ou 20 ans. Ils comprennent très bien le jeu, et je pense qu’ils ont envie d’apprendre et de progresser. Ils veulent grandir et se développer, et je pense que c’est l’état d’esprit qu’il faut avoir quand on est un jeune joueur.
« On veut être comme une éponge qui absorbe tout, qui apprend, qui comprend qu’il y a énormément de choses à apprendre, et qu’il y a encore beaucoup de marge de progression dans son propre jeu comme dans le jeu collectif de l’équipe. Je pense que tant qu’ils garderont l’esprit ouvert, nous avons un avenir radieux. »
Rester patient
Même avant le stage, Pochettino avait lancé un avertissement à ses jeunes stars. Elles n’étaient pas « arrivées ». Ce n’était pas l’aboutissement. C’est une étape, bien sûr, et une étape qui mérite d’être célébrée, mais ce n’est pas la fin.
« Je pense que le respect est la chose la plus importante, et ils doivent être respectueux, a déclaré Pochettino en conférence de presse avant d’annoncer sa liste. Et bien sûr, nous voulons des joueurs talentueux. Nous voulons des joueurs qui se sentent courageux, qui se sentent confiants, mais qui ne ressentent pas des choses qu’ils ne montrent pas. Je pense que l’on a le droit de parler un peu de manière déplacée seulement si l’on est Messi.
« Si vous gagnez huit Ballons d’Or, d’accord, vous pouvez parler avec une certaine arrogance, mais même dans ce cas… si vous êtes jeune et que vous commencez à dire que vous pouvez jouer ici, que vous pouvez jouer là, ou que vous pouvez jouer. Moi, je dis que je ne crois pas que ce soit la bonne manière de construire votre carrière de la meilleure façon, non. Et c’est pour cela que nous devons faire attention. »
Pochettino a répété ce point à plusieurs reprises au cours des dernières semaines : il veut faire attention. Il veut pousser ses joueurs, mais sans les submerger. Il veut construire leur confiance, mais sans les amener à croire qu’ils sont quelque chose qu’ils ne sont pas. Il veut qu’ils aient l’air et se comportent comme des joueurs seniors, tout en comprenant qu’il y a encore du travail pour rivaliser réellement à ce niveau.
C’est, au fond, l’objectif de ce stage : combler l’écart entre les catégories de jeunes et le niveau senior. Les mentors ne manquent pas, et les objectifs sont nombreux à court comme à long terme. Et puis il y a Pochettino lui-même, qui sait qu’il devra faire preuve d’un peu plus de patience et de compréhension avec certaines de ses plus jeunes stars.
« Je pense que chaque joueur a une maturité différente, a-t-il déclaré. Bien sûr, c’est une grande opportunité de les connaître. Nous devons faire attention parce que nous avons des joueurs de 16 ans et nous devons respecter cela, mais je pense qu’il est important de savoir comment ils sont. Bien sûr, nous allons leur accorder un peu plus d’attention parce que c’est la première fois qu’ils vont nous rejoindre et que ce sera leur première expérience à ce niveau.
« Je pense que nous allons peut-être passer un peu plus de temps avec ces jeunes au début, mais ensuite, ce sera une relation naturelle, dans laquelle nous pourrons créer et construire une relation de manière très naturelle. »
Les relations se développent. Les stars adolescentes de l’USMNT rencontrent et s’entraînent avec leurs héros. Et, d’ici à la fin du stage, elles seront prêtes, selon Pochettino, à représenter les États-Unis de quelque manière qu’on fasse appel à elles.