Dans les coulisses de la quête de Manchester City pour bâtir une « machine à gagner », alors que les championnes de la WSL se préparent à défendre leur premier titre depuis une décennie
Lorsque Manchester City a accueilli les médias dans la nouvelle installation de l’équipe féminine en mai dernier, quelques jours seulement après avoir remporté un premier titre de Women’s Super League en 10 ans, le message était clair. Interrogée sur la question de savoir si le club construisait quelque chose qui pourrait devenir une dynastie, Charlotte O’Neill, directrice générale de City, a répondu avec assurance : « Absolument. C’est le plan. Nous essayons de construire une machine à gagner. »
Ses commentaires sont intervenus après une visite du nouveau bâtiment ultramoderne de 10 millions de livres sterling, doté de tout, des tapis de course sous-marins et des machines de musculation choisies pour répondre aux problèmes de blessures propres au football féminin, jusqu’aux baguettes personnalisées pour le quatuor de joueuses japonaises de l’effectif et à une machine à café de style barista que chaque membre de l’équipe a appris à utiliser.
Moins d’une semaine après que le sacre de City a été confirmé, grâce au match nul de Brighton contre son plus proche poursuivant Arsenal, l’ambiance dans le bâtiment, celui depuis lequel les joueuses avaient assisté à la confirmation de leur statut de championnes d’Angleterre, était bonne, mais il y avait un sujet qui fâchait. Et celui-ci n’a fait que prendre de l’ampleur quand Emma Deakin, responsable des services de performance de City, a montré pendant la visite des espaces liés à l’attaquante vedette Khadija Shaw, qui arrivait en fin de contrat quelques semaines plus tard et était fortement annoncée en partance pour Chelsea.
Mais les shakes de récupération sur mesure à l’ananas et à la mangue de Shaw, ainsi que sa place qui déroge à la règle à côté de la capitaine de City Alex Greenwood dans le vestiaire, alors qu’elles portent respectivement les numéros 9 et 5, tandis que toutes les autres joueuses sont assises dans l’ordre numérique, font toujours partie du bâtiment à l’approche de la nouvelle saison, après que Shaw a annoncé avoir signé un nouveau contrat de quatre ans lors des célébrations qui ont suivi le triomphe en WSL.
Si l’internationale jamaïcaine avait abordé la saison 2026-2027 vêtue d’une nuance de bleu plus foncée, les attentes autour de la capacité de City à vraiment capitaliser sur le doublé championnat-coupe de la saison dernière seraient extrêmement différentes. Mais le fait que Shaw soit restée à Manchester est énorme alors que l’équipe d’Andree Jeglertz tente de faire en sorte que ni le premier titre de WSL en 10 ans ni la première victoire en FA Cup en six ans n’aient été des feux de paille.
Changement de culture
Ce que Jeglertz a fait lors de sa première saison à la tête de City ne doit pas être sous-estimé. Pendant plusieurs années, cette équipe avait le talent pour remporter la WSL, au point d’être chaque saison l’un des choix favoris des observateurs pour mettre fin à la domination de Chelsea. Cependant, City échouait toujours, soit de manière dramatique dans les dernières semaines, soit dans des circonstances plus calamiteuses.
Selon les mots de Greenwood, Jeglertz a supervisé un « changement de culture » et aidé les joueuses à modifier « le langage utilisé » dans leur quête de trophées et de succès. « C’est parfois un peu inconfortable, mais franchir cet obstacle et être capables de le faire a changé énormément d’états d’esprit dans ce club », a-t-elle expliqué.
Et maintenant que le groupe a décroché ce titre de WSL, ainsi que les premiers trophées de City depuis quatre ans, cela semble plus reproductible.
« Je pense que lors des saisons précédentes, nous sommes peut-être passées à côté parce qu’il y avait un petit manque dans l’état d’esprit, parce que nous n’avions pas vraiment le sentiment d’être capables de gagner », a déclaré Mary Fowler à GOAL. « Mais je pense que maintenant que nous l’avons fait, on se dit : “Vous en êtes tout à fait capables et vous pouvez le refaire.” »
Gagner appelle à gagner
Ce que Jeglertz a trouvé en revenant dans cet environnement après une courte pause estivale est extrêmement encourageant. Le sentiment n’est pas seulement qu’il est possible d’obtenir encore plus de succès ; il est plus intentionnel et plus affirmé que cela. Rien ne laisse penser que les triomphes de la saison dernière ont relâché la pression et amené les joueuses à penser qu’elles pouvaient lever le pied. Au contraire, cela n’a fait que les rendre encore plus affamées.
« J’ai déjà vu cela chez les joueuses », a déclaré Jeglertz à GOAL. « Elles ont déjà une confiance qui est excellente, qui est calme, mais aussi une curiosité quant à la manière de franchir un nouveau palier. Que devons-nous faire pour devenir un tout petit peu meilleures ? Je le vois déjà et c’est quelque chose que nous devons conserver toute l’année. »
L’arrivée de deux nouvelles championnes lors du mercato estival aide aussi à cultiver cet environnement de gagne.Niamh Charles arrive de ce qui était une véritable machine à gagner à Chelsea, après avoir remporté cinq titres consécutifs de WSL et sept autres coupes nationales en seulement six ans à Londres.
« Cela signifie qu’elle a un peu de leadership en elle », estime Jeglertz. « C’est quelque chose que nous allons aussi pouvoir utiliser à l’entraînement et dans la manière de gagner d’une année sur l’autre. »
Beth Mead, de son côté, a aidé l’Angleterre à remporter deux titres consécutifs de championne d’Europe et faisait partie de l’équipe d’Arsenal qui a battu Barcelone en finale de la Ligue des champions 2025. « On le voit dans ses yeux, elle a toujours très envie de faire partie de cela et d’en apprendre davantage », a souligné Jeglertz.
Demande plus forte
En termes de culture, de mentalité, d’environnement et de tous ces éléments intangibles, City semble donc bien armé pour défendre son titre en WSL. Mais qu’en est-il de l’effectif ? Une chose qui n’a pas pu être ignorée lors de son sacre en championnat, c’est le fait que le club n’avait pas la Ligue des champions à disputer, contrairement à Chelsea, Arsenal et Manchester United. Cette fois, elle figure au calendrier et augmente donc les exigences pour le groupe.
C’est notable parce que les seules recrues de City lors du mercato, en plus de Mead et Charles, ont été Carlotta Wamser, qui apportera une profondeur précieuse aux deux postes d’arrière latérale, et Anna Moorhouse, la gardienne anglaise qui remplace Khiara Keating, partie du club. Ajoutez à cela neuf départs en équipe première et cet effectif n’a pas été renforcé comme certains auraient pu s’y attendre, même s’il n’a jamais été question de le remanier en profondeur.
« La profondeur est là », a déclaré O’Neill à la fin de la saison dernière. « Il ne s’agit pas d’une transformation de l’effectif. Il s’agit d’ajouter des joueuses aux postes clés dont nous avons besoin. » Cependant, les blessures en ce début de saison, notamment celle de Vivianne Miedema, qui, selon the Guardian, pourrait ne pas être de retour avant 2027, vont mettre cette profondeur à rude épreuve. Le fait que City ait tenté de se renforcer le dernier jour du mercato sans parvenir à boucler la moindre opération laisse penser que l’inquiétude est bien présente.
La confiance en ceux qui sont au club
City s’est renforcé à des postes clés, au poste d’arrière gauche avec Charles et Wamser après le départ de Leila Ouahabi, ainsi que dans le secteur offensif avec Mead, après le transfert de Kerolin à Barcelone. Pour le reste, Jeglertz mise sur des saisons plus abouties de joueuses déjà présentes au club.
Risa Shimizu, qui a passé la saison dernière en prêt à Liverpool, devra apporter de la profondeur au poste de latérale, tandis que des saisons plus marquantes sont attendues de Sydney Lohmann et Grace Clinton. Aucune des deux n’a atteint le niveau espéré après son arrivée à City l’été dernier, en raison de blessures récurrentes mais aussi d’une incapacité à saisir pleinement ses opportunités. Fowler, de son côté, sera à surveiller pour sa première saison complète après une blessure aux ligaments croisés antérieurs, après avoir montré des éclairs de son talent à son retour en février.
Il y a de la polyvalence sur le front de l’attaque, Mead, Fowler, Lauren Hemp, Aoba Fujino et Iman Beney étant toutes capables d’occuper plusieurs rôles, dont celui d’avant-centre pour plusieurs de ces joueuses, ce qui signifie que recruter quelqu’un simplement pour rester derrière Shaw dans la hiérarchie toute la saison n’est pas vraiment nécessaire.
Des premiers contrats professionnels ont également été signés cet été par de talentueuses joueuses de l’académie, à savoir Sacha Lewis, Amelia Oldroyd et Aoibhe Brennan, tandis que Mayzee Davies, internationale galloise senior qui a signé le sien l’an dernier, pourrait potentiellement devenir une option de profondeur cette saison.
Puis, tout en haut de la hiérarchie, les noms clés sont toujours là, avec des joueuses comme Shaw, Greenwood, Hemp, Kerstin Casparij, Jade Rose et Yui Hasegawa qui composent l’un des meilleurs onze de départ de WSL, un onze qui comprendra aussi Miedema lorsqu’elle fera son retour.
Passer à l’étape suivante
Est-ce que tout cela sera suffisant ? La dernière fois, City a affiché un bilan de blessures impeccable, pour la première fois depuis un moment. Cela peut-il durer malgré le retour de la Ligue des champions ?
« Nous avons appris et nous serons absolument prêtes la saison prochaine », a insisté O’Neill. De son côté, Jeglertz estimait que l’effectif était trop étoffé l’an dernier, si bien que l’élargissement du calendrier est bienvenu, afin d’offrir aux joueuses les opportunités qu’elles méritent. « Nous avons trop de bonnes joueuses pour disputer si peu de matches », disait-il en mai. « L’année prochaine sera différente parce qu’il y aura plus de matches. L’effectif a été construit pour ça. »
Cela dit, il y a encore certains postes où, si les blessures venaient à frapper, cela pourrait être particulièrement préjudiciable, ainsi que d’autres secteurs où cette inquiétude existera si certaines des joueuses censées réaliser une plus grande saison, comme Lohmann, qui a elle-même subi une opération de la hanche, ou Clinton, ne sont pas à la hauteur des attentes. Le fait que City aborde cette nouvelle campagne avec déjà quelques joueuses incertaines sur le plan physique, tout en sachant que Miedema la commencera sur la touche, est également préoccupant.
Cela étant dit, même s’il peut y avoir des équipes de WSL avec davantage de profondeur de banc, elles ont des questions à régler concernant leur culture ou leur cohésion sur le terrain que City n’a pas. Bâtir une dynastie à la Chelsea, dans cette nouvelle ère de la WSL, alors que la concurrence est plus forte que jamais, semble peu probable. Mais la capacité de City à lutter pour les grands trophées, et à les remporter, devrait demeurer cette saison à venir.
C’était de très loin la meilleure équipe d’Angleterre l’an dernier, et la confiance ainsi que la conviction apportées à ce groupe par les succès remportés, combinées à quelques nouveaux visages bienvenus, devraient signifier que les jours où City attendait 10 ans pour un nouveau titre de WSL sont bel et bien révolus.