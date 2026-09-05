Lorsque Manchester City a accueilli les médias dans la nouvelle installation de l’équipe féminine en mai dernier, quelques jours seulement après avoir remporté un premier titre de Women’s Super League en 10 ans, le message était clair. Interrogée sur la question de savoir si le club construisait quelque chose qui pourrait devenir une dynastie, Charlotte O’Neill, directrice générale de City, a répondu avec assurance : « Absolument. C’est le plan. Nous essayons de construire une machine à gagner. »

Ses commentaires sont intervenus après une visite du nouveau bâtiment ultramoderne de 10 millions de livres sterling, doté de tout, des tapis de course sous-marins et des machines de musculation choisies pour répondre aux problèmes de blessures propres au football féminin, jusqu’aux baguettes personnalisées pour le quatuor de joueuses japonaises de l’effectif et à une machine à café de style barista que chaque membre de l’équipe a appris à utiliser.

Moins d’une semaine après que le sacre de City a été confirmé, grâce au match nul de Brighton contre son plus proche poursuivant Arsenal, l’ambiance dans le bâtiment, celui depuis lequel les joueuses avaient assisté à la confirmation de leur statut de championnes d’Angleterre, était bonne, mais il y avait un sujet qui fâchait. Et celui-ci n’a fait que prendre de l’ampleur quand Emma Deakin, responsable des services de performance de City, a montré pendant la visite des espaces liés à l’attaquante vedette Khadija Shaw, qui arrivait en fin de contrat quelques semaines plus tard et était fortement annoncée en partance pour Chelsea.

Mais les shakes de récupération sur mesure à l’ananas et à la mangue de Shaw, ainsi que sa place qui déroge à la règle à côté de la capitaine de City Alex Greenwood dans le vestiaire, alors qu’elles portent respectivement les numéros 9 et 5, tandis que toutes les autres joueuses sont assises dans l’ordre numérique, font toujours partie du bâtiment à l’approche de la nouvelle saison, après que Shaw a annoncé avoir signé un nouveau contrat de quatre ans lors des célébrations qui ont suivi le triomphe en WSL.

Si l’internationale jamaïcaine avait abordé la saison 2026-2027 vêtue d’une nuance de bleu plus foncée, les attentes autour de la capacité de City à vraiment capitaliser sur le doublé championnat-coupe de la saison dernière seraient extrêmement différentes. Mais le fait que Shaw soit restée à Manchester est énorme alors que l’équipe d’Andree Jeglertz tente de faire en sorte que ni le premier titre de WSL en 10 ans ni la première victoire en FA Cup en six ans n’aient été des feux de paille.