D’abord John Stones, puis Djed Spence et maintenant Curtis Jones ! L’invasion anglaise à l’Inter prouve que l’Italie reste une destination attractive pour les joueurs de Premier League

Spence, bien sûr, possède déjà une expérience du jeu en Italie, après avoir passé six mois en prêt à Gênes durant la seconde moitié de la saison 2023-2024, et il était plus qu’heureux d’y retourner. « On apprend énormément quand on joue à l’étranger », a déclaré le polyvalent latéral. « Je peux dire que je suis devenu un homme quand j’étais à l’étranger et je suis reconnaissant pour cette expérience. »

Fait intéressant, Spence n’avait pas le sentiment qu’un départ en Italie pourrait d’une quelconque manière freiner ses ambitions internationales. Par moments durant le mandat de Gareth Southgate à la tête de l’Angleterre, Tomori a clairement souffert du fait d’évoluer en Serie A, et il est impossible d’ignorer que les résultats des représentants du championnat en Europe ont été, au mieux, décevants ces dernières saisons.

Cependant, l’Inter a fait figure d’exception en atteignant deux finales de Ligue des champions en trois saisons entre 2023 et 2025. Même la saison dernière, malgré une surprenante défaite au tour de barrage contre Bodo-Glimt, le club a quand même réussi à impressionner Jones.

« J’ai joué contre eux avec Liverpool et c’est une équipe qui aime avoir le ballon », a expliqué le milieu de terrain au site officiel du club. « Il y a ici des joueurs capables de marquer beaucoup de buts, de délivrer des passes décisives et de se créer énormément d’occasions. On sent à quel point ce groupe est uni. L’Inter peut rivaliser avec les toutes meilleures équipes du monde. On sent aussi la faim qu’il y a ici et, comme je l’ai déjà dit, le soutien des supporters est incroyable. Les supporters de l’Inter sont vraiment le 12e homme.

« Le plus important, c’était le sentiment que j’ai ressenti la saison dernière quand j’ai joué contre l’Inter en Ligue des champions et découvert la passion que ses supporters ont pour l’équipe. Bien sûr, on peut aussi parler des trophées, de l’histoire du club et de tous les grands joueurs qui ont porté ce maillot. Mais les supporters ont été le facteur décisif. J’étais sur la pelouse de San Siro et je pouvais les entendre chanter et soutenir les joueurs du début à la fin. »

Cette atmosphère si particulière de San Siro est assurément l’une des choses que Tomori apprécie le plus dans le fait de jouer pour le rival de l’Inter dans la ville.

« Avoir des supporters ultra passionnés qui chantent pendant 90 minutes. Même pas 90 minutes. Ils sont là avant même qu’on sorte s’échauffer », s’est enthousiasmé Tomori. « Ils sont là après le match. Rien que ça, c’est une autre nuance qui rend le tout si spécial. J’ai l’impression que même mes amis, je leur en parlais, mais ils ne comprenaient jamais vraiment ce que je voulais dire jusqu’à ce qu’ils viennent eux-mêmes au stade. »

Tomori a aussi parlé à son ancien coéquipier de Chelsea Ruben Loftus-Cheek de l’ambiance incroyable du Giuseppe Meazza avant le propre transfert du milieu à Milan, et quand Tammy Abraham, autre pur produit du centre de formation de Cobham, réfléchissait à une offre de la Roma, il l’a contacté pour lui dire : « Frérot, c’est un très, très bon championnat ! »

Il est clair que ce n’est plus ce que c’était à son âge d’or dans les années 1990 et 2000, lorsque tous les meilleurs joueurs du monde affluaient en Italie, mais Richards n’a pas tort quand il dit que « la Serie A est très, très sous-estimée ». Il est aussi facile de comprendre pourquoi quelqu’un comme Jones serait attiré par la péninsule, surtout après avoir vu ce qu’un transfert à Naples a apporté à la carrière de Scott McTominay.