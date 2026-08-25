D’abord John Stones, puis Djed Spence et maintenant Curtis Jones ! L’invasion anglaise à l’Inter prouve que l’Italie reste une destination attractive pour les joueurs de Premier League
Aujourd'hui encore, Ian Rush affirme qu'il n'a jamais dit que son unique saison en Italie avait eu « l'impression de vivre dans un pays étranger ». Toutefois, même si cette citation n'est peut-être pas réelle, les sentiments exprimés ont toujours sonné juste. Pendant de très, très nombreuses années, l'idée dominante était que les joueurs britanniques n'étaient pas armés pour faire face aux défis liés à un départ à l'étranger, et en Italie en particulier.
Il y a bien eu quelques exceptions notables à la règle. Le compatriote gallois de Rush, John Charles, est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la Juventus, tandis que Paul Ince a toujours affirmé que ses deux saisons à l'Inter étaient les meilleures de sa carrière, et pas seulement parce qu'il a pu boire du bourbon avec Joe Pesci dans la cuisine de Nicola Berti.
De manière générale, cependant, peu de Britanniques ont rejoint l'Italie au cours du XXe siècle, et encore moins y ont réussi. Les Anglais semblaient avoir particulièrement du mal à s'acclimater, des joueurs comme Jimmy Greaves et Paul Gascoigne ne disposant manifestement pas du niveau de professionnalisme requis pour s'épanouir en Serie A. Par conséquent, le consensus général voulait qu'il valait mieux rester chez soi.
« Pendant longtemps, les joueurs anglais ne voulaient pas partir à l'étranger », a déclaré l'ancien défenseur de la Fiorentina Micah Richards à Sky Sports, « mais maintenant, tout le monde y est un peu plus ouvert. » Et il n'a pas tort...
L’invasion anglaise à l’Inter
John Stones, Djed Spence et Curtis Jones ont tous rejoint l'Inter lors du mercato actuel, ce qui signifie que les Nerazzurri ont recruté autant d'Anglais cet été qu'au cours de leurs 118 années d'existence précédentes.
Bien évidemment, chaque joueur avait ses propres raisons de rejoindre San Siro. Stones, par exemple, a fêté ses 32 ans en mai et son contrat avec Manchester City a expiré le mois suivant. Après avoir passé toute sa carrière dans son Angleterre natale, et une décennie à Manchester City à lui seul, il était enthousiasmé par la perspective de partir à l'étranger.
« C'était quelque chose que j'avais toujours voulu faire et, quand cette opportunité s'est présentée, j'en ai parlé avec ma famille, et nous en étions certains : nous voulions venir ici », a déclaré le défenseur au média du club intériste.
« Je veux apprendre de nouvelles choses, comprendre une nouvelle manière de jouer et découvrir un nouveau championnat. J'ai hâte de commencer ce nouveau chapitre et cette nouvelle aventure. Je n'imaginais pas meilleur endroit pour le faire. » Difficile de lui donner tort.
Même en tenant compte du fait que la Serie A n'est plus le championnat dominant du football mondial, elle est encore considérée par certains comme l'épreuve ultime pour la discipline d'un défenseur.
« En Angleterre, l'intensité, c'est : “Il faut leur rentrer dedans, courir plus qu'eux”, tout ce genre de choses », a expliqué à The Athletic le défenseur de l'AC Milan et de l'Angleterre Fikayo Tomori. « Ici, c'est mental, pas seulement dans la préparation du match et dans la gestion des pressions extérieures et des attentes des supporters.
« Ce qu'ils valorisent tant ici, c'est le fait de rester concentré et pleinement dans le match pendant 90 minutes. Cela paraît plus facile que ça ne l'est. Mais c'est bien plus difficile d'être dans le match pendant 90 minutes parce qu'ici, il y a beaucoup de situations où les équipes attendent ce moment précis où un joueur parmi les 11 commet une erreur, puis elles frappent.
« Avoir cette intensité, en termes de concentration, en se disant qu'on ne peut pas faire d'erreur, ou qu'on doit en faire le moins possible. Évidemment, il est impossible de ne pas faire d'erreur, mais il faut en faire le moins possible pour gagner ce match. C'est une intensité en soi et quelque chose auquel j'ai dû m'habituer quand je suis arrivé ici, parce qu'il y a énormément d'informations. »
« On apprend tellement quand on joue à l’étranger »
Spence, bien sûr, possède déjà une expérience du jeu en Italie, après avoir passé six mois en prêt à Gênes durant la seconde moitié de la saison 2023-2024, et il était plus qu’heureux d’y retourner. « On apprend énormément quand on joue à l’étranger », a déclaré le polyvalent latéral. « Je peux dire que je suis devenu un homme quand j’étais à l’étranger et je suis reconnaissant pour cette expérience. »
Fait intéressant, Spence n’avait pas le sentiment qu’un départ en Italie pourrait d’une quelconque manière freiner ses ambitions internationales. Par moments durant le mandat de Gareth Southgate à la tête de l’Angleterre, Tomori a clairement souffert du fait d’évoluer en Serie A, et il est impossible d’ignorer que les résultats des représentants du championnat en Europe ont été, au mieux, décevants ces dernières saisons.
Cependant, l’Inter a fait figure d’exception en atteignant deux finales de Ligue des champions en trois saisons entre 2023 et 2025. Même la saison dernière, malgré une surprenante défaite au tour de barrage contre Bodo-Glimt, le club a quand même réussi à impressionner Jones.
« J’ai joué contre eux avec Liverpool et c’est une équipe qui aime avoir le ballon », a expliqué le milieu de terrain au site officiel du club. « Il y a ici des joueurs capables de marquer beaucoup de buts, de délivrer des passes décisives et de se créer énormément d’occasions. On sent à quel point ce groupe est uni. L’Inter peut rivaliser avec les toutes meilleures équipes du monde. On sent aussi la faim qu’il y a ici et, comme je l’ai déjà dit, le soutien des supporters est incroyable. Les supporters de l’Inter sont vraiment le 12e homme.
« Le plus important, c’était le sentiment que j’ai ressenti la saison dernière quand j’ai joué contre l’Inter en Ligue des champions et découvert la passion que ses supporters ont pour l’équipe. Bien sûr, on peut aussi parler des trophées, de l’histoire du club et de tous les grands joueurs qui ont porté ce maillot. Mais les supporters ont été le facteur décisif. J’étais sur la pelouse de San Siro et je pouvais les entendre chanter et soutenir les joueurs du début à la fin. »
Cette atmosphère si particulière de San Siro est assurément l’une des choses que Tomori apprécie le plus dans le fait de jouer pour le rival de l’Inter dans la ville.
« Avoir des supporters ultra passionnés qui chantent pendant 90 minutes. Même pas 90 minutes. Ils sont là avant même qu’on sorte s’échauffer », s’est enthousiasmé Tomori. « Ils sont là après le match. Rien que ça, c’est une autre nuance qui rend le tout si spécial. J’ai l’impression que même mes amis, je leur en parlais, mais ils ne comprenaient jamais vraiment ce que je voulais dire jusqu’à ce qu’ils viennent eux-mêmes au stade. »
Tomori a aussi parlé à son ancien coéquipier de Chelsea Ruben Loftus-Cheek de l’ambiance incroyable du Giuseppe Meazza avant le propre transfert du milieu à Milan, et quand Tammy Abraham, autre pur produit du centre de formation de Cobham, réfléchissait à une offre de la Roma, il l’a contacté pour lui dire : « Frérot, c’est un très, très bon championnat ! »
Il est clair que ce n’est plus ce que c’était à son âge d’or dans les années 1990 et 2000, lorsque tous les meilleurs joueurs du monde affluaient en Italie, mais Richards n’a pas tort quand il dit que « la Serie A est très, très sous-estimée ». Il est aussi facile de comprendre pourquoi quelqu’un comme Jones serait attiré par la péninsule, surtout après avoir vu ce qu’un transfert à Naples a apporté à la carrière de Scott McTominay.
L’exemple de McTominay
« McFratm », comme l'appellent désormais les habitants du coin, est peut-être écossais mais, comme Jones, c'était un joueur qui avait passé toute sa carrière dans un seul club anglais, Manchester United, avant de partir à la recherche d'un temps de jeu régulier à son poste de prédilection en Serie A.
Deux ans plus tard, McTominay, né dans le Lancashire, est champion d'Italie et s'est solidement imposé comme l'une des figures les plus aimées de l'histoire de Naples. Sa popularité digne de Diego Maradona ne s'explique pas seulement par ses buts. McTominay a absolument tout adopté de la langue locale, de l'histoire, de l'architecture, de la culture et de la cuisine (il adore particulièrement les tomates !).
« Cela a été une décision énorme pour moi, mais parfois, dans la vie, il faut simplement se lancer », a-t-il confié au The Times. « Réussir immédiatement en Serie A n'est pas toujours facile. Beaucoup de joueurs y vont et ont du mal à trouver leurs repères parce que c'est légèrement différent de la Premier League. C'est plus tactique.
« Donc, partir à l'étranger n'est pas facile, mais pour être honnête, l'adaptation s'est faite de manière assez fluide pour moi, au vu de l'aide que les Italiens m'ont apportée pour m'installer. »
Il est sans doute beaucoup demander à Jones d'avoir en Italie un impact comparable à celui de McTominay, mais il ne serait pas surprenant de le voir réussir là où tant d'autres Anglais ont échoué, étant donné qu'il rejoint la meilleure équipe de Serie A, et en même temps que deux de ses compatriotes.
Ne serait-ce que pour cette dernière raison, d'ailleurs, l'Italie devrait au moins lui sembler un peu moins être « un pays étranger » qu'elle ne l'était pour certains Britanniques à l'époque...