Emma Hayes a retrouvé le trio « Triple Espresso » pour le match qui pourrait envoyer l’équipe nationale féminine des États-Unis à la Coupe du monde 2027.

Trinity Rodman, Sophia Wilson et Mallory Swanson figurent toutes les trois dans la liste de 23 joueuses dévoilée mercredi par Hayes pour le Championnat féminin de la Concacaf. Les États-Unis affronteront le Salvador en quart de finale le 27 novembre, leur premier match à élimination directe depuis les Jeux olympiques de 2024. Une victoire leur assurerait une place au Brésil.

Naomi Girma, Jaedyn Shaw et Ally Sentnor sont de nouveau absentes. Seules six joueuses de la liste ont déjà disputé des qualifications pour la Coupe du monde, et Evelyn Shores, défenseuse d’Angel City FC, est la seule à ne compter aucune sélection.

Après l’annonce, Hayes a déclaré qu’elle avait rarement pu compter sur toutes ses meilleures joueuses en même temps. « Quand on fait venir des joueuses qui ne sont peut-être qu’à 50 % de leurs moyens, ce n’est parfois pas dans l’intérêt du groupe », a-t-elle expliqué.

Ashley Sanchez a été appelée pour la deuxième fois consécutive le jour même où elle a été désignée meilleure joueuse de NWSL. Elle avait déjà remporté le Soulier d’or avec 20 buts et dispose désormais d’une nouvelle occasion de transformer ses performances en club en temps de jeu avec la sélection américaine. Croix Bethune, appelée par intermittence ces deux dernières années, trouve son rythme au poste de numéro 10.

GOAL fait le point sur les gagnantes et les perdantes de la liste de Hayes pour les qualifications.