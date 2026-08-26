« C’est probablement ma dernière année dans le football, et je veux laisser un héritage spectaculaire », a déclaré Cristiano Ronaldo dans un entretien accordé à Vogue plus tôt ce mois-ci. « Mon avenir est déjà entièrement planifié. »

C’est une bonne chose qu’il le soit, car rien ne garantit qu’il sera viable pour le joueur de 41 ans de continuer au-delà de la fin de la saison 2026-2027.

Le nouvel entraîneur d’Al-Nassr, Ange Postecoglou, a fait l’impensable mardi en traitant Ronaldo comme n’importe quel autre joueur. Il a pris la décision audacieuse de sortir l’icône portugaise à la mi-temps alors qu’Al-Nassr était mené 2-0 sur la pelouse d’Al-Ettifaq, et réduit à dix après un carton rouge précoce pour le gardien Bento.

Les champions d’Arabie saoudite ont ensuite réussi une incroyable remontée en seconde période pour s’imposer 3-2, Sadio Mané inscrivant le but décisif dans le temps additionnel, ce qui a déclenché des scènes de liesse qui ont continué après le coup de sifflet final. Ronaldo a choisi de ne pas en faire partie et, ce faisant, a détourné les projecteurs de ses coéquipiers, mais cela ne change rien au fait que Postecoglou a pris la bonne décision. Il était rafraîchissant de voir le plus grand pleurnicheur du football enfin remis à sa place.

La réputation de Postecoglou a pris un sérieux coup après ses misérables 39 jours à la tête de Nottingham Forest, mais il vient de rappeler à tout le monde l’étoffe d’élite qui est la sienne comme entraîneur. Si Ronaldo veut tirer sa révérence sur une bonne note, il devra peut-être changer l’habitude de toute une vie et devenir un véritable joueur d’équipe, car il travaille désormais avec un entraîneur qui n’hésitera pas à faire passer le club avant le quintuple Ballon d’Or.