Cristiano Ronaldo est ENFIN remis à sa place ! Ange Postecoglou a affiché une stature d’entraîneur de haut niveau avec le remplacement audacieux de la superstar d’Al-Nassr
« C’est probablement ma dernière année dans le football, et je veux laisser un héritage spectaculaire », a déclaré Cristiano Ronaldo dans un entretien accordé à Vogue plus tôt ce mois-ci. « Mon avenir est déjà entièrement planifié. »
C’est une bonne chose qu’il le soit, car rien ne garantit qu’il sera viable pour le joueur de 41 ans de continuer au-delà de la fin de la saison 2026-2027.
Le nouvel entraîneur d’Al-Nassr, Ange Postecoglou, a fait l’impensable mardi en traitant Ronaldo comme n’importe quel autre joueur. Il a pris la décision audacieuse de sortir l’icône portugaise à la mi-temps alors qu’Al-Nassr était mené 2-0 sur la pelouse d’Al-Ettifaq, et réduit à dix après un carton rouge précoce pour le gardien Bento.
Les champions d’Arabie saoudite ont ensuite réussi une incroyable remontée en seconde période pour s’imposer 3-2, Sadio Mané inscrivant le but décisif dans le temps additionnel, ce qui a déclenché des scènes de liesse qui ont continué après le coup de sifflet final. Ronaldo a choisi de ne pas en faire partie et, ce faisant, a détourné les projecteurs de ses coéquipiers, mais cela ne change rien au fait que Postecoglou a pris la bonne décision. Il était rafraîchissant de voir le plus grand pleurnicheur du football enfin remis à sa place.
La réputation de Postecoglou a pris un sérieux coup après ses misérables 39 jours à la tête de Nottingham Forest, mais il vient de rappeler à tout le monde l’étoffe d’élite qui est la sienne comme entraîneur. Si Ronaldo veut tirer sa révérence sur une bonne note, il devra peut-être changer l’habitude de toute une vie et devenir un véritable joueur d’équipe, car il travaille désormais avec un entraîneur qui n’hésitera pas à faire passer le club avant le quintuple Ballon d’Or.
Changement de statut
Personne ne dit que Ronaldo ne sert à rien à Al-Nassr, bien au contraire. Il a été leur meilleur buteur lors de chacune des trois dernières saisons, remportant à deux reprises le Soulier d'or de la Saudi Pro League, et ses buts ont été essentiels dans leur sacre en championnat la saison dernière.
L'instinct de prédateur d'un attaquant est la dernière chose qui disparaît, et Ronaldo a encore montré qu'il restait intact avec un joli enchaînement contrôle orienté-frappe lors du deuxième match d'Al-Nassr dans cette nouvelle saison de championnat, une victoire 4-0 sur la pelouse d'Al-Riyadh. En revanche, l'époque où Ronaldo se distinguait comme le meilleur joueur sur la pelouse appartient depuis longtemps au passé.
Erik ten Hag a été le premier à vraiment reconnaître le déclin de ses capacités, en reléguant la légende de Manchester United sur le banc lors de son deuxième passage malheureux à Old Trafford, et l'ancien sélectionneur du Portugal Fernando Santos a fait de même lors de la Coupe du monde 2022. Mais Ronaldo a bénéficié d'un sursis après ce tournoi de la part du successeur de Santos, Roberto Martinez, et son arrivée libre à Al-Nassr lui a permis de retrouver aussi un statut de « patron » en club.
Des entraîneurs comme Rudi Garcia, Luis Castro, Stefano Pioli et Jorge Jesus ont eux aussi flatté l'ego de Ronaldo à Al-Awwal Park. Il est au centre de l'attention depuis les quatre dernières années à Al-Nassr, ce qui est logique au vu du contrat record que le club lui a offert, mais cela a contribué au manque de régularité de l'équipe.
Si Al-Nassr veut capitaliser sur son titre de la saison 2025-2026 et se lancer véritablement à l'assaut de l'AFC Champions League Elite, le club ne peut pas continuer à s'appuyer sur Ronaldo comme tête d'affiche incontestée à chaque match. Les décisions impitoyables de Postecoglou contre Al-Ettifaq laissent penser qu'il en est parfaitement conscient, et il doit maintenir cette ligne dure face à l'inévitable pression interne et externe.
Le joueur qui fait la différence
Ronaldo était visiblement furieux en prenant le chemin du tunnel à la pause, après l’effondrement d’Al-Nassr en première période face à Al-Ettifaq. Il est parti en trombe et a fait un geste vers la foule, les bras écartés, comme pour dire : « Que puis-je faire de plus ? ». C’est du Cristiano tout craché.
S’il était capable de la moindre véritable remise en question, sa première réaction aurait dû être de s’en vouloir à lui-même. En quittant le terrain avec seulement sept touches de balle, un tir cadré et trois passes réussies à son actif, Ronaldo aurait été extrêmement chanceux de rester sur le terrain. Il a été presque totalement transparent, et Al-Nassr n’a par conséquent que très peu, voire pas du tout, été dangereux.
Postecoglou a effectué un changement proactif en faisant entrer Abdullah Al-Khaibari au milieu de terrain et en déplaçant Mane au poste de numéro 9 de Ronaldo. Al-Khaibari a donné à Al-Nassr l’équilibre structurel qui lui manquait, et Mane a apporté une mobilité dynamique et un pressing intense qui ont contribué à pousser Al-Ettifaq à la faute.
Mane a relancé Al-Nassr dans le match d’une finition pleine de sang-froid après avoir pris de vitesse la défense sur une superbe passe de Joao Felix à la 74e minute, puis le défenseur Abdulelah Al-Amri a marqué de la tête sur un corner de l’international portugais quelques instants plus tard pour égaliser. Dans les dernières phases du match, on aurait dit que c’était Al-Nassr qui jouait en supériorité numérique, tant son intensité était grande, et quand Mane a inscrit le troisième but des siens, personne ne pouvait contester qu’il l’avait mérité.
C’était un moment de triomphe auquel tout le monde aurait dû assister, mais Ronaldo a négligé de s’asseoir sur le banc et de soutenir son équipe en seconde période, et aurait même quitté le stade avant la fin de la rencontre. Ce ne sont pas les actes d’un vrai capitaine : on gagne et on perd ensemble.
Gagner à tout prix
« Mon travail consiste à essayer d’aider les joueurs à chaque match avec ce que j’observe », a déclaré Postecgolou aux médias lorsqu’il a été interrogé sur sa décision de remplacer Ronaldo. « Et bon, avec Cristiano, nous savons qu’il n’a pas beaucoup joué. Donc, à 10, le laisser sur le terrain après 45 minutes, il a fait du très bon travail pour nous en première période, mais nous avions besoin d’une approche différente en seconde période. »
Il a ajouté : « Je pense qu’il y a une histoire plus importante aujourd’hui, et c’est que les 10 joueurs d’Al-Nassr ont été incroyables. C’est tout ce sur quoi vous devriez écrire aujourd’hui. Tout le reste n’a pas d’importance, parce que peu importe l’équipe [que nous avons sur le terrain]. Si vous voyez 10 joueurs dans ces conditions pendant aussi longtemps, revenir après avoir été menés 2-0, c’est la seule histoire. »
La réalité, c’est que Ronaldo est toujours la plus grande histoire à Al-Nassr, mais Postecoglou a géré cette situation à la perfection. Il n’a alimenté aucune idée de tension en coulisses, protégeant au passage l’atout le plus précieux du club, tout en s’assurant que les joueurs qui ont gagné le match reçoivent le crédit qui leur était dû.
C’est exactement le type de management humain fort qui a fait de Postecoglou une figure aussi brillante et populaire dans le football. Il a une mentalité de victoire à tout prix et considère tout le monde dans l’effectif sur un pied d’égalité. C’est pourquoi Al-Nassr s’est battu avec autant d’acharnement pour revenir et décrocher sa troisième victoire consécutive de la saison, et pourquoi Tottenham, le Celtic, Yokohama F. Marinos et Brisbane Roar ont tous remporté des trophées majeurs sous les ordres du technicien australien.
S’il peut enrichir son palmarès en Arabie saoudite, et réussir sur le long terme à garder Ronaldo les pieds sur terre, Postecoglou redeviendra une option pour les grands clubs européens. À l’inverse, si Ronaldo ne joue pas le jeu, la dernière partie de son illustre carrière sera considérée rétrospectivement comme un chapitre triste et embarrassant.