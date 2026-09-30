Cristiano Ronaldo doit abandonner son rôle gênant de supporter du Portugal : il est temps de suivre l’exemple de Lionel Messi et de prendre sa retraite

Avant le choc de Ligue des nations entre le Portugal et le pays de Galles la semaine dernière, on a demandé à Cristiano Ronaldo s'il envisageait de prendre sa retraite internationale après la Coupe du monde 2026, ce à quoi il a répondu : « Oui, je l'ai envisagé. Bien sûr, je réfléchis toujours à mes décisions, à mon avenir, au présent aussi. Je suis quelqu'un qui réfléchit. Il faut réfléchir. C'est pour cela que vous me voyez ici maintenant. Cela veut dire que je vais continuer.

« J'ai eu une conversation avec notre président, avec notre sélectionneur. Je crois toujours que je suis capable d'aider l'équipe nationale à atteindre ce qu'elle veut, et j'arrêterai quand j'aurai le sentiment de ne plus rien faire ici. Je pense pouvoir apporter mon soutien à l'équipe nationale, pas seulement par les buts, mais aussi en dehors du football. C'est une nouvelle jeune génération. Mais pour moi, l'essentiel est d'être capable sur le terrain de marquer des buts et d'aider l'équipe à gagner des matches. »

De toute évidence, il n'y a pas assez réfléchi, car il n'a pas été à la hauteur de cet « essentiel » lors de trois tournois majeurs consécutifs. Ronaldo n'a marqué qu'une seule fois en cinq apparitions à la Coupe du monde 2022, et n'a pas trouvé le chemin des filets une seule fois en autant de matches à l'Euro 2024. Il a inscrit trois buts lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, mais deux d'entre eux sont arrivés lors d'une démonstration 5-0 en phase de groupes contre une faible équipe d'Ouzbékistan, et l'autre sur penalty lors de la victoire controversée du Portugal en seizièmes de finale contre la Croatie, la seule fois où il a touché le ballon dans la surface pendant ses 81 minutes sur le terrain.

Ronaldo a été complètement inefficace lors des matches contre le Maroc, la France et l'Espagne qui ont mis fin au parcours du Portugal dans ces tournois. Mais parce qu'il est celui qu'il est, l'équipe tournait autour de lui. Tous les autres doivent tout faire pour envoyer le ballon à Ronaldo afin qu'il conclue, et ils doivent aussi courir à sa place.

Il fut un temps où cette approche avait du sens, car Ronaldo, qui, il serait fautif de ne pas le souligner, affiche l'extraordinaire bilan de 146 buts en 234 sélections, était l'attaquant le plus létal de la planète, mais on peut soutenir qu'il ne détient plus ce titre officieux depuis 2018. Le déclin de l'un des véritables plus grands joueurs de l'histoire du football a été triste à voir, et il est inexplicable qu'il s'accroche encore à une forme de pertinence à 41 ans. Personne ne bat le temps, pas même un athlète surhumain comme Ronaldo. Heureusement pour les supporters portugais qui reconnaissent qu'il fait obstacle au progrès, il semblerait toutefois que le nouveau sélectionneur de l'équipe ne va pas flatter son ego.