Cristiano Ronaldo doit abandonner son rôle gênant de supporter du Portugal : il est temps de suivre l’exemple de Lionel Messi et de prendre sa retraite
Avant le choc de Ligue des nations entre le Portugal et le pays de Galles la semaine dernière, on a demandé à Cristiano Ronaldo s'il envisageait de prendre sa retraite internationale après la Coupe du monde 2026, ce à quoi il a répondu : « Oui, je l'ai envisagé. Bien sûr, je réfléchis toujours à mes décisions, à mon avenir, au présent aussi. Je suis quelqu'un qui réfléchit. Il faut réfléchir. C'est pour cela que vous me voyez ici maintenant. Cela veut dire que je vais continuer.
« J'ai eu une conversation avec notre président, avec notre sélectionneur. Je crois toujours que je suis capable d'aider l'équipe nationale à atteindre ce qu'elle veut, et j'arrêterai quand j'aurai le sentiment de ne plus rien faire ici. Je pense pouvoir apporter mon soutien à l'équipe nationale, pas seulement par les buts, mais aussi en dehors du football. C'est une nouvelle jeune génération. Mais pour moi, l'essentiel est d'être capable sur le terrain de marquer des buts et d'aider l'équipe à gagner des matches. »
De toute évidence, il n'y a pas assez réfléchi, car il n'a pas été à la hauteur de cet « essentiel » lors de trois tournois majeurs consécutifs. Ronaldo n'a marqué qu'une seule fois en cinq apparitions à la Coupe du monde 2022, et n'a pas trouvé le chemin des filets une seule fois en autant de matches à l'Euro 2024. Il a inscrit trois buts lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, mais deux d'entre eux sont arrivés lors d'une démonstration 5-0 en phase de groupes contre une faible équipe d'Ouzbékistan, et l'autre sur penalty lors de la victoire controversée du Portugal en seizièmes de finale contre la Croatie, la seule fois où il a touché le ballon dans la surface pendant ses 81 minutes sur le terrain.
Ronaldo a été complètement inefficace lors des matches contre le Maroc, la France et l'Espagne qui ont mis fin au parcours du Portugal dans ces tournois. Mais parce qu'il est celui qu'il est, l'équipe tournait autour de lui. Tous les autres doivent tout faire pour envoyer le ballon à Ronaldo afin qu'il conclue, et ils doivent aussi courir à sa place.
Il fut un temps où cette approche avait du sens, car Ronaldo, qui, il serait fautif de ne pas le souligner, affiche l'extraordinaire bilan de 146 buts en 234 sélections, était l'attaquant le plus létal de la planète, mais on peut soutenir qu'il ne détient plus ce titre officieux depuis 2018. Le déclin de l'un des véritables plus grands joueurs de l'histoire du football a été triste à voir, et il est inexplicable qu'il s'accroche encore à une forme de pertinence à 41 ans. Personne ne bat le temps, pas même un athlète surhumain comme Ronaldo. Heureusement pour les supporters portugais qui reconnaissent qu'il fait obstacle au progrès, il semblerait toutefois que le nouveau sélectionneur de l'équipe ne va pas flatter son ego.
Nouvel accord
Jorge Jesus a travaillé avec Ronaldo à Al-Nassr la saison dernière, et les deux hommes ont noué une relation forte. Ronaldo a continué d’être l’homme fort de l’équipe et a enfin remporté son premier titre de Saudi Pro League, en inscrivant 28 buts au passage.
Le Portugal est venu frapper à la porte de Jesus durant l’été après le départ de Roberto Martinez, et il n’y a eu aucune surprise quand l’ancien entraîneur de Benfica a inclus Ronaldo dans sa première liste. « Cristiano est un symbole du Portugal et de l’équipe nationale », a déclaré Jesus pour expliquer cette décision, assis aux côtés de Ronaldo sur le campus de la fédération portugaise avant l’ouverture de leur campagne de Ligue des nations contre le pays de Galles.
Il y avait toutefois une réserve, puisqu’il a ajouté : « S’il va jouer les matches, il n’y a pas droit, c’est à l’entraîneur d’en décider. » Aucun des prédécesseurs de Jesus n’aurait osé dire quelque chose de ce genre devant Ronaldo, pas même Fernando Santos, qui a au moins eu le courage de laisser deux fois sur le banc le légendaire attaquant lors de la Coupe du monde 2022.
La dernière convocation de Ronaldo est évidemment intervenue sur une base conditionnelle, et il s’est efforcé d’insister sur le fait que cet arrangement lui convenait, bien qu’avec sa tonalité sous-jacente d’arrogance caractéristique. « Chaque fois qu’ils diront qu’ils ne veulent pas de moi en équipe nationale, je serai le premier à partir, a-t-il affirmé. Quand je penserai que je n’apporte plus rien à l’équipe, ou que je crée une atmosphère, je serai le premier à partir. Je prendrai ma valise et je m’en irai. Les Portugais comptent sur moi. C’est pour cela que je suis encore ici… Regardez simplement les chiffres, je suis sûr que vous pouvez faire quelques calculs, je suis encore performant. Le jour où ils ne compteront plus sur moi, no problemo, je partirai. Je serai toujours le supporter n°1 de cette fédération. »
L’ancienne superstar de Manchester United et du Real Madrid a poursuivi : « Pour moi, le plus important, c’est que je sais ce que je suis. Je sais ce que je fais pour être ici, je sais ce que j’ai fait pour avoir le succès que j’ai eu. Je sais pourquoi les jeunes aiment Cristiano, parce qu’ils me voient comme un exemple, et je continuerai à le faire. Même quand je serai à la retraite… dans 10 ans. Je suis heureux de moi-même. Peu importe si je joue demain, si je me repose pour le match suivant, pour moi le plus important est de me sentir bien. Les gens autour de moi ont confiance en mon travail. Concentrez-vous sur les gens qui aiment Cristiano, pas sur ceux qui me critiquent, donc je suis une personne heureuse. »
La frustration dans la victoire du pays de Galles
Ronaldo plaisantait probablement en parlant de rester avec le Portugal pendant encore dix ans, mais sa nouvelle humilité a été immédiatement mise à l’épreuve. Jesus a offert à l’attaquant d’Al-Nassr sa 234e sélection, un record encore amélioré, face au pays de Galles à Lisbonne, et le Portugal a décroché une victoire méritée 1-0, grâce à un but de Joao Felix en première période.
Cependant, dans l’ensemble, ce fut une soirée à oublier pour Ronaldo. Il a tenté sept frappes, dont seulement deux cadrées, et a manqué une énorme occasion au début de la seconde période, en expédiant d’une manière incroyable au-dessus de la barre une volée sur un centre de Ruben Neves à bout portant.
Quelques instants plus tard, Ronaldo a bien envoyé le ballon au fond des filets en concluant avec sang-froid après avoir pris la profondeur sur une passe de Bruno Fernandes, mais sa joie a été de courte durée. Le capitaine du Portugal était hors jeu de près d’un mètre et le but a logiquement été refusé.
À la 68e minute, Jesus a décidé qu’il en avait assez vu et a remplacé Ronaldo par Goncalo Ramos. Il a quitté la pelouse avec un total d’expected assists de 0,06, aucun dribble réussi, aucune contribution défensive, et seulement 27 ballons touchés au total, soit le plus faible total parmi tous les titulaires du Portugal. S’il ne convertit pas ses occasions, ces statistiques ne peuvent pas être excusées.
Jesus s’est montré d’une franchise rafraîchissante lorsqu’il a été interrogé après le match sur la sortie précoce de Ronaldo, déclarant à Canal 11 : « Le match exigeait ce changement. Il restait 25 minutes et je voulais faire entrer un joueur rapide sur la première ligne défensive, capable de presser les deux défenseurs centraux. Cris ne pouvait plus le faire. Je savais qu’offensivement, il ne pouvait pas faire beaucoup plus. »
Pas nécessaire en Norvège
Jesus a ensuite créé une énorme surprise trois jours plus tard en laissant Ronaldo en dehors de son onze de départ pour le déplacement du Portugal en Norvège. On s’attendait à ce que Ronaldo et Erling Haaland s’affrontent pour la première fois de leurs carrières respectives, mais Jesus ne s’intéressait pas à ce récit.
En effet, Ronaldo n’a jamais foulé la pelouse, ce qui ne lui était pas arrivé lors d’un match international compétitif depuis plus de 18 ans. Felix a ouvert le score pour le Portugal avant l’égalisation d’Erling Haaland à la 51e minute, puis Ramos a offert une victoire 2-1 au Portugal grâce à un superbe lob.
Ce n’était en aucun cas une prestation de grand Portugal sans le meneur de jeu de Man Utd Fernandes, blessé, mais chacun a travaillé sans relâche pour aller chercher les trois points face aux quarts de finalistes de la Coupe du monde 2026. Ronaldo n’a pas manqué.
On l’a vu enlacer Ramos lorsque l’attaquant est sorti en fin de match pour laisser sa place à Francisco Trincao, et il a globalement semblé impliqué dans la rencontre, mais il s’est dirigé tout droit vers le tunnel juste après le coup de sifflet final sans aller saluer les supporters du Portugal. Innocent ou non, ce n’étaient pas les gestes de quelqu’un soucieux de « créer une atmosphère » ; Ronaldo sait parfaitement que tout ce qu’il fait est scruté de très près.
Vitinha, Rafael Leao, Neves et Bernardo Silva sont eux aussi entrés en jeu avant Ronaldo, Jesus admettant qu’il s’était écarté de son plan initial. « J’avais même convenu avec lui [Ronaldo] qu’il entrerait durant la dernière demi-heure, mais le match ne l’exigeait pas », a déclaré le sélectionneur au diffuseur portugais RTP.
« Goncalo Ramos jouait bien, il avait marqué un but et un autre lui avait été refusé. J’ai senti que ce n’était pas le bon moment pour le remplacer. Ce n’était pas pour le protéger physiquement, parce qu’il était en état de jouer aussi longtemps que je le voulais. Le match a suivi son cours et ce n’était plus le moment opportun pour faire entrer Cris. À la place, un autre joueur était nécessaire pour garantir l’équilibre et le résultat. »
Ramos en offre davantage
Jesus a toutefois précisé que Ronaldo restait dans ses plans, avec un déplacement du Portugal au Danemark jeudi à Copenhague, avant de recevoir la Norvège le 4 octobre. « J’avais besoin d’un joueur avec des caractéristiques différentes, mais cela ne veut pas dire qu’il n’est pas une option, bien au contraire, a-t-il déclaré. Peut-être que maintenant, contre le Danemark, il jouera. »
Le pays de Galles est l’équipe la plus faible du groupe du Portugal en Ligue des nations, donc il n’y avait pas vraiment de risque pour Jesus à titulariser Ronaldo. En revanche, il y a très peu d’écart entre la Norvège et le Danemark en termes de qualité, comme l’a prouvé leur confrontation de la semaine dernière, au cours de laquelle l’équipe de Stale Solbakken a remporté un match palpitant 3-2, grâce à un doublé de Haaland.
Ramos n’atteindra jamais le niveau qu’a connu Ronaldo à son apogée, mais à 25 ans, il est plus utile au Portugal à l’heure actuelle. Recrue record de l’AC Milan, il harcèle les défenseurs centraux adverses et coupe les lignes de passe ; son but contre la Norvège en a été un parfait exemple, puisqu’il a provoqué une erreur du gardien Orjan Nyland.
Il étire les défenses grâce à ses appels en profondeur et peut aussi décrocher pour conserver le ballon et faire le lien dans le jeu, avec une vitesse et une puissance qui conviennent au style de haute intensité de Jesus. À l’inverse, Ronaldo évolue désormais uniquement en renard des surfaces, fournissant un minimum d’efforts sans ballon et attendant d’être servi, au point que le Portugal doit basculer vers un système axé sur les centres pour maximiser son efficacité.
Dans les plus grands matches en particulier, Ronaldo freine le Portugal. S’il pouvait réellement accepter un rôle ponctuel de supersub, alors le joyau du centre de formation du Sporting CP a encore quelque chose à offrir, car il peut toujours faire la différence grâce à son instinct dans la surface si le Portugal devait courir après le score, mais cela resterait malgré tout délicat. L’héritage de Ronaldo en sélection est si profond qu’un rôle d’animateur ou de second plan semble indigne de lui.
Compte tenu d’autant que Messi
Le moment pour Ronaldo de partir au sommet est déjà passé, mais il peut encore suivre l’exemple de son rival éternel Lionel Messi en prenant sa retraite internationale avant que le compte à rebours du prochain tournoi majeur ne commence. L’icône du FC Barcelone Messi, qui évolue désormais en MLS avec l’Inter Miami, a remonté le temps de manière spectaculaire lors de la dernière Coupe du monde, avec huit buts et quatre passes décisives alors que l’Argentine a atteint sa deuxième finale consécutive.
C’était une injustice que le Ballon d’or du meilleur joueur du tournoi revienne à Rodri plutôt qu’à Messi, principalement parce que l’Espagne a nettement battu l’Argentine en finale. Personne n’a eu plus d’influence pour son pays que Messi, qui a essentiellement porté sur ses épaules une sélection albiceleste largement au-delà de son meilleur niveau.
Messi reste un joueur capable de faire gagner des matches à lui seul, comme les fans de Miami le voient encore chaque semaine, donc il aurait pu rester le leader talismanique de l’Argentine jusqu’à la Copa America 2028, et peut-être même jusqu’à la Coupe du monde 2030. Mais il a finalement reconnu que son cycle était arrivé à son terme naturel.
« J’ai tout donné, je n’ai plus rien à donner, et en plus, il y a derrière moi de très grands jeunes joueurs qui méritent leur chance », a-t-il déclaré en annonçant son départ. Contrairement à Messi, Ronaldo n’a pas de médaille de vainqueur de la Coupe du monde à son palmarès, mais il a lui aussi tout donné pour le Portugal.
Il n’a plus rien à prouver en tant que meilleur buteur et joueur le plus capé de l’histoire du football international. Il a aussi joué un rôle essentiel dans le sacre du Portugal à l’Euro 2016, ainsi que dans ses deux triomphes en Ligue des nations en 2019 et 2025.
Ronaldo pense peut-être encore pouvoir aider les jeunes talents du Portugal, mais ils essaient tous de suivre l’exemple brillant qu’il a montré à son apogée de toute façon. Il n’est plus nécessaire pour lui de lutter avec eux pour du temps de jeu désormais. Comme Jesus l’a dit, Ronaldo sera toujours un « symbole » du Portugal et il obtiendrait l’appréciation qu’il recherche en se mettant en retrait plutôt qu’en s’accrochant.
Ne doit rien au FPF
La situation de Ronaldo est toutefois unique. Il est probable que la Fédération portugaise de football (FPF) l'ait supplié de continuer après la Coupe du monde, car il est le visage de la marque de l'équipe nationale.
Tout est construit autour de lui. Avec une audience mondiale sans équivalent, la FPF se nourrit de la puissance commerciale de Ronaldo et s'appuie sur lui pour son exposition internationale. La seule présence de Ronaldo attire des partenaires commerciaux et des accords de diffusion ; il est leur principal moteur économique et son nom pèse plus lourd que l'équipe nationale elle-même.
Il a été estimé que la FPF pourrait subir une chute de 45 % de ses revenus annuels lorsque Ronaldo raccrochera les crampons, Daniel Sa, directeur exécutif de l'Institut portugais d'administration du marketing (IPAM), ayant déclaré à l'agence de presse Lusa au cours de l'été : « Ce sera une tragédie quand il partira, parce que les gens ne mesurent toujours pas l'attention médiatique qui sera perdue. Nous tomberons dans un escalator lancé à grande vitesse. »
Personne ne va pousser Ronaldo vers la sortie parce que ses qualités footballistiques ont décliné, y compris Jesus. La décision doit venir de lui. Ronaldo pourrait facilement continuer à bien faire à Al-Nassr pendant encore deux ou trois ans, et atteindre son objectif des 1 000 buts en carrière, sans le poids des critiques qui l'accompagnent depuis des années avec le Portugal.
Rester ne fait rien pour son héritage. La place de Ronaldo ne sera jamais sur le banc, il a trop accompli dans ce sport. Il ne doit rien non plus au Portugal d'un point de vue financier après avoir alimenté 23 années de croissance pour la FPF. Depuis trop longtemps, Ronaldo est tourné en ridicule pour avoir refusé de lâcher prise alors que l'âge l'a rattrapé. Le jour où il le fera, il sera célébré comme l'un des meilleurs joueurs à avoir jamais honoré ce sport, et le soulagement l'emportera sur tout sentiment de culpabilité ou de regret.