Jeudi matin, Cristiano Ronaldo a révélé avoir pris la difficile décision de mettre un terme à sa carrière internationale. « Un parcours qui a commencé en août 2003 et qui a changé ma vie pour toujours », a-t-il écrit sur Instagram, « est arrivé à son terme. »

Le plus frustrant, bien sûr, est que ce parcours s’achève finalement dans de si tristes circonstances. Ronaldo purge encore, techniquement, une suspension de 30 jours infligée par la Fédération portugaise de football (FPF) pour avoir quitté l’équipe nationale avant le match de Ligue des nations contre le Danemark, disputé en octobre à Copenhague, après une brouille retentissante avec le sélectionneur Jorge Jesus.

Mais à peine Ronaldo avait-il annoncé son intention de mettre fin à sa carrière avec le Portugal que la FPF a fait savoir qu’elle n’avait aucune intention de laisser le joueur détenant les records de buts et de sélections en équipe nationale tirer sa révérence de manière aussi peu glorieuse.

« Nous avons la volonté ferme et immense d’organiser, de préparer, de prendre part et de collaborer activement à ce qui sera, quoi qu’il arrive, un hommage à la hauteur de l’immense carrière de Cristiano Ronaldo, au cours duquel les supporters et le pays pourront applaudir et célébrer une fois de plus le joueur qui nous a tant apporté », a déclaré la FPF dans un communiqué qui laisse fortement entendre qu’un match d’adieu n’est plus qu’une formalité.

On peut dire ce que l’on veut de Ronaldo, mais un hommage grandiose sur ses terres est bien le moins qu’il mérite, car peu de footballeurs ont aussi bien servi leur pays.