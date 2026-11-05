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Cristiano Ronaldo a porté le Portugal vers les plus hauts sommets, mais la légende vivante a terni son héritage en sélection en tardant trop à prendre sa retraite internationale

Le joueur de 41 ans a annoncé jeudi qu’il ne représenterait plus son pays, mettant fin à une carrière jalonnée de records.

Mark Doyle
Traduit par

  • Jeudi matin, Cristiano Ronaldo a révélé avoir pris la difficile décision de mettre un terme à sa carrière internationale. « Un parcours qui a commencé en août 2003 et qui a changé ma vie pour toujours », a-t-il écrit sur Instagram, « est arrivé à son terme. »

    Le plus frustrant, bien sûr, est que ce parcours s’achève finalement dans de si tristes circonstances. Ronaldo purge encore, techniquement, une suspension de 30 jours infligée par la Fédération portugaise de football (FPF) pour avoir quitté l’équipe nationale avant le match de Ligue des nations contre le Danemark, disputé en octobre à Copenhague, après une brouille retentissante avec le sélectionneur Jorge Jesus.

    Mais à peine Ronaldo avait-il annoncé son intention de mettre fin à sa carrière avec le Portugal que la FPF a fait savoir qu’elle n’avait aucune intention de laisser le joueur détenant les records de buts et de sélections en équipe nationale tirer sa révérence de manière aussi peu glorieuse.

    « Nous avons la volonté ferme et immense d’organiser, de préparer, de prendre part et de collaborer activement à ce qui sera, quoi qu’il arrive, un hommage à la hauteur de l’immense carrière de Cristiano Ronaldo, au cours duquel les supporters et le pays pourront applaudir et célébrer une fois de plus le joueur qui nous a tant apporté », a déclaré la FPF dans un communiqué qui laisse fortement entendre qu’un match d’adieu n’est plus qu’une formalité.

    On peut dire ce que l’on veut de Ronaldo, mais un hommage grandiose sur ses terres est bien le moins qu’il mérite, car peu de footballeurs ont aussi bien servi leur pays.

  • Une star est née

    FBL-EUR2004-POR-NED
    AFP

    Ronaldo n’avait encore que 19 ans lorsqu’il a aidé le Portugal à atteindre la finale de l’Euro 2004.

    Le Portugal possède une longue et prestigieuse tradition de joueurs de classe mondiale, d’Eusebio à Paulo Futre. Les deux membres les plus titrés de sa « génération dorée », Luis Figo et Rui Costa, évoluaient encore en sélection lorsque Ronaldo a fait ses débuts.

    Il est toutefois vite apparu que cet ailier frêle et rapide était différent de tous ses prédécesseurs. Ce n’était pas tant une question de talent, même si Ronaldo n’en manquait pas. C’était surtout sa soif insatiable de victoire qui nourrissait sa quête incessante de perfection.

    « Je n’ai jamais vu un joueur aussi déterminé que lui », a confié un jour Rui Costa à Tuttosport. « J’ai joué aux côtés de Cristiano à l’Euro 2004 et ce n’était encore qu’un gamin. Mais nous savions tous qu’il remporterait un jour le Ballon d’Or. »

    La détermination exceptionnelle de Ronaldo ne l’a pas seulement propulsé au sommet du football : elle a aussi entraîné le Portugal dans son sillage. Avant son arrivée, le meilleur résultat du pays dans un grand tournoi international était une troisième place à la Coupe du monde 1966, obtenue grâce notamment à Eusebio. Quelques mois seulement après sa première sélection, Ronaldo avait aidé le Portugal à atteindre la finale de l’Euro 2004. Ses performances enthousiasmantes lui avaient valu une place dans l’équipe type du tournoi, à seulement 19 ans. Deux ans plus tard, il a contribué au parcours du Portugal jusqu’en demi-finales de la Coupe du monde en Allemagne.

    À vrai dire, Ronaldo n’a jamais vraiment signé, sur la plus grande scène du football, les performances spectaculaires dont il était capable. Il y a eu un triplé éblouissant contre la Suède lors des barrages de 2014, puis un autre face à l’Espagne en Russie en 2018. Il est aussi le seul homme à avoir marqué lors de six éditions de la Coupe du monde. Mais cette statistique témoigne davantage de son extraordinaire longévité que d’une véritable influence sur le tournoi lui-même. Comme cela a souvent été souligné, il n’a inscrit qu’un seul but en phase à élimination directe, et encore, sur penalty contre la Croatie plus tôt cette année.

    On peut toutefois aisément défendre l’idée que Ronaldo est le plus grand joueur de l’histoire du Championnat d’Europe.

  • Un rêve devenu réalité

    Portugal v France - Final: UEFA Euro 2016
    Getty Images Sport

    Ronaldo a mené le Portugal à son tout premier titre dans une compétition majeure, malgré une blessure contractée en finale.

    La dernière participation de Ronaldo à l’Euro, en 2024, a peut-être été un désastre, mais il détient les records de buts (14) et de passes décisives (sept) en phase finale. Pourtant, rien ne comptait davantage pour lui que de soulever le trophée Henri-Delaunay à l’été 2016.

    À aucun moment, lors du tournoi disputé en France, le Portugal n’a semblé capable de l’emporter. Il n’a d’ailleurs franchi la phase de groupes que pour deux raisons. La première tenait au format de la compétition, qui permettait aux équipes classées troisièmes de se qualifier. La seconde était Ronaldo, qui a tout simplement refusé de s’avouer vaincu lors du dernier match de groupe de son pays contre la Hongrie. À Lyon, le capitaine a égalisé deux fois pour l’équipe de Fernando Santos lors d’un match nul 3-3 qui a permis au Portugal d’arracher sa place en phase à élimination directe.

    Le Portugal a continué d’alterner promesses et déceptions face à la Croatie puis à la Pologne, mais Ronaldo a répondu présent en inscrivant, d’une tête caractéristique de sa détente, un but lors de la victoire contre le pays de Galles en demi-finale. Même alors, peu de gens s’attendaient à voir le Portugal battre la France, pays hôte, en finale, surtout après la sortie sur blessure de Ronaldo au bout de seulement 25 minutes de jeu en première période.

    Pourtant, encouragé depuis le bord du terrain par Ronaldo, devenu de fait l’adjoint de Santos, le Portugal a une nouvelle fois trouvé le moyen de gagner, grâce à un but d’Eder dans le temps additionnel et à une magnifique résistance défensive menée par Pepe.

    « C’est un moment unique pour moi, a déclaré Ronaldo, ému, après la rencontre. Cela fait longtemps que je voulais vivre ça. C’est inoubliable. »

  • Parcours remarquable

    Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1
    Getty Images Sport

    Jouer en sélection pendant 23 ans témoigne du dévouement de Ronaldo à son métier.

    Même pour « Monsieur Ligue des champions », remporter un trophée avec le Portugal représentait le plus grand des accomplissements. C'est pourquoi même ses deux victoires dans la Ligue des nations, pourtant très décriée, ont tant compté pour Ronaldo.

    « J'ai remporté de nombreux titres en club, mais rien n'est plus beau que de soulever un trophée pour le Portugal », a-t-il déclaré après le deuxième de ces sacres, l'an dernier en Allemagne. « Alors oui, il y a des larmes, parce que j'ai le sentiment du devoir accompli. »

    Le plus frustrant, bien sûr, c'est que la victoire aux tirs au but contre l'Espagne aurait été le moment idéal pour Ronaldo de quitter la sélection. Depuis la Coupe du monde 2022, il était clair qu'il n'avait plus le niveau requis au plus haut niveau, ce qui rendait la déception de cette année en Amérique du Nord douloureusement prévisible. Il a ainsi terni son propre héritage en sélection, car sa retraite internationale s'est non seulement fait attendre beaucoup trop longtemps, mais elle a aussi manqué cruellement de dignité.

    Cependant, même si son départ, marqué sans surprise par la mauvaise humeur, sera difficile à oublier, ce qu'il a accompli en 23 ans sur la scène internationale restera à jamais dans les mémoires.

    Ronaldo a inscrit son nom dans le livre des records. Sa place dans l'histoire du football est assurée. Son parcours ne s'est peut-être pas achevé comme il l'aurait souhaité, mais il a duré plus longtemps que quiconque n'aurait cru humainement possible.