Corinthians est l’un des plus grands clubs du Brésil, avec 48 titres majeurs à son palmarès, dont sept titres en Série A, une Copa Libertadores et deux Coupes du monde des clubs. Des stars comme Ronaldo, Roberto Carlos, Carlos Tevez et Javier Mascherano y ont évolué à un moment ou à un autre. Le club compte environ 35 millions de supporters, soit davantage que la population totale de pays comme l’Australie, le Portugal ou la Grèce.

Surnommé « O Time do Povo » (le club du peuple) en raison de son ADN ouvrier, Corinthians occupe une place profondément ancrée dans la culture de São Paulo. La Neo Quimica Arena affiche régulièrement complet avec 48 000 spectateurs lors de ses matches à domicile, et l’ambiance peut être spectaculaire. Malheureusement, les supporters n’ont pas eu beaucoup d’occasions de se réjouir ces dernières années, et le club traverse désormais une crise majeure.

À sept journées de la fin de la saison 2026 de Série A, Corinthians végète à la 16e place. Le club ne se maintient hors de la zone de relégation que parce qu’il compte une victoire de plus que l’Internacional, 17e (le nombre de victoires étant le premier critère de départage dans le football brésilien, devant la différence de buts). Il est également en chute libre, après avoir perdu ses neuf derniers matches de championnat.

Fernando Diniz, ancien sélectionneur intérimaire du Brésil, a été démis de ses fonctions à Corinthians la semaine dernière. À la surprise générale, le club s’est ensuite tourné vers Clarence Seedorf, son 20e entraîneur en dix ans. Icône du football néerlandais et seul joueur à avoir remporté la Ligue des champions avec trois clubs différents, Seedorf n’a toutefois pas connu la même réussite comme entraîneur et n’a plus exercé depuis sept ans.

C’est une décision désespérée de la part d’un club proche de toucher le fond. Comment en est-il arrivé là ?