Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Corinthians crisis 1:1Getty/GOAL

Crise au Corinthians : Memphis Depay, Jesse Lingard et les raisons qui ont poussé le géant brésilien déchu à recruter Clarence Seedorf en désespoir de cause

Le Corinthians a fait appel à l’icône néerlandaise pour échapper à la menace de la relégation, ajoutant ainsi une décision de plus à sa longue liste de choix sportifs discutables.

James Westwood
Traduit par

  • Corinthians est l’un des plus grands clubs du Brésil, avec 48 titres majeurs à son palmarès, dont sept titres en Série A, une Copa Libertadores et deux Coupes du monde des clubs. Des stars comme Ronaldo, Roberto Carlos, Carlos Tevez et Javier Mascherano y ont évolué à un moment ou à un autre. Le club compte environ 35 millions de supporters, soit davantage que la population totale de pays comme l’Australie, le Portugal ou la Grèce.

    Surnommé « O Time do Povo » (le club du peuple) en raison de son ADN ouvrier, Corinthians occupe une place profondément ancrée dans la culture de São Paulo. La Neo Quimica Arena affiche régulièrement complet avec 48 000 spectateurs lors de ses matches à domicile, et l’ambiance peut être spectaculaire. Malheureusement, les supporters n’ont pas eu beaucoup d’occasions de se réjouir ces dernières années, et le club traverse désormais une crise majeure.

    À sept journées de la fin de la saison 2026 de Série A, Corinthians végète à la 16e place. Le club ne se maintient hors de la zone de relégation que parce qu’il compte une victoire de plus que l’Internacional, 17e (le nombre de victoires étant le premier critère de départage dans le football brésilien, devant la différence de buts). Il est également en chute libre, après avoir perdu ses neuf derniers matches de championnat.

    Fernando Diniz, ancien sélectionneur intérimaire du Brésil, a été démis de ses fonctions à Corinthians la semaine dernière. À la surprise générale, le club s’est ensuite tourné vers Clarence Seedorf, son 20e entraîneur en dix ans. Icône du football néerlandais et seul joueur à avoir remporté la Ligue des champions avec trois clubs différents, Seedorf n’a toutefois pas connu la même réussite comme entraîneur et n’a plus exercé depuis sept ans.

    C’est une décision désespérée de la part d’un club proche de toucher le fond. Comment en est-il arrivé là ?

  • Des dettes écrasantes

    FBL-BRAZIL-STADIUM-NEO QUIMICA ARENA
    AFP

    La construction d’un nouveau stade a placé Corinthians dans une situation financière précaire dont le club ne s’est toujours pas remis.

    Les problèmes du Corinthians trouvent leur origine dans la construction de la Neo Quimica Arena pour la Coupe du monde 2014 au Brésil. Le stade a coûté bien plus cher que prévu initialement, laissant au club une dette à taux d’intérêt élevé auprès de la banque publique Caixa Economica Federal et de l’entreprise de construction Odebrecht.

    Sous la présidence d’Andres Sanchez, le Corinthians a tenté de conserver un effectif de stars qu’il n’avait plus les moyens de financer. En 2020, sa dette totale, hors stade, a dépassé le milliard de réaux. Les paiements liés aux transferts, aux impôts et aux droits à l’image étaient régulièrement retardés, et les problèmes structurels du club ont fini par devenir impossibles à masquer sur le terrain.

    À l’approche des deux derniers mois de la saison 2024, la menace d’une relégation planait sur le club, ce qui a conduit sa direction à approuver le recrutement en urgence de Memphis Depay. L’arrivée libre de l’ancien attaquant de l’Atletico Madrid et de Manchester United s’est d’abord révélée être un coup de maître : il a inscrit sept buts au cours d’une série miraculeuse de neuf victoires consécutives qui a assuré le maintien du Corinthians.

    Cependant, les énormes engagements salariaux pris pour faire venir Depay ont préparé le terrain à un effondrement total.

  • Masquer les problèmes de fond

    FBL-BRA-CUP-VASCO-CORINTHIANS
    AFP

    Les Corinthians ont remporté deux titres nationaux lors de la saison 2025, mais les turbulences en coulisses n’ont fait que s’intensifier.


    Corinthians a également recruté le défenseur équatorien Felix Torres en 2024, après avoir conclu un accord de 6,5 millions de réals avec le club mexicain Santos Laguna. Le club n’a toutefois réglé que la première échéance du transfert de Torres, sans honorer les cinq suivantes.

    En août 2025, la FIFA a interdit à Corinthians de recruter en raison d’une dette de 6,1 millions de réals toujours due à Santos Laguna. Deux mois plus tard, la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRD) a infligé au club une interdiction de recruter sur le marché national pendant six mois, faute de paiement de la deuxième échéance d’un accord de restructuration d’une dette collective de 76 millions de réals.

    Comme si cela ne suffisait pas, Augusto Melo a été officiellement destitué de son poste de président du club. Cette procédure découlait d’enquêtes sur des irrégularités et des fraudes contractuelles concernant la société de paris Vai de Bet, ancien sponsor principal de Corinthians. Le premier vice-président, Osmar Stabile, a alors pris la tête du club pour un mandat courant jusqu’à la fin de l’année 2026.

    Malgré ces remous en coulisses, l’équipe a obtenu des résultats concrets. Corinthians a remporté le Campeonato Paulista et la Copa do Brasil, réalisant un improbable doublé national. Depay et son partenaire en attaque, Yuri Alberto, ont inscrit à eux deux 31 buts toutes compétitions confondues.

    Pour les joueurs, la joie a toutefois été de courte durée, car Corinthians ne se montrait toujours pas à la hauteur de son surnom de Timao (« grande équipe »). Le club n’a pas franchi les tours de qualification de la Copa Libertadores, a été éliminé de la Copa Sudamericana dès la phase de groupes et n’a terminé qu’à la 13e place de Série A.

    Après avoir inscrit le but de la victoire en finale de la Copa do Brasil contre Vasco da Gama, Depay a exprimé sa frustration dans un entretien retentissant accordé à Radio Bandeirantes : « Les dirigeants doivent se réveiller. Je sais exactement de qui je parle, et ces personnes savent très bien que je parle d’elles. Qu’elles quittent ce club et aillent faire des dégâts ailleurs, parce que ce club doit grandir, ce club doit se battre chaque année pour la Libertadores et le Brasileirao, parce que les supporters le méritent. Ce club a besoin d’une structure. Et je suis ici pour apporter cette structure, mais j’ai besoin de davantage d’aide. »

  • Les tensions explosent

    Corinthians fans
    Getty

    Les supporters ont réclamé une intervention de la justice pour sortir le club de cette mauvaise passe, et les joueurs n’ont pas échappé à leur colère.

    En janvier, les interdictions de recrutement frappant Corinthians ont été levées après que le club a conclu un accord pour régler sa dette envers Santos Laguna et versé par anticipation la troisième échéance de l’accord conclu devant la CNRD. Mais ce répit allait se révéler temporaire.

    En février, le club a dû rééchelonner auprès du Trésor national brésilien une dette fiscale de 1,2 milliard de R$ et a négocié une réduction ramenant celle-ci à 679 millions de $, tout en s’engageant à payer d’importantes échéances sur le long terme. Entre juin et juillet, Corinthians a été frappé de trois interdictions de recrutement pour des obligations financières impayées liées aux transferts de Jose Martinez depuis Philadelphia Union, de Charles depuis Midtjylland et de Talles Magno depuis New York City FC, ainsi que pour un retard dans le versement d’une échéance de 8 millions de R$ à la CNRD.

    Corinthians s’est vu interdire d’enregistrer de nouveaux joueurs pendant six mois et n’a pas non plus atteint son objectif obligatoire de 25 millions de R$ de ventes lors du mercato estival. Pour ne rien arranger, des documents comptables internes divulgués aux médias brésiliens en septembre ont révélé que le club avait enregistré un déficit de 278 millions de R$ depuis le début de l’année jusqu’à juillet. Selon certaines informations, Corinthians étudie la possibilité de percevoir par anticipation 30 % de ses recettes de 2027, simplement pour faire face à ses besoins actuels de trésorerie.

    Autant dire que rien de tout cela ne passe auprès des supporters. Des manifestations de grande ampleur ont eu lieu tout au long de l’année. Les principaux groupes de supporters du club, dont les Gaviies da Fiel Torcida, ont défilé jusqu’au bureau du procureur de São Paulo pour demander une intervention judiciaire. Dinei, figure emblématique du club, a même participé à la manifestation.

    Les supporters réclament la nomination d’un administrateur à Corinthians pour mettre fin aux erreurs de gestion répétées du club. Stabile subit désormais une énorme pression à la présidence. Une vive confrontation avec les joueurs a également eu lieu le mois dernier au centre d’entraînement de Corinthians. Des voitures et des murs ont été vandalisés lors de l’intrusion.

    Une manifestation spontanée s’est également tenue lundi devant le Parque Sao Jorge, siège social de Corinthians, au lendemain de la lourde défaite 4-1 du club sur le terrain de Palmeiras dans le derby. Une banderole portant l’inscription « Intervencao Ja » (« Intervention maintenant ») a été fixée aux grilles. Les supporters ont aussi allumé des fumigènes et entonné des chants hostiles à la direction, entraînant le déploiement de la police militaire. La tension est à son comble et, pour l’heure, une nouvelle échappée belle comme celle de 2024 semble extrêmement improbable.

  • Un problème « douloureux » pour Depay

    Internacional v Corinthians - Brasileirao 2026
    Getty Images Sport

    Depay a récemment prolongé son contrat après de longues négociations controversées, mais sa valeur sur le terrain a chuté.

    Il semble peu probable que Depay soit une source d’inspiration cette fois-ci. Le joueur de 32 ans n’a marqué qu’une seule fois depuis le début de la saison, et ses performances se sont effondrées. Il faut toutefois noter que Depay a été indisponible d’avril à la mi-septembre en raison d’une grave blessure aux ischio-jambiers et de sa participation à la Coupe du monde avec les Pays-Bas. Cela n’excuse pas pour autant la médiocrité de ses prestations.

    Sa situation contractuelle a également provoqué une polémique préjudiciable. En août, Corinthians a renoncé à prolonger de deux ans le contrat de l’ancien joueur de Barcelone et de Lyon. Celui-ci a ensuite accusé le club de « comportement inacceptable » et de ne pas avoir respecté un accord verbal. Depay a alimenté la controverse en publiant le clip de sa chanson de rap « Don't Panic », dans lequel le siège de Corinthians apparaît en flammes.

    Les deux parties ont toutefois fini par trouver un compromis, et Depay s’est engagé à rester au club jusqu’en 2028. Selon ESPN Brasil, Depay a accepté de renoncer à 21 millions de réaux sur les 75 millions que le club lui devait dans le cadre de cette prolongation, dont la valeur totale s’élève à 135 millions de réaux. Les 54 millions de réaux restants seront versés en quatre fois, avec une première échéance en janvier. Tout retard de paiement fera perdre au club le bénéfice de cette réduction.

    Stabile, qui avait reçu des menaces après avoir mis fin aux négociations contractuelles initiales, a déclaré à la presse : « Il [Depay] a consenti une réduction considérable en raison des circonstances, de son désir de rester et de la nécessité pour Corinthians de trouver un moyen de payer. Je pense que nous pouvons assumer ce contrat. »

    Le club s’est donné beaucoup de mal pour conserver Depay, alors même que son corps commence à le lâcher et que son efficacité offensive s’est tarie. Cette décision paraît déjà malheureuse : il a envoyé au-dessus de la barre, en fin de match, un penalty qui aurait permis à Corinthians d’arracher une séance de tirs au but lors du quart de finale retour de Copa Libertadores contre Estudiantes. Il a ensuite été totalement inefficace lors de la lourde défaite face à Palmeiras ce week-end, perdant le ballon 18 fois sans cadrer le moindre tir.

    Neto, ancien attaquant très apprécié de Corinthians, a commenté le match sur sa chaîne de radio Radio Craque Neto et livré un jugement cinglant sur le Néerlandais : « Pour moi, le pire joueur, encore une fois, et il va le rester, c’est Memphis Depay. Ce que ce type fait subir à Corinthians est incroyable, c’est douloureux. »

  • Mal équipé

    FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NOR
    AFP

    Le parcours d’entraîneur de Seedorf n’inspire pas confiance quant à un redressement immédiat des résultats du Corinthians.

    Neto a également dit être convaincu que Depay avait personnellement choisi Seedorf pour prendre les rênes de Corinthians. « Ça donne envie de pleurer de voir le pouvoir qu’a ce type, a-t-il ajouté. Il a mis le feu au Parque Sao Jorge, ils ont recruté Seedorf, qui est Néerlandais, et nous vivons cette humiliation.

    « Pourquoi n’ont-ils pas envoyé Memphis répondre aux questions après le match ? Pourquoi est-ce toujours Hugo [Souza] ? Pourquoi est-ce toujours les jeunes ? Pourquoi pas Memphis ? Ah, mais il va dans la communauté, il s’est fait coiffer, il s’est fait faire des tresses, et maintenant il recrute un entraîneur. Il l’a recruté avec une entreprise dont je ne connais même pas le nom. D’ailleurs, ils vont ruiner Corinthians. Il a recruté Seedorf.

    « Vous avez cru en ce type [Depay]. Quand il a bien joué, il n’a rien fait de plus que son devoir. Vous l’avez encensé, et vous continuez à l’encenser. Le principal responsable de ce qui se passe, à mon avis, c’est Memphis. » Même si cette accusation est infondée, il faut reconnaître que l’arrivée de Seedorf, sous contrat jusqu’à fin 2027, n’a guère de sens.

    Seedorf a été limogé par le Cameroun en juillet 2019, après moins d’un an à sa tête et une élimination en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations. En mai 2018, il avait subi l’humiliation d’une relégation de Liga avec le Deportivo la Coruna, après seulement deux victoires en 15 matchs à sa tête. Il n’était également resté que cinq mois aux commandes du club chinois Shenzhen FC, entre juillet et décembre 2016.

    Son passage de quatre mois sur le banc de l’AC Milan lors de la seconde moitié de la saison 2013-14 a lui aussi été décevant. Il se serait brouillé avec plusieurs cadres de l’effectif, tandis que l’équipe terminait huitième de Serie A. Corinthians aurait contacté plusieurs entraîneurs plus expérimentés, dont son ancien entraîneur Ramon Diaz et l’ancien sélectionneur de l’Équateur Sebastian Beccacece. Après avoir essuyé le refus des deux hommes, le club se serait précipitamment tourné vers Seedorf.

    Sur le papier, il semble mal préparé à une lutte pour le maintien. Le défi sera immense, d’autant que Seedorf n’a pas entraîné depuis longtemps. Il a toutefois passé les deux dernières années de sa carrière de joueur au Brésil, à Botafogo, et parle couramment portugais.

    Le club espère aussi que son statut de légende stimulera l’effectif, comme l’a expliqué le dirigeant de Corinthians Marcelo Paz à Globo Esporte : « Un nom comme celui de Seedorf va au-delà du football. Nous avons constaté que c’est un meneur, un gagnant. Il est important pour nous de pouvoir compter sur quelqu’un qui en a envie ; il voulait ce poste. Je pense qu’il a les qualités requises. »

  • Dépourvu d’identité

    Corinthians v Chapecoense - Brasileirao 2026
    Getty Images Sport

    Les joueurs s’enlisent et n’ont aucune raison de dépenser davantage d’énergie alors qu’ils subissent un traitement exécrable de la part des dirigeants.


    L’ambiance dans le vestiaire que Seedorf s’apprête à découvrir pourrait difficilement être plus morose. Depuis des mois, les salaires des joueurs ne sont pas versés ou le sont avec un retard considérable, ce qui fait naturellement chuter leur motivation.

    L’ancien défenseur central d’Arsenal Gabriel Paulista s’est senti obligé de prendre la parole après le match contre Palmeiras. Il a retenu ses larmes en décrivant les conséquences de cette situation sur l’ensemble de l’effectif. « J’ai renoncé à beaucoup de choses pour vivre un rêve, et maintenant je vis un cauchemar, a-t-il déclaré. Si quelqu’un de la direction veut venir me parler et me dire que j’ai dit une bêtise, je reviendrai le répéter. »

    « Nous avons besoin d’être protégés. Nous avons besoin que nos salaires soient payés et que ceux de nos employés continuent de l’être. Je souffre beaucoup, vraiment. Souvent, j’essaie de donner le meilleur de moi-même sur le terrain et, parfois, je n’y arrive pas. Ce qui se passe en dehors du terrain m’affecte trop. Ce qui vient de la direction, de la présidence, affecte beaucoup les joueurs. J’essaie de leur faire comprendre, à mes coéquipiers, que nous devons nous concentrer uniquement sur le football. Tout cela passera. J’espère que Corinthians pourra tout régler. »

    Seedorf a promis de « tout donner et construire une équipe qui se bat pour chaque ballon, chaque minute, chaque victoire ». Mais pourquoi les stars du club se battraient-elles pour une direction qui les a autant déçues ? Il faut aussi avoir une pensée pour Jesse Lingard, qui n’aurait sûrement pas rejoint Corinthians en mars s’il avait réellement mesuré l’ampleur des difficultés du club.

    Il semble qu’on ait fait miroiter un rêve à Lingard, et pas seulement les dirigeants du club. « Je suis venu ici pour gagner des trophées. Il [Depay] m’a dit que c’était le plus grand club du Brésil et m’a parlé des supporters, de leur passion. Cela a clairement été un facteur décisif dans ma décision d’accepter », a déclaré l’Anglais lors de sa présentation. Il avait joué avec Depay à Manchester United pendant deux saisons, entre 2015 et 2017.

    En réalité, Lingard a rejoint un autre géant du football déchu. Le fait que Corinthians ait ciblé le joueur de 33 ans est une preuve supplémentaire de son déclin : celui-ci venait de passer près de deux ans en Corée du Sud, au FC Seoul.

    Lingard n’a plus rien accompli de notable au plus haut niveau depuis au moins 2022 et, sans surprise, il est loin de répondre aux attentes à la Neo Quimica Arena. Titulaire à seulement 11 reprises toutes compétitions confondues jusqu’ici, il n’a été impliqué que dans trois buts, la dernière fois remontant à mai.

    Corinthians a encore dépensé de l’argent pour attirer un grand nom au lieu de chercher des joueurs libres mieux adaptés à ses besoins. Les difficultés de Lingard reflètent celles d’une équipe totalement dépourvue d’identité. Seedorf aurait difficilement pu choisir un défi plus intimidant pour son retour dans le football.

    S’il ne parvient pas à redresser la situation, la réputation de Seedorf en tant qu’entraîneur sera de nouveau en lambeaux, et Corinthians pourrait rester dans l’impasse pendant un certain temps. En cas de relégation en deuxième division, une remontée immédiate serait presque impossible compte tenu des pertes de revenus télévisés et de sponsoring qui en découleraient. Le club devrait en outre vendre ses meilleurs joueurs simplement pour continuer à fonctionner.

    Jamais l’avenir du club n’a semblé aussi sombre. Seul un miracle peut désormais le sauver.