Moins d’un mois après avoir dit au Real Madrid qu’il était « TEMPS D’ÔTER SES ŒILLÈRES » et de cesser de rejeter systématiquement la faute sur les arbitres et la Liga, accusés de « conspirer » contre le club, le président de la Liga, Javier Tebas, a affirmé que la « direction du club dirige un orchestre de porte-voix et que Real Madrid TV mène le chœur ».

« Leur partition est toujours la même », a écrit Tebas sur Twitter. « Sélectionner les actions qui les arrangent, répéter leurs griefs, alimenter les soupçons et désigner des ennemis. Cette méthode rappelle les mécanismes de propagande exploités par (Joseph) Goebbels, ministre de la Propagande de l’Allemagne nazie : répétition systématique, construction d’un ennemi et subordination des faits au récit. La comparaison porte sur ces techniques de propagande, pas sur une idéologie ni, bien entendu, sur les supporters madrilènes.

« Real Madrid TV est une pièce maîtresse de cette mécanique. Où est l’analyse complète des matches de chaque journée ? Où sont les éventuelles erreurs qui pénalisent d’autres clubs ou celles qui favorisent le Real Madrid ? S’ils examinaient chaque match avec la même minutie, le résultat pourrait ruiner leur scénario.

« Mais leur scénario exige que le Real Madrid apparaisse toujours comme la victime. Ils en arrivent ainsi à présenter même une ABSENCE D’ERREUR comme une erreur et à utiliser l’affaire Negreira comme explication permanente de toute décision qui leur déplaît. Le soupçon est tenu pour une preuve, et la conclusion est écrite avant même le début du match. »

Le Real Madrid a réagi avec fureur à la comparaison avec Goebbels et, pour la deuxième fois en moins d’un mois, a demandé la démission de Tebas. « Le Real Madrid juge absolument intolérable et d’une gravité extraordinaire qu’une personne occupant deux postes de la plus haute responsabilité dans le football espagnol recoure à une comparaison avec les méthodes de propagande du régime nazi pour discréditer notre club, sa direction et sa chaîne de télévision », indique un communiqué publié sur le site officiel du Real Madrid. « Préciser qu’il ne fait pas référence à l’idéologie nazie n’atténue en rien le caractère profondément offensant, moralement répugnant et indigne de ses fonctions de ses propos.

« Ces déclarations constituent un nouvel épisode dans la série d’attaques répétées de Javier Tebas contre le Real Madrid, son président et ses médias. Il est inacceptable qu’il profite même de questions, d’informations ou d’opinions de journalistes sans lien avec le club pour diriger ses accusations contre nous, en nous attribuant des actes de tiers dont nous ne sommes pas responsables. Il est particulièrement préoccupant que Tebas utilise ces déclarations pour remettre en cause les démarches légitimes du Real Madrid et de Real Madrid TV concernant l’affaire Negreira.

« Face à l’absence de réponse des deux institutions dans lesquelles Javier Tebas occupe des postes de la plus haute importance à l’extrême gravité de l’affaire Negreira, notre club a dû saisir directement l’UEFA pour exiger que toute la lumière soit faite sur les paiements effectués pendant des années par le FC Barcelone au vice-président du Comité technique des arbitres, ainsi que l’adoption des mesures nécessaires pour garantir l’intégrité des compétitions.

« Le Real Madrid réclame également une refonte complète du système arbitral et des structures fédérales de gouvernance, de gestion, de supervision et de discipline, par le renouvellement des personnes qui occupaient des postes à responsabilité durant cette période.

« Il est particulièrement révélateur que Javier Tebas, président de la Liga et vice-président de la Fédération royale espagnole de football, organisation dont fait partie le Comité technique des arbitres, consacre ses efforts à discréditer le Real Madrid au lieu d’œuvrer, dans le cadre de ses responsabilités institutionnelles, à faire toute la lumière sur ces faits d’une extrême gravité et à promouvoir la régénération nécessaire du football espagnol.

« Le comportement répété de Javier Tebas révèle un manque de neutralité, de respect et d’impartialité incompatible avec ses responsabilités institutionnelles. Ses attaques constantes contre le Real Madrid et contre ceux qui réclament transparence et régénération représentent, aux yeux de notre club, un véritable fléau pour le football espagnol.

« Pour toutes ces raisons, le Real Madrid considère que les déclarations et comportements répétés de Javier Tebas seraient inacceptables dans toute institution sportive européenne régie par les principes de respect, de neutralité et d’intégrité, et qu’ils le disqualifient, sur le plan institutionnel, pour continuer à occuper ses fonctions. En conséquence, le Real Madrid exige sa démission immédiate de la présidence de la Liga et de la vice-présidence de la Fédération royale espagnole de football. »

Tebas a répondu en affirmant avoir « perdu le compte » du nombre de fois où le Real Madrid avait exigé sa démission. « Ils confondent neutralité et indépendance », a-t-il écrit. « Ma fonction exige de l’indépendance, pas de la passivité face à l’injustice ni du silence face aux attaques continuelles, disproportionnées et insultantes de Real Madrid TV et de ses affidés contre notre compétition. Le président de la Liga doit la défendre. Y compris face aux dirigeants du Real Madrid.

« La Liga a agi dès le premier instant dans l’affaire Negreira. Répéter que nous sommes restés passifs ne rend pas cette affirmation vraie... S’ils sont si certains que ces arbitres agissent toujours sous l’influence de Negreira, huit ans après la fin des paiements, quelles preuves ont-ils contre chacun d’eux ? Quelles plaintes individuelles ont-ils déposées auprès des instances nationales, de l’UEFA ou de la FIFA ? Demander des comptes au FCB ne suffit pas à étayer une accusation contre chaque arbitre. Une vidéo ne remplace pas une preuve. Mettre des personnes en cause de cette manière est d’une gravité et d’une irresponsabilité énormes.

« Concernant la réforme de l’arbitrage, des progrès ont été accomplis et il reste encore du travail. J’aurais aimé aller plus vite et plus loin. Mais les institutions ne peuvent pas faire tout ce que veulent les dirigeants du Real Madrid en fonction de leurs intérêts, de leur humeur, de leur situation sportive ou de leurs relations avec le FCB à un moment donné. Elles ne peuvent pas non plus ignorer les autres parties prenantes et le soutien de la grande majorité des clubs. Réformer, ce n’est pas leur obéir.

Ma conclusion : ils cherchent à DÉTRUIRE la compétition nationale. Ce qu’ils n’ont pas réussi à accomplir jusqu’ici avec la Super Ligue, ils tentent de le faire au moyen d’un récit déformé diffusé par leurs médias et leurs affidés. Ils appellent cela de la régénération tout en attaquant le prestige de la compétition à laquelle ils participent. Tout cela porte un nom : l’intimidation. L’enrober dans un communiqué officiel n’en fait pas une œuvre de régénération. »