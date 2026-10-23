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Negreira 1:1Getty/GOAL

Corruption systémique du FC Barcelone ou campagne de dénigrement menée par le Real Madrid ? « L’affaire Negreira », qui continue d’empoisonner la rivalité du Clasico en Espagne

La tension entre les deux plus grands rivaux du football mondial atteint sans doute un niveau sans précédent avant leur affrontement de dimanche au Camp Nou.

Mark Doyle
Traduit par

  • Les rencontres entre le FC Barcelone et le Real Madrid n’ont jamais eu besoin d’un surcroît de tension. Le Clasico est plus qu’un affrontement sportif : c’est un choc de cultures. C’est ce qui a toujours rendu cette affiche si intense et si fascinante pour les amateurs de football du monde entier.

    Mais le duel de ce dimanche au Camp Nou pourrait être le plus toxique à ce jour entre les deux équipes. Il se déroulera sur fond de la plus grande polémique arbitrale de l’histoire du football espagnol : « l’affaire Negreira ».

    Alors, comment tout a-t-il commencé ? Qui est impliqué ? Pourquoi à la fois le FC Barcelone et le Real Madrid sont-ils si mécontents ? Et où en sommes-nous exactement à l’approche du premier Clasico de la saison 2026-27 ?

  • « Possible délit de corruption »

    FC Barcelona President Joan Laporta Press Conference
    Getty Images Sport

    Le président du Barça, Joan Laporta, affirme qu’il est « faux et absurde de penser que nous avons soudoyé le moindre arbitre ».

    Le mercredi 15 février 2023, l’émission de radio « Què t’hi jugues » de Cadena SER a révélé des détails tirés de documents liés à une enquête en cours des autorités fiscales espagnoles sur une déclaration déposée par DASNIL 95, une société détenue en partie par Jose Maria Enriquez Negreira. Cette déclaration faisait état de paiements reçus du FC Barcelone entre 2016 et 2018, pour un montant d’environ 1,4 million d’euros (1,2 million de livres sterling/1,6 million de dollars).

    Pendant la période de deux ans en question, Negreira était vice-président du comité technique des arbitres (CTA) de la Fédération espagnole de football (RFEF). Selon son témoignage devant les autorités fiscales, divulgué à plusieurs autres médias, il recevait de l’argent de Barcelone « pour s’assurer qu’aucune décision arbitrale ne soit prise contre le club, autrement dit, pour que tout soit neutre ».

    L’ancien président de Barcelone Josep Maria Bartomeu a déclaré à Cadena SER que les paiements à DASNIL 95 remontaient au moins à 2003, mais qu’ils avaient cessé en juin 2018, lorsque Negreira avait quitté le CTA, dans le cadre des mesures de réduction des coûts prises par le club catalan.

    Barcelone a rapidement publié un communiqué en réponse à ces révélations, indiquant être déjà « au courant des enquêtes sur les paiements à des entreprises externes » et tenant à préciser cinq points :

    « 1. Par le passé, le FC Barcelone a fait appel aux services d’un consultant externe qui fournissait aux secrétaires techniques du club des rapports vidéo sur de jeunes joueurs d’autres clubs espagnols.

    « 2. Par ailleurs, la relation avec ce prestataire s’étendait à des rapports techniques sur l’arbitrage professionnel, afin de compléter les informations demandées par les staffs techniques de l’équipe première et de l’équipe réserve. Il s’agit d’une pratique courante parmi les clubs de football professionnels.

    « 3. Ces types de prestations externalisées relèvent désormais de la responsabilité d’un professionnel travaillant au département football.

    « 4. Le FC Barcelone regrette que ces informations aient été rendues publiques précisément au moment où l’équipe affiche sa meilleure forme de la saison.

    « 5. Le FC Barcelone engagera des poursuites judiciaires contre ceux qui tentent de ternir l’image du club par d’éventuelles insinuations portant atteinte à sa réputation, auxquelles la publication de ces informations pourrait donner lieu. »

    L’ancien président de Barcelone Bartomeu a affirmé que les rapports d’arbitrage en question étaient rédigés par le fils de Negreira, Javier Enriquez Romero, tandis que l’actuel président du club, Joan Laporta, a déclaré à La Vanguardia : « Il est faux et absurde de penser que nous avons acheté un quelconque arbitre. » Le lendemain, le président de la Liga, Javier Tebas, a indiqué que, même s’il existait un conflit d’intérêts très clair, Barcelone ne subirait aucune sanction sportive, car les faits dépassaient le délai de prescription de trois ans.

    « Il est évident qu’en 2018 et les années précédentes, les règles de “conformité” destinées à prévenir les conflits d’intérêts, tant à Barcelone qu’au comité des arbitres, n’ont pas fonctionné », a déclaré Tebas. « D’après ce que nous voyons, ce qui a été révélé dans les médias, elles n’ont manifestement pas fonctionné, car ces services n’auraient jamais dû être fournis, compte tenu des sommes versées et des faits qui ont été dévoilés.

    « Nous devons le préciser d’emblée : nous avons déjà examiné la question [des sanctions sportives]. Il n’est pas possible de prononcer des sanctions disciplinaires sportives, car cinq ans se sont déjà écoulés. La juridiction pénale est une autre question. Le parquet enquête maintenant sur les faits survenus et cherche à déterminer s’ils peuvent constituer une infraction de corruption entre particuliers liée à la manipulation de matches.

    « Voyons comment cette enquête se termine. À la Liga, nous allons attendre et respecter l’enquête du parquet puis, une fois celle-ci achevée, voir s’il décide de déposer la plainte ou d’engager la procédure appropriée devant les tribunaux compétents. Nous prendrons alors des décisions. »

    Le 17 février, El Mundo a affirmé que les paiements de Barcelone à DASNIL 95 avaient en réalité commencé en 2001, sous la présidence de Joan Gaspart, qu’ils s’étaient poursuivis, et avaient même augmenté, sous ses successeurs (Entric Reyna, Laporta, Sandro Rosell et Bartomeu), et qu’ils totalisaient 6,65 millions d’euros (5,6 millions de livres sterling/7,5 millions de dollars) hors taxes.

    Le journal avait également obtenu un burofax envoyé par Negreira à Bartomeu en février 2019, dans lequel il menaçait de « provoquer un scandale » en révélant publiquement toutes les « irrégularités » si les paiements à DASNIL 95 ne reprenaient pas.


  • « Une certaine obsession »

    SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day Two
    Getty Images Entertainment

    Laporta a, en substance, accusé le président de la Liga, Javier Tebas, de s’en prendre régulièrement au club catalan.

    Le 7 mars 2023, Laporta a réfuté avec force les accusations de corruption visant le FC Barcelone et a, de fait, accusé la Liga de garder rancune au club catalan pour sa participation au projet avorté de Super Ligue européenne (ESL).

    « Le club n’a jamais été impliqué dans l’achat d’arbitres et n’a jamais eu l’intention de le faire », a-t-il déclaré. « Les preuves accablantes contredisent ceux qui veulent changer le récit, et rien n’est dû au hasard. La Liga n’a pas accepté que le contrat avec CVC n’ait pas été signé (un accord envisagé entre la première division espagnole et la société de capital-investissement), et le fait que le club ait rejoint la Super Ligue n’a pas aidé non plus. »

    Laporta s’en est également pris à Tebas en particulier : « Il doit veiller aux intérêts de tous les clubs, et je ne comprends pas comment il laisse parfois échapper des commentaires sur des éléments censés rester confidentiels entre nous. Par le passé, il a aussi multiplié les actes qui témoignent d’une certaine obsession pour le Barça. »

    Trois jours plus tard, toutefois, le parquet espagnol a déposé plainte contre le FC Barcelone, Rosell et Bartomeu. Selon cette plainte, le club a versé 2,9 millions d’euros (2,5 millions de livres sterling/3,25 millions de dollars) à des entreprises appartenant à Negreira pour la seule période allant de 2014 à 2018, et plus de 7,3 millions d’euros (6,2 millions de livres sterling/8,2 millions de dollars) au total.

    Les quatre parties, ainsi que deux autres responsables du FC Barcelone, Oscar Grau et Albert Soler, étaient accusées de corruption dans le sport, de gestion déloyale et de falsification de documents commerciaux, pour avoir conclu un « accord verbal confidentiel avec l’accusé Negreira afin que, en sa qualité de vice-président du CTA et en échange d’argent, il mène des actions visant à favoriser le FCB dans les décisions prises par les arbitres lors des matches disputés par le club, et ainsi dans les résultats des compétitions ».

    Le 3 avril 2023, La Vanguardia a publié un article affirmant que Tebas avait présenté de fausses preuves au parquet chargé de l’affaire Negreira, sous la forme d’une lettre trouvée au domicile de Josep Contreras, ancien dirigeant du FC Barcelone décédé, qui recevait les rapports d’arbitrage du fils de Negreira, Javier. Cette lettre comportait les noms « Rosell » et « Josep Maria », mais la famille de Contreras a ensuite précisé qu’ils désignaient Roman Rosell, un comptable, et un employé de Banca Catalana.

    Tebas a toutefois réagi avec colère à l’idée qu’il aurait laissé entendre avoir tenté d’utiliser cette lettre comme preuve de l’implication de Sandro Rosell et de Josep Maria Bartomeu dans l’affaire Negreira.

    « Le TITRE de La Vanguardia est FAUX », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. « Nous n’accusons PERSONNE. L’article lui-même le confirme en citant ce que disait la lettre adressée au procureur : “cette lettre ne constitue pas non plus une accusation précise contre qui que ce soit”. Monsieur Conde Godo (propriétaire de La Vanguardia), surveillez vos JOURNALISTES qui diffament ! »

    Le FC Barcelone a néanmoins appelé Tebas à démissionner, un peu plus d’un mois après que le président de la Liga avait déclaré que Laporta devrait démissionner s’il ne pouvait pas fournir d’explication satisfaisante concernant les paiements à l’entreprise de Negreira.

    « Compte tenu de la gravité des informations parues aujourd’hui, lundi, dans La Vanguardia, selon lesquelles le président de la Liga, Javier Tebas, est lié à la présentation de fausses preuves au parquet pour incriminer notre club, le FC Barcelone tient à exprimer sa plus profonde indignation, sa colère et sa consternation », indiquait un communiqué du FC Barcelone.

    « Pour cette raison, nous exigeons que le président de la Liga s’exprime publiquement de toute urgence pour s’expliquer, au-delà du tweet envoyé aux premières heures de la journée par M. Tebas, dénué de substance et au ton menaçant. Le FC Barcelone, comme l’a répété son président Joan Laporta ces dernières semaines, se considère victime d’une campagne médiatique à propos de faits qui ne se sont jamais produits : le Barça n’a jamais payé d’arbitres.

    « Ce harcèlement implique un groupe de médias et de chroniqueurs aux intentions plus ou moins marquées, tandis que la Liga attise les tensions en coulisses contre notre club, notamment par les interventions de son président, qui vont toutes dans le même sens : tenter de nous condamner aux yeux du public avant que les faits aient été jugés.

    « Ce n’est pas la première fois que le président de la Liga utilise les moyens médiatiques à sa disposition pour nuire au FC Barcelone. Cependant, contrairement à ses habituelles absurdités, nous n’aurions jamais imaginé qu’il puisse tenter d’incriminer notre club à l’aide de fausses preuves.

    « L’article publié aujourd’hui par La Vanguardia est d’une gravité telle qu’il devrait alerter tous les clubs de la Liga, puisqu’il décrit des pratiques qui ne correspondent en rien à la fonction de président de la Liga. Ne serait-ce que pour s’être arrogé des pouvoirs qui ne lui appartiennent pas, mais aussi pour des raisons de dignité et de respect envers la présidence de la Liga, M. Tebas devrait démissionner de son poste.

    « Néanmoins, conscients de son obsession à persécuter le FC Barcelone et de l’aversion constante et manifeste qu’il témoigne envers notre club, nous pensons que l’actuel président de la Liga persistera dans ses efforts pour continuer à nous nuire. »

  • « L’équipe du régime »

    SPAIN-FRANCO-JUAN CARLOS
    AFP

    Le FC Barcelone et le Real Madrid se sont mutuellement accusés d’avoir été favorisés par l’ancien dictateur espagnol, le général Francisco Franco.

    L’UEFA a ouvert sa propre enquête sur cette affaire en mars 2023 et, le jour même où La Vanguardia accusait Tebas d’avoir fourni de fausses informations aux procureurs, Alexsandar Ceferin s’est exprimé publiquement pour la première fois sur l’affaire Negreira.

    « C’est tellement grave que, selon moi, c’est l’une des affaires les plus graves que j’aie jamais vues dans le football », a déclaré le président de l’UEFA au journal slovène Ekipa. « Mais je ne peux pas m’exprimer directement à ce sujet pour deux raisons : premièrement, parce qu’une commission de discipline indépendante est chargée de l’affaire ; deuxièmement, parce que je ne me suis pas penché sur la question en détail. »

    Ceferin a toutefois confirmé que l’UEFA ne serait soumise à aucun délai de prescription dans cette affaire. « Au niveau de la Liga, bien sûr, les faits sont prescrits et ne peuvent avoir aucune conséquence sportive, a-t-il reconnu. Mais la procédure est toujours en cours au niveau des procureurs et, en ce qui concerne l’UEFA, rien n’est prescrit. »

    À ce stade, 18 clubs de Liga et les 22 équipes de Segunda División avaient signé un communiqué commun condamnant les paiements versés à DASNIL 95. Le Real Madrid est toutefois allé plus loin en se constituant partie lésée dans l’affaire, à la grande fureur de Laporta.

    « Quand cette controverse a éclaté, il est rapidement devenu évident qu’il s’agissait d’une campagne contre la réputation de Barcelone, a-t-il déclaré. Le FC Barcelone n’a jamais entrepris la moindre action dans le but de faire pencher la compétition en notre faveur. Nous n’avons jamais rien fait dans l’intention d’obtenir un avantage sportif.

    « Mais nous avons subi un lynchage public. On nous a présumés coupables avant même que nous soyons jugés équitablement. Ce lynchage est injustifié. Notre beau jeu est en jeu, tout comme notre crédibilité, celle des arbitres et celle du football.

    « Je veux aussi évoquer la présence d’un club qui, seul, se porte partie accusatrice à titre privé dans le procès. Un club qui dit se sentir lésé. Un club qui a toujours été favorisé par les décisions arbitrales. Il a été considéré comme l’équipe du régime, en raison de sa proximité avec les pouvoirs politique et économique.

    « Je pense qu’il convient de rappeler que, pendant sept décennies, la plupart des présidents du CTA ont été d’anciens membres, joueurs ou dirigeants du Real Madrid. Pendant 70 ans, ceux qui désignaient les personnes chargées de rendre justice sur le terrain étaient d’anciens sociétaires, joueurs ou dirigeants du Real Madrid. Dans certains cas, ils avaient même cumulé toutes ces qualités. »

    Le président du Real Madrid, Florentino Perez, n’a pas réagi publiquement aux propos de Laporta, mais la chaîne de télévision du club a produit une vidéo de près de cinq minutes contestant l’affirmation de Laporta selon laquelle Madrid était « l’équipe du régime », en soutenant que c’était en réalité le Barça qui entretenait des liens plus étroits avec le général Francisco Franco, tristement célèbre dirigeant de droite qui a gouverné l’Espagne de 1939 jusqu’à sa mort en 1975.

    La vidéo soulignait que le Barça avait remis à Franco plusieurs médailles et distinctions. Elle affirmait également qu’il avait sauvé le club catalan de la faillite à trois reprises. Elle se concluait par une citation de Santiago Bernabeu : « Chaque fois que j’entends qualifier le Real Madrid d’“équipe du régime”, ça me donne envie de ch*er sur le père de celui qui dit ça. »

  • « C’est scandaleux comme on a bien joué »

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    AFP

    Pep Guardiola a défendu à plusieurs reprises son ancien club et son ancien président, Laporta

    En septembre 2023, la police a perquisitionné les bureaux de la RFEF à Madrid pour recueillir des preuves, mais le juge chargé de l’affaire, Joaquin Aguirre Lopez, a déclaré qu’aucune preuve n’avait encore été trouvée que Negreira ait payé des arbitres pour influencer le résultat de matches. Avant la fin du mois, il est toutefois apparu que les anciens dirigeants du Barça visés par l’enquête, Rosell, Bartomeu, Grau et Soler, qui avaient tous reconnu les paiements tout en niant avoir commis la moindre faute, faisaient face à une accusation supplémentaire de corruption. Aguirre Lopez estimait en effet que Negreira avait le statut d’agent public au moment des paiements.

    De son côté, Pep Guardiola, alors entraîneur de Manchester City et ancien entraîneur du Barça entre 2008 et 2012, a pris la défense de son ancien club. « Ce dont je suis quasiment certain, c’est que lorsque Barcelone gagnait, c’était parce qu’il était meilleur que ses adversaires », a-t-il déclaré. « Nous gagnions parce que nous étions bien meilleurs que nos adversaires. Et quand ce n’est pas le cas, on ne gagne pas, on perd. Mais la justice déterminera ce qui s’est réellement passé. »

    L’entraîneur en poste, Xavi, a lui aussi rejeté l’idée que le club ait jamais bénéficié d’un traitement de faveur de la part des arbitres et assuré qu’il ne prêtait aucune attention aux spéculations qui entouraient le Camp Nou. « La semaine prochaine, il y aura une autre histoire sur Negreira », a déclaré l’ancien milieu de terrain. « Une autre dans 15 jours, puis encore d’autres un mois plus tard. »

    La polémique devenait toutefois trop importante pour être ignorée : le 18 octobre 2023, il a été révélé que Laporta, président du Barça en exercice, avait été mis en examen pour des faits présumés de corruption, de corruption sportive, de gestion déloyale et de faux liés aux paiements effectués à Negreira entre 2008 et 2010, pendant son premier mandat. Selon une ordonnance judiciaire consultée par El Periodico, le juge a estimé que Laporta, comme tous les membres du conseil d’administration du Barça, portait « une responsabilité effective dans la décision d’effectuer les paiements prétendument illicites » à Negreira et à son fils Javier.

    Guardiola a une nouvelle fois apporté son soutien indéfectible à son ancien patron. « Quand un jugement sera rendu, je vous donnerai mon avis, mais le Barça est innocent, Laporta est innocent, jusqu’à preuve du contraire », a déclaré le Catalan lors d’une conférence de presse de City. « Vous n’avez pas vu à quel point cette équipe était bonne. C’était scandaleux de voir à quel point nous jouions bien ! »

  • « Innocence absolue »

    SPAIN-FBL-JUSTICE-BARCELONA
    AFP

    Le FC Barcelone a salué la décision de la justice d’abandonner les accusations de corruption visant les personnes faisant l’objet de l’enquête, dont l’ancien président Bartomeu.

    Le 22 mai 2004, les accusations de corruption portées contre les prévenus ont été abandonnées. Selon le droit espagnol, il ne peut y avoir corruption que si un agent public a demandé de l’argent ou une contrepartie en échange de son influence sur des décisions relevant de ses compétences. Le tribunal de Barcelone a toutefois finalement jugé que la RFEF n’était pas un organisme public. Negreira, ancien vice-président de la commission des arbitres de la fédération, ne pouvait donc pas être considéré comme un agent public.

    « Le FC Barcelone tient à exprimer son entière satisfaction quant au sens de la décision rendue aujourd’hui par le tribunal de Barcelone, dans la mesure où elle confirme la défense présentée par le club et écarte l’hypothèse d’un prétendu délit de corruption », indique un communiqué du club. « Nous restons convaincus que la justice prévaudra et que les faits visés par cette mise en accusation pourront être définitivement éclaircis, démontrant ainsi l’innocence totale du club. »

    À ce stade, Negreira avait été jugé inapte à participer à la procédure judiciaire en raison de l’aggravation de sa maladie d’Alzheimer. Son épouse, Ana Paula Rufas, accusée de blanchiment d’argent, avait quant à elle exercé son droit de ne répondre à aucune question concernant les 3 millions d’euros de revenus non déclarés retrouvés sur ses comptes entre 1992 et 2003, lorsqu’elle avait été interrogée par le tribunal en août 2024. En septembre 2025, Bartomeu et Rosell sont toutefois revenus chacun sur leur rôle dans l’affaire.

    Bartomeu avait auparavant déclaré à la police avoir rencontré Negreira à six reprises mais, selon Marca, il a changé de version en affirmant qu’une seule de ces rencontres était une réunion officielle.

    « Enriquez Negreira m’a sollicité directement et, comme je suis quelqu’un de poli, j’y suis allé », a déclaré l’ancien président du FC Barcelone. « Je l’ai rencontré dans son bureau et il m’a proposé ses services. Je n’ai pas trouvé cela étrange ; au club, on m’a dit que c’était quelque chose de normal et que cela se faisait déjà. »

    Bartomeu a également minimisé l’importance du burofax envoyé par Negreira, dans lequel celui-ci menaçait de rendre publics les détails des paiements : « Nous avions décidé de rompre nos liens avec son fils pour une question de budget, et je comprends sa colère face à cette situation familiale. J’en ai discuté avec le service juridique, qui n’y a pas accordé beaucoup d’importance. »

    De son côté, dans sa déposition, Javier, le fils de Negreira, a nié que l’arrêt des paiements du FC Barcelone en juin 2018 ait eu quoi que ce soit à voir avec le départ de son père du CTA. Il a toutefois aussi affirmé que les sommes versées n’avaient « rien à voir avec » les plus de 600 rapports qu’il avait rédigés. Javier, accusé de blanchiment d’argent, figurait peut-être comme administrateur des sociétés qui facturaient le club, mais il a insisté sur le fait qu’il n’en dirigeait aucune et qu’elles relevaient de « la responsabilité exclusive de mon père ».

    « Je n’ai jamais pris contact avec le FC Barcelone ni entretenu de relation avec le club du fait de mes liens avec DASNIL 95, Nilsad et Tresep », a-t-il déclaré, selon El Espanol. « Je n’étais pas au courant de la relation du FC Barcelone avec DASNIL 95 et Nilsad. Quand j’ai vu [les montants versés par le FC Barcelone], je n’en croyais pas mes yeux. C’était un mensonge. Ma conclusion, c’est que le FC Barcelone cherchait à prendre ses distances avec mon père, Enriquez Negreira, en se servant de moi comme prétexte. Je n’ai reçu aucun argent [des sociétés] et je ne savais pas que des millions d’euros étaient facturés au FC Barcelone. Je n’ai joué aucun rôle...

    « À partir de 2000, mes premiers travaux consistaient en des vidéos réalisées pour le CTA et son directeur technique, Manuel Diaz Vega. J’ai facturé ces vidéos par l’intermédiaire de DASIL 95 après que mon père a insisté pour que je le fasse. Les 7,5 millions d’euros qui figurent dans les chiffres de l’administration fiscale n’ont, en un sens, rien à voir avec mes rapports. Quand j’ai appris l’existence de la relation entre mon père et le FC Barcelone, j’ai demandé des explications. Mon père a éludé mes questions et m’a dit que cela ne me regardait pas.

    « J’aime mon père, je lui ai pardonné et j’ai accepté tout ce qui s’est passé, mais cela ne veut pas dire qu’il n’était pas autoritaire et agressif. Ses mots exacts ont été : “Qu’est-ce que ça peut bien te f*utre ?” C’est ce qu’il m’a dit quand il s’est mis sur la défensive. »

    Rosell, pour sa part, a fermement rejeté l’idée que Negreira ait pu influer sur les matches en faveur du Barça. « Cet homme, au CTA, n’avait aucune influence. Au-cu-ne. Il n’avait absolument aucune influence », rapporte Cadena SER, citant Rosell. « Au CTA, celui qui a eu de l’influence, c’est le président. Et historiquement, sur ces 70 années, je ne sais pas si cela a toujours été le cas ou seulement la plupart du temps, tous les présidents du CTA se sont déclarés supporters du Real Madrid. Le seul qui ait de l’influence au CTA, c’est le président, et il a toujours été supporter du Real Madrid. »

    Rosell aurait ajouté : « Nous allons regarder et revoir tous les matches, et faire venir cinq experts de l’arbitrage pour qu’ils nous disent lors de quel match l’arbitre nous a aidés. Qu’ils viennent. Ici, on ne peut pas dire que je clos l’affaire faute de preuves. Ici, les preuves sont en faveur des accusés. C’est l’inverse.

    « Asseyons-nous tous et revoyons les matches. J’adorerais ça. Peut-être que certains, ici, n’aimeraient pas les revoir. Je suis désolé. Mais parfois, on ne gagne pas. Parfois, on perd, et il faut l’accepter. » Rosell aurait également demandé comment le FC Barcelone était censé avoir corrompu quelqu’un « avec 250 € par rapport ? »

  • « Tirez vos propres conclusions »

    Florentino Perez
    Getty Images

    Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a demandé à plusieurs reprises que Barcelone soit sévèrement sanctionné pour ces paiements.

    Lors de l’assemblée générale du Real Madrid, en novembre 2025, le président Florentino Perez a déclaré que le club continuerait de lutter contre ce qu’il considère comme une injustice. « Il n’est pas normal que Barcelone ait versé plus de 8 millions d’euros au vice-président des arbitres pendant au moins 17 ans, quelle qu’en soit la raison », a-t-il déclaré. « Le vice-président de l’arbitrage, qui occupait des fonctions importantes. Une période qui coïncide, comme par hasard, avec les meilleurs résultats de Barcelone dans notre pays.

    « Fran Soto, l’actuel président du CTA, nous a demandé de tourner la page. Et il nous demande d’oublier l’« affaire Negreira ». Mais qui va l’oublier ? La réalité, c’est que la plupart des arbitres de l’« affaire Negreira » sont toujours là... Cela restera à jamais. »

    Perez s’est également appuyé sur des statistiques concernant les cartons rouges, qu’il a présentées comme des preuves de fautes présumées. « Nous conviendrons que les expulsions comportent le plus haut degré de subjectivité. Eh bien, regardez... Au XXIe siècle, le Real Madrid affiche un bilan négatif de -2 : 126 cartons rouges pour notre équipe et 124 pour nos adversaires », a-t-il affirmé.

    « Celui du Barça est de +61 : 108 cartons rouges pour lui et 169 pour ses adversaires. En Europe, en revanche, nos bilans sont similaires : +12 pour le Barça et +13 pour le Real Madrid. Durant la période Negreira, le bilan des expulsions était de +49 pour Barcelone et de -1 pour le Real Madrid. Tirez-en vos propres conclusions... »

    En décembre 2025, Ernesto Valverde et Luis Enrique, deux anciens entraîneurs du Barça, ont tous deux affirmé n’avoir eu aucune connaissance des rapports sur l’arbitrage. Le premier a insisté sur le fait qu’ils n’auraient de toute façon pas été nécessaires, compte tenu de la qualité de son équipe. Luis Enrique, quant à lui, a estimé qu’il ne s’agissait que de la réaction classique de mauvais perdants. « Vous savez déjà que, dans le football, quand vous gagnez, on dit que les arbitres vous aident et, quand vous perdez, qu’ils vous ont porté préjudice », a fait valoir celui qui a remporté le triplé.

    Laporta a, de son côté, avancé un argument similaire, tout en affirmant que ces rapports n’avaient en aucune manière été achetés pour obtenir un traitement de faveur de la part des arbitres.

    « Le Barça était admiré dans le monde entier, c’était un exemple et une référence dans le football. Nous n’avions besoin d’aucune faveur », a-t-il déclaré à Sport après avoir témoigné en tant que témoin. « Je ne connais ni Negreira ni personne de son entourage. Je n’ai jamais eu le moindre contact avec eux. J’ai hérité de ces paiements, j’ai interrogé le directeur sportif et on nous a dit de poursuivre avec les rapports. »

    Laporta a également révélé que les rapports datant de son premier mandat de président n’existaient plus « parce qu’ils étaient détruits tous les cinq ans ». Il a par ailleurs expliqué que le conseil d’administration n’avait pas connaissance de ces rapports, car les paiements individuels ne dépassaient pas 150 000 € (127 000 £/169 000 $) et ne nécessitaient donc pas son approbation.

    Dans son discours de Noël, le président du Real Madrid, Perez, s’est demandé pourquoi Luis Enrique et Valverde, entre autres, n’avaient même pas eu connaissance « des rapports les plus chers du monde ». « Qui peut croire que des millions d’euros ont été versés pour des rapports qui, apparemment, n’ont dû servir à rien ? », a-t-il demandé de manière rhétorique. « N’oubliez pas que le juge d’instruction chargé de l’affaire a parlé de corruption systémique et que, dans des entretiens, plusieurs dirigeants ont reconnu que ces paiements avaient été bénéfiques à leur club. Bénéfiques comment ? Pourtant, leurs entraîneurs ont déclaré qu’ils ne connaissaient pas ces rapports et n’en avaient pas besoin... »

    Perez s’en est également pris à la Liga et a affirmé que le Real Madrid était le seul club « à se battre pour la justice ». « Il est totalement incompréhensible que les instances du football aient abandonné le Real Madrid dans ce combat », a-t-il déclaré. « Comment la RFEF et la Liga, qui sont censées garantir l’intégrité, peuvent-elles se comporter ainsi ? Qu’est-ce qui explique leur inaction ? J’espère qu’un jour nous le saurons. Elles ont le devoir de protéger l’intégrité de la compétition et de ne pas donner l’impression d’être complices dans une affaire aussi grave.

    « Nous sommes certains de ne pas être les seuls lésés. En outre, il est possible que certains clubs aient été relégués à cause de l’« affaire Negreira ». L’intégrité et la décence de notre sport sont en jeu. L’image de notre football a été gravement ternie et justice doit donc être rendue, car c’est la seule façon de régénérer le football espagnol. »

    Laporta n’a pas tardé à répondre. Lors de son discours au dîner de Noël du club, au Palau Blaugrana, le président du Barça a accusé le Real Madrid de faire partie de « ceux qui confondent le pouvoir avec le despotisme ».

    « Ils ont recours à de mauvaises pratiques et enfreignent tous les codes de conduite, éthiques et moraux, et pas seulement sportifs », a insisté Laporta, accusant également le Real Madrid de mener une campagne de dénigrement contre le club catalan par l’intermédiaire d’« une chaîne de télévision honteuse qui ne fait que vomir des mensonges et empoisonner constamment l’opinion publique ». « C’est quelque chose que nous ne laisserons pas faire », a ajouté le président du Barça.

  • « Une quantité considérable de documents »

    FBL-UEFA-CONGRESS
    AFP

    Le Real Madrid a transmis un dossier à l’UEFA dans l’espoir que l’enquête se poursuive désormais « avec la plus grande urgence ».

    En février 2026, Tebas a une nouvelle fois dû expliquer pourquoi le Barça ne risquerait aucune sanction sportive même s’il était reconnu coupable, en affirmant qu’il avait les mains liées. « J’ai plaidé pour des délais de prescription beaucoup plus longs pour ce type d’infractions », a-t-il affirmé. Tebas a toutefois soutenu qu’il était « déjà clair que Barcelone n’avait pas payé les arbitres ». Quant à l’idée selon laquelle le Real Madrid serait à l’origine de la procédure contre le Barça, il a répondu : « Nous avons été les premiers à saisir le parquet et nous avons continué à agir dans le cadre de la loi. »

    C’est néanmoins le Real Madrid qui a transmis à l’UEFA « une quantité importante de documents » liés à l’affaire Negreira le 1er octobre. L’instance dirigeante du football européen a ajouté : « Les inspecteurs d’éthique et de discipline de l’UEFA ont également reçu ces derniers documents, qu’ils examineront dans le cadre de leur analyse en cours de l’affaire. »

    Le Real Madrid a publié son propre communiqué, expliquant que sa plainte « comprend une documentation et des éléments de preuve abondants concernant des faits d’une gravité extraordinaire, qui touchent directement à l’intégrité de la compétition et à la confiance dans le système arbitral ».

    Le communiqué poursuit : « Le Real Madrid C.F. estime essentiel que, maintenant que l’UEFA dispose de ces documents, l’enquête se poursuive avec la plus grande urgence jusqu’à son terme et que les instances compétentes prennent les décisions appropriées au regard de la gravité des faits établis. Notre club continuera de collaborer activement avec l’UEFA et prendra toutes les mesures en son pouvoir pour faire la lumière sur des faits qu’il juge incompatibles avec les principes d’intégrité, de transparence et de fair-play qui doivent régir le football européen. »

    Barcelone a estimé que la confirmation par l’UEFA de la réception du dossier du Real Madrid avait été présentée à tort par certains comme l’ouverture d’une nouvelle enquête. Le club a donc publié un communiqué apportant quelques « précisions ».

    « L’UEFA n’a ouvert aucune nouvelle procédure contre le FC Barcelone, indique le communiqué. La procédure a été engagée en 2023, avec la nomination de deux enquêteurs qui ont depuis entrepris les démarches qu’ils jugeaient appropriées. Le club a toujours répondu à toutes leurs demandes. Cette procédure n’a pas été rouverte, car elle n’a jamais été close.

    « Le communiqué de l’UEFA confirme la réception des documents transmis par le Real Madrid et indique que les enquêteurs les examineront dans le cadre de l’enquête existante. Le même texte fait expressément référence, à deux reprises, à une enquête et à un examen « en cours ». Il n’annonce donc ni l’ouverture, ni la réouverture, ni la réactivation d’une quelconque procédure, et ne contient aucune appréciation sur le fond ou la valeur des documents fournis.

    « Il appartient aux enquêteurs de déterminer quelles suites, le cas échéant, ils jugent appropriées concernant ces documents. À ce jour, ils n’ont adressé aucune nouvelle demande au FC Barcelone et n’ont pas non plus transmis la plainte du Real Madrid au club. S’ils le font, le club y répondra en conséquence, comme il l’a fait jusqu’à présent.

    « Conformément à la législation applicable en la matière, cette procédure dépend de l’issue de l’affaire pénale actuellement examinée en Espagne et continuera d’en dépendre. Depuis le début de l’enquête, le FC Barcelone a continué d’obtenir sa licence UEFA sans objection et a participé aux compétitions de l’UEFA. Le FC Barcelone réaffirme sa pleine coopération avec les autorités compétentes et appelle à la rigueur et à l’exactitude dans la couverture de cette procédure. »

  • La comparaison avec Goebbels

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    Tebas a accusé Madrid d’utiliser les mêmes méthodes de propagande que les nazis

    Moins d’un mois après avoir dit au Real Madrid qu’il était « TEMPS D’ÔTER SES ŒILLÈRES » et de cesser de rejeter systématiquement la faute sur les arbitres et la Liga, accusés de « conspirer » contre le club, le président de la Liga, Javier Tebas, a affirmé que la « direction du club dirige un orchestre de porte-voix et que Real Madrid TV mène le chœur ».

    « Leur partition est toujours la même », a écrit Tebas sur Twitter. « Sélectionner les actions qui les arrangent, répéter leurs griefs, alimenter les soupçons et désigner des ennemis. Cette méthode rappelle les mécanismes de propagande exploités par (Joseph) Goebbels, ministre de la Propagande de l’Allemagne nazie : répétition systématique, construction d’un ennemi et subordination des faits au récit. La comparaison porte sur ces techniques de propagande, pas sur une idéologie ni, bien entendu, sur les supporters madrilènes.

    « Real Madrid TV est une pièce maîtresse de cette mécanique. Où est l’analyse complète des matches de chaque journée ? Où sont les éventuelles erreurs qui pénalisent d’autres clubs ou celles qui favorisent le Real Madrid ? S’ils examinaient chaque match avec la même minutie, le résultat pourrait ruiner leur scénario.

    « Mais leur scénario exige que le Real Madrid apparaisse toujours comme la victime. Ils en arrivent ainsi à présenter même une ABSENCE D’ERREUR comme une erreur et à utiliser l’affaire Negreira comme explication permanente de toute décision qui leur déplaît. Le soupçon est tenu pour une preuve, et la conclusion est écrite avant même le début du match. »

    Le Real Madrid a réagi avec fureur à la comparaison avec Goebbels et, pour la deuxième fois en moins d’un mois, a demandé la démission de Tebas. « Le Real Madrid juge absolument intolérable et d’une gravité extraordinaire qu’une personne occupant deux postes de la plus haute responsabilité dans le football espagnol recoure à une comparaison avec les méthodes de propagande du régime nazi pour discréditer notre club, sa direction et sa chaîne de télévision », indique un communiqué publié sur le site officiel du Real Madrid. « Préciser qu’il ne fait pas référence à l’idéologie nazie n’atténue en rien le caractère profondément offensant, moralement répugnant et indigne de ses fonctions de ses propos.

    « Ces déclarations constituent un nouvel épisode dans la série d’attaques répétées de Javier Tebas contre le Real Madrid, son président et ses médias. Il est inacceptable qu’il profite même de questions, d’informations ou d’opinions de journalistes sans lien avec le club pour diriger ses accusations contre nous, en nous attribuant des actes de tiers dont nous ne sommes pas responsables. Il est particulièrement préoccupant que Tebas utilise ces déclarations pour remettre en cause les démarches légitimes du Real Madrid et de Real Madrid TV concernant l’affaire Negreira.

    « Face à l’absence de réponse des deux institutions dans lesquelles Javier Tebas occupe des postes de la plus haute importance à l’extrême gravité de l’affaire Negreira, notre club a dû saisir directement l’UEFA pour exiger que toute la lumière soit faite sur les paiements effectués pendant des années par le FC Barcelone au vice-président du Comité technique des arbitres, ainsi que l’adoption des mesures nécessaires pour garantir l’intégrité des compétitions.

    « Le Real Madrid réclame également une refonte complète du système arbitral et des structures fédérales de gouvernance, de gestion, de supervision et de discipline, par le renouvellement des personnes qui occupaient des postes à responsabilité durant cette période.

    « Il est particulièrement révélateur que Javier Tebas, président de la Liga et vice-président de la Fédération royale espagnole de football, organisation dont fait partie le Comité technique des arbitres, consacre ses efforts à discréditer le Real Madrid au lieu d’œuvrer, dans le cadre de ses responsabilités institutionnelles, à faire toute la lumière sur ces faits d’une extrême gravité et à promouvoir la régénération nécessaire du football espagnol.

    « Le comportement répété de Javier Tebas révèle un manque de neutralité, de respect et d’impartialité incompatible avec ses responsabilités institutionnelles. Ses attaques constantes contre le Real Madrid et contre ceux qui réclament transparence et régénération représentent, aux yeux de notre club, un véritable fléau pour le football espagnol.

    « Pour toutes ces raisons, le Real Madrid considère que les déclarations et comportements répétés de Javier Tebas seraient inacceptables dans toute institution sportive européenne régie par les principes de respect, de neutralité et d’intégrité, et qu’ils le disqualifient, sur le plan institutionnel, pour continuer à occuper ses fonctions. En conséquence, le Real Madrid exige sa démission immédiate de la présidence de la Liga et de la vice-présidence de la Fédération royale espagnole de football. »

    Tebas a répondu en affirmant avoir « perdu le compte » du nombre de fois où le Real Madrid avait exigé sa démission. « Ils confondent neutralité et indépendance », a-t-il écrit. « Ma fonction exige de l’indépendance, pas de la passivité face à l’injustice ni du silence face aux attaques continuelles, disproportionnées et insultantes de Real Madrid TV et de ses affidés contre notre compétition. Le président de la Liga doit la défendre. Y compris face aux dirigeants du Real Madrid.

    « La Liga a agi dès le premier instant dans l’affaire Negreira. Répéter que nous sommes restés passifs ne rend pas cette affirmation vraie... S’ils sont si certains que ces arbitres agissent toujours sous l’influence de Negreira, huit ans après la fin des paiements, quelles preuves ont-ils contre chacun d’eux ? Quelles plaintes individuelles ont-ils déposées auprès des instances nationales, de l’UEFA ou de la FIFA ? Demander des comptes au FCB ne suffit pas à étayer une accusation contre chaque arbitre. Une vidéo ne remplace pas une preuve. Mettre des personnes en cause de cette manière est d’une gravité et d’une irresponsabilité énormes.

    « Concernant la réforme de l’arbitrage, des progrès ont été accomplis et il reste encore du travail. J’aurais aimé aller plus vite et plus loin. Mais les institutions ne peuvent pas faire tout ce que veulent les dirigeants du Real Madrid en fonction de leurs intérêts, de leur humeur, de leur situation sportive ou de leurs relations avec le FCB à un moment donné. Elles ne peuvent pas non plus ignorer les autres parties prenantes et le soutien de la grande majorité des clubs. Réformer, ce n’est pas leur obéir.

    Ma conclusion : ils cherchent à DÉTRUIRE la compétition nationale. Ce qu’ils n’ont pas réussi à accomplir jusqu’ici avec la Super Ligue, ils tentent de le faire au moyen d’un récit déformé diffusé par leurs médias et leurs affidés. Ils appellent cela de la régénération tout en attaquant le prestige de la compétition à laquelle ils participent. Tout cela porte un nom : l’intimidation. L’enrober dans un communiqué officiel n’en fait pas une œuvre de régénération. »